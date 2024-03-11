Абаскаль останется в «Спартаке» как минимум до игры с «Оренбургом». Руководство обсудило 4 кандидатуры на пост тренера – троих иностранцев и Черчесова (РБК)

Теги Спартак Ростов Станислав Черчесов Валерий Карпин Владимир Ивич Краснодар Гильермо Абаскаль Олег Малышев Томаш Амарал Футбол

Гильермо Абаскаль остается в «Спартаке».

Как передает РБК, сегодня в клубе прошло совещание с участием генерального директора Олега Малышева, спортивного директора Томаша Амарала, а также члена совета директоров, топ-менеджера «Лукойла» Павла Жданова.

Игра с «Факелом» (0:2) была названа неудовлетворительной, было указано на нестабильность команды и необходимость перемен.

Решение об увольнении Абаскаля принято не было. Он останется главным тренером красно-белых как минимум до встречи с «Оренбургом».

Также обсуждалось, кто мог бы заменить испанского специалиста. Выбраны четыре кандидата, три из которых – иностранцы, в том числе португалец. Также рассматривался Станислав Черчесов, однако его шансы получить работу в клубе минимальны.

О Владимире Ивиче («Краснодар») и Валерии Карпине («Ростов») речи не шло.

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42 комментария
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три иностранца
Карпин - эстонец
Черчесов австриец
Рианчо - испанец
Мостовой - россиянин с бумажкой 😁
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Ответ Трент Резнор
Трое в лодке, не считая Черчесова
Тогда должен был быть Газаев))
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Ответ Streetbor
три иностранца Карпин - эстонец Черчесов австриец Рианчо - испанец Мостовой - россиянин с бумажкой 😁
Но там португалец. А значит Моуриньо))))
+24
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Трое в лодке, не считая Черчесова
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Ну какой Черчесов?! Нужен тренер, а не полевой командир с собственным словарём.
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Цикл должен продолжаться) Не было бы Спартака, надо было придумать.
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".. Пять негретят судейство учинили .осудили одного, осталось их четыре"(с)
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попросим Оренбург что бы обыграли спартачей может и правда выгонят рыжего шайтана....
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Португалец. Моуриньо?
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Моуринью в Спартак)
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если португалец, то не меньше Мауриньо
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Очередной иностранец?!Ну-ну. Между тем, щас на фоне всего этого, как бы и Оренбургу не влетели!
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Ответ Георгий
попросим Оренбург что бы обыграли спартачей может и правда выгонят рыжего шайтана....
Не выгонят - даже поражение от Оренбурга не означает вылет из турнира. Поменяется только путь.
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Ответ SuperSpartakM
Не выгонят - даже поражение от Оренбурга не означает вылет из турнира. Поменяется только путь.
Из турнира не вылетят, но проигрыш Оренбургу, который хромает на обе ноги в этом сезоне разве не зашквар, да и утрата "шанса на проигрыш" тоже.
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А почему бы Массимо не назначить? Он может с бодрить команду
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Зря Черчесова не рассматривают. Там сейчас в душевую на разговор просто необходимо перетаскать всех-от игроков до руководства!)
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Посмотрите на таблицу. Сколько его еще держать? Священная корова что ли рыжая?
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Круговорот тренеров в Спартаке вечен.
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Это. конечно. внутреннее дело руководства Спартака, кого назначать тренером, но в случае назначения Черчесова очень велика вероятность, что Черчесова-младшего возьмут третьим вратарём, а Аджоев-младший попадёт в основной состав.
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Ответ NIK7478
Очередной иностранец?!Ну-ну. Между тем, щас на фоне всего этого, как бы и Оренбургу не влетели!
Влетят, оренбург по игре сильнее, Спартак сейчас, реальный претендент на переходные матчи
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Черчесов лучший вариант. Всем нейтральным болельщикам будет интересно
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Трое иностранцев - это: серб Николич, туркмен Бердыев и эстонец Карпин
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Ответ bear7904
Цикл должен продолжаться) Не было бы Спартака, надо было придумать.
Судя по тому что при очевидном варианте с Черчесовым они пытаются изобрести велосипед цикл будет вечен.
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Ответ Streetbor
три иностранца Карпин - эстонец Черчесов австриец Рианчо - испанец Мостовой - россиянин с бумажкой 😁
У Мостового гражданство Испании и Португалии есть (как минимум были)
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Ответ Streetbor
три иностранца Карпин - эстонец Черчесов австриец Рианчо - испанец Мостовой - россиянин с бумажкой 😁
Россиянин с бумажкой - круче трёх иностранцев!
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Ответ Атомный Карась
Но там португалец. А значит Моуриньо))))
Мостовиньо
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Повезло Оренбургу. Абаскаля увидят.
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Сидел Спартак, на лавочке, считал свои шансики, раз,два, три, тренеришкой, будешь ты.
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У Абасраля есть ещё один шанс абасраться
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"было указано на нестабильность команды и необходимость перемен" А раньше это трудно было разглядеть? Рыжее недоразумение надо было еще прошлой весной уволить. Сейчас Амарал пролобирует очередной заграничный шлак, и все по новой начнется, и результаты будут те же.
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