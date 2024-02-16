«Барселона» не намерена приглашать Нагельсманна из-за позднего завершения Евро и желания найти более опытного тренера

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Юлиан Нагельсманн вряд ли возглавит «Барселону» ближайшим летом.

По данным Diario Sport, работающий со сборной Германии специалист хоть и включен в список кандидатов на пост главного тренера «блауграны», но находится в нем низко и фактически не рассматривается как реалистичный вариант.

Во-первых, из-за того, что Евро-2024 завершится только в середине июля, подготовка каталонского клуба к новому сезону будет протекать в худших условиях, чем у конкурентов.

Во-вторых, «Барселона» надеется пригласить более опытного тренера, который к тому же лучше налаживает отношения с футболистами.

Ранее сообщалось, что в числе претендентов на место Хави рассматриваются и другие немецкие тренеры – Ханс-Дитер Флик и Юрген Клопп.

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63 комментария
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А чо у новости о высказывании Уткина о Навальном комменты закрыты? Где свобода слова?
+150
-23
+127
Ответ gronk22
А чо у новости о высказывании Уткина о Навальном комменты закрыты? Где свобода слова?
Какая тебе свобода слова в рунете, друг? Ты опоздал лет на 10-15.
Если открыть комменты, то одним за них будет 15 рублей, другим статья.
+68
-14
+54
А ведь Нагельсман неплохой вариант вполне для Барселоны, молодой, амбициозный, с интересным стилем игры.
+36
-2
+34
Ответ gronk22
А чо у новости о высказывании Уткина о Навальном комменты закрыты? Где свобода слова?
попросту говоря - зассали.
+21
-7
+14
Ответ gronk22
А чо у новости о высказывании Уткина о Навальном комменты закрыты? Где свобода слова?
Но мы же народ находчивый - отключили там, а мы тут напишем :
Светлая память АН.
+23
-10
+13
Ответ gronk22
А чо у новости о высказывании Уткина о Навальном комменты закрыты? Где свобода слова?
Там могут написать такие крамольные комментарии, что спортс признают иноагентом или вовсе заблочат.
+16
-3
+13
Ответ Евгений Куинджи
Комментарий удален пользователем
Ну и смысл тогда публиковать
+21
-12
+9
С Нагельсманом интересный вариант был бы
+9
-1
+8
Хави после катарского клуба - ура, берём!
Нагельс после Лейпцига, Баварии и сб. Германии - не-не, мало опыта.
Логика.
+10
-2
+8
Ответ Евгений Куинджи
А ведь Нагельсман неплохой вариант вполне для Барселоны, молодой, амбициозный, с интересным стилем игры.
Я думаю, что остановятся все таки на Флике: и бесплатно, и опытный специалист, и не работает в настоящее время и будет готов провести с командой всю предсезонку.
+9
-3
+6
Ответ Lev140588
Но мы же народ находчивый - отключили там, а мы тут напишем : Светлая память АН.
Rip, а сказать действительно нечего, все слова всё равно не вписываются в рамки сегодняшних законов РФ .
+6
0
+6
Ответ gronk22
А чо у новости о высказывании Уткина о Навальном комменты закрыты? Где свобода слова?
Она там не для комментариев, а для Дзен Новостей и немного для поискового трафика
+7
-1
+6
Ответ gronk22
А чо у новости о высказывании Уткина о Навальном комменты закрыты? Где свобода слова?
Спортс зассал
+8
-3
+5
Ответ Raar
Хави после катарского клуба - ура, берём! Нагельс после Лейпцига, Баварии и сб. Германии - не-не, мало опыта. Логика.
Согласен, дурь у боссов Барсы просто железобетонная. Такое впечатление, что в руководстве Барсы собрались одни дебилы и прохиндеи с Лапортой во главе.
+4
-2
+2
Ответ Dastanation
помнится новость про видео дзюбы не публиковали,типа не имеет отношение к футболу,как комментарий уткина относится?
Уткин постоянно у себя в телеге публикует соболезнования о кончине разных людей, но опубликовали только эту. Интересно какое она отношение к "спортивному" сайту имеет.
+7
-5
+2
Ответ Krauvec Cool
Комментарий скрыт
Числился в одном клубе с Мамаевым и Кокориным. Статистика недоступна
+3
-1
+2
Ответ Кирилл
Я думаю, что остановятся все таки на Флике: и бесплатно, и опытный специалист, и не работает в настоящее время и будет готов провести с командой всю предсезонку.
Вполне возможно, плюс это наверное самый реальный кандидат на данный момент, хотя ещё слухи о тренере Жироны есть, но как по мне, ему лучше остаться в Жироне, маячит выступление в лиге чемпионов все таки, плюс сколько примеров было, когда уходили из клуба, выстрелившего в чемпионате в топ клуб и проваливались, тот же Поттер, Сетьен например.
+2
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Ответ доктор Ливси
Флик ушел из Баварии в том числе и из-за проблем с трансферной политикой. Зачем ему опять такие же проблемы
В принципе, нынешней Барселоне кровь из носу необходимо найти качественного опорника - после ухода Бускетса там проходной двор.

Да и состав, если так посмотреть, вполне боеспособный.
Только надо поставить игру и подтянуть психологию чтобы команда играла с первой и до последней минуты.
+1
0
+1
Ответ gronk22
А чо у новости о высказывании Уткина о Навальном комменты закрыты? Где свобода слова?
Согласен, позор Sports
+6
-5
+1
Ответ Евгений Куинджи
А ведь Нагельсман неплохой вариант вполне для Барселоны, молодой, амбициозный, с интересным стилем игры.
Думаю Клопп не плохо бы смотрелся на месте тренера 😁
+1
0
+1
Ответ Евгений Куинджи
Ну вообще, после того, как отдохнет от футбола, вполне может быть и увидим его , при нём очень любопытно было бы посмотреть на Барселону, строить команды он умеет на долгие годы причём.
Согласен👍
+1
0
+1
помнится новость про видео дзюбы не публиковали,типа не имеет отношение к футболу,как комментарий уткина относится?
+8
-7
+1
Ответ Евгений Куинджи
А ведь Нагельсман неплохой вариант вполне для Барселоны, молодой, амбициозный, с интересным стилем игры.
только Барселона - плохой вариант для Нагельсмана, поэтому он в нее не пойдет, когда не ты строишь команду, а тебе привозят того, кто был свободен на рынке по остаточному принципу, а бреши в составе затыкают 18-летними юниорами и при этом требуют титулов здесь и сейчас, тут немудрено с катушек слететь
0
0
0
Ответ Кирилл
Я думаю, что остановятся все таки на Флике: и бесплатно, и опытный специалист, и не работает в настоящее время и будет готов провести с командой всю предсезонку.
Флик ушел из Баварии в том числе и из-за проблем с трансферной политикой. Зачем ему опять такие же проблемы
0
0
0
Ответ доктор Ливси
Флик ушел из Баварии в том числе и из-за проблем с трансферной политикой. Зачем ему опять такие же проблемы
Флик ушел из-за конфликта с Хасаном
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Ответ Barsa fan
Думаю Клопп не плохо бы смотрелся на месте тренера 😁
Ну вообще, после того, как отдохнет от футбола, вполне может быть и увидим его , при нём очень любопытно было бы посмотреть на Барселону, строить команды он умеет на долгие годы причём.
+1
-1
0
Ответ gronk22
А чо у новости о высказывании Уткина о Навальном комменты закрыты? Где свобода слова?
С добрым утром.
0
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Ответ igorkruglov
только Барселона - плохой вариант для Нагельсмана, поэтому он в нее не пойдет, когда не ты строишь команду, а тебе привозят того, кто был свободен на рынке по остаточному принципу, а бреши в составе затыкают 18-летними юниорами и при этом требуют титулов здесь и сейчас, тут немудрено с катушек слететь
Риск конечно большой для любого вообще тренера, какой пойдёт в Барселону, во-первых, он не сможет рассчитывать на хорошую трансферную компанию, во-вторых, груз ответственности будет большой, в каком бы состоянии команда не была, это все равно Барселона. Тут нужны наверное "яйца" чтобы пойти в нынешнюю Барселону и слепить из нынешнего состава хорошую боевую команду, способную бороться с Реалом.
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Ответ Кирилл
Я думаю, что остановятся все таки на Флике: и бесплатно, и опытный специалист, и не работает в настоящее время и будет готов провести с командой всю предсезонку.
Если только его Бавария не позовёт на замену Тухелю.
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Ответ Кирилл
Я думаю, что остановятся все таки на Флике: и бесплатно, и опытный специалист, и не работает в настоящее время и будет готов провести с командой всю предсезонку.
Так игроков то тоже не будет как и тренера. если евро то все на евро и будут. или Лапорта думает что ТерШтеген не пойдет за бундестим играть?
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