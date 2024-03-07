Орбан о толчке в шею от Винисиуса: «К сожалению, судьям не хватает смелости, чтобы удалять таких игроков»
Вилли Орбан считает, что Винисиуса должны были удалить в матче «Реал» – «Лейпциг».
«Реал» сыграл вничью с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первая игра – 1:0).
На 55-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет.
«К сожалению, судьям не хватает смелости, чтобы удалять таких игроков. Ему можно было показать красную. Он двумя руками ударил меня в шею. Это неуважительно!» – сказал капитан «Лейпцига» для Sky Sport Austria.
Винисиус провел «Реал» в ЛЧ. Хотя нарывался на красную за 10 минут до гола
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Вини ныл про расизм от судьи ? ))
а красная на все 100% и не только он ее заслузивал
Ходячая пропаганда расизма.
Когда вообще последний раз удаляли игрока Реала в плей-офф ЛЧ? Никогда?
Кстати, после вчерашнего сразу вспомнилась красная Куадрадо в финале ЛЧ😂😂😂
Типичный судейский проект, что с них взять)
Или давай вспомним последний чемпионский путь Реала в ЛЧ?
Матч против ПСЖ не удаленный Маркиньез, матч против Челси гол в ворота Реала после левого углового, матч против МС не удаленный Ляпорта ( который по вашей же логике должны были удалять еще в начале второго тайма) , матч против Ливерпуля отмененный чистый гол Реала, даже с учетом всех этих ошибок Реал стал обладателем ЛЧ, но про этом никто из вас даже слово не промолвит про эти ошибки против Реала, вы зациклились на моменте Бензема с Донарумой. Лицемеры
Хотя любой адекватный человек прекрасно знает, что все эти вопли тут лишь бы чтобы забыли о том, что буквально в прошлом матче судья отобрал очки у Реала.