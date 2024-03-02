Депутат Свищев о Промесе: «Нельзя исключать провокации заинтересованных лиц или даже стран»

Теги Спартак премьер-лига Россия Государственная дума Дмитрий Свищев Квинси Промес Политика Футбол

Дмитрий Свищев высказался о ситуации с Квинси Промесом.

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

– Независимо от того, Промес ты или Иванов, Петров, Сидоров, находясь на территории любой страны, ты обязан соблюдать ее законы.

Конечно, мы должны отслеживать интересы нашего клуба и наших спортсменов, при этом соблюдая законы. Адвокаты должны внимательно изучить причины и факты события, которое произошло, узнать, что там случилось и оказать поддержку нашему спортсмену.

Надо уважать страну, которую посещаешь, и тем более страну, которая гостеприимно к нам относится. Если он в действительности покинул место ДТП, которое, вероятно, он и создал, то конечно, ему придется нести ответственность.

ОАЭ – страна, где независимо от твоего статуса и положения, ты будешь нести ответственность.

– По законам ОАЭ Промесу может грозить даже тюремное заключение. Отделается ли он штрафом?

– Нужно внимательно отнестись к этому делу и не забывать, что он еще находится в международном розыске. Есть вероятность, что коллеги из Нидерландов могут воспользоваться этим событием и затребовать его экстрадицию.

Нельзя исключать вероятность того, что это провокация заинтересованных лиц или даже стран, чтобы спровоцировать некое нарушение, задержать его и затем требовать экстрадиции.

Может быть и такая версия, если глубоко копать и, может быть, где-то фантазировать. Адвокаты и юристы должны в этом разобраться, – сказал депутат Госдумы.

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57 комментариев
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Лол, он даже не гражданин РФ, а защищают так, как будто он свой "Честный и благородный"

Преступник, торгующий наркотой, поднимающий руку на жену - должен сидеть 20, а не 6 лет

Потом ещё удивляются, почему на Западе такое отношение к России
В том числе и из-за таких вещей, да
+86
-9
+77
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев позор России ☝
+63
-1
+62
Наркота, нож, машины... все провоцируют пуританина Промеса...
+43
-2
+41
«ОАЭ - страна, где независимо от статуса и положения ты будешь нести ответственность».
И добавил: «Не то, что у нас».
+25
0
+25
А где здесь "наш спортсмен", простите? Вот я болельщик Зенита, с какого бока Промес хоть чуть-чуть мой?
+25
-2
+23
Ответ Scopus
Лол, он даже не гражданин РФ, а защищают так, как будто он свой "Честный и благородный" Преступник, торгующий наркотой, поднимающий руку на жену - должен сидеть 20, а не 6 лет Потом ещё удивляются, почему на Западе такое отношение к России В том числе и из-за таких вещей, да
Они не его защищают, им вообще на Промеса плевать. Просто действуют по принципу "враг моего врага, мой друг" очередная возможность погавкать на запад.
+18
0
+18
Да весь мир ополчился, чего уж там. Особенно после послания федеральному собранию...ну как можно такую откровенную чушь нести?
+16
-1
+15
депутат х...щев
+13
0
+13
Наверное, и сам Промес попал в аварию и скрылся с места ДТП из-за «провокации заинтересованных лиц или даже стран» )
+13
-1
+12
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий скрыт
Резюме твоего сообщения, чтобы люди время не тратили: пук-пук-пук
+9
-1
+8
И здесь пытается найти следы русофобии, провокаций, не справедливого отношения к России. Чувак влетел по полной, какие могут быть вопросы? Хватит уже попыток обелять человека, который должен получить свое. Ты ещё Путину напиши обращение, арлекин.
+7
0
+7
Какие провокации? Чувака осудили за наркотраффик в указанных следствием объёмах. Он не какая-то архиважная персона которую из-за силы его влияния пытаются сместить всеми возможными средствами.
+7
0
+7
Какие же недоумки. Интересно, если сказать таким людям, что на момент начала расследования недоделанный гангстер ещё в "Севилье" играл, то это сильно их манямирок встряхнёт?
+6
0
+6
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Наркота, нож, машины... все провоцируют пуританина Промеса...
Наркоту и вовсе, небось, подкинули! Все тысячу триста кило!
+5
0
+5
Неужели бить жену, устраивать поножовщину с родственниками, устраивать ДТП на дорогах и торговать наркотиками это традиционные российские ценности?
+5
0
+5
Кто защищает наркосбытщика , тот сооучастник получается , тогда всех наркош кто сидит выпустите, чем они лучше этого днище
+3
0
+3
"... Нельзя исключать вероятность того, что это провокация заинтересованных лиц или даже стран, чтобы спровоцировать некое нарушение, задержать его и затем требовать экстрадиции. ..."
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Совсем уже больной на всю голову, бред такой несёт?!
+3
0
+3
Мда, какой то провокатор так составил дубайские законы, что нельзя оставлять место ДТП.
+3
0
+3
Очередной голос из будки гласности госдумы, коллеги у него в Нидерландах 🤔...
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0
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Это западные провокаторы заставляли Промеса избивать жену, полоскать ножом родственника и толкать дурь, ага
+3
-1
+2
Сто процентов провокация ЦРУ
+1
0
+1
Типичное высказывание от депутата ГД, уже не удивляет.
+1
0
+1
И тут штаты провоцируют, этот Байден везде! Мама, роди меня обратно!
+1
0
+1
Устроили как то батл Свищев и Терюшков, у кого IQ больше... Битва закончилась со счётом 0-0
+1
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Шпионы госдепа справоцировали наркобарона Промеса заняться этим бизнесом. Это заговор!
+1
0
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Это русофобия и провокация
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Я понять не могу……
Накосячил отвечай ….
Че развели то за балаган….. У кого еще мнение спросят)))) что не новость хоть со смеху падай
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+1
Нельзя исключать провокации тараканов в голове фигуранта...
+1
0
+1
Ответ FNT
А где здесь "наш спортсмен", простите? Вот я болельщик Зенита, с какого бока Промес хоть чуть-чуть мой?
Ты часть народа? Часть. СМ - народная команда. Значит на эту часть - твой. Видимо такая логика.
+4
-3
+1
Хаахахахахах
+1
0
+1
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