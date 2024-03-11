Александр Медведев: «Петербург – футбольная столица России. «Спартак» пускай доказывает, что он народная команда»

Босс «Зенита» Александр Медведев назвал Петербург футбольной столицей России.

«Футбольная столица России – Санкт-Петербург.

« » – народная команда? Пускай доказывают, что они народная команда», – сказал председатель правления « » .

После 20-го тура Мир «Зенит» лидирует в таблице, набрав 40 очков. «Спартак» идет шестым, имея 31 балл.