Экстрадиция Промеса в Нидерланды может занять 2-3 месяца: «Идет Рамадан, в ОАЭ все в замедленном формате. Это Interpol Case – в 90% случаев человека выдадут, в случае Квинси причин для отказа нет»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес религия Футбол

Экстрадиция Квинси Промеса из ОАЭ может занять несколько месяцев.

Об этом рассказали в дубайской юридической конторе Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants.

Напомним, вчера Промес был взят под стражу в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться выдачи футболиста «Спартака». До этого Квинси находился под домашним арестом по делу об оставлении места ДТП.

В Нидерландах Промес заочно осужден на 6 лет за участие в контрабанде кокаина общим весом 1362 кг, а также на 1,5 года – за нападение с ножом на родственника.

– Есть ли шансы у Квинси Промеса вернуться в Россию, когда ему грозит экстрадиция в Нидерланды?

– Если брать дело Промеса, то это Interpol Case. В таких случаях, если другая страна запросила экстрадицию, то в 90% случаев будет выдача человека в то государство, которое сделало запрос. Поэтому ОАЭ не могут не отпустить Промеса.

В оставшихся 10% – человек может запросить убежище в ОАЭ, но это самый маловероятный вариант. Можно подать прошение и использовать юридические инструменты как доказательство, что против вас сфабриковали дело. То есть просить, чтобы вас судили здесь, на территории ОАЭ.

В основном, к этим 10% относятся политические дела, а в кейсе Промеса нет причин отказывать Нидерландам в экстрадиции. Поэтому по Интерполу его отправят в страну, которая сделала запрос.

– Когда его могут экстрадировать?

– За несколько дней его не экстрадируют. Для этого делается множество процедур: задержание, передача и изучение материалов дела, передача по системе Интерпола. Также надо ждать, когда Нидерланды предоставят все документы, эти файлы должны изучить местные структуры, а потом вынести решение и подготовить его к экстрадиции.

Сейчас в ОАЭ все в замедленном формате – идет Рамадан. Также по опыту можно долго ждать материалы дела и их изучение. Предполагаем, что экстрадиция Промеса может занять от двух до трех месяцев. Эти ориентировочные сроки тоже могут быть увеличены, – сказал представитель конторы.

Промес арестован, есть запрос на экстрадицию. Квинси был уверен, что «все схвачено». События и реакции

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как раз будет время записать ещё один трек 😃
+41
-4
+37
Он такими темпами в ОАЭ весь срок отматает))) уже судья на больничный сходил) потом случится, что у пилота самолёта понос, не смогли вылететь, потом, что у бухгалтера чернила в ручке закончились для подписи документов и тд) интрига прям,когда это всё закончится)
+28
-6
+22
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Он такими темпами в ОАЭ весь срок отматает))) уже судья на больничный сходил) потом случится, что у пилота самолёта понос, не смогли вылететь, потом, что у бухгалтера чернила в ручке закончились для подписи документов и тд) интрига прям,когда это всё закончится)
А срок в ОАЭ ему не зачтут
+23
-3
+20
Так, признавайтесь, кто позвонил в Амстердам после первой новости о задержании Антохи в аэропорту за дтп? Карпов, ты, следопыт-октябренок?))
+15
-2
+13
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как он умудрился в это все влипнуть
"Влипнуть" это когда ты отошел поссать за гаражи, а мимо проходили школьницы и тебе дали срок за педофилию. Или когда ты шел по улице во время митинга, а тебя задержали как протестующего.

А здесь чел виновен в контрабанде полутора тонн наркотиков и нанесении тяжких телесных.
+10
0
+10
Арабы трудолюбы если бы не нефть жили бы как в Африке
+9
-1
+8
Зато как его рэп обагатится после отсидки!
+5
-1
+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Он такими темпами в ОАЭ весь срок отматает))) уже судья на больничный сходил) потом случится, что у пилота самолёта понос, не смогли вылететь, потом, что у бухгалтера чернила в ручке закончились для подписи документов и тд) интрига прям,когда это всё закончится)
Ему норм - в клубе пофлексит, потом еще врежется в кого-то пьяным на тачке, запишет пару треков
+4
-2
+2
Ух...теперь 2-3 месяца будут жевать эту тему, праздник для сми.
+1
0
+1
Ответ M D
Арабы трудолюбы если бы не нефть жили бы как в Африке
В России, в предверии любых праздников и после них, люди прям вкалывают как стахановцы
+2
-1
+1
Ответ Red_Marlboro_
Как раз будет время записать ещё один трек 😃
Альбом
+1
0
+1
Попался. Кто коксом закупался … ждём новый трек !!
+1
0
+1
Будет достаточно времени посидеть на дорожку.
+2
-1
+1
Напасть и отбить! ))))
0
0
0
Ответ CopaAmerica
остается только побег?))
Побег из Шоушенка 2.
0
0
0
Раньше сядешь - раньше выйдешь (с)
+2
-2
0
Ответ Enchanter WIZZARD
Что за бред??? Депортация происходит сразу, какой Рамадан? Они там в своем уме?
Депортация - это в "Спартак", тут же про экстрадицию речь идет. Понимаю, что звучит вроде и похоже, но по факту, к сожалению для рэпера нашего, а также для Титова и Ловчева ничего общего...
0
0
0
Ответ Edem Useinov
Зато как его рэп обагатится после отсидки!
Нидерландский Кизару)))))
0
0
0
Ну по сути сколько бы он еще отыграл на хорошем уровне ?2-3 сезона и все .Играл же Спартак без него когда он уехал зарубеж играть .Найдут рано или поздно замену ,ничего страшного не случилось .Просто внезапно для нас это стало,хотя умом мы все понимали что долго он отсиживаться здесь не сможет .Спартак это не команда одного игрока !
+2
-2
0
Ответ goshforever
Спартак ему будет 3 месяца зарплату на карточку переводить?)
Сухпай будет посылать в виде тушёнки, сухарей и чая. Так же пришлёт десяток бритвенных лезвий "Нева", хозяйственную упаковку спичек, три катушки ниток и два метра проволоки.
0
0
0
Ответ chiga
Ага)) на дачу все ломанутся , теплицы разбивать и шашлыки жарить, а потом в Крым на две недели)))
Ну да. Типичный отдых дубайского копа.
0
0
0
Ответ Катя СПб
Говорят Абаскаля видели, спрашивали как в Нидерланды позвонить.
У вас с фантазией явный проблемы🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ seppblatter@mail.ru
Так, признавайтесь, кто позвонил в Амстердам после первой новости о задержании Антохи в аэропорту за дтп? Карпов, ты, следопыт-октябренок?))
Говорят Абаскаля видели, спрашивали как в Нидерланды позвонить.
+2
-2
0
Спортс обожает приплетать к спорту абсолютно все новости, где упоминается либо фанат, либо спортсмен, вышедший на пенсию 40 лет назад.
Почему до сих пор нет новости, что наши завалили под Авдеевкой главаря футбольных ультрас и нациков Ожарома, воевавшего за ВСУ??
А ведь это был один из главарей серьёзной фирмы, которая участвовала в массовых беспорядках многократно...
+5
-5
0
Скоро появятся сторисы новой причёски и татухи )))
0
0
0
Норм. На родину скоро попадет. С брательником увидится.
0
0
0
А зачем промес катался на машине по Дубаю ?
Ну ты и так под прицелом , сиди тише воды , ниже травы.
0
0
0
А зачем промес катался на машине по Дубаю ?
Ну ты и так под прицелом , сиди тише воды , ниже травы.
0
0
0
А зачем промес катался на машине по Дубаю ?
Ну ты и так под прицелом , сиди тише воды , ниже травы.
0
0
0
А зачем промес катался на машине по Дубаю ?
Ну ты и так под прицелом , сиди тише воды , ниже травы.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий