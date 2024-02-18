Тухель не намерен подавать в отставку. Тренер «Баварии» хочет «продолжать бороться»

Теги Бавария бундеслига Германия отставки Томас Тухель Футбол

Томас Тухель собирается продолжить работу во главе «Баварии».

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий специалист хочет «продолжать бороться». Он не рассматривает возможность ухода в отставку.

Также утверждается, что «Бавария» сейчас не станет увольнять Тухеля.

Мюнхенцы проиграли 3 последних матча и отстают от «Байера», лидирующего в чемпионате Германии, на 8 очков.

В «Баварии» обсудят будущее Тухеля. Боссы хотели подождать 3 матча, но после поражения от «Бохума» ситуация усложнилась

У «Байера» уже +8! «Бавария» вдруг проиграла – «Бохуму» помогло второе за неделю удаление Упамекано

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50 комментариев
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Тухель хочет «продолжать бороться»: в прошлом сезоне не удалось сделать Боруссию чемпионом, в этом – есть хороший шанс наконец-то прервать гегемонию Баварии...
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не всё ещё потеряно.. ой.. то есть не всё ещё проиграно!!
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Ну он же не дурак себе в ногу стрелять, ещё пару недель задержаться в мюнхене с наличием одного поражения, и можно с приличной неустойкой уехать, чем без него
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По-хорошему, это должен быть последний матч Тухеля во главе Баварии
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Тухель не намерен подавать в отставку. Тренер решил позориться до конца
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Тухель не намерен подавать в отставку. Тренер «Баварии» еще недостаточно уверен в Байере и хочет довести его до чемпионства.
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Так пусть баварские "сосьос" его и уберут, в чём проблема?
Они ж там "владеют клубами" или только теннисные мячи разбрасывать могут🤣
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Треш, конечно, ситуация

Кейн в первый же сезон мог все основные рекорды по голам в бундеслиге переписать, но столкнулся с тренерским гением Тухеля

Видимо, опять Харри без трофея останется в этом году…
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Принимает поражение и идёт дальше
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Тухель постарел , во всех смыслах Странновато звучит , но факт .Напоминает Маура .Да и был у него тренерский гений? Вспомните как ПСЖ дошёл до финала, ковидный сезон, одноматчевый плей-офф, Аталанта и Лейпциг. В режиме лютого автобуса и фактора Канте выиграл ЛЧ. Что в последствии в следующем сезоне выявилось,( без Канте команда проседала в любом матче Апл) Все всегда говорили что Тухель похож на Пепа , но все время в Апл он провёл с тремя центральными и в оборонительном режиме . Тухель изначально ничего толкового и в Дортмунде не добился имея состав тогдашний намного лучше нынешнего у шмелей
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Тухель конечно уникум, такого с Баварией в 21 веке еще никто не делал
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бороться за топ 4? господи мудак вали уже с клуба, если без этих всех ироний смотреть, то что вообще должен тренер сделать чтобы его турнули? он слил 5 трофеев уже, если сейчас всрут Лацио то будет 6, тухлый в Баварии меньше года. 6 ТРОФЕЕВ, 6 КАРЛ.
Флик за год выигрывал 6
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Нашли козла отпущения, причём тут Упамекано, нет командной игры, каждый тянет одеяло, особенно Сане.
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Правильно Тухель. Останься в Баварии, чтобы гарантированно обезопасить титул Байеру. Большая часть футбольного мира спасибо скажет за то, что наконец-то в чемпионате победил не вечный гегемон.
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Давай Томас,если до конца,то до конца.
Поддержу Тухеля.
Честно,без подколов.
Посмотрим чем закончишь.
А пока:
Суперкубок-аус(0:3 против Лейпцига)
Кубок Германии -аус.(Саарбрюккен ,3-я Лига).
Чемпионат Германии -???(Бенефис в игре против Бохума,+8 от Леверкузена!)
Лига Чемпионов(первый матч с Лацио) -0:1...
"Какие есть ваши доказательства?!"(с)
Герр Тухель,может пора ответить (да хоть и на футбольном поле,б...!!!),не так ли?!
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Что в переводе означает хочет бороться за выплату неустойки при увольнении.
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После этой новости в леверкузене начинают праздновать чемпионство
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«Я не уйду...Я не уйду...Не дождутся, ####! Едем дальше!»
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Самый переоцененный тренер.
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маленькая неустойка походу
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Самое печально, что Нагельсманн тогда тоже не намеревался подавать в отставку, даже не думал об этом. За него все решили тогдашнее «руководство» в виде Хасана и Кана. И ситуация тогда даже близко не напоминала нынешнюю!! Сейчас сам тренер признается, что о каких-либо шансах Баварии выиграть салатницу говорить не стоит.
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Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит 😁
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Во что ты команду превратил?!
Позорник!
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Ответ Lucky Luciano
Тухель постарел , во всех смыслах Странновато звучит , но факт .Напоминает Маура .Да и был у него тренерский гений? Вспомните как ПСЖ дошёл до финала, ковидный сезон, одноматчевый плей-офф, Аталанта и Лейпциг. В режиме лютого автобуса и фактора Канте выиграл ЛЧ. Что в последствии в следующем сезоне выявилось,( без Канте команда проседала в любом матче Апл) Все всегда говорили что Тухель похож на Пепа , но все время в Апл он провёл с тремя центральными и в оборонительном режиме . Тухель изначально ничего толкового и в Дортмунде не добился имея состав тогдашний намного лучше нынешнего у шмелей
По-моему очень глупо списывать победу команды в лиге чемпионов только на одного Канте, это же бред какой то) Канте один на поле бегал?)
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когда нибудь он напишет книгу о своем периоде в Баварии, она будет называться "Моя борьба".
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да тухель по-любому до последнего будет сидеть. если он уйдет в отставку. это значит что он признает свою вину. но тухель же не считает что проблема в нем.
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Массимилиано Тухель
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Кто нибудь, скажите Томасу, что борьба с игроками Баварии не то, ради чего ему дали контракт)
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Но полотенце уже приготовлено.
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Ответ Тюменский медвежонок
Тухель конечно уникум, такого с Баварией в 21 веке еще никто не делал
Ну не знаю. Бундеслигу 2001/02 команда начала ударно,правда проиграв в первом туре. Понеслась-понеслась. Но не дотянула до чемпионства в итоге.
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