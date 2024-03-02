Мусиала об 1 победе «Баварии» в 5 матчах: «Реально раздражает. Нужно продолжать бороться и переломить ситуацию» 

Теги Бавария бундеслига Германия Фрайбург Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала высказался после ничьей с «Фрайбургом» (2:2) в Бундеслиге.

В последних 5 матчах во всех турнирах «Бавария» одержала лишь одну победу.

«Мы упорно бились и создали кучу моментов, но иногда бывает так, что не суждено победить. Мы – «Бавария» и всегда хотим побеждать. И то, как складываются дела, реально раздражает. 

Мы хотим стать чемпионами и выигрывать трофеи. Нужно сохранять позитив, продолжать бороться и переломить ситуацию. Надо играть как можно лучше до самого конца, если хотим чего-то добиться», – сказал хавбек «Баварии».

«Бавария» сделала «Байеру» еще удобнее – и снова потеряла очки

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Akezhan Kutvarov
Прикол что Кейн будет и тут без трофея больше не кажется таким смешным?
Проклятье Кейна оказалось сильней колдовства Комана)
+20
-1
+19
Прикол что Кейн будет и тут без трофея больше не кажется таким смешным?
+11
-1
+10
Ответ Akezhan Kutvarov
Прикол что Кейн будет и тут без трофея больше не кажется таким смешным?
Ну выиграет не сейчас, так через год, делов-то.
+7
-1
+6
Ответ reus
Сейчас на Лацио сконцентрировать все силы и внимание необходимо, потому как "битьсябороться" в чемпионате поздно, поезд даже теоретически уже с каждым туром отъезжает.
Хорошо, тренер, так и сделаем ✊
+6
-1
+5
Просто доминирование Баварии надоело всем, включая вас)
+5
-1
+4
Сейчас на Лацио сконцентрировать все силы и внимание необходимо, потому как "битьсябороться" в чемпионате поздно, поезд даже теоретически уже с каждым туром отъезжает.
+6
-4
+2
Ответ cgmngt6ehj
Мустиала лучше бы забил чем чушь какую то нес
Так он забил, валенок ты шершавый.
+3
-1
+2
Нереально реально.
0
0
0
Ответ Akezhan Kutvarov
Прикол что Кейн будет и тут без трофея больше не кажется таким смешным?
Он как Ди Каприо, выиграет только в конце карьеры) а потом доигровка
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий