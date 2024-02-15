«После «Зенита» Семак спокойно сможет возглавить европейскую команду». Мейра о тренере

Теги Зенит Фернанду Мейра Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Фернанду Мейра считает, что Сергей Семак готов к работе в Европе.

«Семак – один из лучших тренеров в России. Думаю, он готов к работе в Европе. Сергей – молодой, опытный тренер, выигравший много титулов в России. 

После «Зенита» он спокойно сможет возглавить европейскую команду, потому что он уже многого достиг в РПЛ, он успешный специалист», – сказал экс-защитник «Зенита» и сборной Португалии.

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69 комментариев
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Ответ Злодей Спб
Некоторые тренеры работают до 70 лет, а Семаку всего 47. Практически вся тренерская карьера у него еще впереди - успеет в Европе поработать. Азия, кстати, тоже перспективное направление. Можно со звёздными игроками в АОЭ свой "футбол менеджер" устроить с блэк-джеком и гуриями. А вот в сборную России ему идти не надо. Это тупиковый проект в нынешних условиях. Уж лучше сборную Бразилии возглавить.
Так он и так сборную Бразилии возглавляет.
+30
-4
+26
Ответ Александр Воронин
Комментарий скрыт
А как же УФА?
+8
-1
+7
Ответ Beriya
Чяго???? Поставьте его сейчас условно тренером Факела, посмотрим на что он способен!
Поставь тренером Факела Клоппа и он станет чемпионом? Такая логика?
+3
0
+3
Ответ Дмитрий9779
Про Ливерпуль лучше некоторым не вспоминать😂😂😂
Собственно, от Семака они тоже 7 принимали. Их боль понятна и приятна, чивоуштам.😎
+10
-7
+3
Ответ Жаргал Шадапов
Дай Юрану такие ресурсы и он станет «лучшим»
Дай Юрану любые ресурсы и он превратит все в Химки
+5
-3
+2
Ответ Khorunzhiy
Ахахаха с Зенидинью и Быстров смог бы выигрывать чемпионаты.. а ты попробуй с русскими ребятами
Выгоните из Спартака негров, оставьте русских, если наберёте, поставьте Барсика или Мостового тренером и посмотрим, что они выиграют. Отличный же вариант, чем вот это вот "бла-бла-бла"?😎
+2
0
+2
Ответ mean machine/
Собственно, от Семака они тоже 7 принимали. Их боль понятна и приятна, чивоуштам.😎
😂😂😂,так держать!
+5
-3
+2
Ответ Александр Воронин
Комментарий скрыт
Ну бромонтановый опыт помогал же а 90-е.
И потом,не акцентированный наступ вот про это первый раз сказали:
https://sun9-59.userapi.com/impg/NB652zyFzmC3BDOVQim7d9qFt8Z46Kxct6eU4w/LS-q19XGKNw.jpg?size=773x539&quality=96&sign=397ca7d3902203ca821076e00dea50c9&c_uniq_tag=qnJh9BrWzV7-odc8IaNqkJUtNHEWlynApGkhYvnOvlE&type=album
Ну а про дельфинарий рассказывай на ваших собраниях.
+9
-7
+2
Ответ mean machine/
Меня тоже устраивает, как Сергей Богданович дерет всю эту московскую #######. Не надо нам всяких рыжих шарлатанов.
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3086258.html
+4
-2
+2
Ответ MAXIMum1
Сейчас нам расскажут какой Семак физрук.
Им виднее, они тренеров раз в полгода меняют, лучше разбираются.
+10
-8
+2
Про Ливерпуль лучше некоторым не вспоминать😂😂😂
+8
-6
+2
Даже не надо смотреть а профиль тем кто пишет про 321 и несёт сюда пропаганду лгбт-спартаковец,бггг.
+1
0
+1
Ответ SMART789
Дай Юрану любые ресурсы и он превратит все в Химки
Семак не при каких условиях не спас бы те Химки...чтобы спасти те Химки надо тренером быть а не манекеном
+2
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Ответ SMART789
Видимо Уфа топовый клуб, с любым тренером 6 место занимает в высшей лиге
А я вот задумался: Это какое же ##### Спартак, что они ни с каким тренером не могут ничего выиграть? Или тренеры у них все, как на подбор - #####? В общем-то, вот два этих варианта.😎
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Ответ Владислав Харламов
Откуда вообще откопали этого Мейру? Чего вдруг Россией заинтересовался?
Чемпион и обладатель Кубка и Суперкубка России 2010/11
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Может быть и сможет,но никто из европейской пятерки лиг не осмелится это даже предложить.
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К примеру какой нибудь Ференцварош
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Ответ Сергей Фетисов
У нас 2 тренера которые тренировали на западе Слуцкий и Черчесов.С финансовыми возможностями Зенита такой западный клуб не предложит контракт Семаку.Кому и могут предложить это Карпину,по старой памяти.
Карпину? Эстонскую Флору что ли?
+2
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0
Некоторые тренеры работают до 70 лет, а Семаку всего 47.
Практически вся тренерская карьера у него еще впереди - успеет в Европе поработать.

Азия, кстати, тоже перспективное направление. Можно со звёздными игроками в АОЭ свой "футбол менеджер" устроить с блэк-джеком и гуриями.

А вот в сборную России ему идти не надо. Это тупиковый проект в нынешних условиях. Уж лучше сборную Бразилии возглавить.
+6
-6
0
предполагать можно все, что угодно. не думаю, что Семак после зенита поедет в какой-нибудь французский середняк
+1
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0
Страшно представить, что сделали бы Брюгге и Мальмё с розовыми лишенцами, которые регулярно от Зенита, то 3, то 4, то 5, то 7 заглатывали с причмоком.🤣😎
+3
-3
0
Ответ Дмитрий9779
Ну бромонтановый опыт помогал же а 90-е. И потом,не акцентированный наступ вот про это первый раз сказали: https://sun9-59.userapi.com/impg/NB652zyFzmC3BDOVQim7d9qFt8Z46Kxct6eU4w/LS-q19XGKNw.jpg?size=773x539&quality=96&sign=397ca7d3902203ca821076e00dea50c9&c_uniq_tag=qnJh9BrWzV7-odc8IaNqkJUtNHEWlynApGkhYvnOvlE&type=album Ну а про дельфинарий рассказывай на ваших собраниях.
Димон,когда перестанешь вести себя как ребенок?
0
0
0
Смотрю, знатоки, чей клуб за последние 15 лет сменил около 30 тренеров, ничего при этом не выиграв, прекрасно разбираются кто и что должен тренировать!🤣 У самих очередного рыжего клоуна скоро погонят, а они туда же, тренера чемпионов обсуждать!🤣
+5
-5
0
Например, Баварию или ядарсан, хуже не будет)
+1
-1
0
Ответ Роман
Семак не при каких условиях не спас бы те Химки...чтобы спасти те Химки надо тренером быть а не манекеном
Видимо Уфа топовый клуб, с любым тренером 6 место занимает в высшей лиге
+2
-2
0
Почему это "Семак — один из лучших тренеров в России"? Не один из, а просто лучший, уже 5 лет.
+21
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Семак ждет увольнения Тухеля просто.
+1
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