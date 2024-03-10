Абаскаль о 0:2 с «Факелом»: «Две ошибки, потеря концентрации, пенальти и автогол – из-за этого проиграли. «Спартак» не шел на соперника, медленно передавал мяч, удары были слабые»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Факел Виктор Мозес Антон Зиньковский Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал, что привело к поражению от «Факела» (0:2).

«Две ошибки, потеря концентрации, пенальти и автогол. Из-за этого проиграли.

Не выиграли потому, что не забили, не шли на соперника, медленно передавали мяч, были недостаточно хороши с использованием вингеров в финальной трети.

Были 3-4 момента, которые мы не использовали. После второго гола перешли на план Б, 3-4-2-1 с Соболевым наверху и Зиньковским и Мозесом, которые должны были делать подачи. Моментов стало больше, доходили в штрафную, были угловые. Но мы не забивали.

У нас вообще были слабые удары, не хватало агрессивности и решимости.

Из хорошего отмечу выход игроков со скамейки. Они отдали себя полностью игре.

Мы должны быть уверены в себе и смотреть вперед. Проигрываешь всегда из-за потери концентрации. Смотрим только вперед, – передает слова главного тренера «Спартака» корреспондент Sports Ярослав Сусов.

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161 комментарий
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Главная ошибка - это тренер физрук !
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Самое интересное противостояние, в котором сейчас участвует Спартак, это противостояние Абаскаля и совета директоров. Абаскаль делает все чтобы его уволили с выплатой неустойки. Теряет 6 очков с Факелом, показательно уезжает на базу вместо матча в Петербурге. Совет директоров жмется и безучастно наблюдает за тем, как Факел уделывает Спартак, и делает вид что это нормально, что главный тренер сваливает с принципиального матча.
+64
-8
+56
Ответ fil_spb
Самое интересное противостояние, в котором сейчас участвует Спартак, это противостояние Абаскаля и совета директоров. Абаскаль делает все чтобы его уволили с выплатой неустойки. Теряет 6 очков с Факелом, показательно уезжает на базу вместо матча в Петербурге. Совет директоров жмется и безучастно наблюдает за тем, как Факел уделывает Спартак, и делает вид что это нормально, что главный тренер сваливает с принципиального матча.
в точку и при этом покупают ноунеймов за 13 лямов, а неустойку в несколько лямов "жмотят" заплатить, логики вообще нет
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может угловые надо потренировать немного хотя бы? может нужен в команде хотя бы один исполнитель для штрафного удара?
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+24
Лишь бы рыжего шабашника не уволили))
Это шоу должно продолжаться и дальше всех радовать))
+29
-7
+22
Ответ Алексей Спартаковский
в точку и при этом покупают ноунеймов за 13 лямов, а неустойку в несколько лямов "жмотят" заплатить, логики вообще нет
Ну давай честно, Угальде старается и недоумевает почему Медина бьет и не может попасть, а не даст ему пас….
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+19
Тренерское поражение! Команда совсем не понимала как играть!!!
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Ответ Зелёный гопник
Главная ошибка - это тренер физрук !
Дайте Абаскалю поработать! У него ведь желтая карточка на 9-й минуте "сломала всю игру"... Вот чинит до сих пор.
+29
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+15
Так что ж тогда Мозес, который должен был делать передачи, с нулевого угла забить пытается? Абаскаль ты устал, тебе надо отдохнуть на пляжах Севильи, заняться семьей, сыном, в общем пора уже сказать "Пока, Спартак" и свалить
+18
-4
+14
Ответ Лудоманиярулит
Так что ж тогда Мозес, который должен был делать передачи, с нулевого угла забить пытается? Абаскаль ты устал, тебе надо отдохнуть на пляжах Севильи, заняться семьей, сыном, в общем пора уже сказать "Пока, Спартак" и свалить
Абаскаль его ногой управлял. Ща Абаскаль уйдёт и ногой Мозеса начнёт другой управлять, у тренеров же джойстик, а на поле футболисты сами не играют
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Вали!
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+7
Медина и Мартинс полностью провалились. 1 тайм отвратительный
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Гоните рыжего взашей!!! Уже задолбался об этом писать 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Думаю, Абаскаля уволят на этой неделе. Так будущее вижу.
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Ответ Антиплащ
Лишь бы рыжего шабашника не уволили)) Это шоу должно продолжаться и дальше всех радовать))
Нового привезут. Это даже интереснее.
Результат мы все знаем заранее, но наблюдать за тем, как страдают хавроньи - бесценно.
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Да ладно? А то мы не заметили
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Ответ donatodonatore
Гоните рыжего взашей!!! Уже задолбался об этом писать 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Так ты не туда пишешь. Пиши на офиц. почту ФК Спартак.
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Ну в принципе любое поражение в игре "футбол" складывается из ошибок, потери концентрации в моментах и т.д.)
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Ответ donatodonatore
Гоните рыжего взашей!!! Уже задолбался об этом писать 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
с любым тренером пишут "гоните тренера". Может пора задуматься в первый раз за 20 лет, что не в тренере дело?
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0
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Неужели кому-то интересны высказывания этого персонажа?!
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Ответ Спасибо Деду за Победу!
Комментарий скрыт
Вы конечно редкостный оригинал 🤣 и скорее всего такой же экземпляр
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Это ПОЗОР
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Ответ dimanchik179
а какая разница на стадионе он или на базе, если командой находится рядом нельзя
Огромная разница. На стадионе Абаскаль бы видел все перемещения игроков, схемы, свободные зоны и т.д. На базе по телевизионной трансляции он не видел ничего за пределами кусочка поля, на который в каждый конкретный момент направлена камера.
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проиграли из-за того, что играли как любительская команда.. да и то, любители бы лучше сыграли
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Что с составом, зачем там Рябчук, если даже Классен играет лучше, не говорят уже о Хлусевиче, кстати где они?
Почему не сделать 2 напов Соболева и Угальде, а Игнатова на место Медины? И нафига видя грубый, высокий прессинг разыгрывать от вратаря?!
Что с этим абаскалем?
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ну давайте так 1) это не домашняя игра, другой газон, было видно что в пас игра не шла вообще. 2) у факела лучше физика и они перебегали, Ташуев со штангой хорошо их подготовил. 3) опять вышли с шапкозакидаиельским настроем, это было при карпине при всех остальных, моё скромное мнение недооценка идёт от мягкого к ним отношения, на каждой тренировке нужно напоминать, что они не какие не мастера, а так себе футболисты и в пол ноги они и в медиа лиге не сыграют. 4) убожество во флангах, Зиньковский и Медина запороли игру. Зиньковского держать надо на лавке 100 проц, это не игрок старта, нужно искать замену Промесу, Тео может ещё заиграет, посмотрим. 5) что со стандартами? если бы я и увольнял Абаскаля, то точно за этот показатель. + нужен нормальный исполнитель штрафных и угловых. 6) Что всю игру делал Рябчук и чем он лучше Хлусевича?
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Ответ Зелёный гопник
Главная ошибка - это тренер физрук !
Как в песне Игоря Николаева:первая причина это ты😂
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Эх , а я и взаправду поверил (вру!) , что Абаскаль наконец-то поставил игру Спартаку ( по Орлову) . Что ж , сегодня зрелище было не для слабонервных , хотя я не особо и расстроился - Спартак за 2 десятилетия уже приучил болельщика к таким бездарным играм . Как там сказал наш гений ? Смотрим вперёд ? Ну да , и видим только задницы конкурентов , которых станет всё больше и больше с таким по"""фигическим отношением игроков и тренера к своим прямым обязанностям .
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а что смотреть вперёд??? сезон проsрали...
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Убедитесь, что смотря вперед, вы не смотрите кому-то на зад)))
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