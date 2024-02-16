Ду Кейрос о России: «Бразильцы не могут адаптироваться в том числе из-за конфликта на Украине»

Теги Зенит Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Политика Ду Кейрос Футбол

Ду Кейрос рассказал, какие проблемы возникают у бразильцев в России.

«Моя мечта – играть за большие европейские клубы, и, думаю, «Гремио» может стать отличной витриной.

В «Зените» у меня было мало игрового времени. Меня не хотели отпускать, но мы все обсудили, и я принял решение вернуться в Бразилию.

Мне кажется, что бразильцы не могут адаптироваться по ряду причин, включая конфликт на Украине (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru).

Что касается меня, то я попросил, чтобы мне позволили вернуться, я поговорил с тренером и сделал правильный выбор», – заявил полузащитник в интервью Globo Esporte.

«Зенит» отдал Ду Кейроса «Гремио» в аренду с правом выкупа до конца 2024 года

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107 комментариев
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Не заиграл и придумал отмазку
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Ладно бы в Ростове или Белгороде играл, но в Питере-то вообще никаких прилетов не было, тишь да гладь. Странная отмазка.
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Не думаю что в Питере опаснее чем в какой нибудь бразильской фавелле откуда он вылез. Надеюсь Зенит будет тщательнее отбирать этих негров, понаберут по обьявлению, они еще потом выделываются
+93
-21
+72
Ответ Молодой Френки
Не думаю что в Питере опаснее чем в какой нибудь бразильской фавелле откуда он вылез. Надеюсь Зенит будет тщательнее отбирать этих негров, понаберут по обьявлению, они еще потом выделываются
Думаю в Питере безопаснее, чем во всей Бразилии вместе взятой. Обиженка он.
+48
-5
+43
Ответ imaxim
Комментарий скрыт
Вам там всем методичку что ли раздали сегодня? 50 минут назад в комментариях здесь ты смеялся, а сейчас "грустные новости, давайте я это неуместно отмечу в теме, которая к этому не имеет никакого отношения"...
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+33
А чего едут тогда? Денег много платят?
+34
-2
+32
Мда, был лучшего о нём мнения,теперь буду рад если и за бесплатно отдадут, совершенно никчёмный игрок у которого только один скилл это пас поперёк и назад на 2-3 метра
+32
-2
+30
Ох уж эти не прошедшие адаптацию Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Малком
+24
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+22
Ответ Дмитрий9779
Да у того же Мантуана глаза горят.
Я лично общался с Густаво. Он в восторге от города , плакал, когда его подписали полноценно(можно погуглить эту историю), он реально влюблён в город и в страну. Плюс, он очень умен- история и литература-его конек. Это очень важный актив, надолго. Даже если уйдут Вендел, Клауд, Касс и прочие Дуглас и Мантуан-наше все. П. С Барриос уйдет , но не бесплатно.
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+17
Не смог выиграть конкуренцию,никак себя не проявил,надо называть вещи своими именами.Все остальные адаптировались и много лет в клубе,Ренан молод ещё.
+15
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+13
Ответ Андрей Балабаев
Ох уж эти не прошедшие адаптацию Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Малком
Да у того же Мантуана глаза горят.
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0
+9
Спал в тепле, прекрасно кушал и какал, а тут нагадил себе в штаны.
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Венделу, Клаудиньо, Малкому, Сантосу, Мантуану, Родригао и прочим, прочим, прочим походу про конфликт на Украине не сказали
Только Алберто и невероятному топарю Ду Кейросу
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Болтун
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+5
Ответ я купил Джили!!!
Комментарий скрыт
Проснулась когда на бенч присел?
+5
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+5
Ответ Молодой Френки
Не думаю что в Питере опаснее чем в какой нибудь бразильской фавелле откуда он вылез. Надеюсь Зенит будет тщательнее отбирать этих негров, понаберут по обьявлению, они еще потом выделываются
то что не опаснее - точно, то что негров - по объявлению - не его вина, менеджмент суетнулся. Не смог влиться в коллектив, скорее всего, но как-то оправдываться нужно
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Украиньцы везде адаптируются, даже без мыла
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+5
Ну лично тебе ситуация в Укарине конечно мешала а не твои кривые ноги.
+7
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+4
Ответ я купил Джили!!!
Комментарий скрыт
А раньше где она была? Да и вряд ли бразильцы как-то особенно это воспринимают.
+4
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+3
Ответ Дмитрий9779
Да у того же Мантуана глаза горят.
Он вообще своим отношением к делу очень нравится. Тот случай когда мастерством уступает Клауду, Венделу, но выгрызает своë место на поле. Пример многим российским игрокам
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+3
О хоспаде. Какой же дурачок.
+3
0
+3
Адаптировать парню мешали в основном конфликтующие русские и украинцы, такие как Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, Мантуан, Нино, и Педро. Вся славянская мафия, в общем
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Не заиграл, мало игрового времени у него было, а всё потому что бразильцы не могут адаптироваться из-за Украины? Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, Мантуан что-то как-то нормально себя чувствуют и играют регулярно. Отмазка так себе.
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Ну играй за трущобы Рио де Жанейро, в чём проблема?
+3
0
+3
Ответ imaxim
Комментарий скрыт
что теперь писать на куче снега, чтобы ее убрали?
+8
-6
+2
Ответ Russ Ivan
Катя, вы лучше рожайте и воспитывайте, ну честно, бабам спортивные сайты не нужны))
Наших баб я не позволю оскорблять! Понятно?
+3
-1
+2
Ответ Russ Ivan
А как должно быть, если Газпром метёт и на бразильских помойках весь мусор?
Это полбеды. Беда если на голландских помойках. А потом детишек тренировать предлагают.
+4
-2
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Ответ Франк Небо
Теперь это интервью https://www.sports.ru/football/1115382534-du-kejros-vizhu-sebya-chempionom-v-sostave-zenita-eto-moj-klub-ya-scha.html с двойной порцией смеха читается)))
Получается, что всем хорошо, что он теперь уехал в Бразилию. Надеюсь, он там будет счастлив! Зенит же в свою очередь от его отъезда ничего не потерял в игровом плане - приобретенные взамен него игроки смотрятся предпочтительнее.
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Ответ Verhovn
О хоспаде. Какой же дурачок.
Зачем кидаться камнями вслед уходящему? Пусть его слова останутся на его совести.
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Притянул кота за хвост, бездарь!
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