Ричардс считает Роналду лучшим вингером в истории АПЛ: «Криштиану выиграл 3 титула за 6 лет, он должен быть первым»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Майка Ричардс премьер-лига Англия Алан Ширер высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Майка Ричардс считает Криштиану Роналду лучшим вингером в истории АПЛ.

Экс-игрок «Манчестер Сити» удивился тому, что Алан Ширер поставил Роналду на 5-е место в списке лучших вингеров АПЛ.

«Ребята, вы это видите? Первый эксперт на BBC [Ширер] поставил Роналду на 5-е место! Номер один на BBC!

Временами против Роналду было просто невозможно играть, не так ли? Криштиану должен быть первым, да бросьте. Он выиграл три титула за шесть лет», – сказал Ричардс в эфире Match of the Day.

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25 комментариев
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У Мареза 5 кубков(1 с Лестером и 4 с Сити), по Г+П он лучше Криштика в АПЛ. Даже он круче него.
+22
-18
+4
Ответ Богдан
Рон был очень хорош, но, если оценивать общую сумму достижений, думаю, Салах тот же будет повыше португальца в рейтинге лучших игроков АПЛ. Да и Анри, пожалуй, тоже. Все же, лучшие годы Роналду пришлись на Ла лигу
Откуда пошел этот бред что Анри в Арсенале играл вингера?
6 игроков полузащиты и нападения Арсенала анбитен Юнгберг, Виейра, Жилберто, Пирес, Бергкамп, Анри. Анри играл вингера? И в какой черт возьми расстановке он играл вингера?
+7
-4
+3
Ответ Роман
Кинг Х, пессидоги ветку пасут с 1 по 15 минуту)
Даа, там по классике минусы летят
А потом адекватные люди приходят и правят это
+6
-3
+3
Да вы чтоо? Легенда Сити считает лучшим легенду МЮ, щас у местных глоров порвется кое-что
+19
-17
+2
Роналду взял 3(!) титула АПЛ подряд.
Выиграл ЛЧ. Обладатель ЗМ. Безоговорочно лучший.
+12
-10
+2
Кинг Х, пессидоги ветку пасут с 1 по 15 минуту)
+9
-8
+1
Ответ Тухель
Таки да никакого вингера в последние сезоны КР в МЮ не играл. А вот пока был РВН, то КР как миленький бегал по флангу. МЮ иногда выходил на поле с КР, Руни и Тевезом сразу и там в принципе не было вингеров это было 3 нападающих. Месси тоже уже кучу лет вингера не играет, да даже в знаменитой НСМ, если Неймар был вингером и держал ширину, то Месси нет. Дани Алвес создавал ширину. Но если КР в МЮ и Месси в Барсе хоть по началу играли в роли вингеров, то Анри в Арсенале никогда вингером не был.
Да о том и речь. Ни Анри, ни Роналду вингерами в топ-футбол не играли. Имели такой опыт - да. Но как по мне, Роббен в Челси как вингер играл на уровень выше, чем Роналду. Из Роналду вингер на уровне Канчельскиса.
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Ответ Тухель
А я бы назвал или Салаха это даже не обсуждается или Мареза, то что он показывал на пике в Лестере или временами в МС это гребаная магия вне Хогвартса. Например Гиггза или Бекса я не считаю вингерами,так как они большую часть карьеры играли или крайними полузащитниками в расстановке 4-4-2 или вообще на позиции ЦП, что Гиггз на закате карьеры, что Бекс в РМ. А вингер это все же крайний нападающий.
открой википедию, найди раздел крайние нападающие, удивишься
+2
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Комментарий удален модератором
Ответ Богдан
У меня в памяти он остался как левый форвард. Да, это не вингер, но роли схожи. Салаха и раннего Роналду тоже можно назвать как вингерами, так и форвардами, в зависимости от конкретной схемы и тактики на тот или иной матч
Что ты черт возьми такое несешь. Если не видел как играл Арсенал и помнишь его только по Барсе, то и нафиг нести бред. Анри был главным нападающим Арсенала. Был игроком который болт клал на оборону и стоял на одной линии с ЦЗ соперниками готовый в любой момент убежать в контратаку и убегал.
Анри всегда располагался ближе к центру, никакую нафиг ширину он не давал его задача была забивать голы
На посмотри, если не видел это не вингер это стандартный ЦН
https://www.youtube.com/watch?v=WmkQhw9-H-w&t=2s
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Ответ Тухель
Что ты черт возьми такое несешь. Если не видел как играл Арсенал и помнишь его только по Барсе, то и нафиг нести бред. Анри был главным нападающим Арсенала. Был игроком который болт клал на оборону и стоял на одной линии с ЦЗ соперниками готовый в любой момент убежать в контратаку и убегал. Анри всегда располагался ближе к центру, никакую нафиг ширину он не давал его задача была забивать голы На посмотри, если не видел это не вингер это стандартный ЦН https://www.youtube.com/watch?v=WmkQhw9-H-w&t=2s
Вообще да, ты прав
0
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0
Ответ Тухель
Что ты черт возьми такое несешь. Если не видел как играл Арсенал и помнишь его только по Барсе, то и нафиг нести бред. Анри был главным нападающим Арсенала. Был игроком который болт клал на оборону и стоял на одной линии с ЦЗ соперниками готовый в любой момент убежать в контратаку и убегал. Анри всегда располагался ближе к центру, никакую нафиг ширину он не давал его задача была забивать голы На посмотри, если не видел это не вингер это стандартный ЦН https://www.youtube.com/watch?v=WmkQhw9-H-w&t=2s
Единственное, все же это не стандартный цн, позиция его в атаке была плавающей. Но и не вингер, конечно. И не левый форвард
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Ответ Тухель
Откуда пошел этот бред что Анри в Арсенале играл вингера? 6 игроков полузащиты и нападения Арсенала анбитен Юнгберг, Виейра, Жилберто, Пирес, Бергкамп, Анри. Анри играл вингера? И в какой черт возьми расстановке он играл вингера?
Да конечно Анри не играл вингера. Как и Роналду в свой самый результативный сезон. Но если в случае Роналду или Месси люди опираются на то, откуда они стартуют, и то что в центре всегда играл другой игрок, то в случае Анри, как в вашем случае, люди не видят ЦН и как будто не важно, где играл Анри и как. То, почему центральный нападющий отдавал столько пасов, никого нк интересует. А в пример можно еще поставить сезон 04/05, где Анри играл ЦН из-за ленивого Рейеса и Глеба, который только пасовал.
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Ответ Богдан
Единственное, все же это не стандартный цн, позиция его в атаке была плавающей. Но и не вингер, конечно. И не левый форвард
Стандартный нападающий при расстановке 4-4-2, тогда так пол Европы играло. От Юве до МЮ. Или по твоему Трезеге, Дель Пьеро, Коул, Йорк это вингеры?
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Ответ Marcus-light
Да конечно Анри не играл вингера. Как и Роналду в свой самый результативный сезон. Но если в случае Роналду или Месси люди опираются на то, откуда они стартуют, и то что в центре всегда играл другой игрок, то в случае Анри, как в вашем случае, люди не видят ЦН и как будто не важно, где играл Анри и как. То, почему центральный нападющий отдавал столько пасов, никого нк интересует. А в пример можно еще поставить сезон 04/05, где Анри играл ЦН из-за ленивого Рейеса и Глеба, который только пасовал.
Таки да никакого вингера в последние сезоны КР в МЮ не играл. А вот пока был РВН, то КР как миленький бегал по флангу. МЮ иногда выходил на поле с КР, Руни и Тевезом сразу и там в принципе не было вингеров это было 3 нападающих. Месси тоже уже кучу лет вингера не играет, да даже в знаменитой НСМ, если Неймар был вингером и держал ширину, то Месси нет. Дани Алвес создавал ширину.
Но если КР в МЮ и Месси в Барсе хоть по началу играли в роли вингеров, то Анри в Арсенале никогда вингером не был.
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