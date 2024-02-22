Кальдерон о том, почему звезды переходят в «Реал»: «Дело не только в деньгах. «Мадрид» дает славу, титулы, «Золотой мяч»

Рамон Кальдерон объяснил, почему звездные игроки переходят в «Реал».

«Мадридский «Реал» предлагает этим игрокам большие возможности – не только деньги, потому что их можно заработать и в других командах – но и славу, титулы, командные и индивидуальные награды, « »... Это важно, потому что имидж игроков может быть очень важен для остального мира.

Когда они присоединяются к « », «Реал» многое дает им взамен. Дело не только в деньгах – я думаю, игроки заслуживают тех денег, которые они зарабатывают, потому что они сами приносят клубам деньги – но, прежде всего, в славе, в титулах. Когда они приезжают сюда, они знают, что их имидж и репутация будут расти во всем мире.

Я знаю, что Мбаппе и так очень известный игрок, но когда футболисты переходят в мадридский «Реал», их имидж растет гораздо больше, чем если бы они перешли в другой клуб. Это мое мнение. Так я сказал , когда подписывал его в 2008 году.

В мире есть очень, очень большие клубы, но «Мадрид» дает игрокам нечто особенное. Теперь у нас невероятный стадион. Болельщики поддерживают клуб, но они также очень, очень требовательны, именно так мы создали легенду», – сказал бывший президент «Реала».

Экс-глава «Реала» Кальдерон: «Мбаппе станет одним из важнейших игроков в нашей истории, если продолжит так играть. Каждый наш фанат хотел бы увидеть Килиана на «Бернабеу»