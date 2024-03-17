Андрей Канчельскис: «Спартак» каждый год все проваливает. И каждый год заново заводит шарманку: «Мы лучшие! Мы чемпионы!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис ответил на вопрос о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

«Какой сейчас толк менять Абаскаля? Надо работать до конца. Но ничего не случится и ничего не изменится.

Для «Спартака», по-моему, это уже пятый провальный сезон. Они каждый год все проваливают. И каждый год начинают заново заводить ту самую шарманку: «Мы лучшие! Мы чемпионы!» Пока пять лет проваливаются непонятно куда», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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70 комментариев
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Ответ Alex Chernov
Совсем запутался в галюцинациях и реальности... Возраст,привычки пагубные, увы и ах 🙃
я как болельщик Спартака спрашиваю тебя, в каком месте он не прав?
+37
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+31
Эту шарманку заводят в основном СМИ, не знаю зачем, может хотят создать искусственный ажиотаж и конкуренцию
+29
-12
+17
Но 3 тура всё было хорошо.
+24
-10
+14
Ответ Otto Kretschmer
Но 3 тура всё было хорошо.
Все же перекрывает этот успех то, что Спартаку удалось отстоять свое очко в Петербурге.
Короче, сезон уже можно считать удавшимся, а план по околопобедам перевыполненным.
+11
-2
+9
Он уже с утра начал бухать что ли?
+14
-8
+6
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий удален модератором
Да побольше, чем у спартаковцев. Все что он сказал - правда, как бы горько краснобелятам от этого не было. Страдайте, вы еще даже не начали отвечать за ваши позоры и уголовные беспределы, дальше для вас будет только хуже
+8
-3
+5
Это фантомные боли о былом величии.
+8
-3
+5
Ответ Валерий Ефимов
Спартак один раз вылетал в пердив,посчитайте сколько раз вылетали ваши.
А еще спартак обладатель полуфинала! Ахаха!
+5
-1
+4
Ответ Alex Chernov
Совсем запутался в галюцинациях и реальности... Возраст,привычки пагубные, увы и ах 🙃
Постоянно бухает.
+8
-4
+4
Ответ Bartez1986
Где Спартак заводит такую шарманку? Кто это говорит?
да все угорают с ваших "циклов"))
+8
-4
+4
Вот взял 10 его веток. Половина они о Спартаке. Ну команда провалилась, отстань от нее… нет же… а потом некоторые уникумы желают нам вылета😂да без нас, вам будет не о чем говорить. Куча людей лишится заработка. Нечего будет печатать.
+6
-3
+3
Наиболее титулованный клуб СССР - Динамо Киев⚪🔵

Наиболее титулованный клуб современной России - Зенит Санкт-Петербург🔵⚪🔵

В каком месте Спартак лучший?
+10
-7
+3
Ответ Alex Chernov
Русик, прибереги злобу для своих.В кубке пригодится глядишь. "Зеротитульник" 23 кратный чемпион страны, а твоя команда едва перевалила за первый десяток. Увы 😁
Какой страны?
+3
0
+3
Ответ Красная стрела
Вот взял 10 его веток. Половина они о Спартаке. Ну команда провалилась, отстань от нее… нет же… а потом некоторые уникумы желают нам вылета😂да без нас, вам будет не о чем говорить. Куча людей лишится заработка. Нечего будет печатать.
О чем спрашивают на то и отвечает. Было бы странно что на вопрос стоит ли увольнять Аскабаля, Канчельскис рассказал бы как тренировал в Намангане.
+4
-2
+2
Андрей сегодня прощённое воскресение!!!!
+3
-1
+2
Ответ Хамлет датский
Эту шарманку заводят в основном СМИ, не знаю зачем, может хотят создать искусственный ажиотаж и конкуренцию
просто многие журналисты топят за Спартак, поэтому создают ажиотаж, который вредит команде.
+3
-1
+2
Ответ Alex Chernov
Русик, прибереги злобу для своих.В кубке пригодится глядишь. "Зеротитульник" 23 кратный чемпион страны, а твоя команда едва перевалила за первый десяток. Увы 😁
Вы сначала франшизу у Ловчева купите, чтобы вешать на себя достижения настоящего спартака, а пока вы новодел с названием через тире, левым логотипом и придуманной Федуном историей, которую не признает настоящий спартак. У вас есть только хусаиновкие побрякушки, ценность которых как у мусора. "Зеро Титтули". Ахахаха!
+2
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+2
если бы не эта шарманка никто бы не дал денег... на ремонт провала
да и сами шарманщики работают как правило не бесплатно...
+2
0
+2
Ответ Artem Piatkov Champion
Наиболее титулованный клуб СССР - Динамо Киев⚪🔵 Наиболее титулованный клуб современной России - Зенит Санкт-Петербург🔵⚪🔵 В каком месте Спартак лучший?
Спартак - чемпион , по нырянию в бетон
+5
-3
+2
Канчельскис открыл для себя цикл болельщиков Спартака.
Хотя этому мему уже лет 20 минимум
+6
-4
+2
Трехтуровые чемпионы и этим всё сказано !
+6
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Ответ Посторонним В
Странно как-то читать такое. Согласитесь, про какой нибудь Урал или Ахмат, да даже про Локо с Динамой он же не говорит, что они каждый год все проваливают, хотя их результаты как правило хуже спартаковских. Выходит для спартака он считает провалом один, а для них другой, более жалкий результат. А то и вовсе для них по Канчельскису любая лажа - не провал)). Фактически таким заявление он сам ставит Спартак выше многих прочих. Ну а если это так - почему бы об этом и не покричать?))
Нет, тут все проще. Открываем гугл/яндекс и ищем что-нибудь вроде "Задачи ... на сезон 2023/2024". Вместо "..." подставляем название того или иного клуба.

В результате находим (честное слово, я не подбирал варианты, сами выпали):

1) https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/lichka-nazval-zadachu-dinamo-na-sezon-2023-24-2099743/
Содержание: Личка о задаче «Динамо» на сезон: «Нужно находиться в первой четверке»

2) https://www.livesport.ru/football/2023/08/23/pomazun/
Содержание: Вратарь «Урала» Илья Помазун отметил, что 10-ю строчку по итогам сезона в РПЛ можно будет назвать хорошим результатом для екатеринбургского клуба.

3) https://rg.ru/2023/07/18/predsedatel-soveta-direktorov-spartaka-matycyn-zadachi-kluba-na-sezon-chempionstvo-i-kubok-rossii.html
Содержание: Председатель совета директоров "Спартака" Матыцын: Задачи клуба на сезон - чемпионство и Кубок России

У всех клубов есть что-то в том же духе, озвученное то президентом, то тренером, то игроками. Вывод - "Динамо" со своей задачей справляется и, похоже, даже перевыполнит план. "Урал" - нет (впрочем, 10-е место названо "хорошим результатом", а удовлетворительный похуже - скорее всего, он сводится к задаче не вылететь из РПЛ). "Спартак" СВОЮ задачу на сезон пока выполняет только в Кубке, причем шансы на успешный итоговый результат не кажутся большими.

И вот как раз эта история со "Спартаком" и повторяется каждый год. Вместо реальных задач (выиграть один трофей, выиграть медали чемпионата, получить положительный трансферный баланс, увеличить среднюю заполняемость стадиона и т.п.) все, начиная с руководства клуба (председатель совета директоров - это, собственно, как раз человек, который должен ставить задачи) хотят получить Луну с неба, не подкрепляя эти желания, вообще говоря, ничем содержательным. Потом, естественно, оказывается, что задача не выполнена, и приходится как-то отбиваться от ехидно интересующихся, где таки те чемпионства и кубки, которые надо было выиграть. Но наступает новый сезон и клуб снова и снова наступает на одни и те же грабли.
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Ответ Alex Chernov
Ну тогда и вы свой благословенный 84 вычеркивайте, меняйте год основание и название на Газпром. И счастье придёт. 😁
Ну что еще может ответить болельщик "спартак-Москва", когда нечего сказать - только бла-бла-бла. Не позорься. Зенит всегда был настоящим, в отличии от вашего новодела из 90-х. Вам не разрешают носить настоящую эмблему и иметь настоящее название, потому что вы новодел, который решил примазаться к настоящему бренду, но получил пинка. Либо платите и временно называйтесь ФК "Спартак", либо продолжайте фантазировать и гордиться хусаиновскими сувенирами
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Ответ не левый питерец
современная Россия, это приход газпрома в футбол?
Если ты правильно посчитаешь, то с 1991 у Зенита больше трофеев, чем у Спартака :))
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Ответ Злой Руся
Он уже с утра начал бухать что ли?
не помню ни одного коммента кого-либо из Спартака, кто на серьезных щах говорил бы про чемпионство после каждого тура или был неуважителен к другим клубам. Андрюша обижен игнором видимо
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Ответ Xm.md
Болельщики Зенита?
да, все орут...любого клуба
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Ответ Diyas
просто многие журналисты топят за Спартак, поэтому создают ажиотаж, который вредит команде.
Согласен с вами
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«Мы лучшие! Мы чемпионы!» могут говорить только Хусаинов с его 9ю чемпионствами и Симонян с одним. Заслуг ромбика тут ни одной.
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Андрейка опять ты принял лишнего.
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Все по законам секты.
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