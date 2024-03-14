Защитник «Зенита» Нино: «Хочу получить российский паспорт. Это возможно»
Защитник «Зенита» Нино заявил о желании получить российский паспорт.
«Хочу ли я получить российский паспорт? Да. Я хочу получить его, и, конечно, это возможно», – заявил Нино.
26-летний бразилец перешел в «Зенит» зимой этого года из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила 5 млн евро.
Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь.
Книги набрал, язык учит, паспорт хочет.
Если обсуждения паспорта этого товарища, пойдут дальше таких вот «журналистов», я ооочень удивлюсь. Но если вдруг пойдут, то это днище.
Какой ему налоговый кодекс?)))
Я вообще не припомню случая, чтобы футболиста РПЛ заставляли проходить срочную службу. Только история в КХЛ была.
Но это не точно.