«ВАР не должен вмешиваться, если момент неоднозначный. Нужно судейство с видеопомощью, а не видеосудейство, решение в поле должно превалировать». Глава французских судей о ВАР
Глава судейского комитета Франции заявил о неоптимальном использовании ВАР.
«Если после бесчисленных замедленных повторов и просмотра изображений с разных ракурсов выясняется, что момент неоднозначный, мы не должны вмешиваться. Решение в поле должно превалировать.
Рефери ВАР оценивает очевидные моменты. Нам нужно прояснить ситуацию, потому что никто ничего не понимает – ни игроки, ни тренеры, ни клубы. Судьи, вероятно, теряются. Решение должно быть принято быстро. Это должно быть судейство с видеопомощью, а не видеосудейство», – заявил глава комитета французских судей Эрик Боргини.
Я не про манипуляции , а про полное попустительство ВАР любому решению судьи на поле
Пусть "манипулируют" неприметные кабинетные Варовцы???
А судья ВАР - за стеклом в кабинете, и под защитой "кабинетов" даже в большей степени, чем судьи "в поле".
И тут уже вопрос, насколько сильно арбитр на ВАРе захочет их увидеть и в пользу какой команды.
У них есть право голоса, только если судья откровенно ошибся
Причем когда это происходит, решение все равно за главным
Скорости игроков выросли, скорость полета мяча бешено выросла. Арбитры старше игроков и двигаться так же не могут. Атака- перехват- закидуха метров на 60- и поди разбери, был там фол или нет
Боковые судьи- вообще дичь. Правила оффсайда меняются каждый сезон. Боковой один на половину поля. Как он может точно определить чей аут после возни у противоположного углового флага?
Зато мы прикрутили ещё двоих нелепых судей у ворот, которые будут следить только затем- пересёк мяч линию или нет. При том даже если у него перед носом было нарушение- это не его работа.
Но ужасное правило пенальти- мы трогать конечно не будем- это же традиция. Дошло до того что люди отказываются от верного гола, лишь бы получить найти фол.
Челленджи- ай яй яй- затяжки времени. В хоккее смотрят, в регби, в теннисе, но что они понимают?
Зато вратарь может секунд по 40 с мячом стоять- это ок. И тянуть время в доп время можно как угодно. Добавили 3- значит 3.
В спорных ситуациях, где повтор дает фифти-фифти решение принятое на поле остается
Иначе,- зачем "главный арбитр" в поле, если решение принимает сидящий в кабинете "невидимка"???
Система, когда главный даже не идёт к монитору, а "на веру" принимает указание ВАР - порочна.