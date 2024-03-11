«Спартак» о поле «Лукойл Арены»: «В удовлетворительном состоянии, агрономы сработали оперативно»
Пресс‑атташе «Спартака» рассказал о состоянии поля «Лукойл Арены».
— В каком сейчас состоянии поле на «Лукойл Арене»?
— Поле в удовлетворительном состоянии, к счастью, агрономы сработали оперативно. Случилось аварийное отключение системы подогрева, не получилось сыграть с «Факелом» на нашей арене, но вопреки всем негативным прогнозам следующий матч [с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России] мы будем играть дома.
— То есть газон восстановили?
— Да, люди работают над этим, — сказал Дмитрий Зеленов.
во главе с Джикией, которого символично в конце матча выпустили ...