Кальдерон о том, почему звезды переходят в «Реал»: «Дело не только в деньгах. «Мадрид» дает славу, титулы, «Золотой мяч»
Рамон Кальдерон объяснил, почему звездные игроки переходят в «Реал».
«Мадридский «Реал» предлагает этим игрокам большие возможности – не только деньги, потому что их можно заработать и в других командах – но и славу, титулы, командные и индивидуальные награды, «Золотой мяч»... Это важно, потому что имидж игроков может быть очень важен для остального мира.
Когда они присоединяются к «Мадриду», «Реал» многое дает им взамен. Дело не только в деньгах – я думаю, игроки заслуживают тех денег, которые они зарабатывают, потому что они сами приносят клубам деньги – но, прежде всего, в славе, в титулах. Когда они приезжают сюда, они знают, что их имидж и репутация будут расти во всем мире.
Я знаю, что Мбаппе и так очень известный игрок, но когда футболисты переходят в мадридский «Реал», их имидж растет гораздо больше, чем если бы они перешли в другой клуб. Это мое мнение. Так я сказал Криштиану Роналду, когда подписывал его в 2008 году.
В мире есть очень, очень большие клубы, но «Мадрид» дает игрокам нечто особенное. Теперь у нас невероятный стадион. Болельщики поддерживают клуб, но они также очень, очень требовательны, именно так мы создали легенду», – сказал бывший президент «Реала».
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Один из грандов Испании - это как минимум столь же престижно, сколь играть в английском гранде. А за большим баблом желающие могут идти по следам Вейги в пески, если уж интересует именно оно, а не спортивные достижения в реально больших клубах.
Это как сравнить Гугл или Майкрософт с местной госкомпанией. Может в местной госкомпании тебе предложат больше, но для резюме и для достижения личных целей тебе лучше поработать в Силиконовой долине.
Или ты привык что Реала за его имени делают судейские поблажки?)
Нет, тут не дождёшься, тут всё закономерно. Поэтому у Месси и золотых мячей больше, действительно визуально он отличается от всех более высоким уровнем понимания игры, так ещё и статистика лучшая.