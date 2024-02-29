«Барса» вернула Алвеса в список легенд на сайте клуба

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«Барселона» вернула Дани Алвеса в список легенд.

Ранее стало известно, что каталонский клуб лишил Алвеса статуса легенды клуба после оглашения приговора суда – бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии был признан виновным в изнасиловании и осужден на 4,5 года. Сторона футболиста обжаловала решение.

Как сообщает Marca, «Барселона» вернула Алвеса в список легенд на своем официальном сайте.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей и выиграл 23 трофея.

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное

Статую Алвеса в его родном городе требуют убрать жители после приговора по делу об изнасиловании. Она подвергалась вандализму

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53 комментария
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Ответ Владимир Владимир
Как по мне, показания уровня "меня заставили открыть рот и делать минет" и "я не знала куда меня ведут" сомнительны.
А четыре разные версии от обвиняемого за время расследования - не сомнительно?)
+42
-6
+36
Наглядное пособие на тему "как сделать так, чтобы недовольными остались абсолютно все".
+19
0
+19
Как по мне, показания уровня "меня заставили открыть рот и делать минет" и "я не знала куда меня ведут" сомнительны.
+34
-24
+10
Ответ riverman1980
нет, они вполне обьяснимы: Алвес пытался сохранить брак. если бы он был насильником, то просто не поехал бы к следователям в Испанию и жил бы в Бразилии как Робиньо.
Для сохранения брака он использовал 1 версию, другие 3 откуда?
Если мне память не изменяет, он просто не успел спрятаться. Как уехал бы в Бразилию сохранив брак? «Дорогая, нам уехать надо, больше в Испанию нельзя, я ничего не сделал, не задавай вопросов»?)
+8
-2
+6
Ответ eraser2
Молодцы, что вернули Алвеса. Не повелись на модную повестку феминисток.
Чел, ему как бы обвинительный приговор суд вынес по достаточно серьезной статье. При чем тут феминизм вообще?
+3
0
+3
Вот это правильно. История с изнасилованием тухлая, а футболист он был замечательный.
+15
-12
+3
Ответ arspurs9
А четыре разные версии от обвиняемого за время расследования - не сомнительно?)
нет, они вполне обьяснимы: Алвес пытался сохранить брак. если бы он был насильником, то просто не поехал бы к следователям в Испанию и жил бы в Бразилии как Робиньо.
+16
-13
+3
Ответ Назар Игорь
Вот это правильно. История с изнасилованием тухлая, а футболист он был замечательный.
Ну да

Это же Промеса надо травить, а насильника в России оправдывает вся босота, если он футболист

Про Стрельцова даже пасквиль состряпали, где его дрищ петров играл
+13
-10
+3
Ответ Никита Воронин
Согласен 33-летний бразильский нападающий Робинью – бывший игрок мадридского "Реала", "Манчестер Сити" и "Милана", – приговорен миланским судом к 9 годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании 22-летней девушки из Албании, сообщает La Stampa.
ну многие бразильцы недалекие видимо).в Баварии тоже был такой клиент,как Брено,спалил дом...после этого в Мюнхене не хотели покупать игроков из страны,где много-много диких обезьян).
+2
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+2
Ответ arspurs9
Для сохранения брака он использовал 1 версию, другие 3 откуда? Если мне память не изменяет, он просто не успел спрятаться. Как уехал бы в Бразилию сохранив брак? «Дорогая, нам уехать надо, больше в Испанию нельзя, я ничего не сделал, не задавай вопросов»?)
Если бы Алвес был насильником, он остался бы в Бразилии как Робиньо. В том то и дело, что он поехал давать показания в Испанию, потому что никого не насиловал и хотел избежать шумихи, которая погубила его брак.
+5
-3
+2
Клоуны
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+1
Ответ kikujiro
Торговка на базаре поделилась? А, ты сам торговка
Да нет, новости в испанской прессе.
Или у нас все неудобные новости - торговки поделились, а все удобные - факт в высшей инстанции?
+2
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+1
Ответ Владимир Владимир
Как по мне, показания уровня "меня заставили открыть рот и делать минет" и "я не знала куда меня ведут" сомнительны.
Возможно, вам стоит стать следователем 🙃
+1
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Ответ Растиньяк
Вахаха, какой клуб, такие и легенды
Согласен
33-летний бразильский нападающий Робинью – бывший игрок мадридского "Реала", "Манчестер Сити" и "Милана", – приговорен миланским судом к 9 годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании 22-летней девушки из Албании, сообщает La Stampa.
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Ответ arspurs9
А четыре разные версии от обвиняемого за время расследования - не сомнительно?)
Сомнительно здесь абсолютно всё, но, я думаю, он врал по разным причинам, понимая, что ему светит в Каталонии по такому иску. Это моё мнение, конечно же, может я и неправ, но вот из всей информации, что доступна, сложилось такое впечатление. Был бы насильником - сидел бы в Бразилии, как Полански в Европе.
+3
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Они так и будут его туда-обратно пихать в Зал Славы чтоли)))
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С точки зрения вклада в клуб, отношение к клубу. Дани Алвес, безусловно - легенда Барселоны. Просто тупость, просто так взять и закрыть глаза на все то что он сделал для клуба, на всю ту радость и эмоции которые он приносил болельщикам.

С другой стороны, конечно ну люди в том числе репетиционно должны отвечать за свои действия. И тяжело держать в списке легенд осужденного, по довольно вонючей и серьезной статье кстати. Образ легенды клуба, это в том числе должен отображать идеал для молодых болельщиков.

Единственный абсолютно не правильный выбор. Это юлить и так и так хотим. Что и делает сейчас Барселона. Причины этой неуверенности понятны, но это делает такие поступки краше.

Не было проблемы с самого начала выступить с осуждением насилия и тд. Но не уберать из легенды клуба, нашлась бы конечно крыса которая бы спросила. Им так и говорите, что этот статус дается за вклад в клуб. И по этим критериям, Дани Алвеш сделал очень многое для команды и клуба. ВСЕ. И дальше просто живешь с тем, что кто-то будет недоволен и критиковать. Но у тебя есть четкая позиция.
+1
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Ответ Никита Воронин
Согласен 33-летний бразильский нападающий Робинью – бывший игрок мадридского "Реала", "Манчестер Сити" и "Милана", – приговорен миланским судом к 9 годам тюрьмы за участие в групповом изнасиловании 22-летней девушки из Албании, сообщает La Stampa.
Притянуто за уши, Он играл в Реале всего ничего, и он не висит на доске поче а как насильник алвес в Барселоне
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Ответ Dmitrij Lavrenkov
Сторона футболиста обжаловала решение убрать его из списка легенд клуба. Барселона решила не рисковать очередными судебными разбирательствами и вернула игрока в этот список.
Зато сейчас получат такие разбирательства с разного рода эрмосами и иже присными, что мало не покажется.
То что статус легенды клуба никак не тема для судебных разбирательств я оставлю за скобками.
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Ответ Dexter Morgan
Дани Алвес один из величайших игроков. Хорошо, что вернули. Но звоночек тревожный был. Культура отмены там процветает в Европе и в США.
Именно так. Но вас заминусуют зомбированные борцы за равноправие.
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Ответ kikujiro
Да я уже понял про твою профессию. Не оправдывайся
Сомневаюсь что твой слабенький интеллект в состоянии что то понять, но ладно, заниматься развитием отсталых не мой профиль)
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Сторона футболиста обжаловала решение убрать его из списка легенд клуба. Барселона решила не рисковать очередными судебными разбирательствами и вернула игрока в этот список.
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Ответ riverman1980
И в каком же состоянии была девушка? Одежда цела, ни синяков, не ссадин, только царапины на коленке. Или если девушка на выходе из клуба плачет это значит, что ее изнасиловали?
Кто выступил на стороне версии Алвеса в суде? Назовите, какой свидетель по делу усомнился в том, что девушка была изнасилована?
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Ответ Константин Мееров
Вова, ты реально думаешь, что суд и следователи год разбирались, имея на руках только словесные обвинения?
Константин, есть некая специфика в Европе и, особенно, в Испании, касательно таких дел, поэтому не до конца доверяю правосудию (как и любому другому). Об этом, если покопаетесь в моих комментариев, более подробно расписывал.

Но, само собой, будучи человеком в здравом уме, не могу претендовать на истину в этом вопросе, поэтому говорю, что это лишь моё мнение. Но надо полагать, что сам судья не может претендовать на истину, т.к. лишь использует показания обвиняемых и обвинителей, а их целью является не поиск справедливости, а победа в споре.
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Ответ arspurs9
А четыре разные версии от обвиняемого за время расследования - не сомнительно?)
Неа
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Ответ arspurs9
А четыре разные версии от обвиняемого за время расследования - не сомнительно?)
а у тебя сколько версий будет когда ты в опц пьян настолько что никогда не вспомнишь 15 часов своей жизни это не является причиной адекватной? ах да это другое. странный ты. давай я в тебя волю три бутылки водки и посмотрю сколько часов а то и суток ты потеряешь в памяти. итак помле этого ты будешь отказываться от например убийства если по всем камерам только ты проходил мимо с покойный. вот чем не пример? а тут всего лишь девка которая всегда ходит в мужской туалет по своему согласию только посмотреть как алвес извините опрожняется? чтобы потом выйти? ну что ты такой наивный то... следствие идёт года два или три? неужели ты не понимаешь что если бы человек такой был всегда то возникло бы за его жизнь именно сейчас девах 30-50 за всю его разгульную жизнь... но что-то не нашлось.. зато деваха разбогатела.. и каа ты докажешь я-то она не спецом? ну ты как ребёнок однобоко смотришь.
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Ответ arspurs9
Да нет, новости в испанской прессе. Или у нас все неудобные новости - торговки поделились, а все удобные - факт в высшей инстанции?
Да я уже понял про твою профессию. Не оправдывайся
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Ответ Владимир Владимир
Сомнительно здесь абсолютно всё, но, я думаю, он врал по разным причинам, понимая, что ему светит в Каталонии по такому иску. Это моё мнение, конечно же, может я и неправ, но вот из всей информации, что доступна, сложилось такое впечатление. Был бы насильником - сидел бы в Бразилии, как Полански в Европе.
Вова, ты реально думаешь, что суд и следователи год разбирались, имея на руках только словесные обвинения?
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Ответ arspurs9
По этому он спланировал побег в Бразилию в случае временного освобождения?)
Торговка на базаре поделилась? А, ты сам торговка
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Ответ Владимир Владимир
Сомнительно здесь абсолютно всё, но, я думаю, он врал по разным причинам, понимая, что ему светит в Каталонии по такому иску. Это моё мнение, конечно же, может я и неправ, но вот из всей информации, что доступна, сложилось такое впечатление. Был бы насильником - сидел бы в Бразилии, как Полански в Европе.
Ничего сомнительного там нет, есть куча свидетельств о том, в каком состоянии была девушка после того, что с ней сделал Алвес и оно чётко дало понимание, что там произошло. Нет ни одного свидетеля в этом клубе, который видя эту девушку, сделал бы другой вывод кроме как, что Алвес грязный насильник.
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