«Барселона» не намерена приглашать Нагельсманна из-за позднего завершения Евро и желания найти более опытного тренера

Юлиан Нагельсманн вряд ли возглавит «Барселону» ближайшим летом.

По данным Diario Sport, работающий со сборной специалист хоть и включен в список кандидатов на пост главного тренера «блауграны», но находится в нем низко и фактически не рассматривается как реалистичный вариант.

Во-первых, из-за того, что завершится только в середине июля, подготовка каталонского клуба к новому сезону будет протекать в худших условиях, чем у конкурентов.

Во-вторых, « » надеется пригласить более опытного тренера, который к тому же лучше налаживает отношения с футболистами.

Ранее сообщалось, что в числе претендентов на место Хави рассматриваются и другие немецкие тренеры – Ханс-Дитер Флик и Юрген Клопп.