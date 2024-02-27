«ВАР не должен вмешиваться, если момент неоднозначный. Нужно судейство с видеопомощью, а не видеосудейство, решение в поле должно превалировать». Глава французских судей о ВАР

Глава судейского комитета Франции заявил о неоптимальном использовании ВАР.

«Если после бесчисленных замедленных повторов и просмотра изображений с разных ракурсов выясняется, что момент неоднозначный, мы не должны вмешиваться. Решение в поле должно превалировать.

Рефери ВАР оценивает очевидные моменты. Нам нужно прояснить ситуацию, потому что никто ничего не понимает – ни игроки, ни тренеры, ни клубы. Судьи, вероятно, теряются. Решение должно быть принято быстро. Это должно быть судейство с видеопомощью, а не видеосудейство», – заявил глава комитета французских судей Эрик Боргини.