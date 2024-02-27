«ВАР не должен вмешиваться, если момент неоднозначный. Нужно судейство с видеопомощью, а не видеосудейство, решение в поле должно превалировать». Глава французских судей о ВАР

Теги лига 1 Франция судьи видеоповторы Футбол

Глава судейского комитета Франции заявил о неоптимальном использовании ВАР.

«Если после бесчисленных замедленных повторов и просмотра изображений с разных ракурсов выясняется, что момент неоднозначный, мы не должны вмешиваться. Решение в поле должно превалировать.

Рефери ВАР оценивает очевидные моменты. Нам нужно прояснить ситуацию, потому что никто ничего не понимает – ни игроки, ни тренеры, ни клубы. Судьи, вероятно, теряются. Решение должно быть принято быстро. Это должно быть судейство с видеопомощью, а не видеосудейство», – заявил глава комитета французских судей Эрик Боргини.

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29 комментариев
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Прально, к черту справедливость - главное оставить судье поле для манипуляций... Ой, простите, для принятия решений!
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Нужно видеосудейство, а не судейство с видеопомощью
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Ответ Krauvec Cool
Бред собачий. Давайте вообще консилиум собирать и по 40 минут смотреть повторы с 20-ю разными мнениями.
Лол, любой опытный судья за один повтор примет решение лучше, чем судья на поле
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Ответ гилберт
В этом и ошибка. Нужны челленджи, чтобы команды могли заказать интересующий их эпизод, а не то что соизволит посмотреть судья.
Это самое очевидное решение. 3 повтора для главного судьи за матч разрешить запрашивать капитанам, игроки станут меньше спорить из-за глупостей, да и для шоу красиво.
+9
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В этом и ошибка. Нужны челленджи, чтобы команды могли заказать интересующий их эпизод, а не то что соизволит посмотреть судья.
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Очень хорошо и правильно сказал.
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Да пусть судьям хоть из космоса подсказывают, правильное решение, на которое ушло 5 минут, лучше неправильного за полминуты.
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"Это должно быть судейство с видеопомощью, а не видеосудейство" - гениально сказано
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Ответ Железный Манк
Прально, к черту справедливость - главное оставить судье поле для манипуляций... Ой, простите, для принятия решений!
Примерно так и судят в АПЛ !
Я не про манипуляции , а про полное попустительство ВАР любому решению судьи на поле
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Ответ Гагантура
Лол, любой опытный судья за один повтор примет решение лучше, чем судья на поле
Что-то этого сейчас не происходит. По 3 судьи сидят, копаясь в эпизодах и в итоге путаясь.
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Ответ Гагантура
Нужно видеосудейство, а не судейство с видеопомощью
Бред собачий. Давайте вообще консилиум собирать и по 40 минут смотреть повторы с 20-ю разными мнениями.
+7
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Когда отправляют главного смотреть к монитору, а он три минуты смотрит повторы, даже идиоту понятно, что он сомневается и просто хочет увидеть фол, потому что его позвали к монитору. Очень редко, когда арбитр посылает нафиг арбитра ВАР. Хоть я не очень любил Дина, но помню он жестко послал арбитра ВАР, который отправил его смотреть монитор)
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Ответ Железный Манк
Прально, к черту справедливость - главное оставить судье поле для манипуляций... Ой, простите, для принятия решений!
Ну-ну...
Пусть "манипулируют" неприметные кабинетные Варовцы???
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Ответ Maturmalai
Переход судейства исключительно на ВАР и искусственный интеллект в качестве единственного арбитра - лишь вопрос времени. Живым судьям это не нравится, так как они понимают, что скоро лишатся работы. Но прогресс не остановить.
Ерунду говоришь... Сегодняшним арбитрам ИИ - "по-боку", а тех, кто будет работать через 10 лет, - никто и не слушает...)))
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Ответ Pavelaznaurov
Судьям хвосты поприжали,ищут выход вернуть власть….
Судью в поле мы видим.
А судья ВАР - за стеклом в кабинете, и под защитой "кабинетов" даже в большей степени, чем судьи "в поле".
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Ответ Железный Манк
Прально, к черту справедливость - главное оставить судье поле для манипуляций... Ой, простите, для принятия решений!
Манипуляций через ВАР гораздо больше. В каждой игре можно при придирчивом видеопросмотре найти какие-то микроскопические задержки руками, зацепы, за которые в теории можно ставить пенальти.
И тут уже вопрос, насколько сильно арбитр на ВАРе захочет их увидеть и в пользу какой команды.
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Ответ Krauvec Cool
Что-то этого сейчас не происходит. По 3 судьи сидят, копаясь в эпизодах и в итоге путаясь.
Так сейчас они не могут принимать решения
У них есть право голоса, только если судья откровенно ошибся
Причем когда это происходит, решение все равно за главным
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вчера смотрел Галатасарай - Анталья, чуваки из Анталии два раза локтем били в челюсть сараевцев, а судейка вообще ноль эмоций, забавно
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Судей уверенно хотят оставить в 19м веке. Надо ещё обратно свисток на платок поменять.
Скорости игроков выросли, скорость полета мяча бешено выросла. Арбитры старше игроков и двигаться так же не могут. Атака- перехват- закидуха метров на 60- и поди разбери, был там фол или нет
Боковые судьи- вообще дичь. Правила оффсайда меняются каждый сезон. Боковой один на половину поля. Как он может точно определить чей аут после возни у противоположного углового флага?
Зато мы прикрутили ещё двоих нелепых судей у ворот, которые будут следить только затем- пересёк мяч линию или нет. При том даже если у него перед носом было нарушение- это не его работа.
Но ужасное правило пенальти- мы трогать конечно не будем- это же традиция. Дошло до того что люди отказываются от верного гола, лишь бы получить найти фол.
Челленджи- ай яй яй- затяжки времени. В хоккее смотрят, в регби, в теннисе, но что они понимают?
Зато вратарь может секунд по 40 с мячом стоять- это ок. И тянуть время в доп время можно как угодно. Добавили 3- значит 3.
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Ну, вообще в США в американском футболе, что в студенческом что в профессиональном существует, как мне видится, хорошее правило. Посмотреть эпизод можно. Но, решение на поле изменяется только если на повторе есть железобетонные доказательства того, что решение было ошибочным.
В спорных ситуациях, где повтор дает фифти-фифти решение принятое на поле остается
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Вроде как правильно
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Судьям хвосты поприжали,ищут выход вернуть власть….
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Очевидный вывод.
Иначе,- зачем "главный арбитр" в поле, если решение принимает сидящий в кабинете "невидимка"???
Система, когда главный даже не идёт к монитору, а "на веру" принимает указание ВАР - порочна.
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С точки зрения нынешних правил действительно должны звать не из-за неоднозначности, а когда заметна ошибка арбитра. Другое дело, что иногда явные ошибки почему-то считают "неоднозначными" и не зовут арбитра, хотя должны понимать, что он не увидел момент (как в недавнем Кубке лиги с Ливерпуль-Челси, где Кайседо сломал игрока). Возможно, как раз из-за неуверенности в своих функциях. И подобные заявления зачем-то ее усугубляют. Проблема лишний раз позвать судью к монитору на этом фоне незначительна.
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Переход судейства исключительно на ВАР и искусственный интеллект в качестве единственного арбитра - лишь вопрос времени. Живым судьям это не нравится, так как они понимают, что скоро лишатся работы. Но прогресс не остановить.
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Лукавый «Басманный ВАР» надо отменять, судейство стало только хуже
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