Гвардиола про 1:1 с «Челси»: «Ман Сити» был лучше во 2-м тайме. У меня 11 голов за 11 лет, так что мне особо нечего советовать Холанду – забьет в следующем матче»
Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» превосходил «Челси» (1:1).
«Хорошая игра. Первый тайм мы провели не очень удачно, а второй – по-настоящему хорошо. У нас были моменты, во втором тайме мы были лучше.
Я за 11 лет забил 11 голов, так что мне особо нечего советовать Холанду. Забьет в следующем матче.
В первом тайме мы играли не очень хорошо – это надо исправлять», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.
Родри играет на подборе в опорной зоне. Если там будет играть Холанд, то ему придётся делать и всё остальное, что делает Родри, а это уже невозможно.
Пхахаха!
Переход на нефтеглоров защитан. Дальше что придумаешь? 115? Ах зачем я тебе подсказал, ты же сам бы ни за что не догадался бы.
Пхахаха хаха!
Так, что, всё придётся тебе самому.
Что я ною ты уже придумал, осталось ещё 114 придумок.
И шапку надень, пошуми ею)
Ps: а что Мистер пишешь, ты правильно обращаешься)