Игроки «Барсы» недоумевают, почему в их шансы в ЛЧ не верят. Они убеждены, что формат матчей на вылет дает им больше возможностей (Diario Sport)

«Барселона» считает, что сможет удивить болельщиков в Лиге чемпионов.

Сегодня « » в гостях сыграет против « » в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игроки «Барселоны» после гостевой победы над «Сельтой» в чемпионате убеждены, что смогут удивить скептически настроенных болельщиков в Лиге чемпионов.

По сведениям Diario Sport, футболисты «блауграны» недоумевают, почему в них не верят в Лиге чемпионов.

Игроки считают, что отыграть восьмиочковое отставание от «Реала» в – очень сложная миссия, но двухраундовые матчи на вылет в еврокубках и класс игроков дают им больше возможностей. По мнению команды, эти обстоятельства не учитываются в сложной ситуации «Барселоны».

Такие игроки, как Илкай Гюндоган, Роберт и Марк-Андре тер Стеген, которые уже знают, что такое победа в Лиге чемпионов, больше всех уверены в том, что все может случиться.