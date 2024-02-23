Юрген Клопп: «Серебро – прекрасный результат, но я предпочитаю золото. Победа в АПЛ – моя самая особенная медаль»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп рассказал о своем самом ценном трофее.

«Серебро – прекрасный результат, но я предпочитаю золото. Победа в Премьер-лиге – моя самая особенная медаль», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» при Клоппе выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2019/20, а также Лигу чемпионов в 2019 году.

После 26 матчей текущего сезона «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая на 4 очка идущий вторым «Манчестер Сити», у которого на игру меньше.

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22 комментария
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Всегда будем благодарны за этот долгожданный 19-ый 🤝
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Самое лучшее что он сделал это пришел в клуб
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Взять серебро тоже будет трудно битва только начинается
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Ответ dr. cage
Комментарий скрыт
а сити ещё ниже Фореста и Астон Виллы, по победам в ЛЧ)
+6
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Очень хочется ещё одно чемпионство Ливерпуля Клоппа в АПЛ. Первое Covid подпортил пустыми трибунами, да и из-за паузы концовка тогда смазанной вышла. А сейчас хочется, чтобы это произошло при болельщиках, они заслужили увидеть это своими глазами. И ради чемпионства в АПЛ можно пожертвовать остальными турнирами, выставляя там молодежь, дабы не усугубить ситуацию с травмами.
+2
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+1
Жаль ты больше не выиграешь его )
+2
-1
+1
Ответ динамик73
Всегда будем благодарны за этот долгожданный 19-ый 🤝
Надеемся и будем благодарны за 20-ый)
+3
-2
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Ответ Red Scouser
Как сказал легенда Ливерпуля Билл Шенкли: "Если ты первый — ты первый. Если ты второй — ты никто"
«Если ты не первый, ты последний» (с) Рики Боби король дороги
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Ответ Red Scouser
Как сказал легенда Ливерпуля Билл Шенкли: "Если ты первый — ты первый. Если ты второй — ты никто"
"Если ты первый — ты первый. Если ты второй — ты за мной" (с) Jason Statham
+1
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В АПЛ не такой награды как серебро.
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Как сказал легенда Ливерпуля Билл Шенкли:
"Если ты первый — ты первый. Если ты второй — ты никто"
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как же хочется на прощание ,чтобы Юрген взял апл
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Ответ Red Scouser
Как сказал легенда Ливерпуля Билл Шенкли: "Если ты первый — ты первый. Если ты второй — ты никто"
"Если ты первый - ты первый, если второй - то ты второй" Роман Ротенберг
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