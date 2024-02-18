ЦСКА отдаст Кучаева в аренду «Пари НН». Контракт полузащитника истекает летом

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Матч ТВ Константин Кучаев Чемпионат.com Футбол

Хавбек ЦСКА Константин Кучаев продолжит карьеру в «Пари НН».

По информации «Чемпионата», стороны уже достигли соглашения о переходе футболиста на правах аренды до конца сезона. Игрок прибудет в расположение команды Сергея Юрана в ОАЭ 20 февраля.

Как уточняет «Матч ТВ», каких‑либо приоритетных опций в арендном соглашении не предусмотрено.

Контракт 25-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до конца сезона‑2023/24, поэтому по истечении аренды он получит статус свободного агента.

Кучаев провел 12 матчей в нынешнем сезоне Мир РПЛ, но не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.

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65 комментариев
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Вот так Костя
От игрока уровня сборной до резервиста скамейки
Долбаные кресты
+58
-3
+55
Ответ lebedst
столько людей после крестов восстанавливалось и играло не хуже, так что не думаю, что дело в них
Да тут 50 на 50 : а сколько людей не восстановилось после них? Все сугубо индивидуально.
+41
0
+41
Ну и хорошо, годы идут шансы даются, но он их не отрабатывает вообще, а как женился, вообще решил идти по течению, все дело в голове а не в крестах и травмах, амбиций нет. Примеры Головина и того же Чалова видимо не особо мотивируют его работать усерднее
+30
-2
+28
Ответ krasno-siniyman
Вот так Костя От игрока уровня сборной до резервиста скамейки Долбаные кресты
столько людей после крестов восстанавливалось и играло не хуже, так что не думаю, что дело в них
+17
-2
+15
если не тянет, чего его жалеть? да, иногда он делал гениальные передачи, но 1 на 10 провалов - это слишком.
Пари НН далеко не самый худший вариант, тем более в таблице идут сразу за ЦСКА)
+13
0
+13
Ответ Константин Кирчанов
Ау! А кто играть то будет? С Федей договориться не можем, Кучаева отпускаем СА, дальше что?
Так Кучаев больше лечится, нежели играет.
А когда здоров не выходит на поле потому, что проигрывает конкуренцию Зделару и Мендесу.

Сколько уже Кучаев в ЦСКА, а пробиться и закрепиться в основе все не может.
+11
-1
+10
Вот это отлично 👍
Костя деградировал, играл плохо.
В 25 лет стать свободным агентом - это сильно, конечно.
+10
0
+10
нормальная банда приехала в зимнее ТО к нам в Нижний Новгород
+9
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+9
Хватит игнорировать Гончаренко и Екатеринбург, мы здесь ждём качественную молодёжь и опыт реанимации карьер паспортистов тоже имеется 😕
+7
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Логично. Совсем сдал.
+5
0
+5
Жаль, что не получилось раскрыться. Удачи Косте.
+5
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С одной стороны, Кучаев давно остановился в прогрессе и особой пользы не приносит, следовательно его уход логичен. Здоровье, к сожалению, подводит...
Но с другой стороны, у нас и так игроков мало, и какой смысл разбрасываться футболистами обоймы, я не знаю. Или ТШ с руководством всерьез считают, что сырые Кисляк с Айсауи заменят даже такого Костю? Я бы не был так уверен. Еще по-прежнему считаю, что Кучая неправильно использует Федотов, ну не опорник Костя, только если дыру там заткнуть при необходимости. Лучшие свои матчи Кучай выдал ближе к атаке, тем более, у него с Чаловым чуть ли не телепатическая связь, там на позиции инсайда его тонкий ум и неплохая техника наиболее продуктивны.
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+4
У коней и так народу нет, а они игроков сливают. Странно и не шибко разумно))
+4
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а ещееее...
отдайте им и агапова,а заберите александрова.хужн не будет точно
+4
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Я ору с «рассуждающих» здесь людей, какой бы Кучаев ни был - это, может к сожалению, может к счастью - игрок обоймы. В ЦСКА без Кучаева, без учета молодежи (Рядно, Кисляк, Лукин), Мусаева и вратарей - 15 человек - игроков. Каким бы он не был - он боевая единица. Вы не видели как команда не вывозила последние туров 5 по физике во вторых таймах? ну не может клуб играть полноценный сезон с обоймой из 3-4 игроков помимо старта. Это очень сказывается - начиная от тупо тренировочного процесса и заканчивая физикой и накоплением усталости. Я уже не говорю о конкуренции внутри команды, о возможности влиять на игру хоть как, о наличии игровых опций в целом. Вместо того что бы решать эту проблему, наращивать состав, его глубину - руководство топчется на одном месте . А «эксперты» здесь рассуждают и поддерживают целесообразность Кучаева
Да какая разница в этой ситуации!?!
Да базара нет, по возможность игроков нужно апдейтить для прогресса, и от Кучаева при такой игре можно было бы избавиться, но только если есть состав/полтора плюс обойма, как у всех других клубов. Посмотрите, Спартак - два + полноценных состава, Локо - тоже, Динамо - тоже, даже Краснодар … А по факту что? никого не подписали от слова совсем
при этой новости за последние 4 дня нужно. минимум двоих подписывать ? одного за место этого «неподходящего» Кучаева и одного для решения этой проблемы
вы думаете подпишут? ну посмотрим, лол
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Такими темпами к концу ТО карьеру возобновит Рахимич
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кучай заиграет в пари,сто пудов. у него не клеится,когда есть внешнее повышенное внимание и давление
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Классный игрок. Травмы пока не дают разогнаться, чем то напоминает Лесового в карьере. Такой же техничный , но травматичный.
А так , если в Нино закрепится , то может заново раскрыться . Игрок то уровня сборной
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Ответ qiqe
абсолютно бездарный футболист способный на поле лишь много бегать( да и это у него выходило в лучшем случае на среднем уровне) те в футбол не мог никогда, а ведь были мега эксперты которые его с Головиным сравнивали
Не так это. Есть у него футбольное мышление. Последнее время как-то потерялся он. Ноги за головой не успевают.
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История карьеры обычного паспортиста. Так и фигуристка его бросит.
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Жаль, последствия травм у Костика дают о себе знать. А так хороший п.защ., добротный.
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Лучше бы в Балтику продали это бревно, хоть какие-то деньги проучили бы...
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Кучаев, как и Рыбчинский.
Неплохо начали, были перспективы.
Но сейчас верх рпл не тянут.
Поэтому всё логично.
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Ответ igor.igorev
Кучаев уровня сборной? Какой если не секрет? Сборной дворов Рязани? Может там потянуть, но не факт.
Я ж говорю физики не хватает. Чисто технически он настоящий топ. Ну и тренера бы ему подходящего.
Не сомневаюсь что он на отличном уровне в НН заиграет. Главное чтоб без травм. Травмы сгубили парня.
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Ответ Kirkorofff
Серьёзное усиление для нижегородцев. Игрок уровня сборной, если подтянуть физику и развязывать руки в атаке, а не затыкать им дыры в опорке. Жаль что уходит.
Кучаев уровня сборной? Какой если не секрет? Сборной дворов Рязани? Может там потянуть, но не факт.
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+2
Ответ igor.igorev
Он и до травмы был деревянный.
ну не деревянным, просто кроме светлой головы и хорошей игры в подыгрыше у него ничего так и не появилось
физики нет, удара нет, длинного паса нет, цепкости в отборе какой-то - тоже нет
так и не нашел он себя на какой-то позиции, увы
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А чего не в Балтику к Игашу? Им бы точно пригодился.
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Ответ naxerger
а ещееее... отдайте им и агапова,а заберите александрова.хужн не будет точно
За Александрова платить нужно. А за Агапова ящик коньяка лысому физруку дали.
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Ответ lebedst
столько людей после крестов восстанавливалось и играло не хуже, так что не думаю, что дело в них
Ну вообще, очень сложно найти людей, которые после крестов играли бы не хуже, чем до. Мне для примера ни один в голову не приходит.
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Ответ Shuller18
С одной стороны, Кучаев давно остановился в прогрессе и особой пользы не приносит, следовательно его уход логичен. Здоровье, к сожалению, подводит... Но с другой стороны, у нас и так игроков мало, и какой смысл разбрасываться футболистами обоймы, я не знаю. Или ТШ с руководством всерьез считают, что сырые Кисляк с Айсауи заменят даже такого Костю? Я бы не был так уверен. Еще по-прежнему считаю, что Кучая неправильно использует Федотов, ну не опорник Костя, только если дыру там заткнуть при необходимости. Лучшие свои матчи Кучай выдал ближе к атаке, тем более, у него с Чаловым чуть ли не телепатическая связь, там на позиции инсайда его тонкий ум и неплохая техника наиболее продуктивны.
у него совсем нет удара для игры близко к атаке, и выпускать его туда исключительно для подыгрыша другим напам - ну, не самое продуктивное решение
но это у нас
в какой-то более слабой команде он вполне может заиграть в атаке, если там будет кому завершать его передачи
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