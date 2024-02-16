«Барселона» не намерена приглашать Нагельсманна из-за позднего завершения Евро и желания найти более опытного тренера
Юлиан Нагельсманн вряд ли возглавит «Барселону» ближайшим летом.
По данным Diario Sport, работающий со сборной Германии специалист хоть и включен в список кандидатов на пост главного тренера «блауграны», но находится в нем низко и фактически не рассматривается как реалистичный вариант.
Во-первых, из-за того, что Евро-2024 завершится только в середине июля, подготовка каталонского клуба к новому сезону будет протекать в худших условиях, чем у конкурентов.
Во-вторых, «Барселона» надеется пригласить более опытного тренера, который к тому же лучше налаживает отношения с футболистами.
Ранее сообщалось, что в числе претендентов на место Хави рассматриваются и другие немецкие тренеры – Ханс-Дитер Флик и Юрген Клопп.
Если открыть комменты, то одним за них будет 15 рублей, другим статья.
Светлая память АН.
Нагельс после Лейпцига, Баварии и сб. Германии - не-не, мало опыта.
Логика.
Да и состав, если так посмотреть, вполне боеспособный.
Только надо поставить игру и подтянуть психологию чтобы команда играла с первой и до последней минуты.