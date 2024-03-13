Лига чемпионов. 1/8 финала. «Интер» в гостях у «Атлетико», дортмундская «Боруссия» сыграет с ПСВ
«Интер» сыграет в гостях с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Также в среду дортмундская «Боруссия» примет ПСВ.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 13 марта, 23.00, «Метрополитано»
Первый матч – 0:1
- Дата проведения
- 13 марта, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
Первый матч – 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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меня лично только Атлетико сегодня может удивить и выбить Интер, но вериться с трудом
Бавария - Арсенал
ПСЖ - Дортмунд
Интер - Ман Сити