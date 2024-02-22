Левандовски забил в 4-м матче подряд. У форварда «Барселоны» 9 голов за 13 игр в 2024 году

Теги Барселона серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Роберт Левандовски Педри Футбол

Роберт Левандовски забил в четвертом матче подряд.

Нападающий «Барселоны» открыл счет на 60-й минуте игры с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ассистировал ему хавбек Педри.

Поляк забил в каждом февральском матче. Всего у него 5 голов за этот месяц.

В 2024 году на счету 35-летнего футболиста 9 голов за 13 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Левандовски мешает «Барсе». Или нет? Насколько виноват Хави?

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14 комментариев
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Красавец!
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Ну хоть тут без танцев и пенальти :)

Действительно мастерский гол
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За старания Лёвы в награду ему предложат в конце сезона....пойти навстречу и снизить зарплату.
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По графику Овечкина идёт Роберт
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Так виноват-то кто, Хави или Левандовски?
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Роберандр Левачкин, также известный как Алекст Овендовский.
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Статистика супер, думаю, до 40 лет может играть, скорее в серии А доигрывать.
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если Флик придёт, то еще годик пошумит
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Ответ Dexter Morgan
Тащер.
на минималках
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Ответ Budabuda
на минималках
Ну как бы ветеран. А всё равно в порядке.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
За старания Лёвы в награду ему предложат в конце сезона....пойти навстречу и снизить зарплату.
Ну как бы, возраст распологает.)
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