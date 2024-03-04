«Сан-Паулу» – «Палмейрас». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Лукомского и Акбари
«Палмейрас» играет в гостях с «Сан-Паулу» в 11-м туре Лиги Паулиста.
Sports.ru показывает матч в прямом эфире, игру комментируют Вадим Лукомский и Альмар Акбари.
Трансляции проходят при поддержке Winline.
- Дата проведения
- 4 марта, 02.00, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
- Голы:
- 1:0 – 25 Алиссон, 1:1 – 58, пенальти Рафаэл Вейга.
-
Сан-Паулу –
Рафаэл, Игор Винисиус, Арболеда, Феррареси, Диего Коста, Велингтон, Майя, Лукас Моура, Алиссон, Феррейринья, Лусиано.
-
Палмейрас –
Уэвертон, Маркос Роша (Лазаро, 46), Луан, Серкейра, Пикерес, Зе Рафаэл, Рафаэл Вейга, Морено, Риос (Майке, 46), Эндрик, Лопес (Рони, 70).
- Предупреждения:
- Рафаэл Вейга (15), Риос (27), Майя (34), Рафаэл (56).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Статистика Чемпионата Паулиста
Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС».
Erid: 2SDnjdvsnA4