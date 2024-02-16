Ду Кейрос о России: «Бразильцы не могут адаптироваться в том числе из-за конфликта на Украине»

Ду Кейрос рассказал, какие проблемы возникают у бразильцев в России.

«Моя мечта – играть за большие европейские клубы, и, думаю, «Гремио» может стать отличной витриной.

В « » у меня было мало игрового времени. Меня не хотели отпускать, но мы все обсудили, и я принял решение вернуться в Бразилию.

Мне кажется, что бразильцы не могут адаптироваться по ряду причин, включая конфликт на Украине (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru).

Что касается меня, то я попросил, чтобы мне позволили вернуться, я поговорил с тренером и сделал правильный выбор», – заявил полузащитник в интервью Globo Esporte.

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