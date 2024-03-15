Анчелотти о «Ман Сити»: «Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, то должен побеждать лучших»
Карло Анчелотти заявил, что «Реалу» нужно обыгрывать «Ман Сити» для победы в ЛЧ.
Команды встретятся на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Это сложный соперник, но в четвертьфинале по-другому не бывает. Весь смысл состоит в том, чтобы выиграть турнир. И если ты хочешь выиграть турнир, то должен побеждать лучших.
Может быть, «Ман Сити» и лучшие, но мы должны это увидеть. И если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны победить «Манчестер Сити».
У обеих команд преобладает огромный оптимизм. Мы хотим побороться.
Я не знаю, как размышляют в «Манчестер Сити», но наверняка так же, как и мы», – поделился мнением главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
А там знают толк в этом деле)
Даже больше чем Арсенал-Бавария/Барса))