«Реал» 22 матча не проигрывает в Ла Лиге – с сентября. За это время 16 побед и 6 ничьих

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Сельта Ла Лига Футбол

«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 22 матчей.

Сегодня команда Карло Анчелотти разгромила «Сельту» (4:0) в 28-м туре Ла Лиги.

В последний раз мадридцы не набирали ни одного очка в игре с «Атлетико» (1:3) 24 сентября. С тех пор у них 16 побед и 6 ничьих в чемпионате Испании.

В следующем туре «Реал» выступит в гостях у «Осасуны». Это произойдет 16 марта.

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57 комментариев
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Супер-полузащита Реала создает десятки моментов для вини и родриго, те бьют криво-косо, в итоге, Реал забивает голы благодаря действиям Рюдигера в штрафной. С такой «реализацией» Родриго надолго в основе не задержится. Полузащитник Белингем - лучший завершитель в команде, это не совсем нормально для Реала. Судя по сегодняшней игре, Мбаппе просто необходим.

P.s. Отдельный респект Модричу, провел матч будто ему не 38, а лет так на 10 моложе)
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+56
Шедевральный матч от легендарного Луки Модрича, в 38 лет показывает свой уровень, и говорит Карло Анчелотти: "Посмотри, Карло, я всё ещё могу", и ведь правда же может. Не хочется верить в то что это последний сезон Луки в Реале...
Так же очень рад за молодого, вышел на 3 минуты и забил гол, красавчик. Мог выходить намного раньше.
В целом хороший футбол бы увидели сегодня от Реала, НАКОНЕЦ-ТО!!! Огромные проблемы с реализацией моментов, нужно подтягивать. С победой, мадридисты! Hala Madrid!!!
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+23
С дебютом молодого турка, неужели мы дождались этого момента!!! Надеюсь теперь , анчи будет почаще выпускать это юное дарование !
А, так , поздравляю всех мадридистов с очередной победой!, Ура - товарищи!!
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+9
Ответ Всем мир
Супер-полузащита Реала создает десятки моментов для вини и родриго, те бьют криво-косо, в итоге, Реал забивает голы благодаря действиям Рюдигера в штрафной. С такой «реализацией» Родриго надолго в основе не задержится. Полузащитник Белингем - лучший завершитель в команде, это не совсем нормально для Реала. Судя по сегодняшней игре, Мбаппе просто необходим. P.s. Отдельный респект Модричу, провел матч будто ему не 38, а лет так на 10 моложе)
Учитывая, что скорее всего черепаха летом присоединится, Родриго надолго в глухом запасе засядет. И смотря на его игру, это хорошо.
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+9
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
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+6
Ответ Всем мир
Супер-полузащита Реала создает десятки моментов для вини и родриго, те бьют криво-косо, в итоге, Реал забивает голы благодаря действиям Рюдигера в штрафной. С такой «реализацией» Родриго надолго в основе не задержится. Полузащитник Белингем - лучший завершитель в команде, это не совсем нормально для Реала. Судя по сегодняшней игре, Мбаппе просто необходим. P.s. Отдельный респект Модричу, провел матч будто ему не 38, а лет так на 10 моложе)
Этот год будет последним, когда за Родриго могут предложить достойные деньги. Клубы апл на изи могут сотку предложить за него. И если так произойдёт, то я надеюсь клуб не сделает ошибку. Потом уже за него столько не предложат
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«Реал» просто разобрал «Сельту». 4:0!
Гюлер дебютный гооол! Но то как поздравляет с этим событием Рюдигер, в штаны можно... Да и когда в штрафной забивает тоже...
+7
-3
+4
Ответ Всем мир
Супер-полузащита Реала создает десятки моментов для вини и родриго, те бьют криво-косо, в итоге, Реал забивает голы благодаря действиям Рюдигера в штрафной. С такой «реализацией» Родриго надолго в основе не задержится. Полузащитник Белингем - лучший завершитель в команде, это не совсем нормально для Реала. Судя по сегодняшней игре, Мбаппе просто необходим. P.s. Отдельный респект Модричу, провел матч будто ему не 38, а лет так на 10 моложе)
Родриго перестал прогрессировать, а жаль. Я думал он перепрыгнет Винисиуса.
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Ответ Hi Hi
сегодня 2 профильных центральных защитников играли на поле, ты о чем?
Я про весь сезон
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Ответ kaka10
Никто кроме глоров не сомневается в Модриче. Анчелотти выполняет установку по наигрыванию полузащиты без Модрича Энрике сейчас делает то же самое в ПСЖ. Хотя ты после выхода Мбаппе и его голов видимо тоже убеждаешься, что Килиан всё ещё может
А в чем связь быть глором и сомневаться в Модриче? Или ты может быть не видел что в начале сезона Модрич был не в форме и не играл на своём уровне? И какая связь здесь вообще с Мбаппе, которого ротируют по указанию шейха, за то что тот не хочет отдавать часть своего подписного бонуса?
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Ответ Мадридский тролль
Учитывая, что скорее всего черепаха летом присоединится, Родриго надолго в глухом запасе засядет. И смотря на его игру, это хорошо.
Переход Анчелотти на схему 4:3:3 с трио в нападении Винисиус, Мбаппе, Родриго.
+3
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+3
Ответ meringue
Шедевральный матч от легендарного Луки Модрича, в 38 лет показывает свой уровень, и говорит Карло Анчелотти: "Посмотри, Карло, я всё ещё могу", и ведь правда же может. Не хочется верить в то что это последний сезон Луки в Реале... Так же очень рад за молодого, вышел на 3 минуты и забил гол, красавчик. Мог выходить намного раньше. В целом хороший футбол бы увидели сегодня от Реала, НАКОНЕЦ-ТО!!! Огромные проблемы с реализацией моментов, нужно подтягивать. С победой, мадридисты! Hala Madrid!!!
Никто кроме глоров не сомневается в Модриче.
Анчелотти выполняет установку по наигрыванию полузащиты без Модрича

Энрике сейчас делает то же самое в ПСЖ. Хотя ты после выхода Мбаппе и его голов видимо тоже убеждаешься, что Килиан всё ещё может
+6
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У Родриго вроде считается, что очень хороший удар, а сегодня при всех моментах удары никакущие.
Гюлеру поздравления
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У Родриго на данный момент в игре регресс и по хорошему надо его посадить на лавку!
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Ответ Фарид Харисов
Мбаппе не хочет играть форварда, это не его родная позиция.
Ага, почему же тогда он сейчас регулярно играет его в ПСЖ? Или может Мбаппе играет справа в нападении, раз Родриго должен присесть с его приходом?
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Ответ mr kovalsky
Озабочены, ибо против них предстоит играть еще много игр, а это в перспективе будет одной из самых разрушающих атак в мире. Ну почему бы не продавать Винисиуса и оставить слева Мбаппе с Хоселу и Родриго?:)
Все эти обсуждения продажи Вини и Родриго просто дают ложную надежду фанатам Барсы) Этим летом никто из группы атаки не покинет клуб (Хоселу собираются выкупать)
Оффтоп. Я помню, как скидывал тебе ссылку на тг-канал про Реал, но он тупо самый популярный, а по факту - глорский (аудитория оставляет желать лучшего). Я на него был подписан, пока несколько месяцев назад не открыл для себя La Saeta Rubia - лучший канал про Реал Мадрид. Если нужно, то могу кинуть ссылку, хотя, возможно, ты на него и так подписан.
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Ответ Homelander_666
Все эти обсуждения продажи Вини и Родриго просто дают ложную надежду фанатам Барсы) Этим летом никто из группы атаки не покинет клуб (Хоселу собираются выкупать) Оффтоп. Я помню, как скидывал тебе ссылку на тг-канал про Реал, но он тупо самый популярный, а по факту - глорский (аудитория оставляет желать лучшего). Я на него был подписан, пока несколько месяцев назад не открыл для себя La Saeta Rubia - лучший канал про Реал Мадрид. Если нужно, то могу кинуть ссылку, хотя, возможно, ты на него и так подписан.
Родриго тоже никуда не уйдет летом. На следующие, когда станет понятно, что он становится лавочником, тогда да, а тут еще нужно будет все перепробовать и посмотреть Анчи.

Да я на них подписан давно, я не знаю зачем и как, но у меня почему то стоит бан на комментария под постами, иногда чекаю новости, но в плане оперативности и достоверности больше нравится, чем оф канал Реала в тг. Еще иногда нравится слушать стримы Зураба(з зон) после плохих матчей. Успокаивает нервы и прикольно слушать, когда обсуждают то, что ты хотел выговорить.
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Ответ Всем мир
Супер-полузащита Реала создает десятки моментов для вини и родриго, те бьют криво-косо, в итоге, Реал забивает голы благодаря действиям Рюдигера в штрафной. С такой «реализацией» Родриго надолго в основе не задержится. Полузащитник Белингем - лучший завершитель в команде, это не совсем нормально для Реала. Судя по сегодняшней игре, Мбаппе просто необходим. P.s. Отдельный респект Модричу, провел матч будто ему не 38, а лет так на 10 моложе)
У Винисиуса реализация в норме, он забил уже 10 гол в этом году - больше всех в клубе, а вот у Родриго проблемы, причём психологические.
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Ответ Tristan...
Это тебе по клубному каналу сказали?
Да нет, это я видел своими глазами. А тот бред что ты везде хайлайтишь тебе на спортсе сказали?
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Ответ Tristan...
Да нет. Гол рукой и пенальти на ворота Альмерии после двух фолов игроков Реала в атаке я видел своими глазами
Не мешало бы тебе инструкцию от УЕФА с тем что считается плечом, а что рукой посмотреть перед тем как бегать и орать здесь? Почему ж ты тогда, такой справедливый, не орёшь здесь как игрок Альмерии не получил красную карточку за то что сбивал локтем Дани Себальоса в центре поля? Или это другое?
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Ответ kaka10
Никто кроме глоров не сомневается в Модриче. Анчелотти выполняет установку по наигрыванию полузащиты без Модрича Энрике сейчас делает то же самое в ПСЖ. Хотя ты после выхода Мбаппе и его голов видимо тоже убеждаешься, что Килиан всё ещё может
Ну все таки у Модрича некий спад был в игре в этом сезоне, последние 2-3 игры уже в хорошей форме, до этого было не очень. А Мбаппе либо решили карать, либо Энрике правда хочет без него игру строить для следующего сезона, но пока что карают себя, судя по результатам
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Ответ kaka10
Принцип глоров видеть и радоваться тому, что здесь и сейчас. А я тебе причину пребывания Модрича на лавке описал. Далее, как можно видеть Модрича не в форме, если с самого начала сезона он запасной? В тех матчах, где выходил был не хуже основы. В нескольких важных матчах откровенно затащил в своём стиле, включая классико. Связь с Мбаппе такова, что Перес также даёт определённую установку по политике клуба: - укрепление в основном составе позиций Камавинга, Чуамени, Белингема через регулярные игры и сыгранность - безболезненное уменьшение роли Модрича в игре Реала - не строить планы на будущее с участием Модрича на поле из-за возраста - завершение легендарной карьеры Модрича в Реале с дальнейшим присоединением Модрича в тренерский штаб - 10 номер для Мбаппе как бонус
Модрич уже отдал Реалу всё и даже больше. Я согласен что не выпускать пару Кроос - Модрич это явная установка от Переса, но случай здесь и случай с Мбаппе совершенно разные. И я опять же скажу, что в начале сезона Модрич был не в лучшей форме.
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Ответ Homelander_666
Я уже сегодня об этом спорил с одним товарищем. Веселит, что болелы других так озабочены атакой Реала.
Озабочены, ибо против них предстоит играть еще много игр, а это в перспективе будет одной из самых разрушающих атак в мире. Ну почему бы не продавать Винисиуса и оставить слева Мбаппе с Хоселу и Родриго?:)
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Ответ Фарид Харисов
Родриго или Винисиуса нужно продавать в случае покупки Мбаппе. Это крайне горячие активы, которые захотят себе многие, но при живом Киллиане будут не то чтобы сильно нужны сливочным.
Винисиус, который третий год тащит атаку Реала: "Ну да, ну да, пошёл я нахер"
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Ответ Фарид Харисов
Родриго или Винисиуса нужно продавать в случае покупки Мбаппе. Это крайне горячие активы, которые захотят себе многие, но при живом Киллиане будут не то чтобы сильно нужны сливочным.
Никто никогда в жизни Винисиуса продавать не будет. Для Фло Вини такого же статуса игрок, как Мбаппе
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И это при отсутствии почти всех центральных защитников.

Безумие
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Ответ Vlad Zhadejko
И это при отсутствии почти всех центральных защитников. Безумие
сегодня 2 профильных центральных защитников играли на поле, ты о чем?
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Поздравляю - Реал с победой, Модрича с прекрасной игрой, Гюлера с первым голом !
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Ответ kaka10
Принцип глоров видеть и радоваться тому, что здесь и сейчас. А я тебе причину пребывания Модрича на лавке описал. Далее, как можно видеть Модрича не в форме, если с самого начала сезона он запасной? В тех матчах, где выходил был не хуже основы. В нескольких важных матчах откровенно затащил в своём стиле, включая классико. Связь с Мбаппе такова, что Перес также даёт определённую установку по политике клуба: - укрепление в основном составе позиций Камавинга, Чуамени, Белингема через регулярные игры и сыгранность - безболезненное уменьшение роли Модрича в игре Реала - не строить планы на будущее с участием Модрича на поле из-за возраста - завершение легендарной карьеры Модрича в Реале с дальнейшим присоединением Модрича в тренерский штаб - 10 номер для Мбаппе как бонус
Не знаю какие там у глоров принцыпы, я за Реал топлю всю жизнь, и явно не с самого успешного периода в истории клуба.
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Хави заплакал
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