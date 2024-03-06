«Барселоне» предложили Дибалу, его отступные – 12 млн евро. Клуб изучает этот вариант
Пауло Дибала может перейти в «Барселону».
Представители 30-летнего полузащитника предложили его услуги каталонскому клубу, сообщает Diario Sport. В контракте игрока с «Ромой» указана сумма отступных для зарубежных клубов – 12 миллионов евро. Сообщалось, что этот пункт будет действовать до 31 июля.
Вариант с подписанием Дибалы не является для «Барсы» приоритетным, но клуб его изучает.
Отмечается, что «блауграну» вполне устраивает сумма возможного трансфера, зарплата игрока тоже соответствует установленному клубом лимиту. Сделка во многом будет зависеть от будущего Жоау Феликса, выступающего за «Барсу» на правах аренды из «Атлетико».
В текущем сезоне Серии А Дибала провел 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
Пусть едет в СА и нехрен за него даже один миллион отдавать. Очевидно, что у парня нет характера для большого футбола. Капризный, балованый, неуправляемый. Он никому не нужен.
Кого можно взять за такую сумму? Наверное никого.
Можно продать Рафинью, а вырученные деньги вложить в опорную зону.
В центре атаки можно использовать только при расставании с Лëвой.
А Феликса нужно попытаться снова взять в аренду на сезон. А через год может и с финансами всё наладится.