Захарян обратился к болельщикам «Сосьедада» на испанском: «Спасибо за поддержку. Очень рад победе и моему голу»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига болельщики Кадис Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян обратился к болельщикам «Сосьедада» на испанском языке.

20-летний полузащитник забил первый гол за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (2:0). 

«Спасибо за поддержку. Очень рад победе и моему голу. Вперед, «Реал», – сказал Захарян по-испански. 

Первый гол Захаряна за «Сосьедад»! В 31-м матче

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24 комментария
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Душу согрело то как команда, включая запасных гол Арсена праздновала. В таком коллективе не пропадёт парень.
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Ответ Трусики Бочкаревой
Акцент армянский
Никогда не было и тут появился?
+24
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+24
Молодец ! Наконец-то забил испанцам !! Болеем и следим. Ждем гол за сборную !
+18
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Комментарий скрыт
Думаю здесь не место разводить подобные мнения и разговоры .... армяне сражались c древнейшей техникой против вооруженной самым современным оружием военной машины 2х стран и потеряли 5000 убитыми и 10000 раненными А что до того что слили.....Давайте лучше о спорте поговорим ..... и о том, почему и как, и куда слили тысячи российских парней и девушек, на годы лишив их возможности участвовать в международных соревнованиях......
+16
-3
+13
Заха, с почином!!!
+10
0
+10
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Комментарий скрыт
не знаю причем тут это но греки древнее нас и они так бездарно просрали Константинополь туркам
+10
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Рад за Арсена!
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правильно делает, что к болельщикам обращается, если болельщики будут его с трибун заряжать - дело успешней пойдет....
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Так держать, Арсен!
+6
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+6
Ну наконец то забил долгожданный гол. С почином тебя, Арсен!
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Испанский ещё надо подтянуть, а так молодец Заха!
+7
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+6
На мой примитивный взгляд, внешне не отличить от испанца)) да и голос тоже))
+5
0
+5
Акцент армянский
+15
-11
+4
Ответ Areg Evoyan
не знаю причем тут это но греки древнее нас и они так бездарно просрали Константинополь туркам
индусы древнее всех, у них нет туалетов. Нокиа древнее айфона, это не делает её лучше.
+3
-1
+2
Ответ Cyle Rayner
индусы древнее всех, у них нет туалетов. Нокиа древнее айфона, это не делает её лучше.
и что ты хочешь этим сказать?
+3
-1
+2
праздник к нам приходит), надо рюмочку налить по такому поводу)
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ЗМС России и никак не меньше!
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Очень рад и никогда не сомневался в нём!
Всё лучшее впереди, это только начало!
P.S.
( Смотрел матч на Польском канале там картинка качественная 4К. И благо язык в принципе понятен. Так вот минут за 10 до выхода Арсена, комментаторы уже говорили, что тренеру пора делать замену, и из тех кто сейчас смог бы помочь возможно выйдет -Арсен.) Всё равно приятно от посторонних... вообще людей слышать.
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Картинки, видео с благодарностью аж с поля.
Но ни одного видео гола. Пипец))
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Рад за наших!
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Ну молодец....наверно
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я,аж прослезился
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