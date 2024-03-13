Консейсау о стычке с Артетой после матча: «Он оскорбил мою семью. Это, должно быть, фишка испанских тренеров – так же поступал Пеп» 

Сержиу Консейсау рассказал, что Микель Артета оскорбил его семью.

После ответного матча 1/8 финала чемпионов « » – « » (1:0, 4:2 по пен.) между главными тренерами «драконов» и лондонцев произошла стычка.

«Не важно, что говорит или не говорит. Во время матча он повернулся к [нашей] скамейке и по-испански – это, должно быть, фишка испанских тренеров, поскольку так же поступал Пеп – оскорбил мою семью.

В итоге я сказал ему следить за языком, потому что человека, которого он оскорбил, больше нет в живых. Я сказал, что ему нужно переживать о своей команде, поскольку, тренируя игроков, обладающих индивидуальным мастерством, он обязан делать больше и лучше», – сказал .

Артета, в свою очередь, отказался комментировать данный инцидент.

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