«Реал» 22 матча не проигрывает в Ла Лиге – с сентября. За это время 16 побед и 6 ничьих

«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге до 22 матчей.

Сегодня команда разгромила «Сельту» (4:0) в 28-м туре .

В последний раз мадридцы не набирали ни одного очка в игре с «Атлетико» (1:3) 24 сентября. С тех пор у них 16 побед и 6 ничьих в чемпионате Испании.

В следующем туре « » выступит в гостях у «Осасуны». Это произойдет 16 марта.