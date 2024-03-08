Смолов о «паненке» хорватам на ЧМ-2018: «Самое мудацкое решение в моей жизни»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Динамо Москва ЧМ-2018 FIFA Даниел Субашич Коммент.Шоу Футбол

Федор Смолов вспомнил о «паненке» в игре с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018 в РФ.

В серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия – Хорватия Смолов решил пробить одиннадцатиметровый «паненкой», но вратарь Даниэль Субашич отразил удар. По итогам серии в полуфинал вышли хорваты.

«Я в правый угол не тренировал пенальти. И стоит этот Субашич здоровый... И я понимаю, что он ждет, наверное, туда. 

Почему я принял такое решение, почему просто на силу не ударить? Ну, у меня нет ответа.

В тот момент, когда ты не в контроле над собой, когда у тебя стресс такой, ты принимаешь самое мудацкое решение в своей жизни, скорее всего», – сказал Федор Смолов.

Смолов о состоянии после «паненки» на ЧМ-2018: «Депрессуха, которую заливаешь алкоголем. Бухал с друзьями. Начинаешь анализировать – что ты сделал не так, что тебе эта ситуация дана?»

65 комментариев
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наконец-то он это сказал
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Что все так привязались к этой паненке? А если бы он в штангу пробил, или на силу, но вратарь вытащил - лучше бы было? Момент просто мемный сам по себе получился, но по факту ошибались в важнейших сериях пенальти все. Те же Месси с Роналду в финалах Кубка Америки и Лиги Чемпионов пенки пороли. Что об этом столько перетирать?
+112
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+90
Ответ Леопардер
Что все так привязались к этой паненке? А если бы он в штангу пробил, или на силу, но вратарь вытащил - лучше бы было? Момент просто мемный сам по себе получился, но по факту ошибались в важнейших сериях пенальти все. Те же Месси с Роналду в финалах Кубка Америки и Лиги Чемпионов пенки пороли. Что об этом столько перетирать?
Привязались к тому, что он понты зачем то включил, к Марио, к примеру ни у кого вопросов нет. Ну и да, многие забыли, что он после того удара делал, Джордан и тд. Плюс играл весь чемпионат он тоже странно, там в целом навалилось одно на другое.
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+54
Федя, некоторые люди уже как 6 лет ждут, чтобы ты признал свою ошибку. С этого стоило и начинать, быть может тебя быстрее бы простили.

Лучше поздно, чем никогда
+49
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+38
Ответ Roaltar
Федя, некоторые люди уже как 6 лет ждут, чтобы ты признал свою ошибку. С этого стоило и начинать, быть может тебя быстрее бы простили. Лучше поздно, чем никогда
Ну если кто-то реально 6 лет ждал этого, то у меня есть вопросы к таким людям))
+43
-5
+38
Помню интервью Заболотного, в котором он вспоминал время, когда в пердиве-втордиве не проходил в состав, и после этого взялся за голову, зарежимил, что-то еще сделал, и вернулся в большой футбол, дошел до Зенита, ЦСКА и сборной России. А у нас в основном угорают над тем, что он деревянный, великий Зе, который снес манекен, азазаза. (Хотя это действительно смешно))
Это я к тому, что Смолов в какой-то момент карьеры казался потерянным. Над ним угорали все, он тупо гол забить не мог, а на Спортсе был культовый юзер Забил ли Смолов?)
Федя из РПЛ вылетел, суетился в мёртвом Анжи, и казалось все, это конец, сейчас Урал, лавка, а дальше ФНЛ. А он продолжал стараться, взял и расцвёл, вернулся в сборную, стал лучшим бомбардиром лиги. И дошел до этой паненки на таком турнире.
И вот у этих парней лучше бы поспрашивали, как они находили в себе силу и веру, что они делали для достижения целей, что помогло им не сломаться и вернуться в игру. Вот это было бы полезно, свои герои нашему футболу нужны, тем более, что им есть, чем поделиться и вдохновить людей, а у них все про эти паненки и манекенов спрашивают.
Пойду форточку открою, че то душно стало)))
+31
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+31
Эх, а когда-то это было самое большое несчастье для страны.
+14
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+10
Ответ Леопардер
Что все так привязались к этой паненке? А если бы он в штангу пробил, или на силу, но вратарь вытащил - лучше бы было? Момент просто мемный сам по себе получился, но по факту ошибались в важнейших сериях пенальти все. Те же Месси с Роналду в финалах Кубка Америки и Лиги Чемпионов пенки пороли. Что об этом столько перетирать?
К Марио вопросов нет, хотя он тоже не забил. Потому что он пробил нормально, перенервничал,не попал с кем не бывает. А Федя решил понтануться, когда вся страна переживала. Конечно после этого отношение к Джордану ухудшилось
+8
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+5
Ответ Сергей Лепехин
Вы не забыли, что Фернандес решающий не забил ?
Вы не забыли, что если бы не Фернандес, то этой серии пенальти вообще не было бы?
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Если бы он сразу так и сказал, лично у меня вообще бы претензий не было
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Переклинило, бывает, давление было огромным, просто вдуматься, что было бы, выйди мы в полуфинал, но судьба, видимо, отдала должок хорватам за 2007-2008 год
+5
-1
+4
ну не знаю, имхо развалить машину в городе на большой скорости и свалить с места ДТП так-то похуже футбола будет
+5
-2
+3
Мудацкое решение номер два - это Лопырева)))
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Ответ Юморист
Да. Вляпался в историю с этой паненкой.
Да ладно. После хорваты тоже не забили. Решающий промах был не Смолова.
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Ответ id2kcqxbzw
Я тогда сразу понял что не забьет. По игре было видно как он выпадал, не очень был подготовлен к матчу. Тут тренера тоже вина есть, надо подмечать такие моменты и ставить на пенальти.
Ну Фернандес в матче был хорош, а пенальти пробил ужасно, вообще непонятно зачем пошел бить. И какой вывод из этого? Не имеет значения игра в матче к пробитию послематчевых пенальти.
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Ответ Красная стрела
Мудацкое решение в твоей жизни - это когда оно на твою жизнь только влияет. А это, наверное, самое мудацкое решение за всю историю нашего футбола. Ну или одно из.
Вы не забыли, что Фернандес решающий не забил ?
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Важно признать ошибку.
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Мудацко было это комментировать фразой Джордана. Ну что ж теперь.
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Ответ Roaltar
Федя, некоторые люди уже как 6 лет ждут, чтобы ты признал свою ошибку. С этого стоило и начинать, быть может тебя быстрее бы простили. Лучше поздно, чем никогда
Он уже несколько раз об этом говорил
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Как же я зол был тогда.
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Ответ Oleg Olegov
Помню интервью Заболотного, в котором он вспоминал время, когда в пердиве-втордиве не проходил в состав, и после этого взялся за голову, зарежимил, что-то еще сделал, и вернулся в большой футбол, дошел до Зенита, ЦСКА и сборной России. А у нас в основном угорают над тем, что он деревянный, великий Зе, который снес манекен, азазаза. (Хотя это действительно смешно)) Это я к тому, что Смолов в какой-то момент карьеры казался потерянным. Над ним угорали все, он тупо гол забить не мог, а на Спортсе был культовый юзер Забил ли Смолов?) Федя из РПЛ вылетел, суетился в мёртвом Анжи, и казалось все, это конец, сейчас Урал, лавка, а дальше ФНЛ. А он продолжал стараться, взял и расцвёл, вернулся в сборную, стал лучшим бомбардиром лиги. И дошел до этой паненки на таком турнире. И вот у этих парней лучше бы поспрашивали, как они находили в себе силу и веру, что они делали для достижения целей, что помогло им не сломаться и вернуться в игру. Вот это было бы полезно, свои герои нашему футболу нужны, тем более, что им есть, чем поделиться и вдохновить людей, а у них все про эти паненки и манекенов спрашивают. Пойду форточку открою, че то душно стало)))
Так поэтому одни и достигают успехов, а вот вторые так и сидят с кофе и строчат глупые новости и даже не понимают что они настолько глупы, хотя считают себя умными. Поэтому главное читать и анализировать всем нам комментаторам, или просто проходить мимо таких вот авторов. Дно журналистики с новым логотипом
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Хотел как Тотти, но для этого нужно обладать таким же уровнем мастерства и хладнокровия.
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Ответ Oleg Olegov
Помню интервью Заболотного, в котором он вспоминал время, когда в пердиве-втордиве не проходил в состав, и после этого взялся за голову, зарежимил, что-то еще сделал, и вернулся в большой футбол, дошел до Зенита, ЦСКА и сборной России. А у нас в основном угорают над тем, что он деревянный, великий Зе, который снес манекен, азазаза. (Хотя это действительно смешно)) Это я к тому, что Смолов в какой-то момент карьеры казался потерянным. Над ним угорали все, он тупо гол забить не мог, а на Спортсе был культовый юзер Забил ли Смолов?) Федя из РПЛ вылетел, суетился в мёртвом Анжи, и казалось все, это конец, сейчас Урал, лавка, а дальше ФНЛ. А он продолжал стараться, взял и расцвёл, вернулся в сборную, стал лучшим бомбардиром лиги. И дошел до этой паненки на таком турнире. И вот у этих парней лучше бы поспрашивали, как они находили в себе силу и веру, что они делали для достижения целей, что помогло им не сломаться и вернуться в игру. Вот это было бы полезно, свои герои нашему футболу нужны, тем более, что им есть, чем поделиться и вдохновить людей, а у них все про эти паненки и манекенов спрашивают. Пойду форточку открою, че то душно стало)))
Да я помню, перед ЧМ выходили вообще-то статьи что Смолов читает в оригинале Шекспира и имеет абонемент во все библиотеки Москвы. Ну и зачем это?
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Ответ ZarvuR2020
Это ты про год обнуления и поднятия пенсий?
Всё началось гораздо раньше - с Курска и "они утонули". Уже тогда определённая часть людей поняла, что ничего хорошего с таким государем ждать не придётся.
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Федор, ну хоть признал, да бывает, ну да, ты и Филимонов, у нас теперь на слуху, давай помогай динамо, закрути интригу в чемпионате
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну Фернандес в матче был хорош, а пенальти пробил ужасно, вообще непонятно зачем пошел бить. И какой вывод из этого? Не имеет значения игра в матче к пробитию послематчевых пенальти.
Только Фернандес перед этим забил гол и сравнял счет. Поэтому все претензии на Паненку и пали
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Если бы ты бил на точность или на силу, то такого бы хейта не было. Ты не на матче звёзд, а на матче где команды сражаются за выход в следующую стадию.
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Ответ Oleg Olegov
Помню интервью Заболотного, в котором он вспоминал время, когда в пердиве-втордиве не проходил в состав, и после этого взялся за голову, зарежимил, что-то еще сделал, и вернулся в большой футбол, дошел до Зенита, ЦСКА и сборной России. А у нас в основном угорают над тем, что он деревянный, великий Зе, который снес манекен, азазаза. (Хотя это действительно смешно)) Это я к тому, что Смолов в какой-то момент карьеры казался потерянным. Над ним угорали все, он тупо гол забить не мог, а на Спортсе был культовый юзер Забил ли Смолов?) Федя из РПЛ вылетел, суетился в мёртвом Анжи, и казалось все, это конец, сейчас Урал, лавка, а дальше ФНЛ. А он продолжал стараться, взял и расцвёл, вернулся в сборную, стал лучшим бомбардиром лиги. И дошел до этой паненки на таком турнире. И вот у этих парней лучше бы поспрашивали, как они находили в себе силу и веру, что они делали для достижения целей, что помогло им не сломаться и вернуться в игру. Вот это было бы полезно, свои герои нашему футболу нужны, тем более, что им есть, чем поделиться и вдохновить людей, а у них все про эти паненки и манекенов спрашивают. Пойду форточку открою, че то душно стало)))
Федя приятное впечатление по итогам интервью и подкастов оставляет. Зрелый подход и взгляды у человека, как видится.
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Да. Вляпался в историю с этой паненкой.
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Хорошо, хоть признался.
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