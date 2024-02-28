«Ветхий Завет – единственная книга, которая затянула. Кто христианин, тот поймет, что я читаю». Хавбек «Ростова» Щетинин о чтении
Кирилл Щетинин признался, что любит читать Библию.
– Как вы готовитесь к сборам?
– Первые полторы недели вообще ничего не делаю: ем, не тренируюсь. Потом в остальное время вкалываю: хожу в зал, выполняю программу «Ростова», плюс в футбол играю два-три раза в неделю. У нас там собираются футболисты – Одоевский, Круговой, Денисов.
Приезжаю на сборы в более-менее оптимальной форме. Если приеду в плохой форме, то мне самому будет тяжелее. Просто я быстро набираю вес, поэтому стараюсь следить за ним. Если не буду этого делать, сломаюсь на ровном месте, как это было до «Ростова».
– А что берете с собой на сборы?
– Стабильно: витамины, штаны для прессотерапии, массажер, фитнес-резинки.
– А книги?
– Я не любитель книг, но верующий человек, и сейчас единственная книга, которая меня затянула – Ветхий Завет. Кто христианин, тот поймет, что я читаю, – сказал полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин.
1) Убивай детей, которые плохо отзываются о своих родителях (Исход 21:17)
2) Если вол забодает человека из-за неосторожности хозяина, то и вола, и хозяина нужно убить. (Исход 21:29)
3) Если человек изнасиловал девушку, то должен жениться на ней. Если отец не хочет выдавать дочь за насильника, нужно уплатить штраф (Исход 22:16)
4) Убивай иноверцев (Исход 22:20)
5) Убивай тех, кто работает в субботу (Исход 31:14)
6) Убивай тех, кто участвует в прелюбодеянии (Левит 20:10)
7) Убивай гомосексуалистов (Левит 20:13)
8) Убивай волхвов (Левит 20:27)
9) Сжигай на костре дочерей священников, уличенных в прелюбодеянии (Левит 21:9)
10) Больных людей следует изгонять и оставлять умирать в одиночестве (Числа 5:1-4)
2) Если бык был бодлив и хозяина предупреждали, но он не смотрел за ним, и тот убил мужчину или женщину, то быка нужно забить камнями, а хозяина тоже предать смерти
Если у вас бойцовская собака насмерть загрызет человека, то я бы давал срок как за убийство.
3) Если человек изнасиловал девушку, то должен жениться на ней. Если отец не хочет выдавать дочь за насильника, нужно уплатить штраф (Исход 22:16)
Не изнасиловал, а обольстил. Это как бы разные вещи, не считаете?
1) Убивай женщин, которые в момент изнасилования недостаточно громко кричат (Второзаконие 22:23-24).
2) Убивай своих детей, если те начали прорицать (Захария 13:3).
3) Если два мужчины дерутся, и жена одного схватится за "срамный уд", то жене надо отрубить руку. (Второзаконие 25:11-12).
Но продается она лучше любой серии комиксов.
1. Нет ни одного исторического (не библейского) свидетельства существования человека, который ходил по воде, превращал воду в вино и т.п. Если бы был такой человек, очевидно связанные с ним события остались бы в истории, а не только в сказочных книгах
2. У Иисуса, Будды, Гора и др. практически идентичные истории - все начали служение в 30 лет, у всех было 12 учеников, всех продали за 30 монет, все были на 3 дня распяты, а потом воскресли. Одинаковые истории у разных персонажей, это напрямую подтверждает, что все они - часть языческих мифов. Верите в мифы ? Ну ок, как было сразу сказано, дело ваше )
Правда, атеисты тоже порядком побезобразничали, особенно в 20м веке.