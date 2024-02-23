Юрген Клопп: «Серебро – прекрасный результат, но я предпочитаю золото. Победа в АПЛ – моя самая особенная медаль»
Юрген Клопп рассказал о своем самом ценном трофее.
«Серебро – прекрасный результат, но я предпочитаю золото. Победа в Премьер-лиге – моя самая особенная медаль», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.
«Ливерпуль» при Клоппе выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2019/20, а также Лигу чемпионов в 2019 году.
После 26 матчей текущего сезона «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая на 4 очка идущий вторым «Манчестер Сити», у которого на игру меньше.
"Если ты первый — ты первый. Если ты второй — ты никто"