Роналду после 1:0 с «Аль-Ахли»: «Возвращаемся на победный путь 💪 Вперед, команда!»

Криштиану Роналду высказался о победе «Аль-Насра» над «Аль-Ахли».

Клуб из обыграл коллектив из (1:0) в игре 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

39-летний португалец забил единственный гол в матче, реализовав пенальти на 68-й минуте.

До этого «Аль-Наср» набрал 1 очко в двух предыдущих матчах чемпионата страны, а также вылетел из Лиги чемпионов Азии, уступив клубу «Аль-Айн» из ОАЭ по сумме двух матчей в серии пенальти.

«Возвращаемся на победный путь 💪 Вперед, команда!» – написал в соцсети.

«Аль-Наср» набрал 56 очков в 24 матчах и занимает 2-е место в таблице саудовской лиги. Лидирует «Аль-Хилаль» с 65 очками в 23 играх.

Роналду лидирует в списке бомбардиров с 23 мячами в 22 играх. Кроме того, он первый и по показателю «гол+пас» с 32 очками.