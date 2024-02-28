«Ветхий Завет – единственная книга, которая затянула. Кто христианин, тот поймет, что я читаю». Хавбек «Ростова» Щетинин о чтении

Теги Ростов премьер-лига Россия книги Кирилл Щетинин религия Футбол

Кирилл Щетинин признался, что любит читать Библию.

– Как вы готовитесь к сборам?

– Первые полторы недели вообще ничего не делаю: ем, не тренируюсь. Потом в остальное время вкалываю: хожу в зал, выполняю программу «Ростова», плюс в футбол играю два-три раза в неделю. У нас там собираются футболисты – Одоевский, Круговой, Денисов.

Приезжаю на сборы в более-менее оптимальной форме. Если приеду в плохой форме, то мне самому будет тяжелее. Просто я быстро набираю вес, поэтому стараюсь следить за ним. Если не буду этого делать, сломаюсь на ровном месте, как это было до «Ростова».

– А что берете с собой на сборы?

– Стабильно: витамины, штаны для прессотерапии, массажер, фитнес-резинки.

– А книги?

– Я не любитель книг, но верующий человек, и сейчас единственная книга, которая меня затянула – Ветхий Завет. Кто христианин, тот поймет, что я читаю, – сказал полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин.

48 комментариев
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Обожаю Ветхий Завет. Очень поучительная книга, как и все религиозные книги. Вот лишь часть из моих любимых цитат

1) Убивай детей, которые плохо отзываются о своих родителях (Исход 21:17)
2) Если вол забодает человека из-за неосторожности хозяина, то и вола, и хозяина нужно убить. (Исход 21:29)
3) Если человек изнасиловал девушку, то должен жениться на ней. Если отец не хочет выдавать дочь за насильника, нужно уплатить штраф (Исход 22:16)
4) Убивай иноверцев (Исход 22:20)
5) Убивай тех, кто работает в субботу (Исход 31:14)
6) Убивай тех, кто участвует в прелюбодеянии (Левит 20:10)
7) Убивай гомосексуалистов (Левит 20:13)
8) Убивай волхвов (Левит 20:27)
9) Сжигай на костре дочерей священников, уличенных в прелюбодеянии (Левит 21:9)
10) Больных людей следует изгонять и оставлять умирать в одиночестве (Числа 5:1-4)
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+38
а он знает что это тора ?
+26
-6
+20
Если внимательно и вдумчиво читать Библию, то можно стать атеистом.
+15
-1
+14
Фанат комиксов
+16
-8
+8
"Было у отца два сына ,третий футболист. " :)
+11
-4
+7
Ответ Maturmalai
А в Деда Мороза можно верить? В любом возрасте?
А ты докажи, что его нет
+7
0
+7
Я не любитель читать, но я человек верующий - а почему одно другому противопоставляется?)
+6
-1
+5
Ответ Arthurino
Обожаю Ветхий Завет. Очень поучительная книга, как и все религиозные книги. Вот лишь часть из моих любимых цитат 1) Убивай детей, которые плохо отзываются о своих родителях (Исход 21:17) 2) Если вол забодает человека из-за неосторожности хозяина, то и вола, и хозяина нужно убить. (Исход 21:29) 3) Если человек изнасиловал девушку, то должен жениться на ней. Если отец не хочет выдавать дочь за насильника, нужно уплатить штраф (Исход 22:16) 4) Убивай иноверцев (Исход 22:20) 5) Убивай тех, кто работает в субботу (Исход 31:14) 6) Убивай тех, кто участвует в прелюбодеянии (Левит 20:10) 7) Убивай гомосексуалистов (Левит 20:13) 8) Убивай волхвов (Левит 20:27) 9) Сжигай на костре дочерей священников, уличенных в прелюбодеянии (Левит 21:9) 10) Больных людей следует изгонять и оставлять умирать в одиночестве (Числа 5:1-4)
дичь
+6
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+5
Жуткая книга, на самом деле. Очень жестокая и кровавая. Многие ее постулаты противоречат по сути христианству (то же око за око).
+9
-5
+4
Ответ Stewart D.
а он знает что это тора ?
Вот-вот. Христианин, етить-колотить.
+7
-4
+3
Мб до нового не дошёл просто пока - футболист же, дайте время.
+4
-1
+3
Ответ Arthurino
Обожаю Ветхий Завет. Очень поучительная книга, как и все религиозные книги. Вот лишь часть из моих любимых цитат 1) Убивай детей, которые плохо отзываются о своих родителях (Исход 21:17) 2) Если вол забодает человека из-за неосторожности хозяина, то и вола, и хозяина нужно убить. (Исход 21:29) 3) Если человек изнасиловал девушку, то должен жениться на ней. Если отец не хочет выдавать дочь за насильника, нужно уплатить штраф (Исход 22:16) 4) Убивай иноверцев (Исход 22:20) 5) Убивай тех, кто работает в субботу (Исход 31:14) 6) Убивай тех, кто участвует в прелюбодеянии (Левит 20:10) 7) Убивай гомосексуалистов (Левит 20:13) 8) Убивай волхвов (Левит 20:27) 9) Сжигай на костре дочерей священников, уличенных в прелюбодеянии (Левит 21:9) 10) Больных людей следует изгонять и оставлять умирать в одиночестве (Числа 5:1-4)
А что, самое занимательное чтиво для парня 22 лет)
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Ответ Чебурашка от Гены
Я пытался читать церковную литературу. Но никак . Однако, каждый волен, что ему читать, верить или не верить в Иисуса, Аллаха или Будду. Хейтеры религий, кто говорит, мол Бога нет, где доказательства? А где доказательства, что его нет? Так что, просто выбор за вами. Верить или нет.. И не надо других учить, что нужно, либо не нужно верить.
А в Деда Мороза можно верить? В любом возрасте?
+5
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+2
Ответ Maturmalai
А в Деда Мороза можно верить? В любом возрасте?
Изучи законы.. Может уже нельзя..
+3
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Ответ Maturmalai
А в Деда Мороза можно верить? В любом возрасте?
Конечно, он же в чем-то святой Николай. Аналог.
+1
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+1
Ответ Arthurino
Обожаю Ветхий Завет. Очень поучительная книга, как и все религиозные книги. Вот лишь часть из моих любимых цитат 1) Убивай детей, которые плохо отзываются о своих родителях (Исход 21:17) 2) Если вол забодает человека из-за неосторожности хозяина, то и вола, и хозяина нужно убить. (Исход 21:29) 3) Если человек изнасиловал девушку, то должен жениться на ней. Если отец не хочет выдавать дочь за насильника, нужно уплатить штраф (Исход 22:16) 4) Убивай иноверцев (Исход 22:20) 5) Убивай тех, кто работает в субботу (Исход 31:14) 6) Убивай тех, кто участвует в прелюбодеянии (Левит 20:10) 7) Убивай гомосексуалистов (Левит 20:13) 8) Убивай волхвов (Левит 20:27) 9) Сжигай на костре дочерей священников, уличенных в прелюбодеянии (Левит 21:9) 10) Больных людей следует изгонять и оставлять умирать в одиночестве (Числа 5:1-4)
Я агностик, ко всяческим святым писаниям отношусь скептически, но все же в заблуждение вводить не нужно:

2) Если бык был бодлив и хозяина предупреждали, но он не смотрел за ним, и тот убил мужчину или женщину, то быка нужно забить камнями, а хозяина тоже предать смерти

Если у вас бойцовская собака насмерть загрызет человека, то я бы давал срок как за убийство.

3) Если человек изнасиловал девушку, то должен жениться на ней. Если отец не хочет выдавать дочь за насильника, нужно уплатить штраф (Исход 22:16)

Не изнасиловал, а обольстил. Это как бы разные вещи, не считаете?
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Ответ Stewart D.
а он знает что это тора ?
Христиане принимают как новый завет , так и ветхий. Возьмите любую Библию, там содержатся оба завета, поэтому непонятно чего вы тут пытаетесь умничать.
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Ответ Dimario
дичь
Дичь? Тогда, что ты скажешь на это

1) Убивай женщин, которые в момент изнасилования недостаточно громко кричат (Второзаконие 22:23-24).
2) Убивай своих детей, если те начали прорицать (Захария 13:3).
3) Если два мужчины дерутся, и жена одного схватится за "срамный уд", то жене надо отрубить руку. (Второзаконие 25:11-12).
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Ответ Arthurino
Дичь? Тогда, что ты скажешь на это 1) Убивай женщин, которые в момент изнасилования недостаточно громко кричат (Второзаконие 22:23-24). 2) Убивай своих детей, если те начали прорицать (Захария 13:3). 3) Если два мужчины дерутся, и жена одного схватится за "срамный уд", то жене надо отрубить руку. (Второзаконие 25:11-12).
Я говорю, что если это правда, то это дичь и хочется послушать оправдание верунов.
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Ответ MaxB
Потому что ты можешь и не любить читать в принципе, но, если в самом деле верующий, не читать Библию невозможно
Сомнительное утверждение. ) А если он человек верующий, но не христианин?
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Ответ Stewart D.
а он знает что это тора ?
Думаю нет. С таким пафосом вещает..
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Ответ Pavel Harriss
Фанат комиксов
Специально сейчас проверил, там вообще нет картинок!
Но продается она лучше любой серии комиксов.
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Для христиан не старый завет, а новый.
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Ответ Чебурашка от Гены
Я пытался читать церковную литературу. Но никак . Однако, каждый волен, что ему читать, верить или не верить в Иисуса, Аллаха или Будду. Хейтеры религий, кто говорит, мол Бога нет, где доказательства? А где доказательства, что его нет? Так что, просто выбор за вами. Верить или нет.. И не надо других учить, что нужно, либо не нужно верить.
Несомненно, каждый верит в то, во что хочет. Например, есть те, кто верит, что сейчас лето, или что стол - это арбуз, стоит ли их учить чему-то ? Пусть верят, не проблема )) А мы можем лишь оценить адекватность этих верований. Адекватность оценивается либо исходя из реальности/фактов/пруфов, либо хотя бы из аргументов. Пруфов нет ни в одну сторону, ок, значит можно рассмотреть аргументы. Вот навскидку парочка аргументов против божеств:
1. Нет ни одного исторического (не библейского) свидетельства существования человека, который ходил по воде, превращал воду в вино и т.п. Если бы был такой человек, очевидно связанные с ним события остались бы в истории, а не только в сказочных книгах
2. У Иисуса, Будды, Гора и др. практически идентичные истории - все начали служение в 30 лет, у всех было 12 учеников, всех продали за 30 монет, все были на 3 дня распяты, а потом воскресли. Одинаковые истории у разных персонажей, это напрямую подтверждает, что все они - часть языческих мифов. Верите в мифы ? Ну ок, как было сразу сказано, дело ваше )
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Ответ тот самый Кадрус
Ни разу тут на спортсе не встречал комментариев, где верующие прессуют атеистов за то, что те атеисты и не верят в Бога и в священные писания, а вот атеисты на любой ветке, где хоть как то затронута религия - тут как тут со своими комментариями "шел 21 век" и.т.д... и кто после этого радикально настроен и агрессивен? Вы похожи на всех этих ЛГБТ+, которые насаждают всем свою "правду".
А ты слезь с веток, и увидишь кучу примеров, где верующие щемят атеистов в реальной жизни.
Правда, атеисты тоже порядком побезобразничали, особенно в 20м веке.
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Ответ Arthurino
Обожаю Ветхий Завет. Очень поучительная книга, как и все религиозные книги. Вот лишь часть из моих любимых цитат 1) Убивай детей, которые плохо отзываются о своих родителях (Исход 21:17) 2) Если вол забодает человека из-за неосторожности хозяина, то и вола, и хозяина нужно убить. (Исход 21:29) 3) Если человек изнасиловал девушку, то должен жениться на ней. Если отец не хочет выдавать дочь за насильника, нужно уплатить штраф (Исход 22:16) 4) Убивай иноверцев (Исход 22:20) 5) Убивай тех, кто работает в субботу (Исход 31:14) 6) Убивай тех, кто участвует в прелюбодеянии (Левит 20:10) 7) Убивай гомосексуалистов (Левит 20:13) 8) Убивай волхвов (Левит 20:27) 9) Сжигай на костре дочерей священников, уличенных в прелюбодеянии (Левит 21:9) 10) Больных людей следует изгонять и оставлять умирать в одиночестве (Числа 5:1-4)
Скрепа на скрепе)
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Ответ Arthurino
Обожаю Ветхий Завет. Очень поучительная книга, как и все религиозные книги. Вот лишь часть из моих любимых цитат 1) Убивай детей, которые плохо отзываются о своих родителях (Исход 21:17) 2) Если вол забодает человека из-за неосторожности хозяина, то и вола, и хозяина нужно убить. (Исход 21:29) 3) Если человек изнасиловал девушку, то должен жениться на ней. Если отец не хочет выдавать дочь за насильника, нужно уплатить штраф (Исход 22:16) 4) Убивай иноверцев (Исход 22:20) 5) Убивай тех, кто работает в субботу (Исход 31:14) 6) Убивай тех, кто участвует в прелюбодеянии (Левит 20:10) 7) Убивай гомосексуалистов (Левит 20:13) 8) Убивай волхвов (Левит 20:27) 9) Сжигай на костре дочерей священников, уличенных в прелюбодеянии (Левит 21:9) 10) Больных людей следует изгонять и оставлять умирать в одиночестве (Числа 5:1-4)
Ветхий Завет описывает систему жертвоприношений, данную Богом израильтянам для временного оправдания их грехов. Новый Завет уточняет, что эта система указывала на жертву Христа, через Которого лишь возможно спасение (Деяния 4:12; Евреям 10:4-10). В Ветхом Завете рай был утрачен; Новый Завет показывает, как рай был возвращен человечеству через второго Адама( Христа).
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Прикиньте кто-нибудь подсунет ему книгу Эмануэль..
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Ему надо выписать направление на лечение в ПНД.
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Я пытался читать церковную литературу. Но никак . Однако, каждый волен, что ему читать, верить или не верить в Иисуса, Аллаха или Будду. Хейтеры религий, кто говорит, мол Бога нет, где доказательства? А где доказательства, что его нет? Так что, просто выбор за вами. Верить или нет.. И не надо других учить, что нужно, либо не нужно верить.
+5
-5
0
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