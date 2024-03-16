Ричардс считает Роналду лучшим вингером в истории АПЛ: «Криштиану выиграл 3 титула за 6 лет, он должен быть первым»
Майка Ричардс считает Криштиану Роналду лучшим вингером в истории АПЛ.
Экс-игрок «Манчестер Сити» удивился тому, что Алан Ширер поставил Роналду на 5-е место в списке лучших вингеров АПЛ.
«Ребята, вы это видите? Первый эксперт на BBC [Ширер] поставил Роналду на 5-е место! Номер один на BBC!
Временами против Роналду было просто невозможно играть, не так ли? Криштиану должен быть первым, да бросьте. Он выиграл три титула за шесть лет», – сказал Ричардс в эфире Match of the Day.
6 игроков полузащиты и нападения Арсенала анбитен Юнгберг, Виейра, Жилберто, Пирес, Бергкамп, Анри. Анри играл вингера? И в какой черт возьми расстановке он играл вингера?
А потом адекватные люди приходят и правят это
Выиграл ЛЧ. Обладатель ЗМ. Безоговорочно лучший.
Анри всегда располагался ближе к центру, никакую нафиг ширину он не давал его задача была забивать голы
На посмотри, если не видел это не вингер это стандартный ЦН
https://www.youtube.com/watch?v=WmkQhw9-H-w&t=2s
Но если КР в МЮ и Месси в Барсе хоть по началу играли в роли вингеров, то Анри в Арсенале никогда вингером не был.