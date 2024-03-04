«Сан-Паулу» – «Палмейрас». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Лукомского и Акбари

«Палмейрас» играет в гостях с «Сан-Паулу» в 11-м туре Лиги Паулиста.

Sports.ru показывает матч в прямом эфире, игру комментируют Вадим Лукомский и Альмар Акбари.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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