Лига чемпионов. 1/8 финала. «Интер» в гостях у «Атлетико», дортмундская «Боруссия» сыграет с ПСВ

«Интер» сыграет в гостях с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также в среду дортмундская « » примет .

чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч – 0:1

Первый матч – 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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