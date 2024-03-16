Захарян обратился к болельщикам «Сосьедада» на испанском: «Спасибо за поддержку. Очень рад победе и моему голу»
Арсен Захарян обратился к болельщикам «Сосьедада» на испанском языке.
20-летний полузащитник забил первый гол за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (2:0).
«Спасибо за поддержку. Очень рад победе и моему голу. Вперед, «Реал», – сказал Захарян по-испански.
Всё лучшее впереди, это только начало!
P.S.
( Смотрел матч на Польском канале там картинка качественная 4К. И благо язык в принципе понятен. Так вот минут за 10 до выхода Арсена, комментаторы уже говорили, что тренеру пора делать замену, и из тех кто сейчас смог бы помочь возможно выйдет -Арсен.) Всё равно приятно от посторонних... вообще людей слышать.
Но ни одного видео гола. Пипец))