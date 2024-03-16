Роналду после 1:0 с «Аль-Ахли»: «Возвращаемся на победный путь 💪 Вперед, команда!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда соцсети Футбол

Криштиану Роналду высказался о победе «Аль-Насра» над «Аль-Ахли».

Клуб из Эр-Рияда обыграл коллектив из Джидды (1:0) в игре 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

39-летний португалец забил единственный гол в матче, реализовав пенальти на 68-й минуте. 

До этого «Аль-Наср» набрал 1 очко в двух предыдущих матчах чемпионата страны, а также вылетел из Лиги чемпионов Азии, уступив клубу «Аль-Айн» из ОАЭ по сумме двух матчей в серии пенальти. 

«Возвращаемся на победный путь 💪 Вперед, команда!» – написал Роналду в соцсети. 

«Аль-Наср» набрал 56 очков в 24 матчах и занимает 2-е место в таблице саудовской лиги. Лидирует «Аль-Хилаль» с 65 очками в 23 играх. 

Роналду лидирует в списке бомбардиров с 23 мячами в 22 играх. Кроме того, он первый и по показателю «гол+пас» с 32 очками. 

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58 комментариев
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Вот уж действительно кринжатина, проиграть всё, что возможно, забить с пенальти и «Возвращаемся на победный путь 💪 Вперед, команда!» 🤦
+85
-10
+75
Так и думал, что он с пенки забил 😂
+51
-5
+46
Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
Он же сам забил с пенальти... Тебя постоянно ловят на лицемерии и пихают в свою же лепеху, но ты продолжаешь сам себя закапывать, вот уж действительно уникальный хейтер.
+32
-2
+30
почему он так позориться
+29
-11
+18
Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
Месси – больше ЗМ, больше ЧМ, больше Золотых бутс, больше голов в среднем за игру, больше ассистов, больше трофеев.

Роналду – липовый ЗМ-2013, шальной гол Эдера на ЧЕ-2016, 0+0 в больших играх на ЧМ
+26
-8
+18
Самый постыдный обладатель ЗМ в истории
+24
-7
+17
Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
А кто его признал королем ла лиги, серии а и апл?)
2 чемпионства за 9 лет в ла лиге кого то впечатлило?)
Ну а в серии а его трансфер официально признан худшим в истории Юве.
Какой то странный король, никем непризнаный)
+17
-2
+15
про "ремонтаду" то постил чего? 😂
+15
-3
+12
Такими победами лучше не хвастаться, особенно после того, как вылетел из ЛЧ и проиграл чемпионат за пару недель. Хотя для него это уже традиция. Что в Юве, что в МЮ, что в Аль-Насре.
+14
-2
+12
Ответ Leganessi
22 гола ( с пенками ибо все есть в ютуб ) - это дно результат. 22 гола за 2 года в слабейшем чемпе - это дворовой уровень. Понятно что Месси обычный игрок вне тепличной барселоны, но мы не знали что он настолько распиарен. Хоть я и не был удивлен этому.
Нет там никаких пенок. Было 2 гола с пенальти в ЛЧ, но в Лиге 1 он ни разу не бил пенку.

У Роналду 18 голов в АПЛ за первые 3 сезона в МЮ. Дно уровень?
+12
-1
+11
Так забавно наблюдать, как в комментах люди открыли для себя, что все хейтеры Месси на 146% состоят из лжи и лицемерия) Ребят, а как по-другому им восхвалять свою Роналду и помоить Месси без этого?) Только перевирая факты, только ложью и двуличием, только избирательной "статистикой", игнорирующей любой здравый смысл) А если этого не делать, то дураку понятно, что Лео превосходит паховика по всем параметрам 🤷🏻‍♂️ Ну что вы как дети наивные, ей-богу)
+23
-13
+10
Ответ Leganessi
22 гола за 2 года в слабейшем чемпе в гегемоне - это уровень Павлюченко.
22 гола(0 с пенок) и 30 ассистов. Хороший результат для плеймейкера.
+12
-2
+10
Новая глава/вызов Пеналдо: победный путь при просранном чемпе и ЛЧ.
+11
-2
+9
Ответ VERBLYUD
Единственный их аргумент - это ЛЧ, где Криштик опережает Месси на 11 голов, 1 ассист и 1 победу, т. е. ровно на 1 топ сезон. Все-таки жаль, что Лео не остался в Европе еще немного и не побил его рекорды в этом турнире, тогда они, наверное, навсегда закрыли бы свои рты.
Аргумент ЛЧ, но только в абсолютных числах 😄 Потому что в пересчёте на матч Лео лучше и по голам, и по ассистам) Месси всё уже доказал, ему этот пяток голов не сдался вообще. Это у португальской паховой махальщицы смысл жизни - стоять у дальней штанги с вытянутой ногой, об которую партнёры должны голы забивать, и левые пенки ждать, чтоб её имя на табло светилось. Миссия Лео в футболе всегда была гораздо больше, чем это мелочное шакальство)
+15
-8
+7
Ответ Леопардер
Так забавно наблюдать, как в комментах люди открыли для себя, что все хейтеры Месси на 146% состоят из лжи и лицемерия) Ребят, а как по-другому им восхвалять свою Роналду и помоить Месси без этого?) Только перевирая факты, только ложью и двуличием, только избирательной "статистикой", игнорирующей любой здравый смысл) А если этого не делать, то дураку понятно, что Лео превосходит паховика по всем параметрам 🤷🏻‍♂️ Ну что вы как дети наивные, ей-богу)
Единственный их аргумент - это ЛЧ, где Криштик опережает Месси на 11 голов, 1 ассист и 1 победу, т. е. ровно на 1 топ сезон. Все-таки жаль, что Лео не остался в Европе еще немного и не побил его рекорды в этом турнире, тогда они, наверное, навсегда закрыли бы свои рты.
+17
-10
+7
Всем понятно, что не он свою инсту ведет, но его пиарщики все с его подачи делают, все это похоже как мер маленького городка, вышел например с лопатой чистить снег в этом городе, и выкладывает это с подписью : «работа началась» . Кринж одним словом
+7
0
+7
Я не могу с этого персонажа, это что-то с чем-то 😆слились отовсюду, вперёд пишет 🤣 никогда не устанешь ловить фейспалмы с нашего Рона, кринж реально его второе имя 🤦🏻‍♂️
+8
-1
+7
8 левейших пенальти из 23 голов в пустынной медиалиге)) 5 голов офсайды и нарушения, 5 голов с нескольких метров в пустые.))
+9
-3
+6
Ответ Dr Max
почему он так позориться
Почему ты, будучи взрослым, не можешь понять, где писать ться, а где тся?
+10
-5
+5
Ответ Leganessi
Комментарий скрыт
К чему эта мусорная стата?
Футбол это игра, где главная цель - трофей.
Без трофея вся эта статистика не имеет смысла и величия.
Только для недалеких циферки посчитать.
+6
-1
+5
Интересно, как его команда реагирует на его инстаграм). Никогда не был хейтером Криша, но как же он любит постить дичь ))
+4
0
+4
Я забил, идём дальше ))
+4
0
+4
Ответ TravenS
про "ремонтаду" то постил чего? 😂
Нет)
Обещал ремонтаду, все ждали, а оно как обычно всех на#бало.
+4
0
+4
Говорит он а стыдно мне 😔
+8
-4
+4
Снова с пенальти?
+4
0
+4
Ответ AchilleZm
Вот уж действительно кринжатина, проиграть всё, что возможно, забить с пенальти и «Возвращаемся на победный путь 💪 Вперед, команда!» 🤦
"Мои победы, Ваши поражения"
+3
0
+3
Ответ Pok_Toholo
Самый постыдный обладатель ЗМ в истории
Наряду с бензема. Где этот шантажист интересно?
+5
-2
+3
Ответ Dr Max
почему он так позориться
Ну в данном случае ты тоже не далеко от ушел)
+4
-1
+3
Ответ Dr Max
почему он так позориться
Как и ты) бегом "тся/ться" учить)
+6
-3
+3
Если тренеришка сборной Португалии будет ставить ботоксного в основу, то статка подрастет, но победы не видать
+3
0
+3
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