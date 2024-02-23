Глава Ла Лиги Тебас: «Приход Мбаппе – большая новость для «Реала» и испанского футбола. Он, Беллингем и Холанд – три главных игрока планеты, и двое из них в «Мадриде»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Ла Лига Реал Хавьер Тебас Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что «Реал» подпишет Килиана Мбаппе.

– Как вы думаете, Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»?

– Зная, что он покидает «ПСЖ», вероятность того, что Мбаппе перейдет в «Реал», составляет 99%. Но я не знаю, подписан ли уже сейчас контракт.

– Его приезд для вас хорошая новость?

– Конечно, это большая новость для «Реала» и испанского футбола. По моему мнению, [Джуд] Беллингем, [Эрлинг] Холанд и Мбаппе – три главных игрока на планете, и двое из них в «Реале».

– Прибавив зарплату Мбаппе к общему зарплатному фонду, сможет ли «Реал» сохранить весь нынешний состав с точки зрения финансовых ограничений Ла Лиги?

– Да. «Реал» находится в оптимальной финансовой ситуации. Президент и генеральный директор клуба – отличные управляющие, но совсем не молодцы, когда хотят организовать новые соревнования («Реал» вместе с «Барселоной» не отказались от идеи создания Суперлиги, несмотря на критику УЕФА – Sports.ru).

С экономической точки зрения они очень адаптивны. В настоящее время у них очень хорошие финансовые показатели, они могут тратить гораздо больше. «Реал» был очень осмотрителен в финансовом плане и подготовился к подписанию Мбаппе.

– Придется ли им продавать игроков, чтобы позволить себе Мбаппе?

– Нет. Их стратегия не краткосрочна. Они не обязаны продавать кого угодно, чтобы позволить себе Мбаппе. Вовсе нет, – сказал Тебас.

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35 комментариев
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Можете представить себе шефа АПЛ (кстати, кто-нибудь вообще его знает?), в открытую болеющего и наяриваюшего на какой-либо английский клуб?
+33
-17
+16
Топящий за Мадрид Тебас проболтался по Фрейду.
+11
-7
+4
Ответ AminO2
Интересно, когда же некий Беллингем успел попасть в "главные игроки планеты(!)", через запятую с чемпионом мира и обладателем требла? Какие у него карьерные трофеи? Суперкубок Испании? Вылет из Кубка Короля укрепил статус?
Он один из лучших в мире по игре на данный момент, трофеи особого значения не имеют.
+3
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+3
Ответ Vlad Zhadejko
Комментарий скрыт
Влад, ты не разу не смотрел матчи с участием Мбаппе? Ты написал «без троллинга» но все равно кажется, что вопрос не без этого)
Понятно что его все хейтят, но задавать такой вопрос это конечно странно, ну либо ты не смотрел матчи ПСЖ или сборной Франции
+7
-4
+3
Ответ AminO2
Интересно, когда же некий Беллингем успел попасть в "главные игроки планеты(!)", через запятую с чемпионом мира и обладателем требла? Какие у него карьерные трофеи? Суперкубок Испании? Вылет из Кубка Короля укрепил статус?
Дело не в этом, вот если сейчас выйти на рынок и попытаться купить игрока то Холланд, МБаппе и Беллингем окажутся самыми дорогими вариантами, а это о чем то да говорит я думаю, ну и по игре видно конечно
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Ответ Benjamin
С каких пор пристарелый мадридиста потолки зарплат рисует какие-то для всех клубов лиги? Давным-давно пора его сменить на нейтрального
орнул знатно, так может он их устанавливает на основании того сколько кто зарабатывает и тратит? У бчк горит от того что они все про####и и им об этом сказали)))
+2
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Ответ madriden
Какой-то странный вопрос :) Мбаппе это овертоповый игрок, со всеми необходимыми скиллами на потрясающем уровне. Удар, техника, дриблинг, скорость, видение поля, пас, исполнение пенальти. Что ещё немаловажно, он в свои 25 лет уже имеет огромный опыт выступления на высочайшем уровне, хладнокровный атакующий игрок, практически не пропускающий матчи. И у него впереди несколько лет в праймовом возрасте. Мбаппе это ультимативное качество. Таких игроков сейчас с точки зрения влияния на атаку и на игру соперника против тебя раз-два и обчелся. На мой взгляд, при всей симпатии к Эрлингу, Беллингему и кому угодно ещё, именно Мбаппе топ-1 в мире. Но тут дело вкуса, в некотором смысле. Если он таки придёт, внимание к этому переходу и последующее время будет сопоставимо с ажиотажем вокруг прихода Рона, Кака, Бейла на Бернабеу. Да, определенные опасения есть насчёт перехода, но в конечном счёте лично я верю, что с Мадридом будет совсем другая история, нежели в Париже. В конце концов с точки зрения сугубо футбольной части он профессионал, что доказывал и в Монако и в ПСЖ.
Я посмотрел не очень много матчей Мбаппе, но у меня о нём сложилось следующее впечатление:
1) Удар. Мбаппе ужасно реализует моменты, ему нужно 2-3 стропроцентных шанса, чтобы забить
2) Техника. Тут Киллиан хорош
3) Дриблинг. Часто кажется бессмысленным и бесполезным
4) Скорость. Тут не придерёшься
5) Видение поля. Отсутствует вообще
6) Пас. Ничего феноменального, но часто передерживает мяч
7) Исполнение пенальти. Тут спорно: с одной стороны, мы видели, как он их бьёт на ЧМ, а с другой, не забил Швейцарии на Евро, где пенальти был действительно решающим и последним. Хотя, скорее, тут плюс, нежели минус

Про топовость согласен, субъективщина)

Честно говоря, немного страшно за Реал, так как не думаю, что этот переход обернётся чем-то хорошим для Мадрида.
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Ответ ОттоДракула
Чемпион мира, первый и единственный игрок, забивший 4 гола в финалах чм, автор хет-трика в финале чм, в будущем лучший бомбардир в истории чм, многократный чемпион Франции, лучший бомбардир в истории псж и тд и тп.
Достижения его я +/- знаю, просто по игре он меня не впечатлил.
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Ответ ML26
Один из самых быстрых игроков с лучшим дриблингом и элитным завершением. Что ещё надо?
Смотрел немного его матчей, да, он быстрый и довольно техничный, но мне он запомнился приблизительно таким:
1) Реализация хромает, как бы это странно не звучало
2) Плохо чувствует игру, не всегда понимает, что нужно сделать в данной ситуации
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Ответ Vlad Zhadejko
Он один из лучших в мире по игре на данный момент, трофеи особого значения не имеют.
Как это не имеют?)) Для получения статуса "Главного" еще как имеют.
На основании удачного, сравнительно короткого, отрезка хорошей формы без особых турнирных достижений и проигранным Кубком, уже производить юниора в "главные игроки планеты" – не более чем аванс. Ямаль и Виртц тогда имеют ничуть не меньше оснований называться "главными игроками мирового футбола".
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Комментарий удален пользователем
Ответ Nikolay Kozlov
Топящий за Мадрид Тебас проболтался по Фрейду.
Так топит,что хочет потопить.)Тебас в данном случае рад что известная фамилия пополнит Ла Лигу.Это бабульки и внимание к его конторе.
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Именно поэтому только Мадрид и Атлетик проголосовали против повышения зарплаты Тебаса и против его переизбрания, а тем временем нелицемер и ни разу не популист Лапорта сидит на коленках у Тебаса и одновременно жалуется, как Тебас вредит Барселоне. Рыго, что с лицом?
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Ответ v.belorussky
Можете представить себе шефа АПЛ (кстати, кто-нибудь вообще его знает?), в открытую болеющего и наяриваюшего на какой-либо английский клуб?
а что он сказал не так? то что они оба в Реале значит и говорить об этом не надо? или это не три главных игрока?(с учётом возраста и тд)
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Ответ v.belorussky
Можете представить себе шефа АПЛ (кстати, кто-нибудь вообще его знает?), в открытую болеющего и наяриваюшего на какой-либо английский клуб?
Там с позициями шефов АПЛ дичь творится, пришел Хофман в 20м, до этого был какой-то временный, потом Хофмана должны были снять за продажу Нюкастла Саудовцам, сняли или нет непонятно, короче там забей. У Тебаса судя по всему ситуация получше.
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Ответ Vlad Zhadejko
Комментарий скрыт
Какой-то странный вопрос :) Мбаппе это овертоповый игрок, со всеми необходимыми скиллами на потрясающем уровне. Удар, техника, дриблинг, скорость, видение поля, пас, исполнение пенальти. Что ещё немаловажно, он в свои 25 лет уже имеет огромный опыт выступления на высочайшем уровне, хладнокровный атакующий игрок, практически не пропускающий матчи. И у него впереди несколько лет в праймовом возрасте. Мбаппе это ультимативное качество. Таких игроков сейчас с точки зрения влияния на атаку и на игру соперника против тебя раз-два и обчелся. На мой взгляд, при всей симпатии к Эрлингу, Беллингему и кому угодно ещё, именно Мбаппе топ-1 в мире. Но тут дело вкуса, в некотором смысле. Если он таки придёт, внимание к этому переходу и последующее время будет сопоставимо с ажиотажем вокруг прихода Рона, Кака, Бейла на Бернабеу. Да, определенные опасения есть насчёт перехода, но в конечном счёте лично я верю, что с Мадридом будет совсем другая история, нежели в Париже. В конце концов с точки зрения сугубо футбольной части он профессионал, что доказывал и в Монако и в ПСЖ.
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Ответ Vlad Zhadejko
Комментарий скрыт
Один из самых быстрых игроков с лучшим дриблингом и элитным завершением. Что ещё надо?
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Ответ DanielCarvalho
Влад, ты не разу не смотрел матчи с участием Мбаппе? Ты написал «без троллинга» но все равно кажется, что вопрос не без этого) Понятно что его все хейтят, но задавать такой вопрос это конечно странно, ну либо ты не смотрел матчи ПСЖ или сборной Франции
Я действительно довольно редко смотрю матчи ПСЖ и сборной Франции, но меня Мбаппе не впечатлил. Нет, он хороший игрок, но далеко не такого калибра, как, например, Джуд.
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Ответ Vlad Zhadejko
Комментарий скрыт
Чемпион мира, первый и единственный игрок, забивший 4 гола в финалах чм, автор хет-трика в финале чм, в будущем лучший бомбардир в истории чм, многократный чемпион Франции, лучший бомбардир в истории псж и тд и тп.
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Доить он вас пришёл)) и так уже унизил, на посмешище выставил.
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как всегда, насобирать , а не вырастить
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а как же Винисиур Джуниор???
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Хааланда в Реал, Марсиаля в Барсу
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