«После «Зенита» Семак спокойно сможет возглавить европейскую команду». Мейра о тренере
Фернанду Мейра считает, что Сергей Семак готов к работе в Европе.
«Семак – один из лучших тренеров в России. Думаю, он готов к работе в Европе. Сергей – молодой, опытный тренер, выигравший много титулов в России.
После «Зенита» он спокойно сможет возглавить европейскую команду, потому что он уже многого достиг в РПЛ, он успешный специалист», – сказал экс-защитник «Зенита» и сборной Португалии.
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И потом,не акцентированный наступ вот про это первый раз сказали:
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Ну а про дельфинарий рассказывай на ваших собраниях.
Практически вся тренерская карьера у него еще впереди - успеет в Европе поработать.
Азия, кстати, тоже перспективное направление. Можно со звёздными игроками в АОЭ свой "футбол менеджер" устроить с блэк-джеком и гуриями.
А вот в сборную России ему идти не надо. Это тупиковый проект в нынешних условиях. Уж лучше сборную Бразилии возглавить.