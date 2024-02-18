Эрик тен Хаг: «МЮ» движется в правильном направлении. Хотим попасть в топ-4 АПЛ как минимум»

Эрик тен Хаг рассказал о цели «МЮ» попасть в топ-4 АПЛ.

О том, преодолела ли команда кризис

«Слишком поспешно говорить, что мы вышли из трудного положения. Еще нет. Мы вернулись в гонку, но наш клуб хочет как минимум попасть в топ-4. Как минимум. Но я чувствую, что сейчас мы движемся в правильном направлении.

Я был убежден, что нашего уровня хватает для попадания в топ-4, когда все игроки доступны. Я был убежден в этом на протяжении всего сезона, но теперь нам нужно доказать это на поле».

О том, сколько времени потребуется, чтобы «МЮ» стал претендентом на титул

«Это сложно. К лету мы были в очень хорошей форме. Мы выиграли один финал, попали в другой и финишировали третьими.

Мы решили подписать молодых игроков на будущее, на это повлиял и финансовый фэйр-плей. Мы сделали такой выбор, но это означает, что для выхода на высшие позиции в потребуется больше времени», – сказал тренер « ».