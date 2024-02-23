Глава Ла Лиги Тебас: «Приход Мбаппе – большая новость для «Реала» и испанского футбола. Он, Беллингем и Холанд – три главных игрока планеты, и двое из них в «Мадриде»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что «Реал» подпишет Килиана Мбаппе.
– Как вы думаете, Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»?
– Зная, что он покидает «ПСЖ», вероятность того, что Мбаппе перейдет в «Реал», составляет 99%. Но я не знаю, подписан ли уже сейчас контракт.
– Его приезд для вас хорошая новость?
– Конечно, это большая новость для «Реала» и испанского футбола. По моему мнению, [Джуд] Беллингем, [Эрлинг] Холанд и Мбаппе – три главных игрока на планете, и двое из них в «Реале».
– Прибавив зарплату Мбаппе к общему зарплатному фонду, сможет ли «Реал» сохранить весь нынешний состав с точки зрения финансовых ограничений Ла Лиги?
– Да. «Реал» находится в оптимальной финансовой ситуации. Президент и генеральный директор клуба – отличные управляющие, но совсем не молодцы, когда хотят организовать новые соревнования («Реал» вместе с «Барселоной» не отказались от идеи создания Суперлиги, несмотря на критику УЕФА – Sports.ru).
С экономической точки зрения они очень адаптивны. В настоящее время у них очень хорошие финансовые показатели, они могут тратить гораздо больше. «Реал» был очень осмотрителен в финансовом плане и подготовился к подписанию Мбаппе.
– Придется ли им продавать игроков, чтобы позволить себе Мбаппе?
– Нет. Их стратегия не краткосрочна. Они не обязаны продавать кого угодно, чтобы позволить себе Мбаппе. Вовсе нет, – сказал Тебас.
Понятно что его все хейтят, но задавать такой вопрос это конечно странно, ну либо ты не смотрел матчи ПСЖ или сборной Франции
1) Удар. Мбаппе ужасно реализует моменты, ему нужно 2-3 стропроцентных шанса, чтобы забить
2) Техника. Тут Киллиан хорош
3) Дриблинг. Часто кажется бессмысленным и бесполезным
4) Скорость. Тут не придерёшься
5) Видение поля. Отсутствует вообще
6) Пас. Ничего феноменального, но часто передерживает мяч
7) Исполнение пенальти. Тут спорно: с одной стороны, мы видели, как он их бьёт на ЧМ, а с другой, не забил Швейцарии на Евро, где пенальти был действительно решающим и последним. Хотя, скорее, тут плюс, нежели минус
Про топовость согласен, субъективщина)
Честно говоря, немного страшно за Реал, так как не думаю, что этот переход обернётся чем-то хорошим для Мадрида.
1) Реализация хромает, как бы это странно не звучало
2) Плохо чувствует игру, не всегда понимает, что нужно сделать в данной ситуации
На основании удачного, сравнительно короткого, отрезка хорошей формы без особых турнирных достижений и проигранным Кубком, уже производить юниора в "главные игроки планеты" – не более чем аванс. Ямаль и Виртц тогда имеют ничуть не меньше оснований называться "главными игроками мирового футбола".