Депутат Свищев о Промесе: «Нельзя исключать провокации заинтересованных лиц или даже стран»
Дмитрий Свищев высказался о ситуации с Квинси Промесом.
Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.
– Независимо от того, Промес ты или Иванов, Петров, Сидоров, находясь на территории любой страны, ты обязан соблюдать ее законы.
Конечно, мы должны отслеживать интересы нашего клуба и наших спортсменов, при этом соблюдая законы. Адвокаты должны внимательно изучить причины и факты события, которое произошло, узнать, что там случилось и оказать поддержку нашему спортсмену.
Надо уважать страну, которую посещаешь, и тем более страну, которая гостеприимно к нам относится. Если он в действительности покинул место ДТП, которое, вероятно, он и создал, то конечно, ему придется нести ответственность.
ОАЭ – страна, где независимо от твоего статуса и положения, ты будешь нести ответственность.
– По законам ОАЭ Промесу может грозить даже тюремное заключение. Отделается ли он штрафом?
– Нужно внимательно отнестись к этому делу и не забывать, что он еще находится в международном розыске. Есть вероятность, что коллеги из Нидерландов могут воспользоваться этим событием и затребовать его экстрадицию.
Нельзя исключать вероятность того, что это провокация заинтересованных лиц или даже стран, чтобы спровоцировать некое нарушение, задержать его и затем требовать экстрадиции.
Может быть и такая версия, если глубоко копать и, может быть, где-то фантазировать. Адвокаты и юристы должны в этом разобраться, – сказал депутат Госдумы.
Как «Спартаку» атаковать без Промеса? Ищем варианты для Абаскаля
Преступник, торгующий наркотой, поднимающий руку на жену - должен сидеть 20, а не 6 лет
Потом ещё удивляются, почему на Западе такое отношение к России
В том числе и из-за таких вещей, да
И добавил: «Не то, что у нас».
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Совсем уже больной на всю голову, бред такой несёт?!
Накосячил отвечай ….
Че развели то за балаган….. У кого еще мнение спросят)))) что не новость хоть со смеху падай