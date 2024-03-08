Клубное ТВ «Реала» выпустило ролик о судьях перед матчем с «Сельтой». RFEF ранее возбудила дисциплинарное за видео об арбитрах

На клубом ТВ «Реала» вышел новый ролик о судьях, несмотря на дисциплинарное дело.

Вчера стало известно, что после двух жалоб «Севильи» Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) возбудила дисциплинарное дело против «Реала» из-за видео о судьях на клубном ТВ.

Сегодня на Real Madrid TV появилось новое видео, посвященное судьям, которые будут обслуживать воскресный матч мадридцев против «Сельты».

Главным судьей на матч назначен Марио Мелеро Лопес. В ролике перечислены его последние решения против «Реала».

«Два тура назад в игре против « когда ВАР не назначил пенальти на , он не уведомил судей об этом, несмотря на явный толчок. Соперник буквально бросает его на газон.

В этом сезоне в матче « » – « » на «Бернабеу» не был удален после того, как коснулся мяча рукой за пределами штрафной. В этом не было сомнений, но он не удалил вратаря.

В прошлом году в матче с «Жироной» он назначил пенальти после непроизвольной игры рукой и не засчитал гол Родриго из-за фола на вратаре, хотя нарушения не было. Матч завершился вничью», – говорится в видео.

Помимо главного арбитра, в ролике упоминается и арбитр ВАР: «Он уже работал на ВАР в мадридском дерби на «Бернабеу» и не предупредил судью о нескольких пенальти: когда Сауль сфолил на Васкесе; на Беллингеме после толчка Савича в штрафной; на Джуде после захвата Льоренте, помешавшего англичанину закончить атаку. ВАР выделялся своим отсутствием. Он помешал Мадриду победить».