«Барса» вернула Алвеса в список легенд на сайте клуба

«Барселона» вернула Дани Алвеса в список легенд.

Ранее стало известно, что каталонский клуб лишил Алвеса статуса легенды клуба после оглашения приговора суда – бывший защитник «Барселоны» и сборной был признан виновным в изнасиловании и осужден на 4,5 года. Сторона футболиста обжаловала решение.

Как сообщает Marca, « » вернула Алвеса в список легенд на своем официальном сайте.

выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей и выиграл 23 трофея.

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное

Статую Алвеса в его родном городе требуют убрать жители после приговора по делу об изнасиловании. Она подвергалась вандализму