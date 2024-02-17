«Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на 4 очка, от «Арсенала» – на 2. У «горожан» матч в запасе

«Арсенал» оторвался от «Манчестер Сити» по итогам 25-го тура АПЛ.

Команды Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы имели по 52 очка перед сегодняшним днем. «Канониры» разгромили «Бернли» (5:0), а «горожане» сыграли вничью с « » (1:1).

« » занимает третье место, набрав 53 балла за 24 игры. « » провел 25 матчей – у него 55 очков. Лидирует в « » с 57 очками после 25 игр.