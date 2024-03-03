Тен Хаг перед «Сити»: «Моментами мы наравне. «МЮ» покажет, что может выиграть этот матч»
Эрик тен Хаг уверен, что «Ман Юнайтед» способен выиграть у «Ман Сити».
Команды сыграют сегодня в рамках 27-го тура АПЛ.
«Мы должны показать амбиции. Хотим быть лучшими. Это то, за что выступает «Юнайтед». Но в то же время мы осознаем, где находимся сейчас. Мы видели, что моментами мы [с «Ман Сити»] наравне, поэтому у нас есть вера.
Нужно использовать эти моменты. Мы должны доказывать в каждой игре. Думаю, с той командой, что у нас есть, мы способны противостоять «Манчестер Сити». Недавняя история это показывает.
Я испытываю к ним большое уважение, но не то уважение, из-за которого думаешь, что выиграть невозможно. Напротив, мы покажем, что можем выиграть этот матч», – сказал тен Хаг.
Sports.ru проведет текстовую трансляцию игры между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», которая начнется в 18:30 по московскому времени.
После: ну я поговорю с ребятами, мы на верном пути, у меня травм много среди состава (наигрываю только 11 человек, остальные отдельно тренируются и не понимают идей).
Сегодня ничья будет успехом, однозначно.
"Мы заслуживали победы,но нам не повезло, не хватило реализации моментов. Но мы на верном пути, и вскоре скоро опять проиграем "
Один уровень широты и один уровень долготы на глобусе.
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