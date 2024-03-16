Захарян обратился к болельщикам «Сосьедада» на испанском: «Спасибо за поддержку. Очень рад победе и моему голу»

Арсен Захарян обратился к болельщикам «Сосьедада» на испанском языке.

20-летний полузащитник забил первый гол за « » в матче 29-го тура с « » (2:0).

«Спасибо за поддержку. Очень рад победе и моему голу. Вперед, «Реал», – сказал Захарян по-испански.

Первый гол Захаряна за «Сосьедад»! В 31-м матче