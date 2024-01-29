ЦСКА за 150 000 долларов покупает 19-летнего хавбека Айссауи. Контракт с алжирцем – по схеме «2+3», медосмотр – 3 февраля

Сид Ахмед Айссауи близок к переходу в ЦСКА.

По сведениям Sport24, армейцы заплатят за полузащитника « » 150 тысяч долларов. Также предусмотрено перечисление 25% от суммы перепродажи.

Контракт с 19-летним футболистом будет рассчитан на 2 года с опцией продления еще на 3. Медосмотр назначен на 3 февраля.

Утверждается, что на Айссауи также претендовали « », « », « » и « ». Последняя предлагала 300 тысяч долларов, но игрок сделал выбор в пользу ЦСКА.