Слуцкий о Китае: «Разрешено физическое насилие над молодыми – и в школах, и в клубах. Это очень сильно развязывает руки»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Леонид Слуцкий рассказал, что в китайских клубах разрешено физическое насилие.

«Был очень смешной случай. В России, если у тебя хорошие отношения с игроком, ты можешь ему «выписать» легкого леща или легкую затрещину.

А, оказывается, в китайских командах это вообще разрешено! Применять физическое насилие над молодыми подопечными – у них разрешено и в школах, и в футбольных коллективах.

И это могут делать старшие, не спрашивая разрешения и не имея хороших человеческих отношений. Поэтому это очень сильно развязывает тебе руки. В прямом и переносном смысле», – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Слуцкий в интервью «Лиге Ставок».

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53 комментария
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может когда-нибудь ученые выяснят , почему китайцы, индусы и чеченцы не обучаемы игре в футбол.
+47
-4
+43
Ответ counsel
Его же дисквалифицировали в молодости за то, что врезал судье.
Так речь про ударить человека.)
+41
-5
+36
Первого китайца я ударил в Шанхай Шеньхуа!
+30
-2
+28
Черчесов: «Я хочу в Китай. Возьмите меня тренером!»)
+24
0
+24
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Его же дисквалифицировали в молодости за то, что врезал судье.
+17
-2
+15
Ответ Артур Кузьминский
может когда-нибудь ученые выяснят , почему китайцы, индусы и чеченцы не обучаемы игре в футбол.
Не уверен, что это так, хотя личные наблюдения подсказывают обратное.

История из жизни. Я детский тренер по настольному теннису. В нашем небольшом городе есть завод, который строит разные небольшие корабли и на этот завод приехали китайцы. Там была мутная история, приехали они вроде бы как перенимать опыт, а по факту вывезли кучу чертежей и по слухам запустила свое производство. Китайцев было человек двести и жили они у нас года полтора-два.

Так вот, наши городские турниры по настольному теннису проходили в зале этого завода. Поначалу все были воодушевлены - мол, "киты" сильно играют, наверняка будут сильные игроки и будет интересно с ними поиграть. Но увы, играли они мало и слабо, в основном пара человек приходила посмотреть на наши игры.
Но зато они отчаянно рубились в бадминтон и тут же организовали футбольную команду, которая заявилась в наш городской чемпионат.
По итогам чемпионата китайцы заняли 21 место из 22 команд, опередив только детскую команду U13 местной ДЮСШ, да и то кажется только по дополнительным показателям.
+9
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+8
Так что за очень смешной случай то ?
+7
-1
+6
Ответ Леван Мкртчян
Не эффективный метод достижения результата. Пример Газмяса тому подтверждением
Хз как в футболе, но судя по экономическому росту Китая это совсем не мешает им.
+7
-2
+5
Ответ Mbest77
Черчесов: «Я хочу в Китай. Возьмите меня тренером!»)
А шеи тоже можно ломать в душе?
+5
0
+5
Ответ Артур Кузьминский
может когда-нибудь ученые выяснят , почему китайцы, индусы и чеченцы не обучаемы игре в футбол.
Индусы крикет обожают и преуспевают в нём, не все в мире должны любить футбол, те же американцы больше по бейсболу, баскетболу и американскому футболу прутся.
+4
0
+4
Ответ aek4
А шеи тоже можно ломать в душе?
Нужно
+4
0
+4
Страшно представить что сделают со Слуцким, если еще окажется , что там разрешено насилие над тренером . Надо сказать , что полиция там вообще ла ла не разводит- дубинкой по голове и как барана закидывают в авто .
+6
-2
+4
Жаль, что у нас нельзя, школьники борзеют, матерятся,пьют, разбивают общественнын пространства и тд и ничего никто поделать не может. Иногда извиняться заставляют на камеру, не более того.
+4
-2
+2
Ответ Serega_P
Заставить съесть 10 бургеров можно считать физическим насилием?
Моральным
+2
0
+2
Был в Китае в прошлом году. В том числе общался много с местными. Там высочайшая конкуренция в образовании. За престижные школы и детсады идет борьба среди родителей. Это дорого там. Но никакого физнасилия не разрешено, конечно, просто дисциплина строгая. Что-то не так - отчислят и всё. Над Слуцким пошутили видимо.
+3
-1
+2
Ответ Никита Филимонов
Успехов Китая во всех сферах (науке, ВПК, строительстве ВС, освоении космоса, передовых гражданских отраслях промышленности, транспорте, развитии страны в целом) мало? И это при крупнейших с отрывом положительном торговом балансе и золото-валютных резервах (как 4 ближайших преследователя в сумме) . Да-да, китайский рост - фикция, конечно, верю...
А РФ пятая экономика мира, ага ага кхе кхе
+1
0
+1
Ответ Висита Эльмурзаев
Хз как в футболе, но судя по экономическому росту Китая это совсем не мешает им.
При детальном рассмотрении структуры ВВП Китая и других его макроэкономических показателей , которые косвенно отражают рост/рецессию экономики ( вроде индекса промышленного производства или индекса деловой активности) можно заметить много интересных вещей.
И большинство из них лишь подтверждает, что этот самый рост структурно номинален, а не реален, если соотносить его с показателями внутреннего потребления и показателями экспорта ( товары/инвестиции/услуги).
Длинные рискованные инвестиции в строительные проекты в Африке/Азии , где главная цель имеет больше геополитический характер , чем экономическую целесообразность + от 7до 10 процентов товаров , уходящих по демпинговой цене на экспорт ( опять геополитика. Производителей субсидирует государство. Где-то втихоря, где-то открыто) + целые построенны города в которых никто не живёт и тысячи километров трасс, по которым никто не ездит.
Все это отражается в статистике роста, но не имеет ничего общего с реальным ростом экономики и улучшению благосостояния простых китайцев ( я говорю о 99+% китайцев)
+11
-10
+1
Вот бы Дзюбе вложил кто-то! Может заиграл бы...
+1
0
+1
Леня так заговорил, когда ему шестидесятилетний болела леща отвесил.
+1
0
+1
Ответ MstAndreev
Комментарий удален модератором
Местного Гатальского учил в раме стоять.
Газмяс Шеньхуа
+3
-2
+1
Ответ Machine Head
Страшно представить что сделают со Слуцким, если еще окажется , что там разрешено насилие над тренером . Надо сказать , что полиция там вообще ла ла не разводит- дубинкой по голове и как барана закидывают в авто .
можно подумать, что полиция где-то как-то иначе работает)
+1
0
+1
Ответ counsel
Его же дисквалифицировали в молодости за то, что врезал судье.
щас выместит на китайцах...
+1
0
+1
Ответ dpv
Комментарий удален модератором
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
+2
-2
0
Ответ Леван Мкртчян
При детальном рассмотрении структуры ВВП Китая и других его макроэкономических показателей , которые косвенно отражают рост/рецессию экономики ( вроде индекса промышленного производства или индекса деловой активности) можно заметить много интересных вещей. И большинство из них лишь подтверждает, что этот самый рост структурно номинален, а не реален, если соотносить его с показателями внутреннего потребления и показателями экспорта ( товары/инвестиции/услуги). Длинные рискованные инвестиции в строительные проекты в Африке/Азии , где главная цель имеет больше геополитический характер , чем экономическую целесообразность + от 7до 10 процентов товаров , уходящих по демпинговой цене на экспорт ( опять геополитика. Производителей субсидирует государство. Где-то втихоря, где-то открыто) + целые построенны города в которых никто не живёт и тысячи километров трасс, по которым никто не ездит. Все это отражается в статистике роста, но не имеет ничего общего с реальным ростом экономики и улучшению благосостояния простых китайцев ( я говорю о 99+% китайцев)
Успехов Китая во всех сферах (науке, ВПК, строительстве ВС, освоении космоса, передовых гражданских отраслях промышленности, транспорте, развитии страны в целом) мало? И это при крупнейших с отрывом положительном торговом балансе и золото-валютных резервах (как 4 ближайших преследователя в сумме) .
Да-да, китайский рост - фикция, конечно, верю...
+4
-4
0
А мне вот почему-то видеться что в России такие правила очень даже помогут нашему футболу 👍🏻 даже больше чем участие в еврокубках
+1
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0
Ответ Леван Мкртчян
При детальном рассмотрении структуры ВВП Китая и других его макроэкономических показателей , которые косвенно отражают рост/рецессию экономики ( вроде индекса промышленного производства или индекса деловой активности) можно заметить много интересных вещей. И большинство из них лишь подтверждает, что этот самый рост структурно номинален, а не реален, если соотносить его с показателями внутреннего потребления и показателями экспорта ( товары/инвестиции/услуги). Длинные рискованные инвестиции в строительные проекты в Африке/Азии , где главная цель имеет больше геополитический характер , чем экономическую целесообразность + от 7до 10 процентов товаров , уходящих по демпинговой цене на экспорт ( опять геополитика. Производителей субсидирует государство. Где-то втихоря, где-то открыто) + целые построенны города в которых никто не живёт и тысячи километров трасс, по которым никто не ездит. Все это отражается в статистике роста, но не имеет ничего общего с реальным ростом экономики и улучшению благосостояния простых китайцев ( я говорю о 99+% китайцев)
Ну про пузырь в недвижке - это инфа семилетней давности. Сейчас его сдувают, с разной степени успешностью перекладывая издержки на лаоваев (ну нет их пока мировой резервной валюты, что бы прогревать гоев за каждый свой пузырь). При этом Китай вполне успешно конкурирует с Западом в робототехники, ИИ и вплотную приблизился в чип варс к Западу. Бюрократия Китая сейчас с отрвывом самая компетентная, я бы так просто китайцев со счетов не списывались.
0
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Ответ Никита Филимонов
Успехов Китая во всех сферах (науке, ВПК, строительстве ВС, освоении космоса, передовых гражданских отраслях промышленности, транспорте, развитии страны в целом) мало? И это при крупнейших с отрывом положительном торговом балансе и золото-валютных резервах (как 4 ближайших преследователя в сумме) . Да-да, китайский рост - фикция, конечно, верю...
Ну что за кринжатина очередная.
1)Сильно перекошенный многомиллиардный положительный торговый баланс в условиях современной экономики -- это , почти всегда, признак периферийности этой самой экономики [ АЗЫ МАКРОЭКОНОМИКИ] . Большинство денег полученных от экспорта уходят в те же страны ,кому этот экспорт направлялся, в виде инвестиций, как косвенных так и прямых, а не оседают внутри страны. Посмотрите еще недавние цифры по объемам государственных вложений Китая в те же долговые бумаги США ( Трежерсы) или корпоративные+ государственные вложения в другие ценные бумаги Запада.
Китай имел государственных долговых бумаг США почти на триллион долларов и был вторым держателем этих бумаг по объему в мире.Сейчас они начали слегка избавляться от них, но тут дело было в изменении ключевых ставок от ФРС, а не в глобальной смене курса .Вот вам и половина ответа на "золотовалютные резервы".
Проблема Китая в перенакоплении капитала, когда точек роста в высокой рентабельностью становится все меньше.
Сильные развитые экономики всегда либо сбалансированны ( приблизительное равенство в цифрах торгового баланса) либо профицтны ( самый яркий пример США. с их перманентно дефицитным бюджетом и профицитным торговым балансом).

С заявлений про огромные золотовалютные запасы и положительные торговые балансы -- я иногда просто смеюсь).
Любой здравый экономист из любой точки мира скажет вам, что на уровне государства, вообще нецелесообразно держать кубышку из этих резервов в размер больше , чем запас на трёх-четырехмесячные расходы государства.
Это база .
В здоровых экономиках ( я не беру некоторые небольшие страны, где специфика слегка другая) большинство денег работает и являются такой же страховкой, как и резервы, а не лежат мертвым грузом под подушкой.

3) Про успехи Китая в науке, ВПК , космосе итд --я слова не говорил. Они конечно сильно прибавили во всем за последние лет 20.
Хотя откуда у них изначально взялись технологии -- мы прекрасно все знаем.
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Ответ андрей ф
Комментарий удален модератором
Я смотрю ты под европейцами не успеваешь разгибаться . Это правильно. Там у них миграционный голод . Грядок много , а работать некому .
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Ответ Артур Кузьминский
может когда-нибудь ученые выяснят , почему китайцы, индусы и чеченцы не обучаемы игре в футбол.
правильно ИНДИЙЦЫ
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Ответ Dooomer
А в хоккей? Биатлон?
канада
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