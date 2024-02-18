ЦСКА отдаст Кучаева в аренду «Пари НН». Контракт полузащитника истекает летом

Хавбек ЦСКА Константин Кучаев продолжит карьеру в «Пари НН».

По информации «Чемпионата», стороны уже достигли соглашения о переходе футболиста на правах аренды до конца сезона. Игрок прибудет в расположение команды Сергея Юрана в ОАЭ 20 февраля.

Как уточняет « », каких‑либо приоритетных опций в арендном соглашении не предусмотрено.

Контракт 25-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до конца сезона‑2023/24, поэтому по истечении аренды он получит статус свободного агента.

провел 12 матчей в нынешнем сезоне Мир , но не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.