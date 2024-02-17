«Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на 4 очка, от «Арсенала» – на 2. У «горожан» матч в запасе

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» оторвался от «Манчестер Сити» по итогам 25-го тура АПЛ.

Команды Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы имели по 52 очка перед сегодняшним днем. «Канониры» разгромили «Бернли» (5:0), а «горожане» сыграли вничью с «Челси» (1:1).

«Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 53 балла за 24 игры. «Арсенал» провел 25 матчей – у него 55 очков. Лидирует в АПЛ «Ливерпуль» с 57 очками после 25 игр.

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93 комментария
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Поч конечно тот ещё трус. Так угробить заменами игру своей команды это надо постараться. Вот зачем уйти в глухую оборону в 5-6 защей, если до этого команда стабильно создаёт очень опасные моменты, а у своих ворот допускает меньше? Ну хотя бы ничью сдержал, и на том спасибо.
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Ответ Арман Мартиросян
Поч конечно тот ещё трус. Так угробить заменами игру своей команды это надо постараться. Вот зачем уйти в глухую оборону в 5-6 защей, если до этого команда стабильно создаёт очень опасные моменты, а у своих ворот допускает меньше? Ну хотя бы ничью сдержал, и на том спасибо.
тоже не понял этого прикола. Челси до 60 минуты полностью контролировали матч. такой беспомощный сити редко увидишь
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Красных с победой! Челсийцы молодцы, от души!
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Чукоточка выжила, спасибо 😎
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Ответ Человек1991
Холланд запорол три момента головой. Сити мог громить аристократиков, но видимо сами себе создают интерес для борьбы за Чемпионство. ))
А мог Челси разгромить Сити, если бы забил свои моменты)
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Ответ make makeev
Судья тормоз!!!
ему просто шейхи забыли занести, чтоб он поставил левую пенку
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Ответ Арман Мартиросян
Поч конечно тот ещё трус. Так угробить заменами игру своей команды это надо постараться. Вот зачем уйти в глухую оборону в 5-6 защей, если до этого команда стабильно создаёт очень опасные моменты, а у своих ворот допускает меньше? Ну хотя бы ничью сдержал, и на том спасибо.
Нкунка, как по мне, заруинила командный прессинг. После его выхода у синих как будто на одного меньше вдруг стало
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Мне, кстати, непонятно, почему не дали пеналь за руку в штрафной.
Но как же картинно упал Родри - это Гвардиоловская классика
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Ответ Иван Иванов
Один из худших матчей Ман Сити в этом году. Доку - это просто ДНИЩЕ! БЕЗДАРНОСТЬ. Я надеюсь, что Пеп сегодня наконец понял, что его категорически НЕЛЬЗЯ ставить в топ-матчах. Он мало того, что ничего не делает, так ещё и тормозит игру и отбирает мяч и время у адекватных футболистов, а особенно у Де Брюйне. Уверен, КДБ весь матч хотел ему дать подзатыльник. Короче, Доку рушит всю фирменную игру Сити.
Точно это всё Доку, не Холанд который упустил 2 убойных момента, не Уокер который дал себя как ребёнка обыграть и забить год. Виноват Доку
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Ответ Ramin Mamedov
Холланд конечно гений, выносите ему золотой мяч..
Скорее золотой дождь.
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Ответ Салесар
Это было нечестно. Судья должен был либо удалять Кайседо, либо ставить пенальти в конце, чтобы компенсировать, что сити весь матч играл вдесятером
Да вообще он должен бил по ногам Галлахера и Нкунку пинать по договорённости с шейхами
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Уже жалко Клоппа, все больше и больше проблем с травмами, Жоту сегодня очень неплохо играл, жаль что он получил травму, игроки Брентфорда это вообще капец, очень грязно играют будто специально пытаются сломать
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Ответ Арман Мартиросян
Поч конечно тот ещё трус. Так угробить заменами игру своей команды это надо постараться. Вот зачем уйти в глухую оборону в 5-6 защей, если до этого команда стабильно создаёт очень опасные моменты, а у своих ворот допускает меньше? Ну хотя бы ничью сдержал, и на том спасибо.
Поменял всех, кто может мяч нормально принять)
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Ответ Axs Men
1 очко по потеряным. Оторвались так оторвались ахахах
И то хорошо, Сити еще на Энфилд пожаловать и с Арсеналом играть
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Холланд конечно гений, выносите ему золотой мяч..
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Ответ Axs Men
Комментарий скрыт
Как сегодня Челси нагнули, да?) И как в суперкубке и на Эмирейтс нагнули. Как на Этихаде нагнули Ливерпуль сыграв в ничейку? Свыкайся с новой реальностью
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отмечу как круто Челси играли в обороне без Сильвы. всё таки со старичком пора расставаться, ибо он уже не вывозит такие скорости, не смотря на свой великий ум.
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Уважаемые любители футбола, сегодня вы могли увидеть весь тренерский гений Почеттино. Твоя команда ведет 1:0 против сверх атакующей команды, ты не вылезаешь со своей половины, в определенные отрезки времени владение мячом 90 на 10 не в твою пользу, что ты сделаешь? Конечно же заменишь более-менее универсального Джексона, который и в обороне отработает, и на фланг сбегает, и атаку поддержит, на чистого форварда Нкунку! Напоминаю, твоя команда ведет 1:0, тебя вдавили в штрафную, на твоих центральных грузят подачи, как с игры, так и с угловых постоянно.
Зачем было снимать Палмера, наверное, тоже объяснить тяжело.
Теперь вот радуйтесь одному набранному очку.
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Ответ Арман Мартиросян
Поч конечно тот ещё трус. Так угробить заменами игру своей команды это надо постараться. Вот зачем уйти в глухую оборону в 5-6 защей, если до этого команда стабильно создаёт очень опасные моменты, а у своих ворот допускает меньше? Ну хотя бы ничью сдержал, и на том спасибо.
Наверное в шоке был, от того, что Челси побеждает на Этихаде.
Запаниковал чуток)
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Ответ Axs Men
Сити по потеряным очкам отстаёт от 1 места на 1 очко. Ты о какой реальности говоришь?
У кого из клубов топ-6 выиграл твой Сити в этом сезоне АПЛ?) Может стоит включить голову?)
На матч с Ливерпулем не стоит уповать. Эннфилд больше очка вам не отдаст)
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Ливерпуль к сожалению с постоянными травмами далеко не уедет, шансы у Арсенала и Сити, но мне кажется Арсенал все таки возьмёт, но болею за Ливерпуль, хочу чтобы Клопп ушёл красиво
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Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
волноваться тебе надо)
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Ответ Axs Men
Ну как последние 6 лет нагинали так и нагнут 😁
Повторяю, свыкайся с новой реальностью) Болелы Барсы тоже думали, что будут все время божить)))
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Ответ Axs Men
Да возьмёт, но не АПЛ, а что то толстое и продольное с яйцами 😂
Говори за себя,тебе видимо не впервой!!!
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Ответ Shutt88
Говори за себя,тебе видимо не впервой!!!
Так и рассказывает о себе. А мне зта пропаганда уже надоела. Сколько можно теопеть тут этих лирдеп
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Ответ Паша Деревянко
Чукоточка выжила, спасибо 😎
Выживет ли ливер через неделю? 🤔
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У Арсенала адский календарь на остаток сезона, там чуть ли не вся верхняя половина таблицы, если выдержат до конца это будет достижение.
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Челси будто решил Ливерпулю помочь в чемпионской гонке.
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Чую, через пару часов выйдет новость, как чудо компьютер предскажет нового фаворита в борьбе за АПЛ
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Ответ Axs Men
Сити не ждёт, что бы Эннфилд что то отдал. Сити сам заберёт очко Ливерпуля
Запомни этот коммент и после матча вспомнишь) А заодно освежи память по успехам Сити на Эннфильде)
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