Экстрадиция Промеса в Нидерланды может занять 2-3 месяца: «Идет Рамадан, в ОАЭ все в замедленном формате. Это Interpol Case – в 90% случаев человека выдадут, в случае Квинси причин для отказа нет»
Экстрадиция Квинси Промеса из ОАЭ может занять несколько месяцев.
Об этом рассказали в дубайской юридической конторе Noura Almaazmi Advocates & legal Consultants.
Напомним, вчера Промес был взят под стражу в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться выдачи футболиста «Спартака». До этого Квинси находился под домашним арестом по делу об оставлении места ДТП.
В Нидерландах Промес заочно осужден на 6 лет за участие в контрабанде кокаина общим весом 1362 кг, а также на 1,5 года – за нападение с ножом на родственника.
– Есть ли шансы у Квинси Промеса вернуться в Россию, когда ему грозит экстрадиция в Нидерланды?
– Если брать дело Промеса, то это Interpol Case. В таких случаях, если другая страна запросила экстрадицию, то в 90% случаев будет выдача человека в то государство, которое сделало запрос. Поэтому ОАЭ не могут не отпустить Промеса.
В оставшихся 10% – человек может запросить убежище в ОАЭ, но это самый маловероятный вариант. Можно подать прошение и использовать юридические инструменты как доказательство, что против вас сфабриковали дело. То есть просить, чтобы вас судили здесь, на территории ОАЭ.
В основном, к этим 10% относятся политические дела, а в кейсе Промеса нет причин отказывать Нидерландам в экстрадиции. Поэтому по Интерполу его отправят в страну, которая сделала запрос.
– Когда его могут экстрадировать?
– За несколько дней его не экстрадируют. Для этого делается множество процедур: задержание, передача и изучение материалов дела, передача по системе Интерпола. Также надо ждать, когда Нидерланды предоставят все документы, эти файлы должны изучить местные структуры, а потом вынести решение и подготовить его к экстрадиции.
Сейчас в ОАЭ все в замедленном формате – идет Рамадан. Также по опыту можно долго ждать материалы дела и их изучение. Предполагаем, что экстрадиция Промеса может занять от двух до трех месяцев. Эти ориентировочные сроки тоже могут быть увеличены, – сказал представитель конторы.
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Ну ты и так под прицелом , сиди тише воды , ниже травы.
Ну ты и так под прицелом , сиди тише воды , ниже травы.
Ну ты и так под прицелом , сиди тише воды , ниже травы.