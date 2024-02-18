Тухель не намерен подавать в отставку. Тренер «Баварии» хочет «продолжать бороться»

Томас Тухель собирается продолжить работу во главе «Баварии».

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий специалист хочет «продолжать бороться». Он не рассматривает возможность ухода в отставку.

Также утверждается, что « » сейчас не станет увольнять Тухеля.

Мюнхенцы проиграли 3 последних матча и отстают от «Байера», лидирующего в чемпионате Германии, на 8 очков.

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