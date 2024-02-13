ЦСКА подписал форварда Ирана U17 Тахери. У него 2+1 на ЧМ-2023 (Persian Soccer)

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Сепахан высшая лига Иран сборная Ирана U-17 Касра Тахери Футбол

ЦСКА подписал контракт с форвардом «Сепахана» Касрой Тахери.

Об этом сообщает Persian Soccer со ссылкой на иранские медиа.

По данным источника, этой зимой 17-летний игрок юношеской сборной Ирана проходил просмотр в «Рубине» и принял участие в ряде матчей. 

В ноябре 2023 года на ЧМ U17 Тахери в 4 матчах забил два гола и отдал один результативный пас. Во всех играх он выходил на замену.

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41 комментарий
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Не зря Шевелев ездил в рабочую командировку в Алжир и Иран: и алжирца Айсауи, и иранца Тахери привез )

А так, честно говоря, грустно как-то от таких трансферов..
Вера только в то, что все таки раскроются как Аббос.
+25
-2
+23
С таким закупом тройка нам не светит
+25
-5
+20
Ну все, Чалова можно отпускать, топчик подъехал))
+13
0
+13
Ответ Кирилл
Не зря Шевелев ездил в рабочую командировку в Алжир и Иран: и алжирца Айсауи, и иранца Тахери привез ) А так, честно говоря, грустно как-то от таких трансферов.. Вера только в то, что все таки раскроются как Аббос.
Ещё раз: Аббос был главным талантом Узбекистана и футболистом первой сборной, а эти даже на взрослом уровне не дебютироваои. Фактически покупаем очередных Ндиайе и Алиевых, много из них заиграли или хотя бы в официальном матче вышли за ЦСКА?
Такими темпами трансфер Мусаева ещё топ переходом покажется на фоне остальных (((
+13
-1
+12
Ответ </c/>
типичный Бабаев...
Когда ниоткуда появляютя Марез, Азмун, Хвича и Фаза, то все думают почему не мы их привезли. Надо же пробовать. Парни наверняка талантливые, а траты копеечные. Мы Арбузова и Ермакова дороже продаём.
+11
-1
+10
Очередной Алибек Алиев?
+10
-1
+9
Ответ Marina_Greta
Выложите вы 15 млн за Денки из Серкль Брюгге, можно найти же вариант, как обойти санкции? Парень разорвет РПЛ просто... Хотя я думаю летом уже его купят куда нибудь в Нидерланды или Португалию/Францию, очень результативный форвард...
да ну какие 15 млн))
Бабаеву презентацию с обоснованием разорвут вместе с монитором, на котором он будет ее показывать, и в лицо кинут со смехом
последний раз в пандемию прокатило, больше ВЭБ не доверяет
мы ща Локомотив Рангника на минималках - покупаем ноунеймов за копейки, отдаем тренеру, который не очень хочет и любит с ними работать, надеемся продать выживших в этом КМБ за рубль
и попутно зацепить что-то в чемпионате/кубке
+9
-2
+7
Ответ Кирилл
Не зря Шевелев ездил в рабочую командировку в Алжир и Иран: и алжирца Айсауи, и иранца Тахери привез ) А так, честно говоря, грустно как-то от таких трансферов.. Вера только в то, что все таки раскроются как Аббос.
Слишком сказочно как-то, чтобы все, кто пришёл в свои 17-18 лет раскрылись максимально... Как бы через пару лет за 500 тысяч куда нибудь в Сербию не продали...
+10
-3
+7
Полагаю, купили за копейки. Это как лотерейный билет - если выстрелит, будет круто, если нет - то невелика потеря. Времена сейчас у клуба такие, денег на уже состоявшихся игроков, похоже, нет.
+6
0
+6
Армейцы любят поставки из Ирана
+9
-5
+4
Ответ Marina_Greta
Да уж... Влезли эти ВЭБы, Орешкины... Вот и результат... Даже нормально купить не можем никого, денег нет... Собираем пионер отряд в надежде, что раскроются...
ну, "таков путь" (с)
тем дороже успехи, прошлый кубок тот же
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0
+3
Персов у нас ещё не было в команде
+4
-1
+3
Судя по «сказочным» приобретениям, с этим сезоном ЦСКА всё пожалуй ясно … А так все надеялись на зимнее ТО.
+2
0
+2
Ответ Marina_Greta
Бабаев думает, если Файзуллаев выстрелил, то все, все юнцы будут у нас сходу играть, как Фаза? Это что за покупки? Как с такими укреплениями бороться за медали? Ужасное ТО!
Денег у клуба нету. После неудачной закупки (времена Фукса), акционеры не выделяют теперь деньги на покупки, для них наоборот цель избавиться от клуба, но его никто не хочет забирать. Сейчас клуб финансируется исключительно за счет связей Иванова и частично Гинера.
+2
0
+2
Ответ Ant-84
Начинается... Когда Файзуллева подписывали тоже "тройка не светила" Хотя иранец уж очень юн и вряд ли у него сразу получится удивить, как Файзуллаев
"Когда Файзуллева подписывали тоже "тройка не светила""
.....
ну так Файзуллаев есть, а вот третьего места - нет... есть восьмое... с Файзуллаевым...
ты когда свои доводы пишешь, хоть маленько-то задумывайся - а то копипастнул чью-то глупость и сам в таком же положении оказался...
+6
-4
+2
Ждём нового Файзуллаева?
+3
-1
+2
О, кое кто раскошелился не на шутку)))
+3
-1
+2
Я сейчас как Мостовой какой-нибудь прозвучу, но зачем такие легионеры нужны? Я понимаю, когда привозят Мозеса или Рошу. Я даже понимаю, когда Бистровичей и Сигурдссонов привозили, они хотя бы футболистами были. Но неужели в академии настолько все плохо, что нужно привозить 17летних иранцев с двумя голами? Я категорически этого не понимаю.
+1
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+1
Ответ Евгений Цыбулин
Вышли Медина,Баха и Карась-хоть бы лямов за 7 кого искали-и нап нужен,и опорник.По итогу поимели больше 16-ти,а покупаем ноунеймов за копейки,в надежде,что заиграют...Можно и нужно признать:Руководству срать на место клуба в таблице!
Да это понятно, клуб просто неинтересен владельцам новым, это не Гинер, какой в клуб вкладывал и переживал за него... А этим просто пофиг, 8 место, 10..нужен нападающий, опорник - насрать...
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Я уже забыл, куда делся наш предыдущий юный талант из Мали.
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Ответ Marina_Greta
Да вот и дело, нет я все понимаю, молодые игроки тоже нужны, могут выстрелить на будущее перепродать даже возможно, но укреплять команду надо сначала основную, потом уже о перспективе думать...
Вышли Медина,Баха и Карась-хоть бы лямов за 7 кого искали-и нап нужен,и опорник.По итогу поимели больше 16-ти,а покупаем ноунеймов за копейки,в надежде,что заиграют...Можно и нужно признать:Руководству срать на место клуба в таблице!
0
0
0
Ответ супермяч
Когда ниоткуда появляютя Марез, Азмун, Хвича и Фаза, то все думают почему не мы их привезли. Надо же пробовать. Парни наверняка талантливые, а траты копеечные. Мы Арбузова и Ермакова дороже продаём.
Все четверо с каким-то бэкграундом на взрослом уровне переходили, неужели не видите разницу?
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0
0
Ответ Shuller18
Все четверо с каким-то бэкграундом на взрослом уровне переходили, неужели не видите разницу?
Разницу вижу. Но наверное в клубе тоже видят кого покупают. Продали Арбузова за 25 млн, купили алжирца за 15. Наверное считают что перспективы у алжирца больше.
Лукойла и Газпрома у нас нет и денег на готовых футболистов по 10-15 млн евро тоже. Увы.
+1
-1
0
Вместо Чалова, которого на продажу?
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-4
0
Ответ Дата саентист
да ну какие 15 млн)) Бабаеву презентацию с обоснованием разорвут вместе с монитором, на котором он будет ее показывать, и в лицо кинут со смехом последний раз в пандемию прокатило, больше ВЭБ не доверяет мы ща Локомотив Рангника на минималках - покупаем ноунеймов за копейки, отдаем тренеру, который не очень хочет и любит с ними работать, надеемся продать выживших в этом КМБ за рубль и попутно зацепить что-то в чемпионате/кубке
Да уж... Влезли эти ВЭБы, Орешкины... Вот и результат... Даже нормально купить не можем никого, денег нет... Собираем пионер отряд в надежде, что раскроются...
+2
-2
0
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