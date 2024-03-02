Депутат Свищев о Промесе: «Нельзя исключать провокации заинтересованных лиц или даже стран»

Дмитрий Свищев высказался о ситуации с Квинси Промесом.

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

– Независимо от того, Промес ты или Иванов, Петров, Сидоров, находясь на территории любой страны, ты обязан соблюдать ее законы.

Конечно, мы должны отслеживать интересы нашего клуба и наших спортсменов, при этом соблюдая законы. Адвокаты должны внимательно изучить причины и факты события, которое произошло, узнать, что там случилось и оказать поддержку нашему спортсмену.

Надо уважать страну, которую посещаешь, и тем более страну, которая гостеприимно к нам относится. Если он в действительности покинул место ДТП, которое, вероятно, он и создал, то конечно, ему придется нести ответственность.

ОАЭ – страна, где независимо от твоего статуса и положения, ты будешь нести ответственность.

– По законам ОАЭ Промесу может грозить даже тюремное заключение. Отделается ли он штрафом?

– Нужно внимательно отнестись к этому делу и не забывать, что он еще находится в международном розыске. Есть вероятность, что коллеги из Нидерландов могут воспользоваться этим событием и затребовать его экстрадицию.

Нельзя исключать вероятность того, что это провокация заинтересованных лиц или даже стран, чтобы спровоцировать некое нарушение, задержать его и затем требовать экстрадиции.

Может быть и такая версия, если глубоко копать и, может быть, где-то фантазировать. Адвокаты и юристы должны в этом разобраться, – сказал депутат Госдумы.

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