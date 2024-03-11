Александр Медведев: «Петербург – футбольная столица России. «Спартак» пускай доказывает, что он народная команда»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

Босс «Зенита» Александр Медведев назвал Петербург футбольной столицей России.

«Футбольная столица России – Санкт-Петербург.

«Спартак» – народная команда? Пускай доказывают, что они народная команда», – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.

После 20-го тура Мир РПЛ «Зенит» лидирует в таблице, набрав 40 очков. «Спартак» идет шестым, имея 31 балл.

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178 комментариев
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Обьясните ему что в Питере только один клуб, а это для футбольной столицы моловато будет. Дядька непонятный то в хокее то в футболе, шатун.
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Если долго повторять, то можно даже самому поверить в то, что говоришь)
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Опять провинциальные комплексы у деда
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Ответ БВО
В чем "футбольная столичность" измеряется?
как в чём? как и всё в футболе: в Суторминых! и у кого их больше тот и столица!
+43
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+36
Нет никакой "футбольной столицы".
Впрочем, нет и никакой "народной команды".
+30
-4
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В чем "футбольная столичность" измеряется?
+25
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"Медведев" скоро станет нарицательным словом. Обозначающим - "мы самые лучше, доминируем во всём мире, без нас все загнуться, пусть они что-то доказывают, ведь верить можно только нам."
+25
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Комплексы
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Ответ Duncan MacLeod
Собака лает, караван идёт.
Отрицательное движение?
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Поведение номера 2, которому никогда не стать номером 1
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Ответ Владислав Романов
Болельщикам Зенита тоже стрёмно от того, какие глупости говорит этот человек?)
Ну, наркоторговцев и уголовников не оправдывает, аязов гулиевых от тюрьмы за избиение пешеходов не отмазывает, от расследования по бромантану 20 лет не бегает... И на том спасибо ;)
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0
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Этот петрушка рот бы закрыл свой.
+19
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Если судить по количеству болельщиков на стадионе в Санкт-Петербурге на играх Зенита с ним тяжело спорить,
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Собака лает, караван идёт.
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Вроде не ребенок, а ведет себя ну очень плохо......
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Ответ Mukunku 64
Даже страшно подумать , что было бы если Владим Владимыч родился в Саранске ? Футбольная столица переехала бы в Мордвию , а расстроенные пара тысяч петербуржцов смотрели увлекательные Матчи ,,лучшей лиги мира" типа Зенит - Чайка из села Песчанокопского Ростовской области на стадионе Кирова
А если бы коммунисты не перенесли столицу в Москву, то вы бы сейчас всем городом болели за одно Торпедо.
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Ответ Алешка Терминатор
Опять провинциальные комплексы у деда
Однофамилец поделился вином со своих виноградников.
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В СССР "Народная команда" спартачок было язвитильно-уничижительное прозвище спартачка...,а патамушта все тогдашние команды были на балансе ведомств(МВД.ЖД,ну и так далее и только спартачок грабил рабочих...С каждой получки отстегни им денежку и никто не спрашивал согласен ты или как.А были они на балансе ВЦСПС(профсоюзы)вот и вся "народная команда"Понятно почему их ненавидели тогда и сейчас...
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Ещё в 1980-хх Спартак был народной командой.
Им нечего доказывать.
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Ответ Duncan MacLeod
Собака лает, караван идёт.
к факелу идёт? опять два мяча пропускать?
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Ответ ARAMIS777
Ещё в 1980-хх Спартак был народной командой. Им нечего доказывать.
По приказу Брежнева,КПСС и ВЦСПС.Хотя лично я на народность Зенита не претендую,вообще по фиг.
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Хотите прикол? Спартак в википедии находится в категориях "Футбольные клубы, основанные в 1922 году" и "Футбольные клубы Российской империи"
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Ответ мутятя
Столица футбольных легионеров. Попробуйте опровергнуть.
мутятя, тебе бобсоккера мало или выгнали оттуда уже?)
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Ответ Филипп Юзбашев
Почему у него на языке только Спартак крутится? Без шуток, это реально какие то комплексы. Либо его хотят снять и он пытается на популярной теме набить себе симпатий что бы по дольше остаться. Просто задавая себе вопрос зачем, я так и не могу найти разумного ответа….
Его РБ Спорт с адресом "Москва, ул.Бутлерова 17, офис 259" спросил про Спартак. Вопрос есть в тексте. Ну же! Соберитесь.
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Ответ Александр Жердин
Хоть и болельщик Зенита, достало уже это меринье писками! Есть чемпионат, есть действующий чемпион.Что будет в конце сезона - покажет только время.Оствльное - от лукавого!
Согласен,по фиг кто там народные и прочее,но так отреагировали про "комплексы у питерских"это забавляет,при чем всех под одну гребёнку,пхх.
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Ответ igorkuz45
Есть. Зенит - бразильскоколумбийская народная команда.)))
И Спартак - народная команда нидерландских гангстеров, рэперов и наркоторговцев...
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Ответ Был Такой
Поведение номера 2, которому никогда не стать номером 1
Мне вот, как болельщику Зенита, глубоко плевать, кто там номер 1, а кто номер 2, как и на все пафосные речи Медведева и Со.

Только хочу задать один вопрос: когда номер 1 гордо рассказывает, что в матче с ним, номер 2 впервые за 1500 дней не забил дома, это точно поведение, достойное номера 1?
+7
-4
+3
Ответ Owen_the_Simple
Хотите прикол? Спартак в википедии находится в категориях "Футбольные клубы, основанные в 1922 году" и "Футбольные клубы Российской империи"
Блеск и красота в одном флаконе :)
+5
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Ответ ГШ68
Нет никакой "футбольной столицы". Впрочем, нет и никакой "народной команды".
Отлично. Согласен на 100 %
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Ответ Сергей Лепехин
У питерцев комплекс столицы, Спартака...
7:1 и 13 лет без побед в Питере,бггг
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