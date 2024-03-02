«Рома» выиграла 7 из 8 матчей в Серии А после увольнения Моуринью. Проиграли лишь «Интеру»

«Рома» выиграла 7 из 8 матчей в Серии А после ухода Жозе Моуринью.

В матче 27-го тура Серии А «Рома» в гостях разгромила «Монцу» (4:1).

Таким образом, после увольнения «Рома» выиграла 7 из 8 матчей в чемпионате – ранее команда под руководством де Росси обыграла «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), « » (4:0), « » (3:0) и « » (3:2). Единственное поражение на этом отрезке римляне потерпели от «Интера» (2:4).

На данный момент «Рома» занимает 5-ю строчку в Серии А, набрав 47 очков.