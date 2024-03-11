Абаскаль останется в «Спартаке» как минимум до игры с «Оренбургом». Руководство обсудило 4 кандидатуры на пост тренера – троих иностранцев и Черчесова (РБК)

Гильермо Абаскаль остается в «Спартаке».

Как передает РБК, сегодня в клубе прошло совещание с участием генерального директора , спортивного директора , а также члена совета директоров, топ-менеджера «Лукойла» Павла Жданова.

Игра с «Факелом» (0:2) была названа неудовлетворительной, было указано на нестабильность команды и необходимость перемен.

Решение об увольнении принято не было. Он останется главным тренером красно-белых как минимум до встречи с «Оренбургом».

Также обсуждалось, кто мог бы заменить испанского специалиста. Выбраны четыре кандидата, три из которых – иностранцы, в том числе португалец. Также рассматривался Станислав Черчесов, однако его шансы получить работу в клубе минимальны.

О Владимире Ивиче (« ») и («Ростов») речи не шло.