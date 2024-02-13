ЦСКА подписал форварда Ирана U17 Тахери. У него 2+1 на ЧМ-2023 (Persian Soccer)
ЦСКА подписал контракт с форвардом «Сепахана» Касрой Тахери.
Об этом сообщает Persian Soccer со ссылкой на иранские медиа.
По данным источника, этой зимой 17-летний игрок юношеской сборной Ирана проходил просмотр в «Рубине» и принял участие в ряде матчей.
В ноябре 2023 года на ЧМ U17 Тахери в 4 матчах забил два гола и отдал один результативный пас. Во всех играх он выходил на замену.
А так, честно говоря, грустно как-то от таких трансферов..
Вера только в то, что все таки раскроются как Аббос.
Такими темпами трансфер Мусаева ещё топ переходом покажется на фоне остальных (((
Бабаеву презентацию с обоснованием разорвут вместе с монитором, на котором он будет ее показывать, и в лицо кинут со смехом
последний раз в пандемию прокатило, больше ВЭБ не доверяет
мы ща Локомотив Рангника на минималках - покупаем ноунеймов за копейки, отдаем тренеру, который не очень хочет и любит с ними работать, надеемся продать выживших в этом КМБ за рубль
и попутно зацепить что-то в чемпионате/кубке
тем дороже успехи, прошлый кубок тот же
.....
ну так Файзуллаев есть, а вот третьего места - нет... есть восьмое... с Файзуллаевым...
ты когда свои доводы пишешь, хоть маленько-то задумывайся - а то копипастнул чью-то глупость и сам в таком же положении оказался...
Лукойла и Газпрома у нас нет и денег на готовых футболистов по 10-15 млн евро тоже. Увы.