Бэйл в гольфе – лучший футболист в другом виде спорта по версии FourFourTwo. Мальдини в теннисе – 2-й. Чех в хоккее – 3-й, Яшин в хоккее – 18-й

Гарет Бэйл возглавил список футболистов, преуспевших в другом спорте.

составил список футболистов, которые также преуспели в других видах спорта. Возглавил его бывший игрок « » и сборной Уэльса Гарет Бейл (гольф).

Топ-10 выглядит так:

1. Гарет Бейл (гольф)

2. (теннис)

3. (хоккей)

4. Кристиан Вьери (Крикет)

5. Габриель Батистута (Поло)

6. (серфинг, велоспорт, гидрофойлинг, джиу-джитсу)

7. Кертис Вудхаус (бокс)

8. Кнут Андерс Фостервольд (велоспорт)

9. (американский футбол)

10. (лакросс)

...

18. (Хоккей)

20. (Гольф)

23. (Бокс)