Слуцкий о Китае: «Разрешено физическое насилие над молодыми – и в школах, и в клубах. Это очень сильно развязывает руки»

Леонид Слуцкий рассказал, что в китайских клубах разрешено физическое насилие.

«Был очень смешной случай. В России, если у тебя хорошие отношения с игроком, ты можешь ему «выписать» легкого леща или легкую затрещину.

А, оказывается, в китайских командах это вообще разрешено! Применять физическое насилие над молодыми подопечными – у них разрешено и в школах, и в футбольных коллективах.

И это могут делать старшие, не спрашивая разрешения и не имея хороших человеческих отношений. Поэтому это очень сильно развязывает тебе руки. В прямом и переносном смысле», – сказал главный тренер « » Слуцкий в интервью «Лиге Ставок».

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