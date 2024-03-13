Лига чемпионов. 1/8 финала. «Интер» в гостях у «Атлетико», дортмундская «Боруссия» сыграет с ПСВ

Теги Боруссия Дортмунд Интер ПСВ Атлетико Лига чемпионов УЕФА результаты Футбол

«Интер» сыграет в гостях с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также в среду дортмундская «Боруссия» примет ПСВ.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Атлетико Испания – Интер Италия
Дата проведения
13 марта, 23.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:1

Боруссия Д Германия – ПСВ Нидерланды
Дата проведения
13 марта, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

Таблицы ЛЧ

28 комментариев
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Авторы, сделайте пост каким был мир, когда Арсенал в последний был в 1/4.
Типа два года до конца света, предпоследний Гарри Поттер, альбом Эминема Recovery
+24
-2
+22
за Интернационале!
+11
-3
+8
Ответ Dzenik8
Авторы, сделайте пост каким был мир, когда Арсенал в последний был в 1/4. Типа два года до конца света, предпоследний Гарри Поттер, альбом Эминема Recovery
Шикарное было времечко :(
+4
0
+4
Интер!!! Должны!!!
+6
-2
+4
За Дортмунд!
+3
-1
+2
В паре Дортмунд/ПСВ определяется будующий соперник Сити
+2
0
+2
ха Интер ,Дортмунд, интересные команды.
+3
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Посмотрим Интер сегодня. Удачи лучшему клубу Италии против антифутбола Атлетико
+6
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Конечно же за мой любимый Интер! Будет сложно, но я верю в Интер. Форца 🖤💙
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0
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Ответ Dzenik8
Авторы, сделайте пост каким был мир, когда Арсенал в последний был в 1/4. Типа два года до конца света, предпоследний Гарри Поттер, альбом Эминема Recovery
Пусть сделают. В 2010еще Интер последний раз брал ЛЧ))
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Комментарий удален модератором
Хотелось бы прохода ПСВ и Интера. Но кого волнует что я хочу? 😅😆
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Обычно каждый год 1/8 ЛЧ преподносит сюрпризы, в этом году же все предсказуемо.
меня лично только Атлетико сегодня может удивить и выбить Интер, но вериться с трудом
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Пахан в черной рубашке еще не сказал своего последнего слова
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Интер выиграет ЛЧ. Играют круче всех.
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За Атлетико!
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Ответ Xell
Пусть сделают. В 2010еще Интер последний раз брал ЛЧ))
тогда надо до конца сезона подождать)
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Ответ qvykwxkh28
Сити Барса Боррусия Интер Бавария Реал ПСЖ Арсенал Такой матч стоит посмотреть
Барселона - Реал
Бавария - Арсенал
ПСЖ - Дортмунд
Интер - Ман Сити
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Ответ Saivol
Битва двух главных суходрочей Европы нас сегодня ожидает!
Ну вообще то Атлетико надо забивать и идти вперед, может игра повеселее пойдет, тем более теперь не действует правило выездного гола
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Ответ Танцуй Вини
Я уже придумал пары на 1/4: Бавария-БоруссияД Арсенал-МанСити Реал-Барселона Атлетико/Интер- ПСЖ
А в чем прикол что 3 противостояния будут из команд играющих в одном чемпионате, смотрите внутренние чемпионаты, мне бы было интересно противостояние команд из разных лиг.
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