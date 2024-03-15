Анчелотти о «Ман Сити»: «Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, то должен побеждать лучших»

Карло Анчелотти заявил, что «Реалу» нужно обыгрывать «Ман Сити» для победы в ЛЧ.

Команды встретятся на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Это сложный соперник, но в четвертьфинале по-другому не бывает. Весь смысл состоит в том, чтобы выиграть турнир. И если ты хочешь выиграть турнир, то должен побеждать лучших.

Может быть, « » и лучшие, но мы должны это увидеть. И если мы хотим выиграть , то должны победить «Манчестер Сити».

У обеих команд преобладает огромный оптимизм. Мы хотим побороться.

Я не знаю, как размышляют в «Манчестер Сити», но наверняка так же, как и мы», – поделился мнением главный тренер « » .