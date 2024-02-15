У Мбаппе 44 гола в ЛЧ. Только Месси забил больше до 26 лет – 59

Килиан Мбаппе забил 44-й гол в Лиге чемпионов.

Нападающий « » открыл счет в игре против « » в рамках 1/8 финала ЛЧ (2:0, второй тайм).

Теперь на счету 25-летнего француза 44 мяча в 68 матчах этого турнира. Только Лионель больше голов в чемпионов до 26 лет – 59.

Также Мбаппе стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим в 10 подряд домашних матчах в стартовом составе. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн трансляцию матча «ПСЖ» – «Реал Сосьедад».