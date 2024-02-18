Тухель не намерен подавать в отставку. Тренер «Баварии» хочет «продолжать бороться»
Томас Тухель собирается продолжить работу во главе «Баварии».
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий специалист хочет «продолжать бороться». Он не рассматривает возможность ухода в отставку.
Также утверждается, что «Бавария» сейчас не станет увольнять Тухеля.
Мюнхенцы проиграли 3 последних матча и отстают от «Байера», лидирующего в чемпионате Германии, на 8 очков.
В «Баварии» обсудят будущее Тухеля. Боссы хотели подождать 3 матча, но после поражения от «Бохума» ситуация усложнилась
У «Байера» уже +8! «Бавария» вдруг проиграла – «Бохуму» помогло второе за неделю удаление Упамекано
Они ж там "владеют клубами" или только теннисные мячи разбрасывать могут🤣
Кейн в первый же сезон мог все основные рекорды по голам в бундеслиге переписать, но столкнулся с тренерским гением Тухеля
Видимо, опять Харри без трофея останется в этом году…
Флик за год выигрывал 6
Поддержу Тухеля.
Честно,без подколов.
Посмотрим чем закончишь.
А пока:
Суперкубок-аус(0:3 против Лейпцига)
Кубок Германии -аус.(Саарбрюккен ,3-я Лига).
Чемпионат Германии -???(Бенефис в игре против Бохума,+8 от Леверкузена!)
Лига Чемпионов(первый матч с Лацио) -0:1...
"Какие есть ваши доказательства?!"(с)
Герр Тухель,может пора ответить (да хоть и на футбольном поле,б...!!!),не так ли?!
Позорник!