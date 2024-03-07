Орбан о толчке в шею от Винисиуса: «К сожалению, судьям не хватает смелости, чтобы удалять таких игроков»

Вилли Орбан считает, что Винисиуса должны были удалить в матче «Реал» – «Лейпциг».

«Реал» сыграл вничью с « » в ответном матче 1/8 финала (1:1, первая игра – 1:0).

На 55-й минуте вингер мадридцев сфолил на в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья матча показал бразильцу желтую карточку. Через 10 минут Винисиус открыл счет.

«К сожалению, судьям не хватает смелости, чтобы удалять таких игроков. Ему можно было показать красную. Он двумя руками ударил меня в шею. Это неуважительно!» – сказал капитан «Лейпцига» для Sky Sport Austria.

Винисиус провел «Реал» в ЛЧ. Хотя нарывался на красную за 10 минут до гола