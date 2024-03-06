«Барселоне» предложили Дибалу, его отступные – 12 млн евро. Клуб изучает этот вариант

Пауло Дибала может перейти в «Барселону».

Представители 30-летнего полузащитника предложили его услуги каталонскому клубу, сообщает Diario Sport. В контракте игрока с «Ромой» указана сумма отступных для зарубежных клубов – 12 миллионов евро. Сообщалось, что этот пункт будет действовать до 31 июля.

Вариант с подписанием Дибалы не является для «Барсы» приоритетным, но клуб его изучает.

Отмечается, что «блауграну» вполне устраивает сумма возможного трансфера, зарплата игрока тоже соответствует установленному клубом лимиту. Сделка во многом будет зависеть от будущего , выступающего за «Барсу» на правах аренды из «Атлетико».

В текущем сезоне Серии А Дибала провел 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.