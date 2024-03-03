Тен Хаг перед «Сити»: «Моментами мы наравне. «МЮ» покажет, что может выиграть этот матч»

Эрик тен Хаг уверен, что «Ман Юнайтед» способен выиграть у «Ман Сити».

Команды сыграют сегодня в рамках 27-го тура .

«Мы должны показать амбиции. Хотим быть лучшими. Это то, за что выступает «Юнайтед». Но в то же время мы осознаем, где находимся сейчас. Мы видели, что моментами мы [с « »] наравне, поэтому у нас есть вера.

Нужно использовать эти моменты. Мы должны доказывать в каждой игре. Думаю, с той командой, что у нас есть, мы способны противостоять «Манчестер Сити». Недавняя история это показывает.

Я испытываю к ним большое уважение, но не то уважение, из-за которого думаешь, что выиграть невозможно. Напротив, мы покажем, что можем выиграть этот матч», – сказал тен Хаг.

Sports.ru проведет текстовую трансляцию игры между « » и «Манчестер Сити», которая начнется в 18:30 по московскому времени.

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