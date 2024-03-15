Анчелотти о «Ман Сити»: «Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, то должен побеждать лучших»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти заявил, что «Реалу» нужно обыгрывать «Ман Сити» для победы в ЛЧ.

Команды встретятся на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Это сложный соперник, но в четвертьфинале по-другому не бывает. Весь смысл состоит в том, чтобы выиграть турнир. И если ты хочешь выиграть турнир, то должен побеждать лучших.

Может быть, «Ман Сити» и лучшие, но мы должны это увидеть. И если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны победить «Манчестер Сити».

У обеих команд преобладает огромный оптимизм. Мы хотим побороться.

Я не знаю, как размышляют в «Манчестер Сити», но наверняка так же, как и мы», – поделился мнением главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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38 комментариев
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HalaMadrid
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+17
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Не брат ты мне
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Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Опять голод по минусам напал?🤣
+9
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Ответ Qarasik
Королевский клуб уже обыгрывал этих плюшевых бегунков, обыграет и сейчас без каких-либо проблем.
Королевский клуб просто поедет молча домой🤣
+6
-2
+4
Верим в Мадрид! Милитао и Куртуа вернутся, Родриго вспомнит, как 2 года назад тащил в ЛЧ, Вини и Джуд покажут лучшую версию себя и пройдём МС☝️
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Удачи Папе Карло !
+9
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+4
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ты кстати на аву черепаху опять поставь, скоро она будет любить второй каталонский)
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Для всех остальных клубов будет проще, если Реал каким-то образом победит Сити. Конечно, Манчестер тут фавориты, но всё может быть.
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Все правильно Карло если кого-то бояться зачем вобще играть.
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Все верно. Мадрид уж точно нечего бояться. Конечно на бумаге Сити многие считают небольшим фаворитом в этой паре, вспоминая игру с Лейпцигом, когда Мадрид находился в функциональной и физической яме, но думаю к матчу с Сити все игроки будут в форме и встрою. Главное чтобы Карло выбрал правильную тактику, не стал закрываться и тогда все может получится. Единственное, что пугает - это аномальное количество игроков Мадрида висящих на желтой карточке и велик шанс у них пропустить ответную игру.
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Ответ войд
Так он глор бчк А там знают толк в этом деле)
Ааа, точно тогда специалист пришёл. Ну им виднее.
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Ответ Игорь Горшков
Ааа, точно тогда специалист пришёл. Ну им виднее.
Сомелье по солоноватым.
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Ответ Игорь Горшков
Комментарий удален модератором
Так он глор бчк
А там знают толк в этом деле)
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Если хочешь быть лучшим-надо бить лучших!
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Все верно, Карло, хочешь быть лучшим - победи лучшего.
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Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ corazon blanco
Все верно. Мадрид уж точно нечего бояться. Конечно на бумаге Сити многие считают небольшим фаворитом в этой паре, вспоминая игру с Лейпцигом, когда Мадрид находился в функциональной и физической яме, но думаю к матчу с Сити все игроки будут в форме и встрою. Главное чтобы Карло выбрал правильную тактику, не стал закрываться и тогда все может получится. Единственное, что пугает - это аномальное количество игроков Мадрида висящих на желтой карточке и велик шанс у них пропустить ответную игру.
Карло как тактик проигрывает Пепу вчистую, а вот на характере игру может вытянуть Реал.
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Ответ Дима Никитин
Реал заберёт
Комментарий удален модератором
Ответ Qarasik
Королевский клуб уже обыгрывал этих плюшевых бегунков, обыграет и сейчас без каких-либо проблем.
без проблем не получится
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
аж клавиатуру сделал таджикский?
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Ответ Чинг Пао
HalaMadrid
Комментарий удален модератором
Но лучше мы встретились бы в финале, добавл Карло..
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Хотел увидеть эту пару.
Даже больше чем Арсенал-Бавария/Барса))
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Если играть как Ливерпуль и Арсенал против Сити,то шансы очень высокие
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Давай Сити! Надо повторить!
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Комментарий удален модератором
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