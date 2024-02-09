Слуцкий о Китае: «Разрешено физическое насилие над молодыми – и в школах, и в клубах. Это очень сильно развязывает руки»
Леонид Слуцкий рассказал, что в китайских клубах разрешено физическое насилие.
«Был очень смешной случай. В России, если у тебя хорошие отношения с игроком, ты можешь ему «выписать» легкого леща или легкую затрещину.
А, оказывается, в китайских командах это вообще разрешено! Применять физическое насилие над молодыми подопечными – у них разрешено и в школах, и в футбольных коллективах.
И это могут делать старшие, не спрашивая разрешения и не имея хороших человеческих отношений. Поэтому это очень сильно развязывает тебе руки. В прямом и переносном смысле», – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Слуцкий в интервью «Лиге Ставок».
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История из жизни. Я детский тренер по настольному теннису. В нашем небольшом городе есть завод, который строит разные небольшие корабли и на этот завод приехали китайцы. Там была мутная история, приехали они вроде бы как перенимать опыт, а по факту вывезли кучу чертежей и по слухам запустила свое производство. Китайцев было человек двести и жили они у нас года полтора-два.
Так вот, наши городские турниры по настольному теннису проходили в зале этого завода. Поначалу все были воодушевлены - мол, "киты" сильно играют, наверняка будут сильные игроки и будет интересно с ними поиграть. Но увы, играли они мало и слабо, в основном пара человек приходила посмотреть на наши игры.
Но зато они отчаянно рубились в бадминтон и тут же организовали футбольную команду, которая заявилась в наш городской чемпионат.
По итогам чемпионата китайцы заняли 21 место из 22 команд, опередив только детскую команду U13 местной ДЮСШ, да и то кажется только по дополнительным показателям.
И большинство из них лишь подтверждает, что этот самый рост структурно номинален, а не реален, если соотносить его с показателями внутреннего потребления и показателями экспорта ( товары/инвестиции/услуги).
Длинные рискованные инвестиции в строительные проекты в Африке/Азии , где главная цель имеет больше геополитический характер , чем экономическую целесообразность + от 7до 10 процентов товаров , уходящих по демпинговой цене на экспорт ( опять геополитика. Производителей субсидирует государство. Где-то втихоря, где-то открыто) + целые построенны города в которых никто не живёт и тысячи километров трасс, по которым никто не ездит.
Все это отражается в статистике роста, но не имеет ничего общего с реальным ростом экономики и улучшению благосостояния простых китайцев ( я говорю о 99+% китайцев)
Газмяс Шеньхуа
Да-да, китайский рост - фикция, конечно, верю...
1)Сильно перекошенный многомиллиардный положительный торговый баланс в условиях современной экономики -- это , почти всегда, признак периферийности этой самой экономики [ АЗЫ МАКРОЭКОНОМИКИ] . Большинство денег полученных от экспорта уходят в те же страны ,кому этот экспорт направлялся, в виде инвестиций, как косвенных так и прямых, а не оседают внутри страны. Посмотрите еще недавние цифры по объемам государственных вложений Китая в те же долговые бумаги США ( Трежерсы) или корпоративные+ государственные вложения в другие ценные бумаги Запада.
Китай имел государственных долговых бумаг США почти на триллион долларов и был вторым держателем этих бумаг по объему в мире.Сейчас они начали слегка избавляться от них, но тут дело было в изменении ключевых ставок от ФРС, а не в глобальной смене курса .Вот вам и половина ответа на "золотовалютные резервы".
Проблема Китая в перенакоплении капитала, когда точек роста в высокой рентабельностью становится все меньше.
Сильные развитые экономики всегда либо сбалансированны ( приблизительное равенство в цифрах торгового баланса) либо профицтны ( самый яркий пример США. с их перманентно дефицитным бюджетом и профицитным торговым балансом).
С заявлений про огромные золотовалютные запасы и положительные торговые балансы -- я иногда просто смеюсь).
Любой здравый экономист из любой точки мира скажет вам, что на уровне государства, вообще нецелесообразно держать кубышку из этих резервов в размер больше , чем запас на трёх-четырехмесячные расходы государства.
Это база .
В здоровых экономиках ( я не беру некоторые небольшие страны, где специфика слегка другая) большинство денег работает и являются такой же страховкой, как и резервы, а не лежат мертвым грузом под подушкой.
3) Про успехи Китая в науке, ВПК , космосе итд --я слова не говорил. Они конечно сильно прибавили во всем за последние лет 20.
Хотя откуда у них изначально взялись технологии -- мы прекрасно все знаем.