«После «Зенита» Семак спокойно сможет возглавить европейскую команду». Мейра о тренере

Фернанду Мейра считает, что Сергей Семак готов к работе в Европе.

« – один из лучших тренеров в России. Думаю, он готов к работе в Европе. Сергей – молодой, опытный тренер, выигравший много титулов в России.

После « » он спокойно сможет возглавить европейскую команду, потому что он уже многого достиг в , он успешный специалист», – сказал экс-защитник «Зенита» и сборной Португалии.

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