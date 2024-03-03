Тен Хаг перед «Сити»: «Моментами мы наравне. «МЮ» покажет, что может выиграть этот матч»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг уверен, что «Ман Юнайтед» способен выиграть у «Ман Сити».

Команды сыграют сегодня в рамках 27-го тура АПЛ.

«Мы должны показать амбиции. Хотим быть лучшими. Это то, за что выступает «Юнайтед». Но в то же время мы осознаем, где находимся сейчас. Мы видели, что моментами мы [с «Ман Сити»] наравне, поэтому у нас есть вера.

Нужно использовать эти моменты. Мы должны доказывать в каждой игре. Думаю, с той командой, что у нас есть, мы способны противостоять «Манчестер Сити». Недавняя история это показывает.

Я испытываю к ним большое уважение, но не то уважение, из-за которого думаешь, что выиграть невозможно. Напротив, мы покажем, что можем выиграть этот матч», – сказал тен Хаг.

Sports.ru проведет текстовую трансляцию игры между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», которая начнется в 18:30 по московскому времени.

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30 комментариев
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Моменты - это за 5 минут до начала матча и еще пару минут после. К сожалению…
+25
-1
+24
ловите наркомана
+15
-1
+14
Ответ TravenS
До: мы покажем, мы равные. После: ну я поговорю с ребятами, мы на верном пути, у меня травм много среди состава (наигрываю только 11 человек, остальные отдельно тренируются и не понимают идей).
До гола мы играли хорошо). Или первые 10 минут мы играли наравне.
+7
-1
+6
До: мы покажем, мы равные.
После: ну я поговорю с ребятами, мы на верном пути, у меня травм много среди состава (наигрываю только 11 человек, остальные отдельно тренируются и не понимают идей).
+6
-1
+5
Это он правильно сказал. Моментами. 2-3 момента в 90 минут времени )
Сегодня ничья будет успехом, однозначно.
+6
-1
+5
Ответ analogia
Будет смешно, если матч закончится 5:0
Особенно смешно, если в пользу МЮ.
+3
0
+3
Можно завангавать что будет после после матча он говорить:
"Мы заслуживали победы,но нам не повезло, не хватило реализации моментов. Но мы на верном пути, и вскоре скоро опять проиграем "
+2
0
+2
Ответ analogia
Будет смешно, если матч закончится 5:0
Будет смешно, если Хаг опять спасёт очко, удержав 0-0 как на Энфилде.
+2
0
+2
Моментами наравне)). Комик просто.
+2
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+1
чсв конечно у 7хага зашкаливает
+1
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+1
МЮ в отдельном матче может доставить проблемы любой команде. Но Сити должен забирать
+1
0
+1
"Моментами" это до начала матча что ли?
+1
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Таких выигравателей уж считать устали. Ты, фраерок, хоть за ЛЧ поборись. Не сегодня. Потом.
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ну по итогу ждём 0-6 в пользу Сити? )
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Ответ I PAINT IN BLUE
МЮ в отдельном матче может доставить проблемы любой команде. Но Сити должен забирать
Фулхэм не даст соврать
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что он несет))
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вдуют со свистом,,обороны нет...
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Ответ Kobe81pts
то что команды из одного города конечно моментами делает их командами на одном уровне
Верно же сказал!
Один уровень широты и один уровень долготы на глобусе.
53°28′00″ с. ш. 02°14′00″ з. д.
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то что команды из одного города конечно моментами делает их командами на одном уровне
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Клоун. 4:0 в пользу сити. Скриньте
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В какой вселенной живёт Тен Хаг?
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Покажет, что может выиграть, не не выиграет.
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Какого черта слабые клубы как МЮ,Челси,И тд всегда проигрывают но когда играют против Сити они заявляют что будут играть на высоте
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Этот момент как правило является перерывом между таймами
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🤣😂🤣😂🤣
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Пха-ха-ха)))
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Боже, что он несёт. Будет чудо, если МЮ пропустит меньше 3х.
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