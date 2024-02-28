«Ветхий Завет – единственная книга, которая затянула. Кто христианин, тот поймет, что я читаю». Хавбек «Ростова» Щетинин о чтении

Кирилл Щетинин признался, что любит читать Библию.

– Как вы готовитесь к сборам?

– Первые полторы недели вообще ничего не делаю: ем, не тренируюсь. Потом в остальное время вкалываю: хожу в зал, выполняю программу «Ростова», плюс в футбол играю два-три раза в неделю. У нас там собираются футболисты – Одоевский, Круговой, Денисов.

Приезжаю на сборы в более-менее оптимальной форме. Если приеду в плохой форме, то мне самому будет тяжелее. Просто я быстро набираю вес, поэтому стараюсь следить за ним. Если не буду этого делать, сломаюсь на ровном месте, как это было до «Ростова».

– А что берете с собой на сборы?

– Стабильно: витамины, штаны для прессотерапии, массажер, фитнес-резинки.

– А книги?

– Я не любитель книг, но верующий человек, и сейчас единственная книга, которая меня затянула – Ветхий Завет. Кто христианин, тот поймет, что я читаю, – сказал полузащитник « » .