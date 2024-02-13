ЦСКА подписал форварда Ирана U17 Тахери. У него 2+1 на ЧМ-2023 (Persian Soccer)

ЦСКА подписал контракт с форвардом «Сепахана» Касрой Тахери.

Об этом сообщает Persian Soccer со ссылкой на иранские медиа.

По данным источника, этой зимой 17-летний игрок юношеской сборной Ирана проходил просмотр в «Рубине» и принял участие в ряде матчей.

В ноябре 2023 года на ЧМ U17 Тахери в 4 матчах забил два гола и отдал один результативный пас. Во всех играх он выходил на замену.