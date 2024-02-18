Мостовой о Промесе: «Не думаю, что игроки «Спартака» откажутся выходить на поле с ним. Он там самый авторитетный футболист, вряд ли от него отвернутся»

Александр Мостовой не считает, что игроки «Спартака» откажутся играть с Промесом.

Окружной суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Также Квинси объявили в международный розыск.

«Футболисты в этой ситуации последние, кого будут спрашивать. Да и не думаю, что кто-то из игроков «Спартака» откажется выходить на поле вместе с . Он там дольше всех в составе – самый авторитетный футболист.

Многие уже готовы были присвоить Квинси статус легенды клуба. Вряд ли сейчас от него резко отвернутся», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Сельты».

Промес в международном розыске. Что это для него значит?

«Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много