Сульшер о возвращении Роналду в «МЮ»: «До прихода Криштиану мы были одними из лучших в прессинге, пришлось измениться. Он хотел играть 3 матча из 4, но был недоволен, стоило один раз его не выпустить»

Теги Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Мэйсон Гринвуд Футбол

Оле-Гуннар Сульшер описал проблемы «МЮ» после возвращения Криштиану Роналду.

«Решение было принято очень быстро. Мы не думали, что Криштиану доступен и что собирается менять клуб. Когда стало понятно, что он покинет «Ювентус», другие клубы, конечно, тоже хотели заполучить его, но я был взволнован. [В «Юнайтед»] меня спросили: «Ты бы хотел, чтобы мы попробовали [его вернуть]?». Я согласился – мы знаем, что Криштиану хорош, и ему 37 лет. Но нам нужно будет справиться с этим – он лучший бомбардир в мире. Ни у меня, ни у Криштиану не вышло, но тогда это решение было правильным.

Мы сразу же начали думать, как будем прессинговать и что нужно изменить. Криштиану отличается от Антони Марсьяля, который играл впереди, или от Мэйсона [Гринвуда] и Маркуса [Рэшфорда]. Больше всего от прихода Криштиану пострадал Эдинсон Кавани.

Я поговорил с Криштиану – он хотел играть три матча из четырех, потому что понимал, что тоже стареет. Но он был недоволен, если один раз его не выпустить!

С ним в команде проблем в игре с мячом не было. Без него [в прессинге] нам пришлось немного изменить роли, к которым мы привыкли. Мы были одной из сильнейших команд по прессингу до [возвращения Роналду].

Мы отпустили Дэна Джеймса, когда пришел Криштиану, а это разные по типу игроки. Я думал, что это было правильное решение, но оно не сработало», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Bet.

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65 комментариев
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Ну, не знаю. При всём уважении к Криштиану, идея его возвращения в МЮ казалась мне сомнительной как раз из-за того, что МЮ был неплох. Да, игра была очень далека от идеала, но была игра, были выше позиции в таблице, были победы над остальными топами АПЛ. Мне кажется, Оле уволили зря. Или зря подписали Роналду. Не знаю. Но команда, которую строил Сульшер, была на две головы выше нынешней.
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Ну всё, теперь Сульшер получит очередной бан от сестры Роналду и ему посветят новый пост в одной небезизвестной запрещенной социальной сети)))))
+43
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+32
Ответ Siracker
Ну, не знаю. При всём уважении к Криштиану, идея его возвращения в МЮ казалась мне сомнительной как раз из-за того, что МЮ был неплох. Да, игра была очень далека от идеала, но была игра, были выше позиции в таблице, были победы над остальными топами АПЛ. Мне кажется, Оле уволили зря. Или зря подписали Роналду. Не знаю. Но команда, которую строил Сульшер, была на две головы выше нынешней.
Эффект Кришти, на нём уже погорел Юве до этого, потом МЮ. Сейчас вот Аль-Наср летит Аль-Хилялю в чемпионате, зато голы мутятся, шарфы крутятся🤓
+50
-24
+26
Со стороны наблюдателя согласен. У команды виден был стиль, было ощущение поступательного движения. И тут объявился Роналду и как будто бы всё сломалось
+25
-5
+20
Зато Роналду стату понабивал. Для него это главное.
+35
-18
+17
прямо говорит что роналду развалил клуб
+26
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+13
Ответ SkSK
Какое уже это интервью Сульшера про Роналду?? Ок, прессинг стал хуже. Хотя условный Холланд, в недавнем матче с МЮ тоже не особо участвовал в прессинге. Это норм, когда центрфорвард меньше остальных включен этот процесс. Это очень удобная позиция, Роналду сломал нам игру. Но факты такие: Сульшер нигде больше не тренрует. МЮ без КР как то не блещет Ни опорника, ни хороших краев в МЮ как не было, так и нет. Роналду до сих пор забивает.
А ещё факт, без Роналду МЮ заканчивает чемпионат в зоне ЛЧ, с ним выпадает из этой зоны.
+15
-5
+10
Ответ SkSK
Какое уже это интервью Сульшера про Роналду?? Ок, прессинг стал хуже. Хотя условный Холланд, в недавнем матче с МЮ тоже не особо участвовал в прессинге. Это норм, когда центрфорвард меньше остальных включен этот процесс. Это очень удобная позиция, Роналду сломал нам игру. Но факты такие: Сульшер нигде больше не тренрует. МЮ без КР как то не блещет Ни опорника, ни хороших краев в МЮ как не было, так и нет. Роналду до сих пор забивает.
"МЮ без КР как то не блещет"

МЮ без КР в прошлом сезоне залетел в тройку и играл сильно лучше, чем в сезоне 2021/22, например.

"Роналду до сих пор забивает."

В Саудовской Аравии.

"Хотя условный Холланд, в недавнем матче с МЮ тоже не особо участвовал в прессинге."

Во-первых, Холланд прессингует чаще Роналду. Во-вторых, Холланд держит позицию без мяча дисциплинированно, в отличие от Роналду, который блуждает где хочет по полю. А это тоже сильно влияет на оборонительную структуру команды.
+12
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Перевожу с норвежского: за каким хреном его купили - не понимаю до сих пор.
+12
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сульшера надо вернуть!
+12
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Опустил вице чемпиона на 6 место
Установили исторический антирекорд по разнице мячей - 0
Забили меньше, чем было забито до него. При этом Рончик считается супербомбардиром, гарантирующим трофеи

Пришёл, увидел, развалил!..
+15
-7
+8
Начиная с 2021 года:
2 трофея
4 разваленные команды
+22
-16
+6
Ответ Siracker
Э, нет. Вот в Саудовской Аравии Роналду лучший безусловно, говорить, что Аль-Хиляль обходит Аль-Наср из-за него, просто глупо.
Так он лучший индивидуально, а без него как команда Аль-Наср возможно был бы сильнее
+7
-2
+5
Ответ xQcoW
Роналду сам виноват, что захотел вернуться в кризисный маню. А мог где-нибудь (все еще в топ чемпе) спокойно закончить карьеру, где требований к нему никаких не было бы из-за возраста. Но сам тоже частенько вообразил себе, что может быть таким же хорошим, как в свои лучшие годы.
"Захотел" он изначально в Сити, и лишь из-за Пепа шейхи отказались от него. Остальные же ни малейшего интереса не проявляли.
+5
0
+5
1) Он хотел играть 3 матча из 4-х.
2) Он не хотел играть каждый 4-й матч.
+4
0
+4
Ответ Leon Petov
Ну вот убрали Роналду, и что-то лучшими в мире по прессингу так и не стали🤔
Убрали и Сульшера))))
+3
0
+3
Роналду нужно было заканчивать после Ювентуса - 2 Скудетто и Кубок - вполне себе достойное завершение карьеры. а он пошел в МЮ, где сломал Оле всю игру, уволил его, вывел МЮ в ЛЕ, и и был изгнан из клуба перед ЧМ.
а теперь этот жадный буратино пылит в пустыне (во всех смыслах), колотя голы в донной лиге. разве это достойное завершение карьеры для игрока его уровня?
+7
-4
+3
Ответ I love Sports
Комментарий скрыт
Чехарда с тренерами, начавшаяся с приходом аппетитного, тут ни при чём, конечно же🤓
+6
-3
+3
Роналду развалил МЮ Сульшера!
+8
-5
+3
Ответ Николай Кузнецов
Со стороны наблюдателя согласен. У команды виден был стиль, было ощущение поступательного движения. И тут объявился Роналду и как будто бы всё сломалось
А чего не чинится то до сих пор)))
+7
-5
+2
Ответ Leon Petov
Без него как команда Аль-Наср играет в ничью с последним местом
Потому что они привыкли играть на него, плюс вместо него мог бы быть более командный звездный игрок
+5
-3
+2
Ответ madaev
Очередное бла бла, как там мю сейчас расскажите, прессингует Хойлунд ? Его голов в апл ждали 3-4 месяца
как там Роналду? в топ командах из топ чемпионатов титулы завоёвывает?
+2
-1
+1
Ответ Ilya_Panchenko
Так он лучший индивидуально, а без него как команда Аль-Наср возможно был бы сильнее
Ну, возможно. Хотя не уверен.
+1
0
+1
Ответ be happy
Комментарий удален модератором
Ты про Месси? Не знал, что он покупал за безумные деньги Коутиньо, Дембеле, Гризманна, Пьянича, Тринкау, де Йонга, Артура и других.
+6
-5
+1
Ответ Мохнатый55
Зато Роналду стату понабивал. Для него это главное.
Набивал стату на Вильярреале и Аталанте, повезло что из-за этого набивания статы вышли из группы в ЛЧ
+3
-2
+1
Ответ Мохнатый55
Зато Роналду стату понабивал. Для него это главное.
В первый его заход в МЮ подобный его интерес скорее совпадал с интересами клуба, во 2й скорее нет :(
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Опустил вице чемпиона на 6 место Установили исторический антирекорд по разнице мячей - 0 Забили меньше, чем было забито до него. При этом Рончик считается супербомбардиром, гарантирующим трофеи Пришёл, увидел, развалил!..
вени, види, разваличи. СИИИ!!!
+2
-1
+1
Сольскьяер!
+1
0
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Эффект Кришти, на нём уже погорел Юве до этого, потом МЮ. Сейчас вот Аль-Наср летит Аль-Хилялю в чемпионате, зато голы мутятся, шарфы крутятся🤓
Э, нет. Вот в Саудовской Аравии Роналду лучший безусловно, говорить, что Аль-Хиляль обходит Аль-Наср из-за него, просто глупо.
+21
-20
+1
Ответ Leon Petov
Ну вот убрали Роналду, и что-то лучшими в мире по прессингу так и не стали🤔
Так его убрали по ходу чемпионата. Вы не можете перестроить игру команды за неделю, для этого и нужна предсезонка.
+2
-1
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