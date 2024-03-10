«Реал» 22 матча не проигрывает в Ла Лиге – с сентября. За это время 16 побед и 6 ничьих
«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 22 матчей.
Сегодня команда Карло Анчелотти разгромила «Сельту» (4:0) в 28-м туре Ла Лиги.
В последний раз мадридцы не набирали ни одного очка в игре с «Атлетико» (1:3) 24 сентября. С тех пор у них 16 побед и 6 ничьих в чемпионате Испании.
В следующем туре «Реал» выступит в гостях у «Осасуны». Это произойдет 16 марта.
P.s. Отдельный респект Модричу, провел матч будто ему не 38, а лет так на 10 моложе)
Так же очень рад за молодого, вышел на 3 минуты и забил гол, красавчик. Мог выходить намного раньше.
В целом хороший футбол бы увидели сегодня от Реала, НАКОНЕЦ-ТО!!! Огромные проблемы с реализацией моментов, нужно подтягивать. С победой, мадридисты! Hala Madrid!!!
А, так , поздравляю всех мадридистов с очередной победой!, Ура - товарищи!!
Гюлер дебютный гооол! Но то как поздравляет с этим событием Рюдигер, в штаны можно... Да и когда в штрафной забивает тоже...
Анчелотти выполняет установку по наигрыванию полузащиты без Модрича
Энрике сейчас делает то же самое в ПСЖ. Хотя ты после выхода Мбаппе и его голов видимо тоже убеждаешься, что Килиан всё ещё может
Гюлеру поздравления
Оффтоп. Я помню, как скидывал тебе ссылку на тг-канал про Реал, но он тупо самый популярный, а по факту - глорский (аудитория оставляет желать лучшего). Я на него был подписан, пока несколько месяцев назад не открыл для себя La Saeta Rubia - лучший канал про Реал Мадрид. Если нужно, то могу кинуть ссылку, хотя, возможно, ты на него и так подписан.
Да я на них подписан давно, я не знаю зачем и как, но у меня почему то стоит бан на комментария под постами, иногда чекаю новости, но в плане оперативности и достоверности больше нравится, чем оф канал Реала в тг. Еще иногда нравится слушать стримы Зураба(з зон) после плохих матчей. Успокаивает нервы и прикольно слушать, когда обсуждают то, что ты хотел выговорить.
Безумие