Абаскаль о 0:2 с «Факелом»: «Две ошибки, потеря концентрации, пенальти и автогол – из-за этого проиграли. «Спартак» не шел на соперника, медленно передавал мяч, удары были слабые»

Гильермо Абаскаль рассказал, что привело к поражению от «Факела» (0:2).

«Две ошибки, потеря концентрации, пенальти и автогол. Из-за этого проиграли.

Не выиграли потому, что не забили, не шли на соперника, медленно передавали мяч, были недостаточно хороши с использованием вингеров в финальной трети.

Были 3-4 момента, которые мы не использовали. После второго гола перешли на план Б, 3-4-2-1 с Соболевым наверху и Зиньковским и Мозесом, которые должны были делать подачи. Моментов стало больше, доходили в штрафную, были угловые. Но мы не забивали.

У нас вообще были слабые удары, не хватало агрессивности и решимости.

Из хорошего отмечу выход игроков со скамейки. Они отдали себя полностью игре.

Мы должны быть уверены в себе и смотреть вперед. Проигрываешь всегда из-за потери концентрации. Смотрим только вперед, – передает слова главного тренера « » корреспондент Sports Ярослав Сусов.