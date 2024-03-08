Смолов о «паненке» хорватам на ЧМ-2018: «Самое мудацкое решение в моей жизни»
Федор Смолов вспомнил о «паненке» в игре с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018 в РФ.
В серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия – Хорватия Смолов решил пробить одиннадцатиметровый «паненкой», но вратарь Даниэль Субашич отразил удар. По итогам серии в полуфинал вышли хорваты.
«Я в правый угол не тренировал пенальти. И стоит этот Субашич здоровый... И я понимаю, что он ждет, наверное, туда.
Почему я принял такое решение, почему просто на силу не ударить? Ну, у меня нет ответа.
В тот момент, когда ты не в контроле над собой, когда у тебя стресс такой, ты принимаешь самое мудацкое решение в своей жизни, скорее всего», – сказал Федор Смолов.
Смолов о состоянии после «паненки» на ЧМ-2018: «Депрессуха, которую заливаешь алкоголем. Бухал с друзьями. Начинаешь анализировать – что ты сделал не так, что тебе эта ситуация дана?»
Лучше поздно, чем никогда
Это я к тому, что Смолов в какой-то момент карьеры казался потерянным. Над ним угорали все, он тупо гол забить не мог, а на Спортсе был культовый юзер Забил ли Смолов?)
Федя из РПЛ вылетел, суетился в мёртвом Анжи, и казалось все, это конец, сейчас Урал, лавка, а дальше ФНЛ. А он продолжал стараться, взял и расцвёл, вернулся в сборную, стал лучшим бомбардиром лиги. И дошел до этой паненки на таком турнире.
И вот у этих парней лучше бы поспрашивали, как они находили в себе силу и веру, что они делали для достижения целей, что помогло им не сломаться и вернуться в игру. Вот это было бы полезно, свои герои нашему футболу нужны, тем более, что им есть, чем поделиться и вдохновить людей, а у них все про эти паненки и манекенов спрашивают.
Пойду форточку открою, че то душно стало)))