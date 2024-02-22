Кальдерон о том, почему звезды переходят в «Реал»: «Дело не только в деньгах. «Мадрид» дает славу, титулы, «Золотой мяч»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Рамон Кальдерон Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Рамон Кальдерон объяснил, почему звездные игроки переходят в «Реал».

«Мадридский «Реал» предлагает этим игрокам большие возможности – не только деньги, потому что их можно заработать и в других командах – но и славу, титулы, командные и индивидуальные награды, «Золотой мяч»... Это важно, потому что имидж игроков может быть очень важен для остального мира.

Когда они присоединяются к «Мадриду», «Реал» многое дает им взамен. Дело не только в деньгах – я думаю, игроки заслуживают тех денег, которые они зарабатывают, потому что они сами приносят клубам деньги – но, прежде всего, в славе, в титулах. Когда они приезжают сюда, они знают, что их имидж и репутация будут расти во всем мире.

Я знаю, что Мбаппе и так очень известный игрок, но когда футболисты переходят в мадридский «Реал», их имидж растет гораздо больше, чем если бы они перешли в другой клуб. Это мое мнение. Так я сказал Криштиану Роналду, когда подписывал его в 2008 году.

В мире есть очень, очень большие клубы, но «Мадрид» дает игрокам нечто особенное. Теперь у нас невероятный стадион. Болельщики поддерживают клуб, но они также очень, очень требовательны, именно так мы создали легенду», – сказал бывший президент «Реала».

Экс-глава «Реала» Кальдерон: «Мбаппе станет одним из важнейших игроков в нашей истории, если продолжит так играть. Каждый наш фанат хотел бы увидеть Килиана на «Бернабеу»

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38 комментариев
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Ну про Золотой мяч правда, у Реала тоже есть свои рычаги и огромная пиар -машина в медиа
+38
-14
+24
Ответ Менн
ЗМ только мадридисты получают?
Мадридисты и Месси. Ну, за последние 15 лет так и есть: Роналду, Бензема, Модрич и Месси
+22
-5
+17
Ну это логично. Реал играет в одной из двух сильнейших европейских лиг и почти всегда далеко заходит в Лиге Чемпионов. Его футболисты постоянно на виду. Сравнить с тем же ПСЖ - полтора топовых матча в национальном чемпионате и вылет в 1/8 или 1/4 ЛЧ. Да в Испании даже кубковый или суперкубковый матч между Реалом и Барсой или Атлетико привлечёт к себе больше внимания, чем любой матч французского чемпионата.
+18
-4
+14
Ответ therealgreenman
Он типо сейчас подтвердил, что Мадрид может обеспечить «покупочку совершить»(подчёркнуто в кавычках) золотым мячом?
ну в целом если нормально читать текст, то понятно станет что он говорит про популярность клуба. Чем она популярнее, тем больше человек смотрит и больше вероятности получить зм при прочих равных, если только ты не забил 5 пенальти на чм. тут уже без конкурентов
+22
-15
+7
Перес покупает цацки, не новость. Роналду и тот на это намекнул
+18
-13
+5
Ответ mr kovalsky
ну в целом если нормально читать текст, то понятно станет что он говорит про популярность клуба. Чем она популярнее, тем больше человек смотрит и больше вероятности получить зм при прочих равных, если только ты не забил 5 пенальти на чм. тут уже без конкурентов
Так победителя золотого мяча выбирают спортивные журналисты, которые смотрят все топ матчи
+6
-1
+5
Он типо сейчас подтвердил, что Мадрид может обеспечить «покупочку совершить»(подчёркнуто в кавычках) золотым мячом?
+24
-19
+5
Ответ Roman
Ну про Золотой мяч правда, у Реала тоже есть свои рычаги и огромная пиар -машина в медиа
Не смеши, у Барселона такая мегапиар-медиа. Игроки просто катают мяч по поле, а о них во всех новостях пишут
+19
-15
+4
какие золотые мячи даёт реал??())) только Месси играя в Барселоне взял 7 золотых мячей. в общей сумме реал в тени Барселоны по золотым мячам
+3
0
+3
ЗМ можно и в Майами заработать.
+15
-12
+3
Спалили Переса..
+4
-2
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Ответ mr kovalsky
ну в целом если нормально читать текст, то понятно станет что он говорит про популярность клуба. Чем она популярнее, тем больше человек смотрит и больше вероятности получить зм при прочих равных, если только ты не забил 5 пенальти на чм. тут уже без конкурентов
Месси (на котором ты помешан и о котором пишешь под каждой новостью, приплетая к месту и не к месту) на том ЧМ забил 4 пенальти, если считать только основное время, или 6 пенальти, если считать и серии тоже. Но никак не 5. Так что ты, когда привычно врёшь, хотя бы в арифметике не путайся, а то позорно совсем.
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Ответ Человек1991
У реала за 15 лет ни одного честного титула, сотни судейских беспределов, более 2000 подсуживаний , и соответственно 6 раз левейшие обладатели золотого мяча.
Ловите героинщика 🥴
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Ответ Человек1991
У реала за 15 лет ни одного честного титула, сотни судейских беспределов, более 2000 подсуживаний , и соответственно 6 раз левейшие обладатели золотого мяча.
Сказал человек который любит ПСЖ,Спартак,Мансити,Барсу и Месси
+4
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Ответ Shah Kz
Реал это бренд. История. Успех. Это как сравнить Гугл или Майкрософт с местной госкомпанией. Может в местной госкомпании тебе предложат больше, но для резюме и для достижения личных целей тебе лучше поработать в Силиконовой долине.
реал это позор футбола l это судейство
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Да это и без слов Кальдерона очевидно - тем более, Мадрид платит далеко не самые большие деньги игрокам. Скажем, в АПЛ много где могут предлагать контракты и посерьёзнее, плюс есть Сити, Париж. Барселона недавно минувших лет, в конце-концов :) Сейчас, понятно, у блауграны уже не то.
Один из грандов Испании - это как минимум столь же престижно, сколь играть в английском гранде. А за большим баблом желающие могут идти по следам Вейги в пески, если уж интересует именно оно, а не спортивные достижения в реально больших клубах.
+1
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0
Реал это бренд. История. Успех.
Это как сравнить Гугл или Майкрософт с местной госкомпанией. Может в местной госкомпании тебе предложат больше, но для резюме и для достижения личных целей тебе лучше поработать в Силиконовой долине.
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-1
0
Кстати Кальдерон наркоман.
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Думаю почему Перес не стал продлевать CR7, оказывается его подписал тогда Кальдерон! И Дон Фло оставил Барета Гейла в место CR7 и ничего не добился этим решением! Было большой ошибкой Переса!
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Ответ mr kovalsky
ну в целом если нормально читать текст, то понятно станет что он говорит про популярность клуба. Чем она популярнее, тем больше человек смотрит и больше вероятности получить зм при прочих равных, если только ты не забил 5 пенальти на чм. тут уже без конкурентов
Там профессионалы выбирают, они все матчи топовых клубов обычно смотрят, причем тут популярность клуба?
Или ты привык что Реала за его имени делают судейские поблажки?)
Нет, тут не дождёшься, тут всё закономерно. Поэтому у Месси и золотых мячей больше, действительно визуально он отличается от всех более высоким уровнем понимания игры, так ещё и статистика лучшая.
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Ответ #SharkTeam
Перес покупает цацки, не новость. Роналду и тот на это намекнул
перес вообще всё может купить
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Ответ Xabi Alonso78
Для ЗМ достаточно пробить 5 пенок на ЧМ. Или обыграть Боливию и Гондурас на Копе
реал судейский, это во всем мире знают, блин обидно
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