«Спартак» о поле «Лукойл Арены»: «В удовлетворительном состоянии, агрономы сработали оперативно»

Пресс‑атташе «Спартака» рассказал о состоянии поля «Лукойл Арены».

— В каком сейчас состоянии поле на « »?

— Поле в удовлетворительном состоянии, к счастью, агрономы сработали оперативно. Случилось аварийное отключение системы подогрева, не получилось сыграть с «Факелом» на нашей арене, но вопреки всем негативным прогнозам следующий матч [с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России] мы будем играть дома.

— То есть газон восстановили?

— Да, люди работают над этим, — сказал .

РПЛ и РФС допустили поле «Лукойл Арены» к проведению матчей