Почеттино о судействе перед финалом с «Ливерпулем»: «Хочу, чтобы к «Челси» относились по-честному. В каждом эпизоде должна торжествовать справедливость» 

Маурисио Почеттино высказался о судействе перед матчем с «Ливерпулем».

В воскресенье «Челси» сыграет с мерсисайдцами в финале Кубка английской лиги.

«Мы должны быть уверены в том, что в каждом эпизоде будет торжествовать справедливость. Когда мы играли на «Энфилде» (1:4), ни одно ключевое решение не было принято в нашу пользу. Нам не дали два пенальти. Спорные единоборства, 50 на 50, всегда трактовались в пользу «красных».

Хочу, чтобы к нам относились по-честному», – сказал главный тренер « ».