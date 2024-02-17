Гвардиола про 1:1 с «Челси»: «Ман Сити» был лучше во 2-м тайме. У меня 11 голов за 11 лет, так что мне особо нечего советовать Холанду – забьет в следующем матче»

Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» превосходил «Челси» (1:1).

«Хорошая игра. Первый тайм мы провели не очень удачно, а второй – по-настоящему хорошо. У нас были моменты, во втором тайме мы были лучше.

Я за 11 лет забил 11 голов, так что мне особо нечего советовать . Забьет в следующем матче.

В первом тайме мы играли не очень хорошо – это надо исправлять», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.