Бэйл в гольфе – лучший футболист в другом виде спорта по версии FourFourTwo. Мальдини в теннисе – 2-й. Чех в хоккее – 3-й, Яшин в хоккее – 18-й
Гарет Бэйл возглавил список футболистов, преуспевших в другом спорте.
FourFourTwo составил список футболистов, которые также преуспели в других видах спорта. Возглавил его бывший игрок «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бейл (гольф).
Топ-10 выглядит так:
1. Гарет Бейл (гольф)
2. Паоло Мальдини (теннис)
3. Петр Чех (хоккей)
4. Кристиан Вьери (Крикет)
5. Габриель Батистута (Поло)
6. Биксант Лизаразю (серфинг, велоспорт, гидрофойлинг, джиу-джитсу)
7. Кертис Вудхаус (бокс)
8. Кнут Андерс Фостервольд (велоспорт)
9. Клайв Аллен (американский футбол)
10. Брюс Арена (лакросс)
...
18. Лев Яшин (Хоккей)
20. Андрей Шевченко (Гольф)
23. Рио Фердинанд (Бокс)
Или про Смолова речь? Он играл в бейсбол?)
Марафон за 2 часа 58 минут и 33 секунды это мегарезультат.
И это,заметьте без мяча!