Консейсау о стычке с Артетой после матча: «Он оскорбил мою семью. Это, должно быть, фишка испанских тренеров – так же поступал Пеп» 

Теги Порту Микель Артета Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Сержиу Консейсау брань Футбол

Сержиу Консейсау рассказал, что Микель Артета оскорбил его семью.

После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Порту» (1:0, 4:2 по пен.) между главными тренерами «драконов» и лондонцев произошла стычка.

«Не важно, что Артета говорит или не говорит. Во время матча он повернулся к [нашей] скамейке и по-испански – это, должно быть, фишка испанских тренеров, поскольку так же поступал Пеп – оскорбил мою семью.

В итоге я сказал ему следить за языком, потому что человека, которого он оскорбил, больше нет в живых. Я сказал, что ему нужно переживать о своей команде, поскольку, тренируя игроков, обладающих индивидуальным мастерством, он обязан делать больше и лучше», – сказал Консейсау.

Артета, в свою очередь, отказался комментировать данный инцидент.

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41 комментарий
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Вылетел от Сити - обвинил в грязи Пепа
Вылетел от Челси - обвинил Тухеля
Вылетел от Арсенала - обвинил Артету

Стабильная схема от Консейсау. Следующему тренеру английской команды приготовится.
+70
-15
+55
Ответ Клей Томпсон
да что за маничка матерей трогать? детдомовские все что ли?
дотеры)
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Впервые слышу чтобы Пеп кого-то оскорблял
Похоже Консейсау не смог принять поражение и просто поплыл
Может ему тоже за своим языком и собой следить стоит
+37
-2
+35
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Комментарий скрыт
Артету бы выслушать, нет? А то, глядя на подготовленную Консейсао команду симулянтов и провокаторов, я что-то сомневаюсь, что в остальном он человек высоких моральных стандартов
+46
-12
+34
да что за маничка матерей трогать? детдомовские все что ли?
+40
-10
+30
Ответ Reservoir Cat
Вылетел от Сити - обвинил в грязи Пепа Вылетел от Челси - обвинил Тухеля Вылетел от Арсенала - обвинил Артету Стабильная схема от Консейсау. Следующему тренеру английской команды приготовится.
Почему то на счёт Клоппа ничего не сказал он, хотя Клопп и его банда постоянно громили их
+24
-3
+21
Ответ Reservoir Cat
Вылетел от Сити - обвинил в грязи Пепа Вылетел от Челси - обвинил Тухеля Вылетел от Арсенала - обвинил Артету Стабильная схема от Консейсау. Следующему тренеру английской команды приготовится.
В прошлом году вылетел от Интера, но не обвинил Индзаги, потому что играли когда-то в Лацио. Не слышал, чтоб другие обвинили вышеназванных тренеров...
+22
-2
+20
Этот клоун и про Тухеля то же самое твердил года 3 назад, когда вылетел от Челси, не умеет проигрывать
+24
-5
+19
Вспомнилось "Не Грози южному централу"
Артета: "Жаль мне твою мать, что сын играет в такое угэ"
Консейсау: "Что ты сказал про мою маму?"
+16
-1
+15
Это всё похоже на то, что португалец не может достойно принять поражение. Сначала его оскорблял Гвардиола, потом Тухель, а теперь и Артета. Кто следующий ?))
+16
-3
+13
Ответ MaxB
Артету бы выслушать, нет? А то, глядя на подготовленную Консейсао команду симулянтов и провокаторов, я что-то сомневаюсь, что в остальном он человек высоких моральных стандартов
Так написано же, что Артета отказался комментировать
+12
-1
+11
Ответ Клей Томпсон
да что за маничка матерей трогать? детдомовские все что ли?
То что он это сказал, не значит что это было...
+12
-5
+7
Человек просто не умеет проигрывать и после матчей любит навесить ярлыки. Помнится про Томаса Тухеля тоже самое говорил.
+6
-1
+5
Не может быть такого, что Конскйсау просто нужно проработать свои детские травмы с психологом? Навязчивые мысли о том, что оппоненты обыгравшие его команду постоянно оскорбляют его маму - это что-то из фрейдизма. Отсюда и нежелание других участников перепалки комментировать инцендент, чтобы быть выше этого
+5
-1
+4
Есть люди, готовые что угодно принять на свой счёт. Я был свидетелем ситуации: человека просят отозвать собаку. Повторяют дважды - реакции ноль, на третий раз звучит: "Отзови собаку, ** твою мать!". На это начинаются прыжки возбуждённого петуха и вопли "ты что сказал про мою мать?" Подозреваю, что и тут нечто подобное, раз все как один "его семью оскорбляют". Причём, ни Пеп, ни Артета не замечены особо в хамстве, просто не такого склада люди.
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Пеп и Артета сказали про его семью на испанском, Тухель тоже говорил про семью, видимо, на немецком.
Да, Консейсау настоящий полиглот, оказывается! Столько языков знает...
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Ответ Exterior
А как ты сделал вывод что он человек невысоких моральных стандартов, исходя из того как играет его команда? Да хоть в автобус играют, провоцируют, это ведь их стиль, и это их право. И это не означает что надо оскорблять семью противника. Артету бы выслушать? Интересно почему он отказался это комментировать? Если он этого не делал, не проще ли об этом открыто заявить? что скрывать то?
Я, во-первых, не делал выводов, а сказал, что сомневаюсь. Глупо что-то наверняка заявлять, если даже там не был.
А вот по перечисленным косвенным признакам предположить определенные вещи можно: очень вряд ли прямой, принципиальный и честный человек даст своей команде установку провоцировать, симулировать и другими способами выводить соперника из себя.
И вот этот твой пассаж - "провоцировать это их право" - да кто бы спорил? Только не удивляйтесь, что вас за это считают гнилью, стиль это не оправдание подобной мерзости
+3
-1
+2
Ответ Reservoir Cat
Вылетел от Сити - обвинил в грязи Пепа Вылетел от Челси - обвинил Тухеля Вылетел от Арсенала - обвинил Артету Стабильная схема от Консейсау. Следующему тренеру английской команды приготовится.
Зачем ты врёшь, свинья?
+4
-2
+2
мужество проигрывать как и в принципе играть в футбол, это точно не про Консейсао и его команду-плесень!
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0
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Я был удивлен, как можно так мерзко играть со стороны Порту...а окозалось, что их тренер учился у Моуринью и все сошлось...
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Типичные испано-португальские тёрки.
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Ответ Peter Parker
Так написано же, что Артета отказался комментировать
Значит, с точки зрения Артеты, там и нечего комментировать. Предположу, что обиженный провокатор решил хоть как-то отыграться за поражение
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Ответ Papilo
мужество проигрывать как и в принципе играть в футбол, это точно не про Консейсао и его команду-плесень!
Это команда выйигрывала Лигу чемпионов и регулярно попадает в плей-оффы чего московским командам никогда не будет светить.Вот тебе и "плесень"
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Ответ Дед Базай
Почему то на счёт Клоппа ничего не сказал он, хотя Клопп и его банда постоянно громили их
Там разница в классе была чересчур очевидна
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Ответ Дед Базай
Почему то на счёт Клоппа ничего не сказал он, хотя Клопп и его банда постоянно громили их
Потому что Клопп - крутой!)
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айм нот сюрпрайс, мазафака
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Ответ Wekil Halylow
Колбасние вы везде
Странно, что мясные изделия ещё не написали о том, что их, бедненьких, единственных в АПЛ засуживают и обижают. Все ветки в портовых слезах.
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Ответ SWAGG
А как он удачно перенес стиль сити в арс. Когда соперники фолят они всей командой орут как будто ноги оторвало и окружают судью чтобы тот раздавал карточки Сами же за свои тактические фолы на чужой половине когда тушат все контры в зародыше никогда не получают, видимо в регламенте прописано
Что ты придумываешь?) Не стыдно так врать?
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Зато португальские тренеры- ангелы:)
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Испанцы и португальцы все еще делят мир )
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