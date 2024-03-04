«Сан-Паулу» – «Палмейрас». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Лукомского и Акбари

Теги Палмейрас Сан-Паулу чемпионат Паулиста онлайны Футбол

«Палмейрас» играет в гостях с «Сан-Паулу» в 11-м туре Лиги Паулиста.

Sports.ru показывает матч в прямом эфире, игру комментируют Вадим Лукомский и Альмар Акбари.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

Сан-Паулу – Палмейрас 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
4 марта, 02.00, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 25 Алиссон, 1:1 – 58, пенальти Рафаэл Вейга.
Сан-ПаулуРафаэл, Игор Винисиус, Арболеда, Феррареси, Диего Коста, Велингтон, Майя, Лукас Моура, Алиссон, Феррейринья, Лусиано.
ПалмейрасУэвертон, Маркос Роша (Лазаро, 46), Луан, Серкейра, Пикерес, Зе Рафаэл, Рафаэл Вейга, Морено, Риос (Майке, 46), Эндрик, Лопес (Рони, 70).
Предупреждения:
Рафаэл Вейга (15), Риос (27), Майя (34), Рафаэл (56).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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