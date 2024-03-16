Ричардс считает Роналду лучшим вингером в истории АПЛ: «Криштиану выиграл 3 титула за 6 лет, он должен быть первым»

Майка Ричардс считает Криштиану Роналду лучшим вингером в истории АПЛ.

Экс-игрок «Манчестер Сити» удивился тому, что поставил Роналду на 5-е место в списке лучших вингеров .

«Ребята, вы это видите? Первый эксперт на BBC [Ширер] поставил Роналду на 5-е место! Номер один на BBC!

Временами против Роналду было просто невозможно играть, не так ли? Криштиану должен быть первым, да бросьте. Он выиграл три титула за шесть лет», – сказал в эфире Match of the Day.