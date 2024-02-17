Гвардиола про 1:1 с «Челси»: «Ман Сити» был лучше во 2-м тайме. У меня 11 голов за 11 лет, так что мне особо нечего советовать Холанду – забьет в следующем матче»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» превосходил «Челси» (1:1).

«Хорошая игра. Первый тайм мы провели не очень удачно, а второй – по-настоящему хорошо. У нас были моменты, во втором тайме мы были лучше.

Я за 11 лет забил 11 голов, так что мне особо нечего советовать Холанду. Забьет в следующем матче.

В первом тайме мы играли не очень хорошо – это надо исправлять», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

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50 комментариев
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Холанду нужно поучиться у Родри, который забивает хоть и редко, но всегда в самых важных играх для Сити. Сегодня норвежец упустил очень много моментов.
+40
-9
+31
Челси до замен играл очень хорошо, имел преимущество, если не территориальное, то по голевым моментам. Замены просто уничтожили баланс на поле, закрылись, встали у ворот без контр игры, хорошо, что ещё вничью сыграли в матче, который могли смело выиграть
+29
-2
+27
Ответ jordy
До замен за Челси здорово играл Уокер, потом от услуг Уокера отказались.
Не знаю за кого он играл, но нижний брейк показал топовый
+14
0
+14
Ответ corazon blanco
Холанду нужно поучиться у Родри, который забивает хоть и редко, но всегда в самых важных играх для Сити. Сегодня норвежец упустил очень много моментов.
Не получится.
Родри играет на подборе в опорной зоне. Если там будет играть Холанд, то ему придётся делать и всё остальное, что делает Родри, а это уже невозможно.
+16
-5
+11
Ответ corazon blanco
Холанду нужно поучиться у Родри, который забивает хоть и редко, но всегда в самых важных играх для Сити. Сегодня норвежец упустил очень много моментов.
xG Холанд 1.74/1.83 Челси.
+11
-3
+8
Сегодня Халанд и Нуньес поменялись местами
+7
0
+7
Был бы Нуньес вместо Холланда, сейчас бы уже 100500 мемов создали.
+11
-4
+7
Ответ Арман Мартиросян
Был бы Нуньес вместо Холланда, сейчас бы уже 100500 мемов создали.
А так всего лишь 115)
+12
-5
+7
Молодец что поддержал Холанда. Но он сегодня много моментов не реализовал. Видно что, пока ещё не в форме после травмы.
+3
0
+3
Ответ А.В. Бубнов
В отличие от Артеты и Юргена, Пеп молча предъявит в СК чеки о покупке результата. А честные судьи могут и "поныть") Но как ноешь ты манся, получил бы медальку..
Ну умением ныть ты то всем здесь фору дашь, а потом ещё с запасом выйграешь. Со счётом 115 : 0
+3
0
+3
Гвардиола хорош не только как тренер, но интервьюер отличный )
+6
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+2
Ответ Create
Молодец что поддержал Холанда. Но он сегодня много моментов не реализовал. Видно что, пока ещё не в форме после травмы.
Надо было как Тухель, зайти в раздевалку и сказать, вы слабые, я сильный и теперь мне придется до вашего уровня опуститься
+1
0
+1
Ответ А.В. Бубнов
Не преуменьшай нытьё Пепа и своё) Вот как прямо сейчас. Хотя поной, больше вам нечего делать)
Ноешь как раз ты, мистер 155 колокольцев. Придумай что по умнее уже. Сможешь?
+1
0
+1
Ответ Владимир Владимирович
Гвардиола хорош не только как тренер, но интервьюер отличный )
Да. Не хуже Познера.)
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0
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Ответ А.В. Бубнов
Странно, сколько я его видел только пенальки и бьёт) Или он так замыкает, что похоже на пенальки? В любом случае, он ноль, никому не нужный.
"В любом случае, он ноль, никому не нужный". Аахахахахах. Именно поэтому он играет в гранде, в самой сильной лиге мира?)) Знатно набрасываешь))
+1
0
+1
Ответ А.В. Бубнов
Странно, сколько я его видел только пенальки и бьёт) Или он так замыкает, что похоже на пенальки? В любом случае, он ноль, никому не нужный.
Даааа, куда уж ему до великого Саньки Соболева 😆
+1
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Ответ А.В. Бубнов
Комментарий скрыт
16 голов, 3- с пенки. Так что,мимо))
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0
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До того как Челси устал, они имели приличное преимущество по игре. Ман Сити просто не знал что делать. Надо было больше забивать, моменты были шикарные. Ну а потом Челси просел и закономерно пропустил. Холанд много порет моментов на самом деле.
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Ну, кстати, холланд не сделал того, зачем его брали
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С самоиронией у Пера все в порядке))
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Ответ А.В. Бубнов
ной дальше, ты прям чемпион)
Спасибо, чувак. Но до тебя мне ещё очень далеко. Ты ровно на 115 меня обгоняешь. В нытье тебе нет равных. Мало кто ещё так может.
Пхахаха!
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Ответ Alxx3xx
Ною тебе? Ахаахаха. Смешно. Переход на нефтеглоров защитан. Дальше что придумаешь? 115? Ах зачем я тебе подсказал, ты же сам бы ни за что не догадался бы. Пхахаха хаха!
ной дальше, ты прям чемпион)
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Ответ А.В. Бубнов
Комментарий удален модератором
Ною тебе? Ахаахаха. Смешно.
Переход на нефтеглоров защитан. Дальше что придумаешь? 115? Ах зачем я тебе подсказал, ты же сам бы ни за что не догадался бы.
Пхахаха хаха!
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0
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Ответ Alxx3xx
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ А.В. Бубнов
Что значит придумывать, только правда) Так, что, всё придётся тебе самому. Что я ною ты уже придумал, осталось ещё 114 придумок. И шапку надень, пошуми ею) Ps: а что Мистер пишешь, ты правильно обращаешься)
Комментарий удален модератором
Ответ Alxx3xx
Ноешь как раз ты, мистер 155 колокольцев. Придумай что по умнее уже. Сможешь?
Что значит придумывать, только правда)
Так, что, всё придётся тебе самому.
Что я ною ты уже придумал, осталось ещё 114 придумок.

И шапку надень, пошуми ею)

Ps: а что Мистер пишешь, ты правильно обращаешься)
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Да, Шпала сегодня что-то не порадовал, у меня так ребёнок за него топил
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Ответ Axs Men
Ну как его не уважать? Клопп и Артета разнылись бы о судьях, но не Пеп
Я представляю какую бы истерику подняли здесь болелы Ливерпуля, если бы Ливерпуль судили, как сегодня Сити)
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Ответ Влад Салаев
Сегодня Халанд и Нуньес поменялись местами
В роли Нуньеса был Джексон который отлично находил моменты на рывках ,но не реализовывал
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Ответ jordy
До замен за Челси здорово играл Уокер, потом от услуг Уокера отказались.
И по старой, но уже не доброй традиции, гол пришёл из зоны Уокера, да и ещё от Рахимки. Да ещё Кайла чуть на жопу не посадили.
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