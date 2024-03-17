Андрей Канчельскис: «Спартак» каждый год все проваливает. И каждый год заново заводит шарманку: «Мы лучшие! Мы чемпионы!»

Андрей Канчельскис ответил на вопрос о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

«Какой сейчас толк менять ? Надо работать до конца. Но ничего не случится и ничего не изменится.

Для « », по-моему, это уже пятый провальный сезон. Они каждый год все проваливают. И каждый год начинают заново заводить ту самую шарманку: «Мы лучшие! Мы чемпионы!» Пока пять лет проваливаются непонятно куда», – сказал бывший полузащитник сборной России.