Эрик тен Хаг: «МЮ» движется в правильном направлении. Хотим попасть в топ-4 АПЛ как минимум»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг рассказал о цели «МЮ» попасть в топ-4 АПЛ.

О том, преодолела ли команда кризис

«Слишком поспешно говорить, что мы вышли из трудного положения. Еще нет. Мы вернулись в гонку, но наш клуб хочет как минимум попасть в топ-4. Как минимум. Но я чувствую, что сейчас мы движемся в правильном направлении.

Я был убежден, что нашего уровня хватает для попадания в топ-4, когда все игроки доступны. Я был убежден в этом на протяжении всего сезона, но теперь нам нужно доказать это на поле».

О том, сколько времени потребуется, чтобы «МЮ» стал претендентом на титул

«Это сложно. К лету мы были в очень хорошей форме. Мы выиграли один финал, попали в другой и финишировали третьими. 

Мы решили подписать молодых игроков на будущее, на это повлиял и финансовый фэйр-плей. Мы сделали такой выбор, но это означает, что для выхода на высшие позиции в АПЛ потребуется больше времени», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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31 комментарий
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Лукавит! Топ 4 как максимум!
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Ответ rigobersong
Сульшера свипнули за 2е место, а у 7хага успех попадание в 4ку:))
Ну не надо. Сульшера не за 2 место уволили! У него были очень плохие результаты перед увольнением, потерял команду.
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Ну, что ж так скромно. Хотим выиграть АПЛ с 10-очковым отрывом - так будет точнее.
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Ответ Тимофей Щепкин
А для чего он хочет в эту четверку то? Ну попали они сезон назад, опередив Ливерпуль. И? Отвратительное выступление в ЛЧ. Игры нет вообще. А Ливер с кайфом играет в ЛЕ
как минимум ЛЧ это большие деньги, даже за групповой этап
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Обычно после такого гонора, его опускают на землю )
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Ответ B@SS
Обычно после такого гонора, его опускают на землю )
А в чем заключается гонор? До четвёртого места по потерянном очкам всего 5. До пятого — всего 3 (а оно теперь тоже дает место в ЛЧ). У шпор очень тяжелый календарь. У них в апреле будет три матча подряд с Ливерпулем, Сити и Арсеналом. И перед этим ещё Ньюкасл. А ещё скоро Вилла и шпоры играют между собой — значит, кто из них точно потеряет очки. У МЮ есть все шансы
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А для чего он хочет в эту четверку то? Ну попали они сезон назад, опередив Ливерпуль. И? Отвратительное выступление в ЛЧ. Игры нет вообще. А Ливер с кайфом играет в ЛЕ
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Ответ Только Крылья
Ну не надо. Сульшера не за 2 место уволили! У него были очень плохие результаты перед увольнением, потерял команду.
Сульшер терял никакую команду, он просто не сумел её перестроить, когда в команде появился неприкосновенный игрок, не подходящий под схему Сульшера.

А команда и в целом мю-шное сообщество его вполне уважало.
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Ответ Scorpio
Угу, мю же в это время пылесосит уверенно очки, и игра поставленная, просто каток!
Ну МЮ сейчас на ходу, расписание приятное. Если удастся сохранить нынешнюю форму, то все будет хорошо. МЮ весной всегда делает рывок по результатам
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Похоже Тен Хаг ездил в Турин на мастер-класс к Аллегри. Теперь два тренера поют про место в ЛЧ, про состав, про молодых игроков))
Скоро начнёт кричать кальма во время матчей
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А че он, как максимум хочет, боюсь спросить? Финал ЛЧ и Выиграть Бундеслигу с МЮ? Только он и там звезды получит.
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Ответ Natan Pilkin
Сульшер терял никакую команду, он просто не сумел её перестроить, когда в команде появился неприкосновенный игрок, не подходящий под схему Сульшера. А команда и в целом мю-шное сообщество его вполне уважало.
Это можно по разному называть. Смысл не меняется - влиять на нее не получалось, решений проблемы не находилось, результатов не стало. Надо было игрока под систему брать, а не легендарное имя с капризным характером. Сам виноват, что согласился. Тут либо его ошибка, либо не хватило авторитета наложить вето на этот трансфер.
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Ответ Temp LC
Я не знаю о какой легенде ты говоришь. Но в то время почти вся команда была против Сульшера, в раздевалке творился хаос, а игроки из матча в матч пытались слить тренера. Если бы ты открыл глаза, то возможно смог бы это увидеть
Если бы ты не встревал в чужой диалог посередине, а прочитал его внимательно (!) с начала, то не стал бы мне это писать
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Ответ Тимофей Щепкин
А для чего он хочет в эту четверку то? Ну попали они сезон назад, опередив Ливерпуль. И? Отвратительное выступление в ЛЧ. Игры нет вообще. А Ливер с кайфом играет в ЛЕ
Ну, есть инсайды, что без четверки тен Хаг аут по итогам сезона. Поэтому, очевидно, что уж он точно хочет попасть в зону ЛЧ.
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