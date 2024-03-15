«Ливерпуль» снес «Спарту» – 6:1 в матче и 11:2 в общем – и вышел в 1/4 финала ЛЕ. Гакпо сделал дубль, у Салаха 1+3

Теги Ливерпуль Спарта Прага Лига Европы УЕФА Мохамед Салах Велько Бирманчевич Коди Гакпо Доминик Собослаи Дарвин Нуньес Бобби Кларк онлайны Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы – 6:1.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме в составе англичан отличились Дарвин Нуньес, Бобби Кларк, Мохамед Салах и Коди Гакпо. Велько Бирманчевич отыграл один мяч. Окончательный счет был установлен благодаря голам Доминика Собослаи и Коди Гакпо во втором тайме. Отметим, что Салах записал на свой счет 3 результативных паса. 

В первом матче мерсисайдцы одержали победу со счетом 5:1. Команда Юргена Клоппа вышла в четвертьфинал. 

Ливерпуль Англия – Спарта Прага Чехия 6:1 (4:1, 2:0)
Дата проведения
14 марта, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Нуньес, 2:0 – Кларк, 3:0 – 10 Салах, 4:0 – 14 Гакпо, 4:1 – 42 Бирманчевич, 5:1 – 48 Собослаи, 6:1 – 55 Гакпо.
ЛиверпульКеллехер, Брэдли, Гомес (Цимикас, 46), Куанса (ван Дейк, 66), Робертсон, Эндо (Макконнелл, 46), Собослаи, Кларк (Мусяловски, 73), Салах, Гакпо, Нуньес (Эллиотт, 46).
Спарта ПрагаВиндаль-Йенсен, Пресиадо, Зелены, Витик, Крейчи, Рынеш (Панак, 46), Сольбаккен (Выдра, 75), Лячи (Садилек, 58), Кайринен, Бирманчевич (Туци, 66), Кухта (Гараслин, 58).
Предупреждение:
Куанса (65).

Статистика Лиги Европы

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42 комментария
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Спарту со Спартаком перепутали походу. Решили 7 накидать по старой памяти.
+54
-8
+46
Зрители должны потребовать деньги за билеты обратно

К 14-й минуте 4-0, что смотреть дальше?
+24
-1
+23
Все, сдулся Ливерпуль, а криков то было ! Уже больше 15 минут не могут забить, ха-ха !
+21
0
+21
Ребята, хватит! Дайте Гомесу забить и всё
+17
-1
+16
За три минуты новость сильно устарела
+11
0
+11
Ответ Liverpool_YNWA
Почему бессмысленный? пусть побегают Чемберс, Куанса, Кларк Макконелл и другие
В итоге из доступных основных не играют только ВВД и Мак. Зочем...

Сначала крики о перегруженном календаре, потом основа на ненужный матч
+11
-1
+10
Зато как быстро хейтеры охладели к этой игре))
+6
0
+6
Ответ MaxB
В итоге из доступных основных не играют только ВВД и Мак. Зочем... Сначала крики о перегруженном календаре, потом основа на ненужный матч
Действительно, этот Клопп, видимо, ничего не понимает в ротации состава.

Кому надо набирать форму через игру, кому не надо, кто восстанавливается после травмы, кто из молодёжи не готов играть - ну откуда ему знать, бедолаге
+7
-1
+6
Ответ Natan Pilkin
Зрители должны потребовать деньги за билеты обратно К 14-й минуте 4-0, что смотреть дальше?
а на выезде 5-1 уже ничего не решил ?
+5
0
+5
Тот случай, когда решил очередной раз погамать в фифу и вместо обычного уровня "легенда" чисто случайно поставил "новичок". А теперь хочешь-не хочешь придется доиграть турнир до конца.....
+6
-1
+5
Ответ zzf5pygrvz
еще один бессмысленный матч
Почему бессмысленный? пусть побегают Чемберс, Куанса, Кларк Макконелл и другие
+5
0
+5
В течении 7 минут 4 мяча, пора прекращать это порно
+5
0
+5
Интересно, сколько в итоге будет голов))))))
+4
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+4
Ответ Bunyod Turgunov
Как-то жалко Славию
Славию было жалко с Миланом. Это - СПАРТА!!!!
+4
0
+4
Ответ Natan Pilkin
Зрители должны потребовать деньги за билеты обратно К 14-й минуте 4-0, что смотреть дальше?
Смотреть будет ли побит какой-нибудь рекорд результативности.
+4
0
+4
Мне порой кажется, что в футболе надо вводить досрочное завершение игры, допустим, счет 5:0 к первому тайму, проигравшая команда ничего не сделала чтобы хоть как-то это достойно смотрелось (хотя бы удары наносить), игру можно прекращать. Но в этом и изюминка, вдруг Спарта возьмёт себя в руки и покажет себя достойно.
+3
0
+3
Играем молодежкой ! Опытные парни на замене на всякий. Вирджилу дайте отдохнуть
+2
0
+2
Выйти надо Спарте из матча
+2
0
+2
Избиение какое-то в начале. Надеюсь, молодняку дадут побегать. Салаху надо форму набирать, а остальные пусть лучше садятся, дело сделано
+2
0
+2
Просто какое-то форменное избиение.
+2
0
+2
справились за 15 минут.
+1
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+1
Клопп просто хочет чтобы Ливерпуль забил пять голов,а потом поменяет опытных игроков на молодняк -надо же дать всем потренироваться
+1
0
+1
Удачи Ливерпулю в ничего не значащем матче!
+2
-1
+1
С Победой Ливерпуль Поздравляю вынос Спарты 🔥🔥🔥🔥🔥🔥YNWA
+1
0
+1
Удачи Ливерпулю YNWA❤
+1
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+1
Очень легко Ливерпуль проходит дальше. Конечно можно сказать счёт в серии не по игре, но Спарта откровенно провалилась в защите.
+1
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+1
Ответ Левый куль
Ребята, хватит! Дайте Гомесу забить и всё
Может юрген во 2 тайме его в нападение отправит?😂
+1
0
+1
Ответ Роман Г.
Спарту со Спартаком перепутали походу. Решили 7 накидать по старой памяти.
Спарта забила на Энфилде
Спартак - нет
+3
-2
+1
Ответ A.G
Молодой Салах в составе)) Клопп что творит, выдохнутся же в мае
В мае новый состав из травмированных сыграет, все ок
+1
0
+1
Ответ analitik73
Клопп просто хочет чтобы Ливерпуль забил пять голов,а потом поменяет опытных игроков на молодняк -надо же дать всем потренироваться
там уже 9-1 по сумме
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