Почеттино о судействе перед финалом с «Ливерпулем»: «Хочу, чтобы к «Челси» относились по-честному. В каждом эпизоде должна торжествовать справедливость»
Маурисио Почеттино высказался о судействе перед матчем с «Ливерпулем».
В воскресенье «Челси» сыграет с мерсисайдцами в финале Кубка английской лиги.
«Мы должны быть уверены в том, что в каждом эпизоде будет торжествовать справедливость. Когда мы играли на «Энфилде» (1:4), ни одно ключевое решение не было принято в нашу пользу. Нам не дали два пенальти. Спорные единоборства, 50 на 50, всегда трактовались в пользу «красных».
Хочу, чтобы к нам относились по-честному», – сказал главный тренер «Челси».
Вот все винят нынешнее поколение футболистов, и я тоже, за многие вещи. Но по-моему нужно начинать с тренеров. Даже мэтры плакают нет нет.
https://youtu.be/t55C139zAsk?feature=shared
По справедливости как это
расценить?
https://youtu.be/t55C139zAsk?feature=shared
А насчёт волейболистов, это наверняка отсылка к игре с Арсеналом на Энфилде