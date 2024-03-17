Андрей Канчельскис: «Спартак» каждый год все проваливает. И каждый год заново заводит шарманку: «Мы лучшие! Мы чемпионы!»
Андрей Канчельскис ответил на вопрос о возможной отставке Гильермо Абаскаля.
«Какой сейчас толк менять Абаскаля? Надо работать до конца. Но ничего не случится и ничего не изменится.
Для «Спартака», по-моему, это уже пятый провальный сезон. Они каждый год все проваливают. И каждый год начинают заново заводить ту самую шарманку: «Мы лучшие! Мы чемпионы!» Пока пять лет проваливаются непонятно куда», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Короче, сезон уже можно считать удавшимся, а план по околопобедам перевыполненным.
Наиболее титулованный клуб современной России - Зенит Санкт-Петербург🔵⚪🔵
В каком месте Спартак лучший?
да и сами шарманщики работают как правило не бесплатно...
Хотя этому мему уже лет 20 минимум
В результате находим (честное слово, я не подбирал варианты, сами выпали):
1) https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/lichka-nazval-zadachu-dinamo-na-sezon-2023-24-2099743/
Содержание: Личка о задаче «Динамо» на сезон: «Нужно находиться в первой четверке»
2) https://www.livesport.ru/football/2023/08/23/pomazun/
Содержание: Вратарь «Урала» Илья Помазун отметил, что 10-ю строчку по итогам сезона в РПЛ можно будет назвать хорошим результатом для екатеринбургского клуба.
3) https://rg.ru/2023/07/18/predsedatel-soveta-direktorov-spartaka-matycyn-zadachi-kluba-na-sezon-chempionstvo-i-kubok-rossii.html
Содержание: Председатель совета директоров "Спартака" Матыцын: Задачи клуба на сезон - чемпионство и Кубок России
У всех клубов есть что-то в том же духе, озвученное то президентом, то тренером, то игроками. Вывод - "Динамо" со своей задачей справляется и, похоже, даже перевыполнит план. "Урал" - нет (впрочем, 10-е место названо "хорошим результатом", а удовлетворительный похуже - скорее всего, он сводится к задаче не вылететь из РПЛ). "Спартак" СВОЮ задачу на сезон пока выполняет только в Кубке, причем шансы на успешный итоговый результат не кажутся большими.
И вот как раз эта история со "Спартаком" и повторяется каждый год. Вместо реальных задач (выиграть один трофей, выиграть медали чемпионата, получить положительный трансферный баланс, увеличить среднюю заполняемость стадиона и т.п.) все, начиная с руководства клуба (председатель совета директоров - это, собственно, как раз человек, который должен ставить задачи) хотят получить Луну с неба, не подкрепляя эти желания, вообще говоря, ничем содержательным. Потом, естественно, оказывается, что задача не выполнена, и приходится как-то отбиваться от ехидно интересующихся, где таки те чемпионства и кубки, которые надо было выиграть. Но наступает новый сезон и клуб снова и снова наступает на одни и те же грабли.