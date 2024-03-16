Роналду после 1:0 с «Аль-Ахли»: «Возвращаемся на победный путь 💪 Вперед, команда!»
Криштиану Роналду высказался о победе «Аль-Насра» над «Аль-Ахли».
Клуб из Эр-Рияда обыграл коллектив из Джидды (1:0) в игре 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
39-летний португалец забил единственный гол в матче, реализовав пенальти на 68-й минуте.
До этого «Аль-Наср» набрал 1 очко в двух предыдущих матчах чемпионата страны, а также вылетел из Лиги чемпионов Азии, уступив клубу «Аль-Айн» из ОАЭ по сумме двух матчей в серии пенальти.
«Возвращаемся на победный путь 💪 Вперед, команда!» – написал Роналду в соцсети.
«Аль-Наср» набрал 56 очков в 24 матчах и занимает 2-е место в таблице саудовской лиги. Лидирует «Аль-Хилаль» с 65 очками в 23 играх.
Роналду лидирует в списке бомбардиров с 23 мячами в 22 играх. Кроме того, он первый и по показателю «гол+пас» с 32 очками.
Роналду – липовый ЗМ-2013, шальной гол Эдера на ЧЕ-2016, 0+0 в больших играх на ЧМ
2 чемпионства за 9 лет в ла лиге кого то впечатлило?)
Ну а в серии а его трансфер официально признан худшим в истории Юве.
Какой то странный король, никем непризнаный)
У Роналду 18 голов в АПЛ за первые 3 сезона в МЮ. Дно уровень?
Футбол это игра, где главная цель - трофей.
Без трофея вся эта статистика не имеет смысла и величия.
Только для недалеких циферки посчитать.
Обещал ремонтаду, все ждали, а оно как обычно всех на#бало.