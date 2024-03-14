Защитник «Зенита» Нино: «Хочу получить российский паспорт. Это возможно»

Теги Зенит премьер-лига Россия натурализация Нино Мота Футбол

Защитник «Зенита» Нино заявил о желании получить российский паспорт.

«Хочу ли я получить российский паспорт? Да. Я хочу получить его, и, конечно, это возможно», – заявил Нино.

26-летний бразилец перешел в «Зенит» зимой этого года из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила 5 млн евро.

Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь.

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70 комментариев
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Конечно возможно, 5 лет и паспорт твой.
+34
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+26
Ответ sanek_rabona
Конечно возможно, 5 лет и паспорт твой.
Для игрокам ФК Газпром правилы меняется
+46
-21
+25
Ответ sanek_rabona
Конечно возможно, 5 лет и паспорт твой.
Клаудинов и Малков получили через 5 лет?
+23
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+18
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Нет бы Промесу его вручить, да?)
+29
-11
+18
Что, накосячил где-то в Бразилии?
+25
-9
+16
Ответ Бухгалтер2021
а в армию пойдет?
А кто в армию ушел из клубов РПЛ?Или Нино обязан быть первым?
+10
-1
+9
Прикольно конечно, откуда у него такая любовь к России?
Книги набрал, язык учит, паспорт хочет.
+10
-2
+8
Ответ sanek_rabona
Конечно возможно, 5 лет и паспорт твой.
вообще за исключительные достижения в спорте можно и без 5 лет получать паспорт, и более того, для него кажется экзамен по русскому языку не будет проблемой, уже на первом интервью блеснул знаниями русского языка)
+7
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+6
Ответ Ap6y3
Малком и Клаудиньо хотя бы по два года отыграли в России на момент получения паспорта. А тут всего две игры провёл и уже пошли разговоры)
Пока это только какой-то ######## журналист, догадался про это спросить. Сами и создают «разговоры».

Если обсуждения паспорта этого товарища, пойдут дальше таких вот «журналистов», я ооочень удивлюсь. Но если вдруг пойдут, то это днище.
+4
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+4
Ответ Вячеслав Припузов
И экзамен по русскому языку
У нас таджики, ни хрена не зная пачками паспорта получают.
+3
0
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Так вот к чему были эти разговоры про Достоевского и Толстого - всего лишь желание получить гражданство и приятное налогообложение, ахах. Жить и отдыхать этот будущий гражданин России будет все равно в Бразилии, разумеется.
+9
-6
+3
Ответ schwein
Простите, какая схема? Вы хоть раз налоговый кодекс в глаза видели (я уже не прошу даже открывать).
Он за всю свою жизнь, видел только три книжки - Колобок, Репка и зелёную)))
Какой ему налоговый кодекс?)))
+4
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Ответ schwein
Прикольно конечно, откуда у него такая любовь к России? Книги набрал, язык учит, паспорт хочет.
У него прабабушка из Рязани))
+3
0
+3
а в армию пойдет?
+17
-14
+3
Ему действительно нравится Россия, культура страны, язык учит... так что всё логично
+10
-7
+3
Не зря с Достоевским приехал! Владение русским языком -- первый шаг.
+2
0
+2
Ответ i Chu
"эта схема с налогами мне очень нравится" Добавил игрок
Простите, какая схема? Вы хоть раз налоговый кодекс в глаза видели (я уже не прошу даже открывать).
+6
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+2
"Да, я хочу получить российский паспорт, как и мои русские друзья - Клаудиньо и Марио Фернандес", – заявил Нино.
+3
-1
+2
Страна нравится, город красивый, девушки очень красивые! А главное всего 13% налог!
+5
-3
+2
Ответ лоцман
Наверное уже пару матерных слов выучил.
Повестка ещё не приходила, так что вряд ли.
+3
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Ответ Ak4705
Не, это имя скоро будет у одного обывателя Голландского правосудия
Это зачёт )
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Ответ milkmilk
А какой русский эквивалент имени Нино? Антонина?
Не, это имя скоро будет у одного обывателя Голландского правосудия
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Ответ Владимир Данилов
Я понял логику "Зенита": 1. Набрать техничных бразильцев; 2. Насыпать паспортов; 3. Прислать повестки; 4. Когда обделаются, предложить два стула: играть в футбол за миска риса и кошкожена, либо отправиться отдавать гражданские долги. ... PROFIT!
Когда футболисты с Российским паспортом из того же ФК ЦСКА начнут служить, тогда и за бразильцами Зенита приходите :)

Я вообще не припомню случая, чтобы футболиста РПЛ заставляли проходить срочную службу. Только история в КХЛ была.
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Ответ Hong Kil
А смысл? Надо пять лет ждать, а скоро введут прогрессивную шкалу налогобложения.
>а скоро введут прогрессивную шкалу налогобложения.
Но это не точно.
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Ответ Bunyod Turgunov
Для игрокам ФК Газпром правилы меняется
А ты как получил? Явно не сам
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Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Нино не эфиоп.
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Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Пора бы уже разом всю Эфиопию в РФ принять. Еще и Эритрею впридачу. А чо, они уже православные.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Beast
Комментарий удален пользователем
А какое отношение к вам имеет Зенит?
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0
Ответ Beast
Комментарий удален пользователем
Мукунки, которые хорошие только в Спартаке. Тьфу, стыдно)
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