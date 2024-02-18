Мостовой о Промесе: «Не думаю, что игроки «Спартака» откажутся выходить на поле с ним. Он там самый авторитетный футболист, вряд ли от него отвернутся»
Александр Мостовой не считает, что игроки «Спартака» откажутся играть с Промесом.
Окружной суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Также Квинси объявили в международный розыск.
«Футболисты в этой ситуации последние, кого будут спрашивать. Да и не думаю, что кто-то из игроков «Спартака» откажется выходить на поле вместе с Промесом. Он там дольше всех в составе – самый авторитетный футболист.
Многие уже готовы были присвоить Квинси статус легенды клуба. Вряд ли сейчас от него резко отвернутся», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Сельты».
Промес в международном розыске. Что это для него значит?
«Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
А вот в нормальном обществе отвернулись бы от человека который торгует наркотой, но не в спартаке... кто бы сомневался
К сожалению
Словно известных спортсменов за тонну кокаина регулярно осуждают.
Такое ощущение, что от приключений наркобарона Промеса зависит судьба страны.
Вопрос обоим. Приведите пример, где за аналогичное преступления от спортсмена все отвернулись ?
Языком трепать и хейтерить это просто, а примеры будут ?
На тренеров он кидается как бешаная собака, только повод дай.
А тут человек от поножовщины уже до международного розыска дошел и все нормально.
То есть барыжить белым это норм? Брата ножом тыкать тоже? Авторитету можно…
Нидерландский суд видел. И вынес свое компетентное решение - виновен по всем статьям.
"Тебе скажут потом твое мнение"
Ты других с собой то не путай, это тебе Борзыкин и компания свою субстанцию в голову вкладывают, другие то самостоятельно думать умеют. И делать выводы.
игроки ведь тоже его получают