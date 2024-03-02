«Рома» выиграла 7 из 8 матчей в Серии А после увольнения Моуринью. Проиграли лишь «Интеру»
«Рома» выиграла 7 из 8 матчей в Серии А после ухода Жозе Моуринью.
В матче 27-го тура Серии А «Рома» в гостях разгромила «Монцу» (4:1).
Таким образом, после увольнения Моуринью «Рома» выиграла 7 из 8 матчей в чемпионате – ранее команда под руководством Даниэле де Росси обыграла «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0), «Фрозиноне» (3:0) и «Торино» (3:2). Единственное поражение на этом отрезке римляне потерпели от «Интера» (2:4).
На данный момент «Рома» занимает 5-ю строчку в Серии А, набрав 47 очков.
Я напомню, что Рома Маура на старте не смогла выиграть у Салернитаны, Вероны, Торино, Дженоа
На мой взгляд, Моур уже давно сдувшийся и неактуальный персонаж. Очень плохая игра+ дикое количество истерик.
Думаю, романисты сейчас очень рады, что португалец наконец свалил.
Обратите внимание- до зоны Лиги Чемпионов всего одно очко (хоть и Болоньи и игра в запасе).
О Ромы очень добротный состав- в четвергу входить просто обязаны даже с средним тренером.
Даниеле Де Росси
___________________
(итал. Daniele De Rossi; род. 24 июля 1983, Рим)
Де Росси уже вот прямо сейчас выиграл в эту жизнь тренера, никто не верил, а он просто пришел и достал команду из чулана, там уже весь Х исписали, типа «3 года ада закончились, мы заслужили….»
Но на мой взгляд трофей есть трофей🫡.