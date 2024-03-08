Смолов о «паненке» хорватам на ЧМ-2018: «Самое мудацкое решение в моей жизни»

Федор Смолов вспомнил о «паненке» в игре с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018 в РФ.

В серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия – Хорватия Смолов решил пробить одиннадцатиметровый «паненкой», но вратарь Даниэль Субашич отразил удар. По итогам серии в полуфинал вышли хорваты.

«Я в правый угол не тренировал пенальти. И стоит этот здоровый... И я понимаю, что он ждет, наверное, туда.

Почему я принял такое решение, почему просто на силу не ударить? Ну, у меня нет ответа.

В тот момент, когда ты не в контроле над собой, когда у тебя стресс такой, ты принимаешь самое мудацкое решение в своей жизни, скорее всего», – сказал .

Смолов о состоянии после «паненки» на ЧМ-2018: «Депрессуха, которую заливаешь алкоголем. Бухал с друзьями. Начинаешь анализировать – что ты сделал не так, что тебе эта ситуация дана?»