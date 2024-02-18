ЦСКА отдаст Кучаева в аренду «Пари НН». Контракт полузащитника истекает летом
Хавбек ЦСКА Константин Кучаев продолжит карьеру в «Пари НН».
По информации «Чемпионата», стороны уже достигли соглашения о переходе футболиста на правах аренды до конца сезона. Игрок прибудет в расположение команды Сергея Юрана в ОАЭ 20 февраля.
Как уточняет «Матч ТВ», каких‑либо приоритетных опций в арендном соглашении не предусмотрено.
Контракт 25-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до конца сезона‑2023/24, поэтому по истечении аренды он получит статус свободного агента.
Кучаев провел 12 матчей в нынешнем сезоне Мир РПЛ, но не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.
От игрока уровня сборной до резервиста скамейки
Долбаные кресты
Пари НН далеко не самый худший вариант, тем более в таблице идут сразу за ЦСКА)
А когда здоров не выходит на поле потому, что проигрывает конкуренцию Зделару и Мендесу.
Сколько уже Кучаев в ЦСКА, а пробиться и закрепиться в основе все не может.
Костя деградировал, играл плохо.
В 25 лет стать свободным агентом - это сильно, конечно.
Но с другой стороны, у нас и так игроков мало, и какой смысл разбрасываться футболистами обоймы, я не знаю. Или ТШ с руководством всерьез считают, что сырые Кисляк с Айсауи заменят даже такого Костю? Я бы не был так уверен. Еще по-прежнему считаю, что Кучая неправильно использует Федотов, ну не опорник Костя, только если дыру там заткнуть при необходимости. Лучшие свои матчи Кучай выдал ближе к атаке, тем более, у него с Чаловым чуть ли не телепатическая связь, там на позиции инсайда его тонкий ум и неплохая техника наиболее продуктивны.
отдайте им и агапова,а заберите александрова.хужн не будет точно
Да какая разница в этой ситуации!?!
Да базара нет, по возможность игроков нужно апдейтить для прогресса, и от Кучаева при такой игре можно было бы избавиться, но только если есть состав/полтора плюс обойма, как у всех других клубов. Посмотрите, Спартак - два + полноценных состава, Локо - тоже, Динамо - тоже, даже Краснодар … А по факту что? никого не подписали от слова совсем
при этой новости за последние 4 дня нужно. минимум двоих подписывать ? одного за место этого «неподходящего» Кучаева и одного для решения этой проблемы
вы думаете подпишут? ну посмотрим, лол
А так , если в Нино закрепится , то может заново раскрыться . Игрок то уровня сборной
Неплохо начали, были перспективы.
Но сейчас верх рпл не тянут.
Поэтому всё логично.
Не сомневаюсь что он на отличном уровне в НН заиграет. Главное чтоб без травм. Травмы сгубили парня.
физики нет, удара нет, длинного паса нет, цепкости в отборе какой-то - тоже нет
так и не нашел он себя на какой-то позиции, увы
но это у нас
в какой-то более слабой команде он вполне может заиграть в атаке, если там будет кому завершать его передачи