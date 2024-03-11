«Спартак» о поле «Лукойл Арены»: «В удовлетворительном состоянии, агрономы сработали оперативно»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лукойл Арена Оренбург стадионы Дмитрий Зеленов Футбол

Пресс‑атташе «Спартака» рассказал о состоянии поля «Лукойл Арены».

— В каком сейчас состоянии поле на «Лукойл Арене»?

— Поле в удовлетворительном состоянии, к счастью, агрономы сработали оперативно. Случилось аварийное отключение системы подогрева, не получилось сыграть с «Факелом» на нашей арене, но вопреки всем негативным прогнозам следующий матч [с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России] мы будем играть дома.

— То есть газон восстановили?

— Да, люди работают над этим, — сказал Дмитрий Зеленов.

РПЛ и РФС допустили поле «Лукойл Арены» к проведению матчей

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20 комментариев
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Агрономы отлично подготовили поляну но плохо сыграли
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зато игра Спартака в неудовлетворительном состоянии, Факел сработал оперативно
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Игра - дуйока, Абаскаль - дуйока, поле - тройка.
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Поле Лукойле))
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Ответ Мирана Ширмамедова
еще бы совет директоров лукойла сработали бы оперативно и сменили тренера. этот рыжий не тренер, а эксперементальщик какой то. больше половина сезона, а оптимального состава нет. в каждом матче состав меняет. сколько можно терпеть?
Есть ощущение что команда в матче с Факелом слила Абаскаля
во главе с Джикией, которого символично в конце матча выпустили ...
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А какая разница где лететь с такой игрой, так можно хоть на поле сослаться, типа мы старались но получилось как всегда.
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Там месяц ещё нельзя играть, чтобы укрепился газон. Иначе 1 игра и снова огород. Играйте в луже, всё равно очередной сезон слит рыжему коту под хвост
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да по сути плевать на каком поле проиграть 😢
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Ответ Мирана Ширмамедова
еще бы совет директоров лукойла сработали бы оперативно и сменили тренера. этот рыжий не тренер, а эксперементальщик какой то. больше половина сезона, а оптимального состава нет. в каждом матче состав меняет. сколько можно терпеть?
А рыжего ещё летом в начале сезона менять надо было. Он всю весну завалил со своими экспериментами. А вообще такое ощущение что он сам хочет свалить с хорошей компенсацией, вот чудит.
+6
-4
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Ответ Усатый КозлоБык
Чё?
Жить говорит хорошо)
+3
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Ответ Усатый КозлоБык
Чё?
Не знаешь классику!
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Надо было с Факелом там играть чтобы замедлить игру более техничной команды и за счет этого хотя бы ничейку удержать
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Ответ Вячеслав Припузов
Есть ощущение что команда в матче с Факелом слила Абаскаля во главе с Джикией, которого символично в конце матча выпустили ...
Да есть такое.
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Да, люди борща поели и работают над этим.
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Ответ Вячеслав Припузов
Есть ощущение что команда в матче с Факелом слила Абаскаля во главе с Джикией, которого символично в конце матча выпустили ...
Придерживаюсь этой версии тоже
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