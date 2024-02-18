Мостовой о Промесе: «Не думаю, что игроки «Спартака» откажутся выходить на поле с ним. Он там самый авторитетный футболист, вряд ли от него отвернутся»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Футбол

Александр Мостовой не считает, что игроки «Спартака» откажутся играть с Промесом.

Окружной суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Также Квинси объявили в международный розыск.

«Футболисты в этой ситуации последние, кого будут спрашивать. Да и не думаю, что кто-то из игроков «Спартака» откажется выходить на поле вместе с Промесом. Он там дольше всех в составе – самый авторитетный футболист.

Многие уже готовы были присвоить Квинси статус легенды клуба. Вряд ли сейчас от него резко отвернутся», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Сельты».

Промес в международном розыске. Что это для него значит?

«Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много

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62 комментария
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«Многие уже готовы были присвоить Квинси статус легенды клуба. Вряд ли сейчас от него резко отвернутся»

А вот в нормальном обществе отвернулись бы от человека который торгует наркотой, но не в спартаке... кто бы сомневался
+70
-21
+49
То, что он авторитетный теперь-никто и не спорит:-) 😄😄
+46
-4
+42
Ответ Red_Marlboro_
«Многие уже готовы были присвоить Квинси статус легенды клуба. Вряд ли сейчас от него резко отвернутся» А вот в нормальном обществе отвернулись бы от человека который торгует наркотой, но не в спартаке... кто бы сомневался
Я бы сказал «но не в России»
К сожалению
+35
-10
+25
вряд ли кто-то захочет перо в печень получить
+29
-5
+24
Помню болелы спартака язвили в адрес зенита за то что он сразу с кокориным контракт не разорвал. Ваш выход)
+21
-5
+16
Смотрящий что ли, от амстердамской братвы?
+14
-5
+9
Ответ Shumi-jr
Я так понимаю аккаунт Ред Мальборо и Циник Петербургский одному принадлежат. Вопрос обоим. Приведите пример, где за аналогичное преступления от спортсмена все отвернулись ? Языком трепать и хейтерить это просто, а примеры будут ?
А при чем тут аналоги-то?))
Словно известных спортсменов за тонну кокаина регулярно осуждают.
+9
0
+9
...И на 3й день посмотрел Бог на Землю и сказал: - как вы утомили своим барыгой, граждане.
Такое ощущение, что от приключений наркобарона Промеса зависит судьба страны.
+11
-3
+8
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий скрыт
Да не. Все правильно говорит. Многие спартачи его оправдывают оговорками по типу "Он у нас много лет играет и ничего плохого не сделал, а значит голландцы врут"
+8
-1
+7
Ответ Red_Marlboro_
«Многие уже готовы были присвоить Квинси статус легенды клуба. Вряд ли сейчас от него резко отвернутся» А вот в нормальном обществе отвернулись бы от человека который торгует наркотой, но не в спартаке... кто бы сомневался
В нормальном обществе спартак бы никогда не появился
+10
-4
+6
Ответ Slavnov
даже с азмуном все выходили и играли,промес мелочь на фоне азмуна и дзюбы
Кхм... безотносительно клубных пристрастий, ты в своем уме? Или ты реально считаешь, что секс между двумя взрослыми мужиками (пусть даже это не шутка) - это хуже, чем торговля наркотиками и тыканье ножичком родственников?
+8
-2
+6
Ответ MaxBridge
Я бы сказал «но не в России» К сожалению
Я так понимаю аккаунт Ред Мальборо и Циник Петербургский одному принадлежат.
Вопрос обоим. Приведите пример, где за аналогичное преступления от спортсмена все отвернулись ?
Языком трепать и хейтерить это просто, а примеры будут ?
+14
-9
+5
Ответ Hong Kil
Смотрящий что ли, от амстердамской братвы?
Прибыль Спартака теперь в общак уходить будет.
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авторитетный наркодилер
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Че то я Мостового совсем не понимаю.
На тренеров он кидается как бешаная собака, только повод дай.
А тут человек от поножовщины уже до международного розыска дошел и все нормально.
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Ответ Константин Эсперов
Игроки будут выполнять свой контракт . А болельщики просто не станут ходить на матчи .
Уверен, что не станут? Это ведь на фанайди, а всего лишь наркоторговец на поле.
+5
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Конечно не откажутся с Промесом выходить, он "общак" команды держит....)
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+3
У пацана на сегодняшний день две ходки уже. Априори, авторитет в команде. Рыжий у него место проведения сборов и состав на игры согласовывает.
+4
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Мнение болельщиков он услышит в живую уже скоро.
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Ответ Витольд Бубеный
Перо под ребро, учи матчасть
В коленку, учитывая привычки Промеса.
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Ответ игорь
Комментарий удален модератором
лeчись
+3
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А надо бы… вот интересно, если бы дело казалось детской порнографии, отказались бы? а убийства?
То есть барыжить белым это норм? Брата ножом тыкать тоже? Авторитету можно…
+5
-3
+2
Куда смотрят ФИФА и УЕФА? Уголовник на поле. Где же забота о "безопасности"?
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-2
+2
Пацан создал свой маленький картель, конечно он самый авторитетный.
+5
-3
+2
Ответ Куруш
Уверен, что не станут? Это ведь на фанайди, а всего лишь наркоторговец на поле.
Действительно . Особенно с детьми придти на матч )
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Ответ Sergio73
Комментарий удален модератором
"То есть именно ты видел все материалы дела?"
Нидерландский суд видел. И вынес свое компетентное решение - виновен по всем статьям.
"Тебе скажут потом твое мнение"
Ты других с собой то не путай, это тебе Борзыкин и компания свою субстанцию в голову вкладывают, другие то самостоятельно думать умеют. И делать выводы.
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Ответ Столичный Чел
Че то я Мостового совсем не понимаю. На тренеров он кидается как бешаная собака, только повод дай. А тут человек от поножовщины уже до международного розыска дошел и все нормально.
Так ведь чеканить умеет. Там другие стандарты, нам не понять.
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Ответ Давид Agabekyan
Да не. Все правильно говорит. Многие спартачи его оправдывают оговорками по типу "Он у нас много лет играет и ничего плохого не сделал, а значит голландцы врут"
Тут скорее будет в продолжение вторая часть интервью с осуждением Промеса., если все вместе будет адекватно, пока выглядит как оправдание, как будто нужно закрыть глаза на все обвинения и играть .. ..
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Ответ Barvex
Куда смотрят ФИФА и УЕФА? Уголовник на поле. Где же забота о "безопасности"?
а фан айди где?
игроки ведь тоже его получают
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Ответ Penarol
А надо бы… вот интересно, если бы дело казалось детской порнографии, отказались бы? а убийства? То есть барыжить белым это норм? Брата ножом тыкать тоже? Авторитету можно…
Комментарий удален модератором
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