«Рома» выиграла 7 из 8 матчей в Серии А после увольнения Моуринью. Проиграли лишь «Интеру»

Теги Интер Рома Кальяри Торино Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия Верона Салернитана Фрозиноне Монца Футбол

«Рома» выиграла 7 из 8 матчей в Серии А после ухода Жозе Моуринью.

В матче 27-го тура Серии А «Рома» в гостях разгромила «Монцу» (4:1).

Таким образом, после увольнения Моуринью «Рома» выиграла 7 из 8 матчей в чемпионате – ранее команда под руководством Даниэле де Росси обыграла «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0), «Фрозиноне» (3:0) и «Торино» (3:2). Единственное поражение на этом отрезке римляне потерпели от «Интера» (2:4).

На данный момент «Рома» занимает 5-ю строчку в Серии А, набрав 47 очков.

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31 комментарий
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Во всех сыгранных матчах после увольнения Маура, Рома забивает не менее 2 мячей. Похвально что команда ищет счастья в атаке 👋
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Что творят волки! Просто красавцы. А всего-то надо было выгнать выжималку.
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Ответ Vakhore
«Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0), «Фрозиноне» (3:0) и «Торино» (3:2). ну с таким календарем - немудренно
А что мешало Мауру такие команды косить?)
Я напомню, что Рома Маура на старте не смогла выиграть у Салернитаны, Вероны, Торино, Дженоа
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При чем Интеру проиграли при очень добротной игре.
На мой взгляд, Моур уже давно сдувшийся и неактуальный персонаж. Очень плохая игра+ дикое количество истерик.
Думаю, романисты сейчас очень рады, что португалец наконец свалил.
Обратите внимание- до зоны Лиги Чемпионов всего одно очко (хоть и Болоньи и игра в запасе).
О Ромы очень добротный состав- в четвергу входить просто обязаны даже с средним тренером.
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Ответ Joey Ramone
Соперники все как на подбор конечно. Никого даже выше 10-го места нет!
так автобусник со всеми терял кучу очков
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Ответ Вадим flanec
Во всех сыгранных матчах после увольнения Маура, Рома забивает не менее 2 мячей. Похвально что команда ищет счастья в атаке 👋
персофаны талмача: "это проста матчи били с камандами изь подьвала таблитсы. Хосе тозе выиглал би их все"
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Сейчас скажут , что де Росси обыгрывает лишь команды из зоны вылета. Хотя он уже обыграл почти половину лиги.
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как такое возможно, с - цитирую глоров Мавриньо - ТАКИМ-ТО составом? ведь при Мавриньо 10 место за счастье считали + Кубок Интертото подмышкой
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Может на сайте по этому поводу наконец-то поменяют фамилию ДДР на правильную?

Даниеле Де Росси
___________________
(итал. Daniele De Rossi; род. 24 июля 1983, Рим)
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Вот это похоже на команду с третье зарплатной ведомостью в сериале
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Хороший футбол сегодня показали обе команды! Сражение будущего итальянского тренерского цеха вышло славным! Уверен Рафаэле ждет прекрасная тренерская карьера. А Даниэле семифутовыми шагами осваивается на скамейке. Будет очень интересно взглянуть на команду, когда она пройдет с ним во главе предсезонную подготовку!
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Моуриньо на багаже Моуриньо выжал бы максимум и выиграл 8
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И всё равно не топ 4 серии а... Спасибо автобуснику за кучу потерянных очков и 9 место
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Спортс, просьба добавлять, что при Моуринью Рома набрала 8 очков с этими командами.
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Ответ Oleg Kostin
Сейчас на эйфории поиграют и опять все на свои места встанет, база же
хорошо на эйфории 8 матчей играют. А ниже 9 места навряд ли опустятся
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Трехпалый БЫЛ когда-то топ-тренером. Пора многим осознать, его время, Конте, Аллегри истекло.
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Ответ TheDustman
При чем Интеру проиграли при очень добротной игре. На мой взгляд, Моур уже давно сдувшийся и неактуальный персонаж. Очень плохая игра+ дикое количество истерик. Думаю, романисты сейчас очень рады, что португалец наконец свалил. Обратите внимание- до зоны Лиги Чемпионов всего одно очко (хоть и Болоньи и игра в запасе). О Ромы очень добротный состав- в четвергу входить просто обязаны даже с средним тренером.
Они уже в зоне лч. У Италии практически 100% будет 5 команд.
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Ответ Vakhore
Уважения немного Величайшему. Кстати, Величайшему нападающему в истории твоего Ювентуса.
Ааааахаха, жест у паха что ли величайший ? )) Странные у вас ценности, если таких персонажей величайшими называете )
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Рома идёт по пути Манчестер Юнайтед и Сульшера, этот "конфетно-цветочный период" закончится и начнется кошмар, как болельщик МЮ говорю
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Ответ Joey Ramone
Соперники все как на подбор конечно. Никого даже выше 10-го места нет!
охх,сейчас тебя заминусуют
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Ответ TheDustman
При чем Интеру проиграли при очень добротной игре. На мой взгляд, Моур уже давно сдувшийся и неактуальный персонаж. Очень плохая игра+ дикое количество истерик. Думаю, романисты сейчас очень рады, что португалец наконец свалил. Обратите внимание- до зоны Лиги Чемпионов всего одно очко (хоть и Болоньи и игра в запасе). О Ромы очень добротный состав- в четвергу входить просто обязаны даже с средним тренером.
с средним тренером даже в ЛЕ не проходили
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Ответ alik055
Они уже в зоне лч. У Италии практически 100% будет 5 команд.
Спорно, в ЛЧ итальянским командам будет больно, а в ЛЕ хороший ход только у Милана, той же Роме будет очень тяжело с Брайтоном итд.
Де Росси уже вот прямо сейчас выиграл в эту жизнь тренера, никто не верил, а он просто пришел и достал команду из чулана, там уже весь Х исписали, типа «3 года ада закончились, мы заслужили….»
Но на мой взгляд трофей есть трофей🫡.
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Ответ Vakhore
«Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0), «Фрозиноне» (3:0) и «Торино» (3:2). ну с таким календарем - немудренно
С таким календарем у Переводчика было соответственно 1:2, 2:2, 4:1, 2:0, 1:1 и 0:1 с Интером. 8 очков вместо 15.
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