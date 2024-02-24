Почеттино о судействе перед финалом с «Ливерпулем»: «Хочу, чтобы к «Челси» относились по-честному. В каждом эпизоде должна торжествовать справедливость» 

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Кубок английской лиги Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о судействе перед матчем с «Ливерпулем».

В воскресенье «Челси» сыграет с мерсисайдцами в финале Кубка английской лиги.

«Мы должны быть уверены в том, что в каждом эпизоде будет торжествовать справедливость. Когда мы играли на «Энфилде» (1:4), ни одно ключевое решение не было принято в нашу пользу. Нам не дали два пенальти. Спорные единоборства, 50 на 50, всегда трактовались в пользу «красных». 

Хочу, чтобы к нам относились по-честному», – сказал главный тренер «Челси».

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41 комментарий
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Клопп : хотелось бы, чтобы правильно забитые нами голы засчитывались, и судьи обращали внимание на волейболистов соперника
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И так уже отнеслись хорошо, матч с Тотенхэмом перенесли, а Ливерпулю пришлось играть в середине недели полурезервом
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Как был ментально лузером, так и остался. Перед матчем он выбрал ныть заранее по поводу судейства вместо того, чтобы обсудить то, в какое уг играет его команда бОльшую часть сезона
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+20
Вперед Ливерпуль!
+11
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Ответ Live_Kost
И так уже отнеслись хорошо, матч с Тотенхэмом перенесли, а Ливерпулю пришлось играть в середине недели полурезервом
Ливерпулю пришлось играть полуоезервом, потому что это все доступные игроки :-))) на матч с Челси выйдут они же
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Т.е. он не сказал "хочу, чтобы к обоим клубам относились по-честному". Странно.
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Клопп - хотелось бы, чтобы против нас не ставили баскетболистов
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Смешно слышать это от человека, который ещё бывает бытность тренером Шпор говорил "симуляции это часть футбола"))
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+3
Ответ S. A.
Комментарий скрыт
Какую руку? Ты с Барселоны что ли?
+7
-5
+2
Ответ Live_Kost
И так уже отнеслись хорошо, матч с Тотенхэмом перенесли, а Ливерпулю пришлось играть в середине недели полурезервом
Ливерпуль играют еврокубке поэтому перенесли на середины таблицы. А у Челси свободный календарь
+6
-4
+2
тогда внеси свой вклад - оставь дельфина в бассейне на базе
+3
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+2
Че он курит?
+5
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+2
Почему бы не сказать: мы их порвём несмотря ни на что. Подсуживайте им! Но помните что им это не поможет!
Вот все винят нынешнее поколение футболистов, и я тоже, за многие вещи. Но по-моему нужно начинать с тренеров. Даже мэтры плакают нет нет.
+2
-1
+1
Почеттино вежливо молчал после игры Челси-Ливерпуль
https://youtu.be/t55C139zAsk?feature=shared
+1
0
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Ответ two troubles
Клопп : хотелось бы, чтобы правильно забитые нами голы засчитывались, и судьи обращали внимание на волейболистов соперника
...и особенно на дельфинов.
+2
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Ответ Акира03
Я же не фанатка Луз-ер-пуля для такого определения.
Ты просто Чемпионка Московской Олимпиады, этим все сказано.
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Ответ Moran Guy
Главный нытик про нытье, интересно : (
Я же не фанатка Луз-ер-пуля для такого определения.
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Ответ Акира03
Тогда почему Ливерские вечно ноют, что их засуживают? Или это по справедливости можно расценивать, а в обратную сторону нет. 👎
Главный нытик про нытье, интересно : (
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Ответ ZarvuR2020
В ЛЧ Барсе такой же не поставили.
мало ли кому не поставили или кому-то нарисовали.
По справедливости как это
расценить?
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Ответ Tybalt
в первом туре в ворота Челси не назначили пенку https://youtu.be/t55C139zAsk?feature=shared
В ЛЧ Барсе такой же не поставили.
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Ответ ZarvuR2020
Проблема в том, что в прошлом матче в ворота Ливерпуля как минимум одну пенку не поставили.
в первом туре в ворота Челси не назначили пенку
https://youtu.be/t55C139zAsk?feature=shared
+1
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0
Ответ ZarvuR2020
Проблема в том, что в прошлом матче в ворота Ливерпуля как минимум одну пенку не поставили.
И одну в обратку 😉
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Ответ ман сити фейк
Ливерпуль играют еврокубке поэтому перенесли на середины таблицы. А у Челси свободный календарь
Ну могли бы тоже на среду поставить им матч, чтобы уравнять силы
0
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Звучит жалко
+6
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Ливерпуль вынесет челси
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Ответ JustF0rTheW1n322
Какую руку? Ты с Барселоны что ли?
рукаку
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Ответ S. A.
Не понял второго вопроса. А насчёт волейболистов, это наверняка отсылка к игре с Арсеналом на Энфилде
Вот я, например, в данном контексте в первую очередь вспомнил руку Джексона в августе. Потом уже фоном Эдегора и Шоу
0
0
0
Ответ JustF0rTheW1n322
Какую руку? Ты с Барселоны что ли?
Не понял второго вопроса.
А насчёт волейболистов, это наверняка отсылка к игре с Арсеналом на Энфилде
+2
-2
0
Маурисио, к сожалению, вы опоздали в Челси, честная игра при Абрамовиче😀
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