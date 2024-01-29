ЦСКА за 150 000 долларов покупает 19-летнего хавбека Айссауи. Контракт с алжирцем – по схеме «2+3», медосмотр – 3 февраля
Сид Ахмед Айссауи близок к переходу в ЦСКА.
По сведениям Sport24, армейцы заплатят за полузащитника «УСМ Алжир» 150 тысяч долларов. Также предусмотрено перечисление 25% от суммы перепродажи.
Контракт с 19-летним футболистом будет рассчитан на 2 года с опцией продления еще на 3. Медосмотр назначен на 3 февраля.
Утверждается, что на Айссауи также претендовали «Сьон», «Брага», «Нант» и «Болонья». Последняя предлагала 300 тысяч долларов, но игрок сделал выбор в пользу ЦСКА.
Сначала может посмотрим, а потом оценим?
Вам надо бы поспать, честно говоря )
В то время, как Арбузов с агентом после матча с Оренбургом начали гнуть пальцы и выбивать себе контракт с игровым временем, Аббос доказывал Федотову на тренировках и играх что достоин быть в старте )
Не выстрелит - 150 тысяч долларов не такие уж и большие деньги.
)))))))))))))))