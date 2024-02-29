«Барса» вернула Алвеса в список легенд на сайте клуба
«Барселона» вернула Дани Алвеса в список легенд.
Ранее стало известно, что каталонский клуб лишил Алвеса статуса легенды клуба после оглашения приговора суда – бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии был признан виновным в изнасиловании и осужден на 4,5 года. Сторона футболиста обжаловала решение.
Как сообщает Marca, «Барселона» вернула Алвеса в список легенд на своем официальном сайте.
Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей и выиграл 23 трофея.
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С другой стороны, конечно ну люди в том числе репетиционно должны отвечать за свои действия. И тяжело держать в списке легенд осужденного, по довольно вонючей и серьезной статье кстати. Образ легенды клуба, это в том числе должен отображать идеал для молодых болельщиков.
Единственный абсолютно не правильный выбор. Это юлить и так и так хотим. Что и делает сейчас Барселона. Причины этой неуверенности понятны, но это делает такие поступки краше.
Не было проблемы с самого начала выступить с осуждением насилия и тд. Но не уберать из легенды клуба, нашлась бы конечно крыса которая бы спросила. Им так и говорите, что этот статус дается за вклад в клуб. И по этим критериям, Дани Алвеш сделал очень многое для команды и клуба. ВСЕ. И дальше просто живешь с тем, что кто-то будет недоволен и критиковать. Но у тебя есть четкая позиция.
То что статус легенды клуба никак не тема для судебных разбирательств я оставлю за скобками.
Но, само собой, будучи человеком в здравом уме, не могу претендовать на истину в этом вопросе, поэтому говорю, что это лишь моё мнение. Но надо полагать, что сам судья не может претендовать на истину, т.к. лишь использует показания обвиняемых и обвинителей, а их целью является не поиск справедливости, а победа в споре.