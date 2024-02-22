Левандовски забил в 4-м матче подряд. У форварда «Барселоны» 9 голов за 13 игр в 2024 году

Роберт Левандовски забил в четвертом матче подряд.

Нападающий «Барселоны» открыл счет на 60-й минуте игры с « » в 1/8 финала чемпионов. Ассистировал ему хавбек .

Поляк забил в каждом февральском матче. Всего у него 5 голов за этот месяц.

В 2024 году на счету 35-летнего футболиста 9 голов за 13 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Левандовски мешает «Барсе». Или нет? Насколько виноват Хави?