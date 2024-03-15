«Ливерпуль» снес «Спарту» – 6:1 в матче и 11:2 в общем – и вышел в 1/4 финала ЛЕ. Гакпо сделал дубль, у Салаха 1+3
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы – 6:1.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме в составе англичан отличились Дарвин Нуньес, Бобби Кларк, Мохамед Салах и Коди Гакпо. Велько Бирманчевич отыграл один мяч. Окончательный счет был установлен благодаря голам Доминика Собослаи и Коди Гакпо во втором тайме. Отметим, что Салах записал на свой счет 3 результативных паса.
В первом матче мерсисайдцы одержали победу со счетом 5:1. Команда Юргена Клоппа вышла в четвертьфинал.
- Дата проведения
- 14 марта, 23.00, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 7 Нуньес, 2:0 – 8 Кларк, 3:0 – 10 Салах, 4:0 – 14 Гакпо, 4:1 – 42 Бирманчевич, 5:1 – 48 Собослаи, 6:1 – 55 Гакпо.
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Ливерпуль –
Келлехер, Брэдли, Гомес (Цимикас, 46), Куанса (ван Дейк, 66), Робертсон, Эндо (Макконнелл, 46), Собослаи, Кларк (Мусяловски, 73), Салах, Гакпо, Нуньес (Эллиотт, 46).
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Спарта Прага –
Виндаль-Йенсен, Пресиадо, Зелены, Витик, Крейчи, Рынеш (Панак, 46), Сольбаккен (Выдра, 75), Лячи (Садилек, 58), Кайринен, Бирманчевич (Туци, 66), Кухта (Гараслин, 58).
- Предупреждение:
- Куанса (65).
К 14-й минуте 4-0, что смотреть дальше?
Сначала крики о перегруженном календаре, потом основа на ненужный матч
Кому надо набирать форму через игру, кому не надо, кто восстанавливается после травмы, кто из молодёжи не готов играть - ну откуда ему знать, бедолаге
Спартак - нет