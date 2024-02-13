«Барса» лидировала бы в Ла Лиге с учетом очков согласно xG, «Реал» шел бы 2-м, «Атлетико» – 3-м, «Жирона» – 5-й

«Барселона» возглавляла бы Ла Лигу, если бы клубы получали очки согласно xG.

xG («expected goals») – это модель ожидаемых голов. В основе такой модели лежит показатель (как правило, удары по воротам), который помогает заглянуть дальше счета на табло и оценить, сколько голов при прочих равных должна была забить команда с ударами такой остроты.

Согласно такой модели, у «блауграны» было бы столько же очков (51), сколько и сейчас, но она занимала бы не третье место, а первое.

На второй строчке с 48 баллами с учетом xG находился бы « », тогда как на данный момент королевский клуб лидирует с 61 очком.

Третьим в альтернативной таблице идет « » (42), в то время как сейчас мадридцы занимают 4-е место (48).

Реальная таблица Ла Лиги