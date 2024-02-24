Бэйл в гольфе – лучший футболист в другом виде спорта по версии FourFourTwo. Мальдини в теннисе – 2-й. Чех в хоккее – 3-й, Яшин в хоккее – 18-й

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Гарет Бэйл возглавил список футболистов, преуспевших в другом спорте.

FourFourTwo составил список футболистов, которые также преуспели в других видах спорта. Возглавил его бывший игрок «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бейл (гольф).

Топ-10 выглядит так:

1. Гарет Бейл (гольф)

2. Паоло Мальдини (теннис)

3. Петр Чех (хоккей)

4. Кристиан Вьери (Крикет)  

5. Габриель Батистута (Поло)

6. Биксант Лизаразю (серфинг, велоспорт, гидрофойлинг, джиу-джитсу)

7. Кертис Вудхаус (бокс)

8. Кнут Андерс Фостервольд (велоспорт)

9. Клайв Аллен (американский футбол)

10. Брюс Арена (лакросс)

...

18. Лев Яшин (Хоккей)

20. Андрей Шевченко (Гольф)

23. Рио Фердинанд (Бокс)

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44 комментария
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Всеволод Бобров: "Ну да, ну да, пошел я #####"
+70
-4
+66
Мостовой в литрболе
+31
-5
+26
Ответ Гагантура
Всеволод Бобров: "Ну да, ну да, пошел я #####"
Бобров просто лучший хоккеист в другом виде спорта. Это не в компетенции форфортуо)
+21
-1
+20
Ответ Гагантура
Всеволод Бобров: "Ну да, ну да, пошел я #####"
Боюсь парняги из этого журнала даже фамилию такую не знают.Яшина вспомнили только из за того что он обладатель ЗМ.
+15
0
+15
Кто следит расскажите, Гарет какой то турнир зацепил по гольфу?)
+12
-2
+10
Странно, что нет Джордана, который сходу в MLB залетел
+10
0
+10
Ответ kaka10
Мостовой в литрболе
Милевский такой: ну да, ну да, пошел я ..... )
+11
-1
+10
Ответ Statistical Science
Ригоберсонг в комментариях:))
на редкость унылый и занудный персонаж, он смешон, но не смешной. были тут яркие личности, но сейчас измельчал тролль.
+13
-5
+8
Кокорин и Мамаев в лапте!
+7
0
+7
Ригоберсонг в комментариях:))
+11
-6
+5
Ответ Мохнатый55
Роналду в Инстаграме.
Месси в пешей ходьбе.
+8
-3
+5
Бартез где? В Ле-мане выступал, да и по мелочи что-то да выиграл
+3
0
+3
24. Алексей Смертин (Бег)
+3
0
+3
Ответ Мохнатый55
Джордан в бейсболе?
Футболист?
Или про Смолова речь? Он играл в бейсбол?)
+4
-2
+2
Ответ Торт Спартак
Бобров просто лучший хоккеист в другом виде спорта. Это не в компетенции форфортуо)
Он еще в хоккей с мячом играл
+2
0
+2
Ответ ZarvuR2020
Странно, что нет Джордана, который сходу в MLB залетел
Федя Смолов в бейсбол залетал?
+2
0
+2
Дани Алвес в милфхантинге
+2
0
+2
Ответ Pixel 8
на редкость унылый и занудный персонаж, он смешон, но не смешной. были тут яркие личности, но сейчас измельчал тролль.
Вполне возможно, это просто должность на спортсе. Десяток лет писать одну и ту же дичь, не прогоессируя вообще - ну я не верю, что это один и тот же человек )
+3
-2
+1
Ибра с черным поясом тхеквондо не считается,или вне конкурса идет?
+1
0
+1
Ответ distress of ignorance
Вполне возможно, это просто должность на спортсе. Десяток лет писать одну и ту же дичь, не прогоессируя вообще - ну я не верю, что это один и тот же человек )
Модераторам/админам ведь надо как-то время коротать, целыми днями модерировать контент скучно
0
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Ответ Роман
Месси в пешей ходьбе.
Каждому свое.
+1
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Ответ serhio_ramos_
Федя Смолов в бейсбол залетал?
Повторил карьеру Джордана в бейсболе одной паненкой
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Ответ ZarvuR2020
Странно, что нет Джордана, который сходу в MLB залетел
Насколько я понял, зачет только для футболистов
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Ответ quaterbackathome
Кто следит расскажите, Гарет какой то турнир зацепил по гольфу?)
За всеми турнирами слежу, Гарет ничё не цеплял стоящего, может турнир за 250к$ , что впрочем тоже круто, надо глянуть какой он в рейтинге.
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Чесслово, мне вообще пофиг на этот рейтинг...
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Роббен тоже красавец.
Марафон за 2 часа 58 минут и 33 секунды это мегарезультат.
И это,заметьте без мяча!
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Роналду в нырянии!
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Куртуа неплохо катается в симрейсинге
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а где Бартез
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Яшин так-то брал бронзу и кубок по хоккею. Думаю, должен быть на первом месте
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