У Мбаппе 44 гола в ЛЧ. Только Месси забил больше до 26 лет – 59

Теги ПСЖ Реал Сосьедад Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил 44-й гол в Лиге чемпионов.

Нападающий «ПСЖ» открыл счет в игре против «Реал Сосьедад» в рамках 1/8 финала ЛЧ (2:0, второй тайм). 

Теперь на счету 25-летнего француза 44 мяча в 68 матчах этого турнира. Только Лионель Месси больше голов в Лиге чемпионов до 26 лет – 59.

Также Мбаппе стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим в 10 подряд домашних матчах в стартовом составе. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн трансляцию матча «ПСЖ» – «Реал Сосьедад». 

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18 комментариев
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Ого мбаппе уже 25. Пздц как летит время.
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+20
Ответ тренер с района
Ого мбаппе уже 25. Пздц как летит время.
Ну, глядишь, годам к 30 доедет таки до Реала! :)
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+7
Холанд на 1.5 года младше Мбаппе, но забил уже 40 голов. Скорее всего, именно Норвежец побьет всевозможные голевые рекорды в ЛЧ, а Мбаппе будет лучшим бомбардиром в истории ЧМ.
+10
-5
+5
Ответ Нефанатик
Ты видел игру всех футболистов в истории?
а тот, кто видел игру всех футболистов в истории, не видел бистов с моего двора, так что тоже не имеет права оставлять свое мнение на спортсе.
+3
0
+3
Месси лучший игрок в истории футбола это факт
+11
-9
+2
Ответ Роман
Мбаппе в 1/4 ЛЧ и Кубке Франции. И только Месси два года подряд вылет в 1/8 обоих турниров.
Думаю, ПСЖ без Месси даже нынешней Баварии или тем более Реалу по инерции проиграл бы.
+1
0
+1
В ПСЖ забивать сложнее. Месси не даст соврать.
+5
-5
0
Мбаппе в 1/4 ЛЧ и Кубке Франции.
И только Месси два года подряд вылет в 1/8 обоих турниров.
+3
-3
0
Месси точно не знает об этом. Потому как не зацикливался на ерунде.. А постепенно, молча шёл к главным целям.. Поэтому и выиграл всё.. А вот Геше надо трястись за свои "рекорды".. Есть большой шанс, что они начнут скоро от него "отлипать".. 😂
+1
-1
0
Ответ Boni R
Месси лучший игрок в истории футбола это факт
Ты видел игру всех футболистов в истории?
+6
-6
0
Ответ Пацанчик реальный
РИчажные всегда придумают ахинею, чтобы возвысить шмосю!🤦‍♀️🤦‍♀️
Зачем ты нам рассказываешь про свою шмоньку…нам это не интересно)
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