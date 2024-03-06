Сульшер о возвращении Роналду в «МЮ»: «До прихода Криштиану мы были одними из лучших в прессинге, пришлось измениться. Он хотел играть 3 матча из 4, но был недоволен, стоило один раз его не выпустить»
Оле-Гуннар Сульшер описал проблемы «МЮ» после возвращения Криштиану Роналду.
«Решение было принято очень быстро. Мы не думали, что Криштиану доступен и что собирается менять клуб. Когда стало понятно, что он покинет «Ювентус», другие клубы, конечно, тоже хотели заполучить его, но я был взволнован. [В «Юнайтед»] меня спросили: «Ты бы хотел, чтобы мы попробовали [его вернуть]?». Я согласился – мы знаем, что Криштиану хорош, и ему 37 лет. Но нам нужно будет справиться с этим – он лучший бомбардир в мире. Ни у меня, ни у Криштиану не вышло, но тогда это решение было правильным.
Мы сразу же начали думать, как будем прессинговать и что нужно изменить. Криштиану отличается от Антони Марсьяля, который играл впереди, или от Мэйсона [Гринвуда] и Маркуса [Рэшфорда]. Больше всего от прихода Криштиану пострадал Эдинсон Кавани.
Я поговорил с Криштиану – он хотел играть три матча из четырех, потому что понимал, что тоже стареет. Но он был недоволен, если один раз его не выпустить!
С ним в команде проблем в игре с мячом не было. Без него [в прессинге] нам пришлось немного изменить роли, к которым мы привыкли. Мы были одной из сильнейших команд по прессингу до [возвращения Роналду].
Мы отпустили Дэна Джеймса, когда пришел Криштиану, а это разные по типу игроки. Я думал, что это было правильное решение, но оно не сработало», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Bet.
МЮ без КР в прошлом сезоне залетел в тройку и играл сильно лучше, чем в сезоне 2021/22, например.
"Роналду до сих пор забивает."
В Саудовской Аравии.
"Хотя условный Холланд, в недавнем матче с МЮ тоже не особо участвовал в прессинге."
Во-первых, Холланд прессингует чаще Роналду. Во-вторых, Холланд держит позицию без мяча дисциплинированно, в отличие от Роналду, который блуждает где хочет по полю. А это тоже сильно влияет на оборонительную структуру команды.
Установили исторический антирекорд по разнице мячей - 0
Забили меньше, чем было забито до него. При этом Рончик считается супербомбардиром, гарантирующим трофеи
Пришёл, увидел, развалил!..
2 трофея
4 разваленные команды
2) Он не хотел играть каждый 4-й матч.
а теперь этот жадный буратино пылит в пустыне (во всех смыслах), колотя голы в донной лиге. разве это достойное завершение карьеры для игрока его уровня?