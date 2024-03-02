Мусиала об 1 победе «Баварии» в 5 матчах: «Реально раздражает. Нужно продолжать бороться и переломить ситуацию» 

Джамал Мусиала высказался после ничьей с «Фрайбургом» (2:2) в Бундеслиге.

В последних 5 матчах во всех турнирах «Бавария» одержала лишь одну победу.

«Мы упорно бились и создали кучу моментов, но иногда бывает так, что не суждено победить. Мы – « » и всегда хотим побеждать. И то, как складываются дела, реально раздражает.

Мы хотим стать чемпионами и выигрывать трофеи. Нужно сохранять позитив, продолжать бороться и переломить ситуацию. Надо играть как можно лучше до самого конца, если хотим чего-то добиться», – сказал хавбек «Баварии».

«Бавария» сделала «Байеру» еще удобнее – и снова потеряла очки