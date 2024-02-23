Глава Ла Лиги Тебас: «Приход Мбаппе – большая новость для «Реала» и испанского футбола. Он, Беллингем и Холанд – три главных игрока планеты, и двое из них в «Мадриде»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что «Реал» подпишет Килиана Мбаппе.

– Как вы думаете, уже подписал контракт с «Реалом»?

– Зная, что он покидает «ПСЖ», вероятность того, что Мбаппе перейдет в «Реал», составляет 99%. Но я не знаю, подписан ли уже сейчас контракт.

– Его приезд для вас хорошая новость?

– Конечно, это большая новость для «Реала» и испанского футбола. По моему мнению, [Джуд] Беллингем, [Эрлинг] Холанд и Мбаппе – три главных игрока на планете, и двое из них в «Реале».

– Прибавив зарплату Мбаппе к общему зарплатному фонду, сможет ли «Реал» сохранить весь нынешний состав с точки зрения финансовых ограничений ?

– Да. «Реал» находится в оптимальной финансовой ситуации. Президент и генеральный директор клуба – отличные управляющие, но совсем не молодцы, когда хотят организовать новые соревнования («Реал» вместе с «Барселоной» не отказались от идеи создания Суперлиги, несмотря на критику УЕФА – Sports.ru).

С экономической точки зрения они очень адаптивны. В настоящее время у них очень хорошие финансовые показатели, они могут тратить гораздо больше. «Реал» был очень осмотрителен в финансовом плане и подготовился к подписанию Мбаппе.

– Придется ли им продавать игроков, чтобы позволить себе Мбаппе?

– Нет. Их стратегия не краткосрочна. Они не обязаны продавать кого угодно, чтобы позволить себе Мбаппе. Вовсе нет, – сказал .