Защитник «Зенита» Нино: «Хочу получить российский паспорт. Это возможно»

Защитник «Зенита» Нино заявил о желании получить российский паспорт.

«Хочу ли я получить российский паспорт? Да. Я хочу получить его, и, конечно, это возможно», – заявил .

26-летний бразилец перешел в « » зимой этого года из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила 5 млн евро.

Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь.