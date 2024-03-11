Александр Медведев: «Петербург – футбольная столица России. «Спартак» пускай доказывает, что он народная команда»
Босс «Зенита» Александр Медведев назвал Петербург футбольной столицей России.
«Футбольная столица России – Санкт-Петербург.
«Спартак» – народная команда? Пускай доказывают, что они народная команда», – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.
После 20-го тура Мир РПЛ «Зенит» лидирует в таблице, набрав 40 очков. «Спартак» идет шестым, имея 31 балл.
Впрочем, нет и никакой "народной команды".
Им нечего доказывать.
Только хочу задать один вопрос: когда номер 1 гордо рассказывает, что в матче с ним, номер 2 впервые за 1500 дней не забил дома, это точно поведение, достойное номера 1?