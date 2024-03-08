Клубное ТВ «Реала» выпустило ролик о судьях перед матчем с «Сельтой». RFEF ранее возбудила дисциплинарное за видео об арбитрах

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На клубом ТВ «Реала» вышел новый ролик о судьях, несмотря на дисциплинарное дело.

Вчера стало известно, что после двух жалоб «Севильи» Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) возбудила дисциплинарное дело против «Реала» из-за видео о судьях на клубном ТВ.

Сегодня на Real Madrid TV появилось новое видео, посвященное судьям, которые будут обслуживать воскресный матч мадридцев против «Сельты».

Главным судьей на матч назначен Марио Мелеро Лопес. В ролике перечислены его последние решения против «Реала».

«Два тура назад в игре против «Райо Вальекано», когда ВАР не назначил пенальти на Камавинга, он не уведомил судей об этом, несмотря на явный толчок. Соперник буквально бросает его на газон.

В этом сезоне в матче «Реал Мадрид» – «Хетафе» на «Бернабеу» Сория не был удален после того, как коснулся мяча рукой за пределами штрафной. В этом не было сомнений, но он не удалил вратаря.

В прошлом году в матче с «Жироной» он назначил пенальти после непроизвольной игры рукой Асенсио и не засчитал гол Родриго из-за фола на вратаре, хотя нарушения не было. Матч завершился вничью», – говорится в видео.

Помимо главного арбитра, в ролике упоминается и арбитр ВАР: «Он уже работал на ВАР в мадридском дерби на «Бернабеу» и не предупредил судью о нескольких пенальти: когда Сауль сфолил на Васкесе; на Беллингеме после толчка Савича в штрафной; на Джуде после захвата Льоренте, помешавшего англичанину закончить атаку. ВАР выделялся своим отсутствием. Он помешал Мадриду победить».

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15 комментариев
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Может хватит!!! Уже не выносимо.
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Да ты я вижу, холоп, не уймешься! (с)
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Неужели пчёлы откажутся от мёда.
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Максимально странное решение, по факту они вступают в прямую борьбу с Ла Лигой, где, вероятнее всего, проиграют
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По факту говорят
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Ну это же независимое СМИ, как сказал великий карло, им можно😂
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Ответ Эркинбек Апаканов
Может хватит!!! Уже не выносимо.
Ты боковой или с комнаты ВАР?
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Ответ Green grass
Ты боковой или с комнаты ВАР?
Если да, то видимо не доплатили ему
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