Консейсау о стычке с Артетой после матча: «Он оскорбил мою семью. Это, должно быть, фишка испанских тренеров – так же поступал Пеп»
Сержиу Консейсау рассказал, что Микель Артета оскорбил его семью.
После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Порту» (1:0, 4:2 по пен.) между главными тренерами «драконов» и лондонцев произошла стычка.
«Не важно, что Артета говорит или не говорит. Во время матча он повернулся к [нашей] скамейке и по-испански – это, должно быть, фишка испанских тренеров, поскольку так же поступал Пеп – оскорбил мою семью.
В итоге я сказал ему следить за языком, потому что человека, которого он оскорбил, больше нет в живых. Я сказал, что ему нужно переживать о своей команде, поскольку, тренируя игроков, обладающих индивидуальным мастерством, он обязан делать больше и лучше», – сказал Консейсау.
Артета, в свою очередь, отказался комментировать данный инцидент.
«Арсенал» втиснулся в 1/4 финала ЛЧ – впервые за 14 лет. По пенальти!
Искусство Эдегора – ключ к проходу убийц футбола. Главное о матче «Арсенала» с «Порту»
Вылетел от Челси - обвинил Тухеля
Вылетел от Арсенала - обвинил Артету
Стабильная схема от Консейсау. Следующему тренеру английской команды приготовится.
Похоже Консейсау не смог принять поражение и просто поплыл
Может ему тоже за своим языком и собой следить стоит
Артета: "Жаль мне твою мать, что сын играет в такое угэ"
Консейсау: "Что ты сказал про мою маму?"
Да, Консейсау настоящий полиглот, оказывается! Столько языков знает...
А вот по перечисленным косвенным признакам предположить определенные вещи можно: очень вряд ли прямой, принципиальный и честный человек даст своей команде установку провоцировать, симулировать и другими способами выводить соперника из себя.
И вот этот твой пассаж - "провоцировать это их право" - да кто бы спорил? Только не удивляйтесь, что вас за это считают гнилью, стиль это не оправдание подобной мерзости