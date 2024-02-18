В ворота «Реала» поставили пенальти после ВАР за игру Камавинга рукой – де Томас забил. Итурральде согласен с решением: «Рука выше пояса и под прямым углом»

«Реал» пропустил от «Райо» с пенальти, назначенного за игру Камавинга рукой.

На 24-й минуте матча мяч в штрафной попал в руку полузащитника «сливочных» после удара хавбека « » .

Арбитр Алехандро Муньис Руис сначала не назначил пенальти, но поменял решение после просмотра повтора при помощи ВАР. Рауль де реализовал 11-метровый удар.

По мнению бывшего судьи Эдуардо Итурральде Гонсалеса, пенальти был назначен правильно.

«Так как рука находится выше пояса и под прямым углом, то такое свистят», – отметил экс-арбитр.

Фото: скриншот трансляции

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