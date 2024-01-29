ЦСКА за 150 000 долларов покупает 19-летнего хавбека Айссауи. Контракт с алжирцем – по схеме «2+3», медосмотр – 3 февраля

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Сид Ахмед Айссауи близок к переходу в ЦСКА.

По сведениям Sport24, армейцы заплатят за полузащитника «УСМ Алжир» 150 тысяч долларов. Также предусмотрено перечисление 25% от суммы перепродажи.

Контракт с 19-летним футболистом будет рассчитан на 2 года с опцией продления еще на 3. Медосмотр назначен на 3 февраля.

Утверждается, что на Айссауи также претендовали «Сьон», «Брага», «Нант» и «Болонья». Последняя предлагала 300 тысяч долларов, но игрок сделал выбор в пользу ЦСКА.

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42 комментария
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Ответ Black Banana
Ух ты ж… походу скоро снимут бан и мы к ЛЧ готовимся
Завтра снимают. Цска в феврале сразу играет в 1/8.
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Про Файзуллаева тоже самое писали.
Сначала может посмотрим, а потом оценим?
+19
-3
+16
Ответ Гульнар БЕЛОВА
И зачем Арбузова надо было продавать?по моему мнению он даже лучше фазика
Арбузов лучше Файзуллаева ?
Вам надо бы поспать, честно говоря )

В то время, как Арбузов с агентом после матча с Оренбургом начали гнуть пальцы и выбивать себе контракт с игровым временем, Аббос доказывал Федотову на тренировках и играх что достоин быть в старте )
+12
-3
+9
Болонья предлагала 300, но ни продали за 150.
+8
-2
+6
В ротацию берут. Если этого тоже Ткаченко посоветовал и продавил, и потом он выстрелит - будет очередной хороший кейс в его коллекции после Аббоса.

Не выстрелит - 150 тысяч долларов не такие уж и большие деньги.
+6
0
+6
Надеюсь, новый алмаз типо Аббоса. Но вряд-ли два раза подряд повезет так.
+6
-2
+4
Я думал, за такие деньги уже не купить "живого" футболиста для Европы в 2024!
+4
-1
+3
Ответ Ростовский
Хороший игрок не будет стоить 150 тысяч
Согласен. Мане сразу под сотню миллионов стоил, переезжая в Европу, да и Салах в Базель ехал примерно миллионов за 50. А на Осимхена всей Германией скидывались
+3
-1
+2
Ответ Dmitry Nizovtsev
Даже два…
Точно. Завысил "бюджет"))
+2
0
+2
Ответ Мадибек Ахметов
Как это предлагает 300 но нет лучше дешевле продать такая логика
Логика в том, что в ЦСКА он будет играть и, возможно, перейдет за хорошие деньги в клуб посерьёзнее, который много заплатит и будет хороший процент от продажи. А от нахождения на лавке Болоньи не выиграет ни игрок, ни клуб в дальнейшем
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«Ай люблю» (с) Борат.
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
ты состав Ростова то видел? смеяться и плакать хочется😅🤣
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Ответ mvpaq
Про Файзуллаева тоже самое писали. Сначала может посмотрим, а потом оценим?
Файзуллаев на Родине уже высоко котировался, был лидером своего клуба и вызывался в первую сборную, а этот, блин, игрок из дубля алжирской команды... такой же сырой, как и вся наша молодежь, ну и толку его брать, когда своих навалом и лучше их развивать?
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Ответ Виталик Украинский
150 это официально, остальное распил. В итоге заплатили дороже чем предлагала Болонья.
С распилами - это практика Зенита. У ЦСКА логика проще - Болонья предлагает 300 клубу, и условные 5 евро в год игроку. ЦСКА предлагает 150 клубу, 25% от перепродажи в будущем и условно 7 евро в год игроку. Игрок говорит - туда, где 5 не хочу и пойду. Хочу, где мне 7 дадут, туда продавайте меня. Крепостное право отменено везде (а, ну кроме Зенита), и клуб продаёт, 150 тоже хорошие деньги, плюс авось продадут хотя бы за 4 млн, тогда целый миллион за него наш.
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Ответ Shuller18
Как по мне, это очередной Алибек Алиев или Лукас Сантос. Хотелось бы усиления в основу, а не ноунейма-полуфабриката
Пока не увидим воочию - можем только гадать.
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Ответ евГений
Это конечно мем, особенно на контрасте с трансфером Спартака. Объявили в один день с заклятым конкурентом, но есть нюанс (в виде двух нулей)
да как-то пофиг на нули...главное это отдача...все спартаковские леги за все годы могут стоить хоть триллион но на деле не стоят и 1 ноги ВАГНЕРА ЛАВА !!!!!!!!!!!
)))))))))))))))
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Там точно с нулями не перепутали ничего? Точно 4 нуля, а не 3?
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Ответ ОттоДракула
Болонья предлагала 300, но ни продали за 150.
Видимо, без процента от перепродажи
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Алжирский кот в мешке за 150$ штук.
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Ответ Ростовский
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Интересно, с чего Вы взяли, что этот игрок - "шлак"? Вы за ним следили? Видели игры с его участием? Или интуиция Вам это подсказывает?
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Зенит, ты где? Видимо, сумма ниже твоих радаров
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Ответ Ростовский
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попей воды из лужи, агропредприятие
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Это даже не игрок основного состава, играет в молодежной команде. Но судя по фото на Трансфермаркете у него хороший агент. А вообще Вундеркинды уже обычно к этому возрасту вовсю за сборные играют. Что интересно в нем рассмотрели не понимаю.
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Ответ Shuller18
Как по мне, это очередной Алибек Алиев или Лукас Сантос. Хотелось бы усиления в основу, а не ноунейма-полуфабриката
Или Файзулаев?
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ЦСКА умеет находить таланты практически бесплатно. Надеюсь и алжирец окажется алмазом неограненным и засияет во всей красе в РПЛ!
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Ответ Денис Кёнигсберг
Две команды делают покупки по 15 000 000, ЦСКА идёт в тренде, но один ноль теряет
Даже два…
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Две команды делают покупки по 15 000 000, ЦСКА идёт в тренде, но один ноль теряет
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