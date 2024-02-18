В ворота «Реала» поставили пенальти после ВАР за игру Камавинга рукой – де Томас забил. Итурральде согласен с решением: «Рука выше пояса и под прямым углом»
«Реал» пропустил от «Райо» с пенальти, назначенного за игру Камавинга рукой.
На 24-й минуте матча Ла Лиги мяч в штрафной попал в руку полузащитника «сливочных» Эдуардо Камавинга после удара хавбека «Райо» Оскара Трехо.
Арбитр Алехандро Муньис Руис сначала не назначил пенальти, но поменял решение после просмотра повтора при помощи ВАР. Рауль де Томас реализовал 11-метровый удар.
По мнению бывшего судьи Эдуардо Итурральде Гонсалеса, пенальти был назначен правильно.
«Так как рука находится выше пояса и под прямым углом, то такое свистят», – отметил экс-арбитр.
Фото: скриншот трансляции
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
если после каждого просмотра вар делать новость.... но это же реал и предстоит битва в комментариях фанов реала и барсы) 🍿