Игроки «Барсы» недоумевают, почему в их шансы в ЛЧ не верят. Они убеждены, что формат матчей на вылет дает им больше возможностей (Diario Sport)

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Барселона» считает, что сможет удивить болельщиков в Лиге чемпионов.

Сегодня «Барселона» в гостях сыграет против «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игроки «Барселоны» после гостевой победы над «Сельтой» в чемпионате Испании убеждены, что смогут удивить скептически настроенных болельщиков в Лиге чемпионов.

По сведениям Diario Sport, футболисты «блауграны» недоумевают, почему в них не верят в Лиге чемпионов.

Игроки считают, что отыграть восьмиочковое отставание от «Реала» в Ла Лиге – очень сложная миссия, но двухраундовые матчи на вылет в еврокубках и класс игроков дают им больше возможностей. По мнению команды, эти обстоятельства не учитываются в сложной ситуации «Барселоны».

Такие игроки, как Илкай Гюндоган, Роберт Левандовски и Марк-Андре тер Стеген, которые уже знают, что такое победа в Лиге чемпионов, больше всех уверены в том, что все может случиться.

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47 комментариев
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Не пойму, Иван Карпов уже до Барселоны добрался?
инсайды в его стиле
+52
-1
+51
Ответ Mr.Bean
Не пойму, Иван Карпов уже до Барселоны добрался? инсайды в его стиле
Это крот из раздевалки Барсы сливает настроения команды в прессу. Вроде крот, а ведет себя как крыса!
+38
0
+38
Сегодняшняя Барса попав под условный МаСити может и побить собственный рекорд 2-8
+41
-8
+33
Эта битва против Наполи будет легендарной! Это как заезда двух инвалидов на колясках на скорость!
+23
-3
+20
Ответ Mr.Bean
Не пойму, Иван Карпов уже до Барселоны добрался? инсайды в его стиле
Juan Carpa
+12
0
+12
Ответ Trash Talking
Эта битва против Наполи будет легендарной! Это как заезда двух инвалидов на колясках на скорость!
Как в очень страшном кино 2
+9
-1
+8
Ответ &_Bishep_&
Сегодняшняя Барса попав под условный МаСити может и побить собственный рекорд 2-8
Ман Сити не подходит под определение «условный»
+10
-3
+7
Как-бы вечером не увидеть недоумевающих игроков Барсы во время матча с Наполи...
+7
0
+7
Ответ Noob Saibot
Ман Сити не подходит под определение «условный»
Условный обозначает топ клуб здесь и сейчас
+6
-1
+5
Сегодня крот слишком разговорчив
+6
-1
+5
Зато у Кунде, Араухо и других оборонцев таких недоумений нет
+4
0
+4
Наверное потому, что никто не видит полной самоотдачи на поле от игроков, нет?!
+3
0
+3
Сегодня поймут почему)))
+1
0
+1
Это очень хорошо, что игроки Барсы настроены побеждать в матчах ЛЧ - осталось только побеждать и все ЛЧ в кармане:)))
+1
0
+1
потому что Барса середняк, которая в АПЛ, например, боролась бы с Челси за 10-11 место, максимум.
возможно, поэтому.
+4
-3
+1
Как фанат барсы ничего не ожидаю от команды, надеюсь, что не будет слишком стыдно
+2
-1
+1
Илкай Гюндоган вчера дал грамотное и приземленное интервью по поводу шансов барсы выиграть ЛЧ без Негрейры и админ.ресурса.
+9
-8
+1
А что же вы этими возможностями в Кубке Испании не пользовались? И в Лиге Европы, прошлые годы. Турнирах, которые куда как слабее чем ЛЧ.
+1
0
+1
Игру то они свою видели? Чтобы о шансах говорить))))
+1
0
+1
Ну, наверное, потому что игру показывают так себе по сезону)
+2
-1
+1
Ответ svaz
Игру то они свою видели? Чтобы о шансах говорить))))
Их надо всех усадить у телевизора на табуретки и пусть полюбуются своими последними играми
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Ответ tRIFF
*с Наполи
Ну Наполи ещё хуже играют
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Ответ Кефтеме
Нифига себе , а они уверены в себе , ну до тех пор пока не встретятся с Сити)
*с Наполи
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Ответ &_Bishep_&
Сегодняшняя Барса попав под условный МаСити может и побить собственный рекорд 2-8
Нынешний Сити больше 4х забивать не побежит.
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Раньше на Барсу можно было хату грузить, как и на МЮ, как и на Баварию что касалось 1/8 или 1/4 ЛЧ.
А сейчас сидишь и думаешь за 500₽....
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Дело не в игроках. Главарь неправильный.
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Нифига себе , а они уверены в себе , ну до тех пор пока не встретятся с Сити)
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очень логичная новость, учитывая что за последний месяц Барса без шансов проиграла в матче Суперкубка Реалу и в кубке Испании Атлетик их унизил..
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Болельщики Барселоны недоумевают от того , что игроки команды говорят о победе в ЛЧ при такой ужасной игре . Крота для начала поймайте , а потом уже о победе в турнире думайте .
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Странно слышать формулировку "недоумевают"... объективно команда нестабильна почти весь сезон. Тяжело даются матчи даже с аутсайдерами.
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