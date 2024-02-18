В ворота «Реала» поставили пенальти после ВАР за игру Камавинга рукой – де Томас забил. Итурральде согласен с решением: «Рука выше пояса и под прямым углом»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Райо Вальекано Оскар Трехо Эдуардо Итурральде Гонсалес Рауль де Томас видеоповторы Алехандро Муньис Руис Эдуардо Камавинга Футбол

«Реал» пропустил от «Райо» с пенальти, назначенного за игру Камавинга рукой.

На 24-й минуте матча Ла Лиги мяч в штрафной попал в руку полузащитника «сливочных» Эдуардо Камавинга после удара хавбека «Райо» Оскара Трехо.

Арбитр Алехандро Муньис Руис сначала не назначил пенальти, но поменял решение после просмотра повтора при помощи ВАР. Рауль де Томас реализовал 11-метровый удар.

По мнению бывшего судьи Эдуардо Итурральде Гонсалеса, пенальти был назначен правильно.

«Так как рука находится выше пояса и под прямым углом, то такое свистят», – отметил экс-арбитр.

Фото: скриншот трансляции

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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29 комментариев
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Так никто вроде бы и не спорил с назначением пенальти, все согласно правилам.
+55
-5
+50
Ответ corazon blanco
Так никто вроде бы и не спорил с назначением пенальти, все согласно правилам.
Я не знаю для чего эти две новости из ничего. Что в голе Реала все чисто, что пенальти не вызывает сомнений. Или это реклама ВАР, что он работает)
+21
0
+21
ну чистый пенальти, зачем это вынесено в отдельную новость?
+25
-9
+16
Ответ Hames
Далеко не каждое, в матче с матрасами специально ничего не было на главной
Так поэтому и не было, потому что судья открыто сочувствовал Атлетико
+29
-17
+12
Ответ Федя2024
Комментарий удален пользователем
А что не так?
+8
-2
+6
Сегодня ВАР дважды судью выручил
+4
0
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Лапорта занес в редакцию спортса
+3
0
+3
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
чем меньше будете комментировать тем меньше будут постить такие новости
+2
0
+2
спортс знает как накинуть)
если после каждого просмотра вар делать новость.... но это же реал и предстоит битва в комментариях фанов реала и барсы) 🍿
+1
0
+1
Реал такие донные команды должен от трех плюх уделывать даже несмотря на левые пенали. Но они видать силы экономят после Лейпцига.
+2
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Ответ заблокированному пользователю
Так поэтому и не было, потому что судья открыто сочувствовал Атлетико
Ахаха
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Ответ GODZILLA
Сегодня ВАР дважды судью выручил
в 1м разе бокового выручил - но VAR для того и создан!
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Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Так поэтому и не было, потому что судья открыто сочувствовал Атлетико
Ты не понимаешь это другое..)
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Далеко не каждое, в матче с матрасами специально ничего не было на главной
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кто такой игуральде, какая у негодолжность - что он все коментирует,?
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