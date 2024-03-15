«Ливерпуль» снес «Спарту» – 6:1 в матче и 11:2 в общем – и вышел в 1/4 финала ЛЕ. Гакпо сделал дубль, у Салаха 1+3

«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы – 6:1.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме в составе англичан отличились Дарвин Нуньес, Бобби Кларк, Мохамед Салах и Коди Гакпо. Велько Бирманчевич отыграл один мяч. Окончательный счет был установлен благодаря голам Доминика Собослаи и Коди Гакпо во втором тайме. Отметим, что Салах записал на свой счет 3 результативных паса.

В первом матче мерсисайдцы одержали победу со счетом 5:1. Команда Юргена Клоппа вышла в четвертьфинал.

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