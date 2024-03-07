Орбан о толчке в шею от Винисиуса: «К сожалению, судьям не хватает смелости, чтобы удалять таких игроков»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Давиде Масса Вилли Орбан РБ Лейпциг Винисиус Жуниор Футбол

Вилли Орбан считает, что Винисиуса должны были удалить в матче «Реал» – «Лейпциг».

«Реал» сыграл вничью с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первая игра – 1:0).

На 55-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сфолил на Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет.

«К сожалению, судьям не хватает смелости, чтобы удалять таких игроков. Ему можно было показать красную. Он двумя руками ударил меня в шею. Это неуважительно!» – сказал капитан «Лейпцига» для Sky Sport Austria.

Винисиус провел «Реал» в ЛЧ. Хотя нарывался на красную за 10 минут до гола

Опрос

Надо ли было удалять Винисиуса?
4905 голосов
Да, это поступок на красную
70%
РБ Лейпциг
Нет, просто потолкались
30%
Винисиус Жуниор

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75 комментариев
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какой удалить, чтобы потом
Вини ныл про расизм от судьи ? ))
а красная на все 100% и не только он ее заслузивал
+92
-15
+77
Судьи в очередной раз спасают Реал. Летом нужно потратить еще пару миллиардов евро, чтобы не вылетать от середняка Бундеслиги.
+91
-38
+53
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
поменяй никнейм на "Душный реал", больше подходит
+62
-22
+40
Там если даже не прямая красная, то две жёлтые. Одна за удар по ногам, вторая за толчок в шею. Но судья ещё хочет поработать в ЛЧ.
+36
-5
+31
Не знаю, была ли там красная, но за симуляции и за ор на судью он ни одной не получил, хотя нарывался весь матч. Редко увидишь, чтоб игрок так мерзко себя вел.
Ходячая пропаганда расизма.
+29
-8
+21
Смелость или трусость тут не при чем. Просто очередной судейский скандал от коррупционного липового «рекордсмена» ЛЧ в духе Зидана и Переца. Сколько таких было и сколько еще будет… с введением вар они стали еще наглее. А Винисиусу попадется свой Рой Кин, я надеюсь. Годик без футбола пойдет ему на пользу.
+49
-29
+20
Ответ Fazy10
Комментарий скрыт
Это неспортивное поведение, за неспортивное поведение дают красную
+17
-3
+14
Ответ Fazy10
Комментарий скрыт
Это неспортивное поведение + толчок в шею, отличается от классического "мужики чуток потолкались". За такое нужно удалять, и это по букве правил. + Вини сам любитель поныть и за подобное движение в его адрес там бы вони было ещё на месяцы вперёд.
+14
-1
+13
Все игры реала в лч имеют запах вoнючего судейства.
+15
-5
+10
да, яиц судье не хватило или мозгов
+11
-4
+7
за 2 матча с Лепцигом 2 повлиявших на исход эпизода ...... судейский проект продолжает свой путь
+8
-1
+7
Жду, что напишет хоть один нормально-адекватный болельщик РМ. Известно, что адеквата от неадеквата отличает объективность.
+8
-1
+7
Ни у кого нет сомнений, что будь на месте Винисиуса Орбан, а не наоборот, игрока РедБулла бы удалили.
+6
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+5
То что кричат Винисиусу он заслужил своим поведением.
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Ответ гилберт
Комментарий скрыт
Не ной
+4
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+4
Ответ Злой Руся
И самое печальное, если вдруг Реал опять выиграет ЛЧ , все будут говорить что это судьи помогли . Что Реал не заслуживает эту награду и тд 🤷
Ну он ее реально не заслуживает. Шара и судьи - два кита, на которых стоит Реал в ЛЧ
+4
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+3
Потому что боится. судья, что его потом расистом назовут. Вини как человек омерзительнейший персонаж.
+5
-2
+3
Ответ Nike of FW
за 2 матча с Лепцигом 2 повлиявших на исход эпизода ...... судейский проект продолжает свой путь
Обычный эпизод, в матче с Уругваем Месси позволял себе такое, и ничего никакой КК небыло! Матч Реал МС 2 года назад, Ляпорта ровно так же схватил Модрича за шею и там была ЖК, вопрос к тебе с чего ты взял что именно в этом матче судья ошибся?
+4
-1
+3
Ответ Caterina
Не знаю, была ли там красная, но за симуляции и за ор на судью он ни одной не получил, хотя нарывался весь матч. Редко увидишь, чтоб игрок так мерзко себя вел. Ходячая пропаганда расизма.
Причём он провоцирует расизм, он или вообще дегенерат, или он удовлетворяет свое эго таким поведением, ведь жёстко ответить ему нельзя, сразу обвинят в расизме, крысенышь он ещё тот
+5
-2
+3
Что скажит позор полка .... тьфу.... Мадрид ТВ ?
+2
0
+2
У них в принципе не хватает спелости удалять любых игроков Реала.
Когда вообще последний раз удаляли игрока Реала в плей-офф ЛЧ? Никогда?

Кстати, после вчерашнего сразу вспомнилась красная Куадрадо в финале ЛЧ😂😂😂

Типичный судейский проект, что с них взять)
+4
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+2
Ответ _Alex*
Смелость или трусость тут не при чем. Просто очередной судейский скандал от коррупционного липового «рекордсмена» ЛЧ в духе Зидана и Переца. Сколько таких было и сколько еще будет… с введением вар они стали еще наглее. А Винисиусу попадется свой Рой Кин, я надеюсь. Годик без футбола пойдет ему на пользу.
Или давай вспомним матч с Юве где якобы не было пенальти на Васкесе, давай расскажи нам почему в начале матче отменили чистый гол Иско? Судьи ошибочно назначили на офсайд и отменили гол, если бы тот гол не отменили бы, интриги в матче не было бы никакой, но это конечно для вас тоже в порядке вещей, а вот пенальти за толчок в спину для вас «ууууу судьи тащут Реал, ко ко ко»
Или давай вспомним последний чемпионский путь Реала в ЛЧ?
Матч против ПСЖ не удаленный Маркиньез, матч против Челси гол в ворота Реала после левого углового, матч против МС не удаленный Ляпорта ( который по вашей же логике должны были удалять еще в начале второго тайма) , матч против Ливерпуля отмененный чистый гол Реала, даже с учетом всех этих ошибок Реал стал обладателем ЛЧ, но про этом никто из вас даже слово не промолвит про эти ошибки против Реала, вы зациклились на моменте Бензема с Донарумой. Лицемеры
+3
-1
+2
А ты думал они без судей выигрывают?
+2
0
+2
Начнешь удалять таких игроков, через некоторе время будешь судить не в ЛЧ, а исключительно в третьем дивизионе своей страны. И все судьи это прекрасно понимают
+7
-6
+1
Мерзкий тип этот вини, я хоть рм и поддерживаю, но нафиг он сдался..
+2
-1
+1
Безъяичный судья...
+3
-2
+1
Ответ Дима
поэтому Эвребе не поставил 4 пенальти в ворота Барсы в 1/2 против Челси, да?
А в следующем сезоне утопил Фиалок. После чего стал слишком токсичным и был с почестями отправлен на покой
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Ответ Дима
Сколько таких захватов было уже в больших матчах. И лишь за один из 10 по статистике наказывается красной карточкой. Вспомните же месси в матче квалификации на ЧМ против Уругвая. А сколько шума от бчкшных😆
Да что далеко ходить, в матче Реала с Мс Ляпорте ровно так же толкнул Модрича, показали ЖК, и никакого нытья по этому поводу небыло, и отдельной новости тем более. Тот же Коста десятки раз позволял себе такое. Но не дай бог подобное сделает игрок Реала сразу начнутся вопли о том, что судьи тащут Реала.
Хотя любой адекватный человек прекрасно знает, что все эти вопли тут лишь бы чтобы забыли о том, что буквально в прошлом матче судья отобрал очки у Реала.
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Желтый дождь Веньке-симулянту
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Ответ Umar Yunuszoda
Фанатики Varcelona плачут после матча когда Реал прошло дальше у фанатов Varcelona постеле стало мокрый от слезы 😅🤣🤣
Какой-то нелепый и отталкивающий комментарий🥺
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