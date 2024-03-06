«Барселоне» предложили Дибалу, его отступные – 12 млн евро. Клуб изучает этот вариант

Теги Рома Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Пауло Дибала Жоау Феликс Футбол

Пауло Дибала может перейти в «Барселону».

Представители 30-летнего полузащитника предложили его услуги каталонскому клубу, сообщает Diario Sport. В контракте игрока с «Ромой» указана сумма отступных для зарубежных клубов – 12 миллионов евро. Сообщалось, что этот пункт будет действовать до 31 июля.

Вариант с подписанием Дибалы не является для «Барсы» приоритетным, но клуб его изучает.

Отмечается, что «блауграну» вполне устраивает сумма возможного трансфера, зарплата игрока тоже соответствует установленному клубом лимиту. Сделка во многом будет зависеть от будущего Жоау Феликса, выступающего за «Барсу» на правах аренды из «Атлетико».

В текущем сезоне Серии А Дибала провел 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

52 комментария
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Да уж получше Феликса будет
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+35
Ответ therealgreenman
Вроде вначале сезона болельщики Барсы тут писали что его обязательно нужно выкупать или продлевать аренду, что стало не так?
Ты удивишься, когда узнаешь, что у людей бывают разные мнения)
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Ответ Vlad Zhadejko
Не думаю, что это хороший вариант, всё же под Пауло нужно строить игру, а ему уже за 30
Барселоне как раз нужен человек в атаке, вокруг которого будем строить игру. Пауло прекрасно подходит под эту роль. вопрос только насчёт тренера после Хави, нужен ли ему Дибала...
+25
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+24
Феликс просто мертвый. Как только забил Атлетико, закрыл гештальт и перестал совершенно играть в футбол.
Пусть едет в СА и нехрен за него даже один миллион отдавать. Очевидно, что у парня нет характера для большого футбола. Капризный, балованый, неуправляемый. Он никому не нужен.
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+15
Ответ dmitryGoose
Да уж получше Феликса будет
Вроде вначале сезона болельщики Барсы тут писали что его обязательно нужно выкупать или продлевать аренду, что стало не так?
+18
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+10
Ответ Ja BRITER
Барселоне как раз нужен человек в атаке, вокруг которого будем строить игру. Пауло прекрасно подходит под эту роль. вопрос только насчёт тренера после Хави, нужен ли ему Дибала...
а смысл строить игру вокруг хрусталя?
+8
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Офигеть, ему уже 30..
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+7
Ответ samatzakirzyanov
Как кто, Лукаку и Паредес
Лукаку, конечно, хороший парень, у меня только вот вопросы к нему как к футболисту
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Маловато травматов. Надо брать.
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Ответ therealgreenman
Вроде вначале сезона болельщики Барсы тут писали что его обязательно нужно выкупать или продлевать аренду, что стало не так?
Выкупать конечно же не нужно, а вот продлить аренду, если других вариантов по игрокам не будет, обязательно
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Ответ Madhamish
Феликс просто мертвый. Как только забил Атлетико, закрыл гештальт и перестал совершенно играть в футбол. Пусть едет в СА и нехрен за него даже один миллион отдавать. Очевидно, что у парня нет характера для большого футбола. Капризный, балованый, неуправляемый. Он никому не нужен.
Дибала конечно поинтереснее вариант для Барсы, но его характер и работоспособность тоже вызывают вопросы
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Ответ Азрет-Али Айбазов
За разумную личку это будет отличный вариант на правый фланг атаки. В ротации с Ямалем. Можно продать Рафинью, а вырученные деньги вложить в опорную зону. В центре атаки можно использовать только при расставании с Лëвой. А Феликса нужно попытаться снова взять в аренду на сезон. А через год может и с финансами всё наладится.
Только игроки разных совершенно качеств они с Ямалем. Что влияет на структуру при владении, роль крайнего защитника и многое другое. Когда разбирали тут на сайте уход Дембеле, пришли к выводу, что он давал большее Барсе, чем непосредственно выхлоп из своих полезных действий.
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Дибало уже не торт, будет Лёва 2.0
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В принципе даже примерно понятно, зачем это надо "Барселоне". Осталось понять, зачем это Дибале. Опыт Гризманна показывает, что результат может оказаться не лучшим, а Дибала по сравнению с ним обладает двумя дополнительными проблемами: травматичностью и отсутствием клуба, куда можно будет вернуться в случае неудачи.
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А надо мной ржали, когда я писал, что Барсе проще Дибалу взять
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Ответ dr. cage
Так и до Давыдова дойдут
Сергея Давыдова из Кубани?
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Ответ therealgreenman
Вроде вначале сезона болельщики Барсы тут писали что его обязательно нужно выкупать или продлевать аренду, что стало не так?
Феликс доказал свою слабохарактерность и несостоятельность на длинной дистанции.
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Ответ SamuraiDontCry
А что там у Ромы то останется если Дибалу отдать? Напомните, эксперты
Как кто, Лукаку и Паредес
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Не думаю, что это хороший вариант, всё же под Пауло нужно строить игру, а ему уже за 30
+6
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Ответ Roman
Дибала намного сильнее, чем дуболомы Феликсы, Ямали, Рафиньи и прочие Роки
Ямал лучше Дибалы на данный момент
+2
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Ответ Born is the King
Дибалу бы в Челси
Зачем? И вместо кого?
+1
0
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Ответ Кирилл Голивец
Только игроки разных совершенно качеств они с Ямалем. Что влияет на структуру при владении, роль крайнего защитника и многое другое. Когда разбирали тут на сайте уход Дембеле, пришли к выводу, что он давал большее Барсе, чем непосредственно выхлоп из своих полезных действий.
Возможно, с ним на фланге крайнему защитнику придётся сложнее играть в обороне. Но если на постоянку использовать Кюнде на фланге, то из этого может что-то выйти. Этот парень всё ещё может делать разницу.
Кого можно взять за такую сумму? Наверное никого.
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В нынешних условиях аренда за 20+млн за аренду мертвого Фелиша и 70-80 выкуп или 15 за трансфер Дибалы? И правда что бы выбрать?
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офигеть 12+7 за 19 матчей, тем более в автобусной роме жозе - отличный результат
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Дорого.
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Вариант неплохой, если контракт не будет на 4-5 лет. 2+1 была бы хорошая схема.
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-1
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Его бы в мю
+1
0
+1
За разумную личку это будет отличный вариант на правый фланг атаки. В ротации с Ямалем.
Можно продать Рафинью, а вырученные деньги вложить в опорную зону.
В центре атаки можно использовать только при расставании с Лëвой.
А Феликса нужно попытаться снова взять в аренду на сезон. А через год может и с финансами всё наладится.
+6
-5
+1
Соотношение цена-качество хорошее.
+2
-1
+1
Это будет план б
+2
-1
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