Абаскаль останется в «Спартаке» как минимум до игры с «Оренбургом». Руководство обсудило 4 кандидатуры на пост тренера – троих иностранцев и Черчесова (РБК)
Гильермо Абаскаль остается в «Спартаке».
Как передает РБК, сегодня в клубе прошло совещание с участием генерального директора Олега Малышева, спортивного директора Томаша Амарала, а также члена совета директоров, топ-менеджера «Лукойла» Павла Жданова.
Игра с «Факелом» (0:2) была названа неудовлетворительной, было указано на нестабильность команды и необходимость перемен.
Решение об увольнении Абаскаля принято не было. Он останется главным тренером красно-белых как минимум до встречи с «Оренбургом».
Также обсуждалось, кто мог бы заменить испанского специалиста. Выбраны четыре кандидата, три из которых – иностранцы, в том числе португалец. Также рассматривался Станислав Черчесов, однако его шансы получить работу в клубе минимальны.
О Владимире Ивиче («Краснодар») и Валерии Карпине («Ростов») речи не шло.
Карпин - эстонец
Черчесов австриец
Рианчо - испанец
Мостовой - россиянин с бумажкой 😁