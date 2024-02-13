«Барса» лидировала бы в Ла Лиге с учетом очков согласно xG, «Реал» шел бы 2-м, «Атлетико» – 3-м, «Жирона» – 5-й

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Ла Лига Жирона Футбол

«Барселона» возглавляла бы Ла Лигу, если бы клубы получали очки согласно xG.

xG («expected goals») – это модель ожидаемых голов. В основе такой модели лежит показатель (как правило, удары по воротам), который помогает заглянуть дальше счета на табло и оценить, сколько голов при прочих равных должна была забить команда с ударами такой остроты.

Согласно такой модели, у «блауграны» было бы столько же очков (51), сколько и сейчас, но она занимала бы не третье место, а первое.

На второй строчке с 48 баллами с учетом xG находился бы «Реал», тогда как на данный момент королевский клуб лидирует с 61 очком.

Третьим в альтернативной таблице идет «Атлетико» (42), в то время как сейчас мадридцы занимают 4-е место (48).

Реальная таблица Ла Лиги 

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88 комментариев
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Вспоминается ответ Анчелотти после финала с Ливерпулем ,на тезис Клоппа, о том что англичане нанесли больше ударов и должны были побеждать . - "От поцелуев не рождаются дети"
+86
-7
+79
Все что нужно знать о реализации) зато на другой половине поля все наоборот идеально, при минимальном xG в ворота Барсы влетает охапка
+38
-6
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Наброс на вентилятор, xG хорошая модель, но не несёт в себе исчерпывающего описания игры команды.
+24
0
+24
поздравляю Барсу с чемпионством.
+23
-1
+22
Модель ожидаемых голов логично соотносить с моделю пропушеных голов.
+14
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+12
Что доказывает о полной ненадобности xG
+13
-4
+9
Ответ zzzeeerrrooo
Барса лидер по созданным и упущенным голевым моментам
А ещё пропускает 3 от Гранады
+9
0
+9
Ответ TimKu
Модель ожидаемых голов логично соотносить с моделю пропушеных голов.
И там всё в обратную сторону, при xG 1.2 у Гранады, Барса пропускает 3
+9
-2
+7
Лишнее доказательство того, что xg распиаренная статистическая ерунда, не более того.
+8
-3
+5
Ответ 72bp4cq2tr
молодец, возьми с полки пирожок
может ты будешь раздавать советы сливоглорам?
+6
-2
+4
Ответ Boni R
а теперь скушай))))
)])) 😁
+4
0
+4
Ответ Boni R
Я по любому верю в Барселону! что сейчас, что в будущем, всегда с Барселоной! в любые трудные времена!
молодец, возьми с полки пирожок
+6
-3
+3
Если бы да кабы … новый вид чемпионства - по статистике xG !💪🏼🤡
+7
-4
+3
Ответ vancouvercanucks
играет убого и создает много моментов, да?
ну если ты считаешь, что пропустить 27 мячей в 2024 году, быть растоптанным по игре Мадридом, Жироной и т.д. - это хорошая игра, то советую тебе обратиться ко врачу. удачи
+3
0
+3
Ответ Tonich1987
Вспоминается ответ Анчелотти после финала с Ливерпулем ,на тезис Клоппа, о том что англичане нанесли больше ударов и должны были побеждать . - "От поцелуев не рождаются дети"
Удары и xg даже близко не одно и тоже
+4
-1
+3
Ответ Stannis_Baratheon
мне интересно этот человек тормоз по жизни или просто косит под дурачка?)
и то и другое!
+3
0
+3
Ответ el ruso guapo
Что доказывает о полной ненадобности xG
Вы не правы. Из этой статистики можно сделать вывод, что у Барсы проблемы с реализацией, а не с созданием моментов, то есть менять что-то надо именно в нападении.
+3
0
+3
Хоть какое то утешение для ригоберки и ко.
+2
0
+2
Ответ 72bp4cq2tr
молодец, возьми с полки пирожок
а теперь скушай))))
+3
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+2
Ответ 72bp4cq2tr
молодец, возьми с полки пирожок
а ты любитель этих дел
+2
0
+2
А если бы соперники вообще не били по воротам барсы, то стали бы чемпионами уже в сентябре 🤣
+6
-4
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Ответ Boni R
Комментарий удален пользователем
мне интересно этот человек тормоз по жизни или просто косит под дурачка?)
+2
0
+2
Да верно. Хаит в недавнем видео на Ютубе говорил что Барселоне не везёт.
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Ответ 72bp4cq2tr
молодец, возьми с полки пирожок
и больше без разрешения не трогай! хорошо?
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На волне этой новости, давайте оставим хави работать ещё на пару сезонов!
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абсолютная фигня эти XG.. можно после случайного отскока с метра по воротам пробить и будеть почти 1 XG, а можно с разных позиций 5 раз в штангу попасть и будет за все это XG 0.6 к примеру.. самый дурацкий необьектиынй показатель
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Не показывайте это Хави😁
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У Левандовски в этом сезоне совсем другие планы. Просто за один сезон человек настолько деградировал, что даже становится страшно. От одного из лучших наконечников мира, до самого большого транжиры моментов.
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На самом деле не объективный показатель, так как команды часто играют от счёта - проигрывая идут в атаку и создают моменты, а выигрывая, наоборот играют от обороны.
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Сгнобили Хави ни за что. Нормально играла Барса, не везло в реализации, а все что летит в ворота Барсы залетает. Это все можно было исправить на дистанции, но у людей никакого терпения нет.
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